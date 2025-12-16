Получите все материалы CNews по ключевому слову
Axioma-Soft Аксиома-Софт
ООО «АКСИОМА-СОФТ» — официальный партнер фирмы «1С», обеспечивает комплексную автоматизацию учета и управления больших и малых компаний различных отраслей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Axioma-Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 2
|МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
|Солдатов Сергей 19 2
|Коноваленко Максим 2 2
|Литовченко Вячеслав 5 2
|Виноградов Сергей 14 2
|Агапова Светлана 7 2
|Богачев Евгений 11 2
|Новиков Павел 107 2
|Тупицын Александр 9 1
|Римский Александр 5 1
|Лосев Сергей 46 1
|Титов Андрей 5 1
|Щербаков Даниил 6 1
|Григорян Микаел 3 1
|Скоромыкин Кирилл 18 1
|Яньков Денис 1 1
|Клебанов Вадим 1 1
|Породнов Даниил 1 1
|Гуляева Анна 1 1
|Силин Максим 4 1
|Шаделко Андрей 1 1
|Шальнева Татьяна 1 1
|Титов Борис 60 1
|Борис Альберт 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407948, в очереди разбора - 732432.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.