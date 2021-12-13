Онлайн-ритейлер «Самокат» оцифровал «в облаке» среднесрочное планирование

ГК «Корус консалтинг» автоматизировала финансовое планирование для «Самокат», одного из крупнейших онлайн-ритейлеров с доставкой за 15 минут. Теперь компания ведет все ключевые бизнес-планы — развитие сети дарксторов, прогнозы доходов и расходов функциональных направлений, платежи, показатели оборотного капитала и другие — в едином облачном решении Anaplan. Бизнес достиг прозрачности движения денежных средств за два месяца.

«Самокат» — федеральный онлайн-ритейлер с доставкой за 15 минут. Компания основана в 2018 г. и сейчас находится на стадии активного роста и развития. Чтобы принимать верные решения, контролировать происходящее в бизнесе и оценивать необходимость инвестиций в новые направления, топ-менеджменту требовался инструмент для управления движением денежных средств. Для этого было решено автоматизировать задачи, связанные с планированием, на базе специализированного ИТ-решения. Компания обратилась к специалистам ГК «Корус консалтинг», с которыми ранее сотрудничала в рамках проекта по оптимизации ценообразования.

Эксперты предложили использовать облачный сервис Anaplan, который позволяет оперативно автоматизировать сложные модели планирования. В рамках первого этапа работ совместная проектная команда реализовала инструмент прогнозирования денежных потоков. Это позволило финансистам «Самоката» автоматически собирать исходные данные о прогнозах продаж, фактических расходах и рассчитывать на их основе потребности в денежных средствах для финансирования операционной и инвестиционной деятельности. Ключевые процессы автоматизировали за два месяца.

Далее специалисты интегрировали инструмент бизнес-планирования с системой прогнозирования продаж. В ней на основе алгоритмов машинного обучения формируется план продаж по действующим центрам выдачи заказов (дарксторам). Показатели по новым дарксторам рассчитываются прямо в Anaplan – система просчитывает разные сценарии и позволяет моделировать финансовые результаты в зависимости от планов развития. Также инструмент интегрировали с системами учета на основе платформы «1С», из которых передаются данные о фактических расходах. При этом большая часть статей планируется на основе драйверов и нормативных значений, которые либо устанавливаются пользователями как целевые, либо рассчитываются на основе накопленной статистики. На их основе система рассчитывает планы выручки, маржи, маркетинговые расходы, расходы на курьеров, коммунальные расходы и некоторые другие блоки.

Сейчас инструмент охватил все процессы среднесрочного планирования компании. Специалисты «Самоката» ведут все ключевые планы в единой системе.

Использование облачного сервиса ускорило внедрение: специалисты уточняли методологию планирования сразу в программной среде без подготовки подробного технического задания. Это позволило запускать систему поэтапно, а бизнес-пользователи могли тестировать прототипы конечного решения уже на ранних этапах внедрения. Так удалось обеспечить наилучшее соответствие результата потребностям бизнеса, сократить time to value и сразу получать ценность от нового инструмента.

Дополнительная информация:

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.

«Корус консалтинг» – партнер корпорации Microsoft c 2001 г. Компания обладает всеми ключевыми компетенциями Microsoft и неоднократно была признана лучшим партнером по итогам ежегодных конкурсов вендора. Среди клиентов «Корус консалтинг» по направлению Microsoft: «Аквафор», «Беру!», Familia, MC Bauchemie, Valio, «ВТБ Страхование», «Инвитро», «О’КЕЙ», СТД «Петрович», «САНГ», «ТРАСКО», «Юнифарм», «Яндекс.деньги» и другие.