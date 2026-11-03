Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203891
ИКТ 15853
Организации 11982
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27060
Персоны 88854
География 3170
Статьи 1599
Пресса 1352
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

MC-Bauchemie MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми

MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми

«Эм-Си Баухеми» — российское подразделение международного концерна, созданного в 1961 году, один производителей сухих строительных смесей в стране. Компания предоставляет своим клиентам решения в бетонной индустрии, инфраструктурном и промышленном строительстве, производит материалы для отделки ТМ PLITONIT. Главный офис компании находится в Санкт-Петербурге. Пять заводов расположены в Ленинградской и Московской областях и городах Самара, ТюменьКраснодар.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.11.2026 «Корус Консалтинг» сократил срок сдачи авансовой отчетности в MC-Bauchemie с нескольких месяцев до нескольких дней 1
21.11.2023 Производитель сухих строительных смесей MC-Bauchemie Russia перенес свои корпоративные сервисы в облако Itglobal.com 1
13.12.2021 Онлайн-ритейлер «Самокат» оцифровал «в облаке» среднесрочное планирование 1
07.12.2021 «Корус консалтинг» автоматизировал складской учет на новом предприятии «Магнита» 1
19.11.2021 Сергей Боровиков -

Уровень внедрения облачных технологий значительно вырос, но Россия пока в числе догоняющих

 1
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде 2
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 1
13.10.2015 Завод MC-Bauchemie сократил число дефектов с внедрением TRIM 1
07.10.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал управление предприятием в «ТД Седрус» на базе технологий Microsoft 1
24.02.2015 MC-Bauchemie и Comparex подписали соглашение о корпоративном лицензировании Microsoft 1
28.01.2014 «Корус Консалтинг» внедрил систему управления процессами предприятия в MC-Bauchemie 2
20.04.2010 Объем консолидированной выручки петербургского оператора «Обит» за 2009 г. увеличился на 33% 1
24.02.2010 История ИТ-лидера: DocsVision 1
11.03.2009 DocsVision внедрили в MC-Bauchemie Russia 2

Публикаций - 14, упоминаний - 17

MC-Bauchemie и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25918 8
9789 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1532 5
Broadcom - VMware 2636 2
Amazon Inc - Amazon.com 3321 2
Intel Corporation 12902 2
Softline - Софтлайн 3835 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 2
Docsvision - ДоксВижн 1063 2
1С-Битрикс - Bitrix 682 2
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 1
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 1
iDoc - АйДок 28 1
Cisco Systems 5387 1
Citrix Systems 872 1
IXcellerate - Икселерейт 154 1
Dropbox 530 1
ФОРС - Центр разработки 716 1
Thoma Bravo - Anaplan 79 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
ОБИТ 135 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 141 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
OpenText 241 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
Google LLC 12852 1
SoftwareONE Group 109 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 230 1
RKIT Group - РКИТ 23 1
Программные технологии 88 1
Utilex - Утилекс 48 1
Unisoft 2 1
Платинум консалтинг 2 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 22 1
Стек Софт 32 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 105 3
Инвитро - Invitro 85 2
ВТБ Страхование 61 2
Траско - Trasko 32 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 2
Юнифарм - Unipharm 12 2
САНГ 7 2
Аквафор 10 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 2
Седрус ТД 2 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
КОМТЕХ 7 1
Вкуснолюбов 2 1
Кубанский комбинат хлебопродуктов 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1101 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 250 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 134 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Кировский завод 37 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 271 1
Югория - страховая компания 44 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 1
Трансойл 13 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
Роллтон ТД 11 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 16 1
Алмазная осень НПФ 4 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3107 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2908 1
Федеральное казначейство России 1966 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 80 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 75 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18505 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24968 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7916 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16951 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14193 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7976 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13930 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1956 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2397 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1757 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13266 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36412 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12581 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8785 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8474 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2829 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13105 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4561 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3731 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4758 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14291 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14950 2
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 25 1
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 125 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13667 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10116 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10938 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5392 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13416 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6951 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18443 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5043 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1388 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1009 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28724 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 983 2
Microsoft Azure 1535 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 954 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1248 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 2
Microsoft Dynamics 1200 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 2
Корус Консалтинг - Корус Доставка 1 1
Openstack KVM 6 1
Microsoft Windows 17088 1
Google Cloud Platform - GCP 396 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1819 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 824 1
Microsoft Teams - MS Teams 677 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 328 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 1
1С:ERP Управление предприятием 881 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2586 1
Microsoft Dynamics CRM 566 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 138 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 769 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Google Sheets - Google Таблицы 78 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 16 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 95 1
Microsoft Identity Management - MIM - Microsoft Identity Manager 5 1
DocsVision Live 8 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
Мондрус Александр 2 2
Горюнов Глеб 2 2
Докучаев Владимир 2 1
Буйко Константин 1 1
Миляев Виктор 1 1
Демонов Иван 2 1
Кузнецов Станислав 163 1
Андреев Владимир 101 1
Боровиков Сергей 34 1
Федоров Иван 24 1
Федоров Андрей 31 1
Беляков Михаил 2 1
Круглов Александр 12 1
Когтев Виталий 3 1
Шевченко Леонид 6 1
Зайцев Тимофей 1 1
Охроменко Юрий 1 1
Марьясов Денис 2 1
Семенская Ольга 3 1
Жигалова Алина 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 169596 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48351 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2932 4
Германия - Федеративная Республика 13327 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 2
Казахстан - Республика 6160 2
Европа 25063 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4588 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 2
Канада 5099 2
Россия - СФО - Новосибирск 4980 2
Россия - ПФО - Самарская область 1635 2
Россия - УФО - Тюменская область 1403 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1286 1
Азия - Азиатский регион 5970 1
Беларусь - Белоруссия 6393 1
Индия - Bharat 5931 1
Европа Восточная 3141 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3539 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1838 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3087 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14898 1
Турция - Турецкая республика 2660 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 545 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1952 1
Нидерланды 3784 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 1
Малайзия 932 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 807 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1066 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 381 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 775 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3395 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 302 1
Коста-Рика - Республика 99 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6894 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54448 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16477 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2325 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8607 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6736 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22199 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 993 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3579 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2608 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6923 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12500 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2837 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5894 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 519 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6275 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6121 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 324 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 505 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 437 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1100 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9046 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34541 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18524 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9352 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1963 1
Аренда 2737 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2979 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1544 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 555 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1679 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2386 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1942 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 615 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1656 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
CNews Мишень 189 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722725.
Создано именных указателей - 203891.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще