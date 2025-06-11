Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЕВРАЗ ЗСМК Западно-Сибирский металлургический комбинат Запсиб Запсибметзавод
СОБЫТИЯ
|11.06.2025
|
НБИ выполнило проект для АО «Евраз ЗСМК»
тивной базы, включая изменения, связанные с реконструкцией паровой турбины. АО «НБИ» благодарит АО «Евраз ЗСМК» за оказанное доверие и успешное сотрудничество в рамках реализации проекта.
|08.07.2019
|
ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео
с эффектом в 600 миллионов Внедрение ИТ-системы математического моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономическ
|07.03.2008
|
Система безопасности ISS на Западно-Сибирском металлургическом комбинате развивается
вместной работы – успешно завершенные проекты на десятках объектах, к уровню безопасности которых предъявляются высокие требования. Одним из знаковых клиентов для компании «Эвриком-Кузбасс» является «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Работы по созданию комплекса средств защиты комбината компания «Эвриком-Кузбасс» ведет с 2002 г., когда была смонтирована первая очередь системы ви
|19.03.2007
|
«Ракурс» разработал АСУТП для ОАО «ЗСМК»
ванной системы контроля и управления технологическими параметрами (АСУТП) для турбоагрегата на ОАО «ЗСМК». АСУ ТП предназначена для автоматизированного контроля технологических параметров, упра
|19.07.2004
|
Запсиб переходит на ИТ-контроль он-лайн
Предлагаемый материал завершает серию публикаций1 о построении ИТ-инфраструктуры на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК). Интеграция: от простого к сложному После
|26.02.2003
|
Еще в одной компании "ЕвразХолдинга" внедряют mySAP.com
ОАО “Западно-Сибирский металлургический комбинат” (ЗСМК), одна из крупнейших металлургических компаний России, входящая в УК “ЕвразХолдинг”, и ООО ”САП СНГ и Страны Балтии” объявили о подписании пакета договоров, на основе которых будет осущест
|01.04.2002
|
"Аквариус Консалтинг" провел первый этап внедрения информационной системы управления предприятием на ОАО ЗСМК
луатацию 1 этапа крупной сети передачи данных на ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" (ЗСМК, Запсиб). Новая корпоративная сеть обеспечивает ЗСМК всеми средствами, необходимы
