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MC-Bauchemie MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми
«Эм-Си Баухеми» — российское подразделение международного концерна, созданного в 1961 году, один производителей сухих строительных смесей в стране. Компания предоставляет своим клиентам решения в бетонной индустрии, инфраструктурном и промышленном строительстве, производит материалы для отделки ТМ PLITONIT. Главный офис компании находится в Санкт-Петербурге. Пять заводов расположены в Ленинградской и Московской областях и городах Самара, Тюмень, Краснодар.
СОБЫТИЯ
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MC-Bauchemie и организации, системы, технологии, персоны:
|Мондрус Александр 2 2
|Горюнов Глеб 2 2
|Докучаев Владимир 2 1
|Буйко Константин 1 1
|Миляев Виктор 1 1
|Демонов Иван 2 1
|Кузнецов Станислав 163 1
|Андреев Владимир 101 1
|Боровиков Сергей 34 1
|Федоров Иван 24 1
|Федоров Андрей 31 1
|Беляков Михаил 2 1
|Круглов Александр 12 1
|Когтев Виталий 3 1
|Шевченко Леонид 6 1
|Зайцев Тимофей 1 1
|Охроменко Юрий 1 1
|Марьясов Денис 2 1
|Семенская Ольга 3 1
|Жигалова Алина 11 1
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