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Microsoft Identity Management MIM Microsoft Identity Manager
СОБЫТИЯ
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Microsoft Identity Management и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25666 2
|Broadcom - VMware 2588 1
|SAP SE 5568 1
|Cisco Systems 5345 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
|Intel Corporation 12754 1
|Softline - Софтлайн 3645 1
|Oracle Corporation 7044 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 1
|Citrix Systems 863 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
|Dropbox 525 1
|Terrasoft - Террасофт 206 1
|ФОРС - Центр разработки 699 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 1
|Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 1
|Google LLC 12574 1
|One Identity 11 1
|СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 1
|ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
|Бородулин Иван 1 1
|Сбытов Максим 2 1
|Махновский Александр 9 1
|Боровиков Сергей 33 1
|Груданов Сергей 24 1
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