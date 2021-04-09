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ВТБ Страхование


09.04.2021 ВТБ запустил онлайн-продажу страховых продуктов 1
27.11.2020 ВТБ начал онлайн-продажи полисов ОСАГО 1
06.10.2020 ВТБ запустил страхование кредитных карт 1
03.07.2020 ВТБ предложил новые онлайн-сервисы юридической поддержки 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 2
07.11.2018 «ДиалогНаука» создала систему защиты персональных данных в «ВТБ Медицинское страхование» 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
20.06.2018 Спрос на страховые продукты ВТБ в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» вырос в 6,5 раза 3
23.04.2018 KDL запустила телемедицинские консультации 1
07.03.2018 Tele2 взялась за страхование 3
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
15.02.2018 «Корус Консалтинг» переведет «ВТБ Страхование» на новую версию CRM 5
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев 1
29.01.2018 В центрах продаж «Ростелекома» можно застраховать домашнее оборудование 2
14.11.2017 Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев 1
27.01.2017 Евросеть и ВТБ Страхование запускают продажи детских полисов с телемедициной 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
18.08.2016 Cognitive Technologies модернизировала систему электронного архива документов для «ВТБ Страхования» 4
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
08.02.2016 В Казани открыт первый центр продаж и обслуживания «Ростелекома» нового поколения 1
26.01.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
10.12.2015 Дмитрий Одинцов назначен директором по развитию TrueConf 1
21.09.2015 «Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку отчетности по новым стандартам и МСФО для «ВТБ Страхования» 4
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
12.05.2015 «Ростелеком» представил в Москве новый формат центра продаж и обслуживания 3
13.04.2015 «Билайн» застрахует гаджеты клиентов 1
27.01.2015 В салонах «Билайн» теперь можно застраховать имущество, здоровье и отдых 1
23.12.2014 Оплатить полис «ВТБ Страхования» теперь можно с помощью PayPal 3
11.12.2014 Экономика больших данных: способы монетизации 2
02.12.2014 Полисы «ВТБ Страхования» теперь можно приобрести на сайте «Почты России» 3
13.11.2014 Страховые компании готовятся развивать онлайн-продажи 2
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках 2
16.06.2014 В каких ИТ нуждаются страховщики? Опыт бизнеса и интеграторов 2
06.06.2014 Происхождение ИТ-решения для страховщиков не имеет значения 1
21.05.2014 Круглый стол CNews. «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
03.04.2014 Страховка «На всякий случай» 2

Публикаций - 52, упоминаний - 99

ВТБ Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 5
Robokassa - Робокасса 44 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
АТОЛ ГК 168 3
Samsung Electronics 5714 2
Sapiens solutions - Сапиенс 6 2
Saprun - Сапран групп 38 2
CleverDATA 54 2
Qlik 63 2
Huawei 2733 2
RetailCRM 21 2
1С-Битрикс 349 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Microsoft Corporation 11143 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
3770 2
Золотая Корона 280 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
IEK - ИЭК Холдинг 3 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
НТВ-Плюс 174 1
ДиалогНаука 91 1
Марс ФГУП НПО 84 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Columbus - Колумбус 125 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
NetCAT - НетКэт 34 1
Informatica 75 1
PayPal 441 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
IBM 3554 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Ренессанс кредит Банк 143 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Альфа-Банк 1127 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Sela 12 3
Почта России ПАО 1577 3
S7 Airlines 80 3
Русский свет 15 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 3
Спортмастер 116 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
УК Полюс 3 2
Снежная Королева 38 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 2
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 2
Май - Российская торговая компания 49 2
Nordea 22 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Мегаполис ТК 90 1
Bayer AG - Байер 37 1
Stada 15 1
Castorama - Касторама 16 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование 1 1
МетЛайф Страховая компания 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Федеральное казначейство России 766 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
IoE - Internet of Everything - Интернет всего 13 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 3
АТОЛ Онлайн-кассы 54 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
WordPress 170 2
UMI.CMS 49 2
Java - Язык программирования 1179 2
ВТБ Онлайн 137 2
Simtech CS-Cart 13 2
Apple iOS 5742 2
Tele2 Mini 13 1
Хомнет ОСК 6 1
Tele2 Midi 8 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
CleverDATA 1DMC - Data Monetization Center 8 1
CleverDATA 1DMP - Data Marketing Platform 9 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
SQL - Язык программирования 434 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Google Android 10751 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Microsoft Skype 1476 1
1С:CRM 32 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Apache Hadoop 339 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Громов Владимир 12 4
Рабинович Борис 8 4
Козлов Михаил 153 4
Леушев Андрей 63 3
Благирев Алексей 22 3
Чиков Сергей 17 3
Михалев Александр 21 3
Попков Андрей 24 3
Конкин Сергей 4 3
Пургин Денис 9 3
Чукарин Алексей 56 3
Виноградов Александр 16 3
Петухова Елена 2 2
Тюренков Алексей 2 2
Портнягин Сергей 4 2
Афанасьев Денис 29 2
Костырко Артем 6 2
Языков Александр 3 2
Ефремов Александр 12 2
Жуков Сергей 15 2
Калегин Сергей 6 2
Петров Юрий 6 2
Жаданов Михаил 2 2
Айвазов Армен 449 2
Строевская Жанна 2 2
Суровец Дмитрий 44 2
Носов Николай 12 2
Черников Алексей 22 2
Скакунов Александр 4 2
Носова Юлия 12 2
Абакумов Евгений 103 2
Крысина Ольга 109 2
Бегтин Иван 48 1
Козырев Алексей 270 1
Лосев Сергей 43 1
Богачев Игорь 172 1
Иванов Владимир 43 1
Авербах Владимир 121 1
Соколов Артем 28 1
Сахаров Александр 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Европа 3781 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Ближний Восток 1478 2
Россия - Дубна 134 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Северная Америка 1414 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
Латинская Америка 725 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Япония 2808 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Северная Африка 94 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
Страхование - Страховое дело 43 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Космодром Байконур 97 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
ТНТ - Телеканал 94 1
IDC - International Data Corporation 2728 3
CNews Analytics 1991 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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