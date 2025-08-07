Разделы

На «Госуслугах» подали уже более 1,5 млн заявлений в колледжи

На «Госуслугах» подали уже более 1,5 млн заявлений в колледжи и техникумы. Это на 50% больше, чем за весь 2024 г. В среднем абитуриенты подают по три заявления на различные специальности. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В колледжи каких регионов чаще подают заявления: Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Москва, Новосибирская область.

Через «Госуслуги» можно заключить договор целевого обучения. Такой возможностью в этом году воспользовались 29 тыс. человек. Среди основных работодателей — медицинские организации, их почти 40%.

Топ-5 колледжей, в которые поступают на целевое обучение: Новокузнецкий транспортно-технологический техникум; Костромской медицинский колледж; Тюменский медицинский колледж; Кузнецкий индустриальный техникум; Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге.

Топ-5 работодателей, предлагающих целевое обучение: Минздрав Московской области; Западно-Сибирский металлургический комбинат; Сибирская угольная энергетическая компания; Николаевская больница в Санкт-Петербурге; Городская больница №38 им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге.

Приемная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа 2025 г., на творческие специальности заявления будут принимать до 10 августа 2025 г. Поступить на платное отделение можно будет вплоть до 1 декабря 2025 г.

Сервис доступен по всей России. К нему подключены более 4 тыс. колледжей. В Москве через «Госуслуги» можно подать заявление только на бюджетные места в колледжах при федеральных вузах, в остальные — через региональный портал.

