Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Страхование
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 99
ВТБ Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Громов Владимир 12 4
|Рабинович Борис 8 4
|Козлов Михаил 153 4
|Леушев Андрей 63 3
|Благирев Алексей 22 3
|Чиков Сергей 17 3
|Михалев Александр 21 3
|Попков Андрей 24 3
|Конкин Сергей 4 3
|Пургин Денис 9 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Виноградов Александр 16 3
|Петухова Елена 2 2
|Тюренков Алексей 2 2
|Портнягин Сергей 4 2
|Афанасьев Денис 29 2
|Костырко Артем 6 2
|Языков Александр 3 2
|Ефремов Александр 12 2
|Жуков Сергей 15 2
|Калегин Сергей 6 2
|Петров Юрий 6 2
|Жаданов Михаил 2 2
|Айвазов Армен 449 2
|Строевская Жанна 2 2
|Суровец Дмитрий 44 2
|Носов Николай 12 2
|Черников Алексей 22 2
|Скакунов Александр 4 2
|Носова Юлия 12 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Крысина Ольга 109 2
|Бегтин Иван 48 1
|Козырев Алексей 270 1
|Лосев Сергей 43 1
|Богачев Игорь 172 1
|Иванов Владимир 43 1
|Авербах Владимир 121 1
|Соколов Артем 28 1
|Сахаров Александр 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|ТНТ - Телеканал 94 1
|IDC - International Data Corporation 2728 3
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2196 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767651, в очереди разбора - 671336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767651, в очереди разбора - 671336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru