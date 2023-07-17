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Microsoft Identity Management MIM Microsoft Identity Manager

Microsoft Identity Management - MIM - Microsoft Identity Manager

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2023 Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост» 1
19.11.2021 Сергей Боровиков -

Уровень внедрения облачных технологий значительно вырос, но Россия пока в числе догоняющих

 1
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе 1
28.04.2017 «СИС груп» получила сертификат ФСТЭК России на Microsoft Identity Manager 2016 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Microsoft Identity Management и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25666 2
Broadcom - VMware 2588 1
SAP SE 5568 1
Cisco Systems 5345 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Intel Corporation 12754 1
Softline - Софтлайн 3645 1
Oracle Corporation 7044 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 1
Citrix Systems 863 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
Dropbox 525 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
ФОРС - Центр разработки 699 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 1
Google LLC 12574 1
One Identity 11 1
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 1
Почта России ПАО 2332 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 65 1
Распадская угольная компания 15 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4256 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 475 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5907 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1085 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 381 1
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 65 1
Маршрутизация - Routing 591 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 233 1
Разделение обязанностей - SoD - Segregation of duties - контроль конфликта интересов 39 1
HRM - Расчет отпуска 809 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3275 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1824 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5040 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6555 1
Оцифровка - Digitization 5117 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5669 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 818 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9146 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8111 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4326 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3555 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3525 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 594 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 131 1
Microsoft Office 4114 1
Microsoft Azure 1511 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 750 1
Microsoft Teams - MS Teams 661 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 308 1
Microsoft Outlook 1498 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 116 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 86 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 105 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 734 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 312 1
Бородулин Иван 1 1
Сбытов Максим 2 1
Махновский Александр 9 1
Боровиков Сергей 33 1
Груданов Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 1
Индия - Bharat 5829 1
Европа Восточная 3136 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3303 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 528 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Малайзия 915 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6555 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5684 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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