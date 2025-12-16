Разделы

Axioma-Soft Аксиома-Софт

Axioma-Soft - Аксиома-Софт

ООО «АКСИОМА-СОФТ» — официальный партнер фирмы «», обеспечивает комплексную автоматизацию учета и управления больших и малых компаний различных отраслей. 

СОБЫТИЯ

16.12.2025 Цифровая трансформация агрокомплекса: как «Непецино» создало единую экосистему на базе «1С» 1
10.11.2025 «Роскошный ломбард» снизил издержки на 25% благодаря «1С:Ломбард Корп» 1
27.10.2025 «Нью Иммо Сервисиз» сократила трудозатраты на 50% с «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
12.08.2025 «Эталон» удвоил скорость обработки заказов благодаря «1С:Управление торговлей» 1
20.06.2025 Автоматизация сбора аналитики и повышение прозрачности учета для компании «Айти Бастион» на базе «1С:CRM» силами «Аксиома-Софт» 1
12.05.2025 Автоматизация взаимодействия с Росфинмониторингом для НПП «Томилинский электронный завод» 1
21.04.2025 «Стилфорт» в два раза увеличил число постоянных клиентов с помощью автоматизации 2
20.01.2025 В компании «Газпром Бурение» создали автоматизированную информационную систему 2
29.08.2024 В компании «Велесстрой» на 29% снизили среднюю стоимость обучения сотрудников с помощью автоматизации 1
30.07.2024 В компании «Велесстрой» в 30 раз повысили эффективность процессов производственной безопасности с помощью автоматизации 2
25.06.2024 «Аксиома-Софт» создала автоматизированную систему электронного документооборота в СК «Мосты и тоннели» 2
27.05.2024 Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом» 1
22.04.2024 В АО «Трансфингруп» в 1,5 раза ускорили кадровые процессы с помощью системы «1С:Зарплата и управление персоналом». 1
27.03.2024 В «ТГК-16» создана единая автоматизированная система управления закупками 1
29.02.2024 Объявлены финалисты конкурса цифровых проектов с призовым фондом 5,5 млн рублей 1
13.02.2024 В ООО «Ярус» расширили функционал информационной системы на базе «1С:ERP» 1
02.02.2024 «Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом» 1
24.01.2024 «Аксиома-Софт» внедрила модуль «Управленческое штатное расписание» в ПАО «Аптечная сеть 36,6». 1
22.12.2023 «Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании» 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
30.11.2023 Avito ускорил согласование внутренних документов для 6 тыс. сотрудников с помощью системы «1С:Документооборот» 2
27.11.2023 В страховой компании «Пульс» модифицировали процесс урегулирования убытков 1
07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей 1
27.10.2023 В GDP создана автоматизированная система управленческого учета 1
27.09.2023 «Аксиома-софт» реализовала проект по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью S7 Airlines 1
03.12.2019 Проект автоматизации управления недвижимостью «Почты России» вошел в число крупнейших по версии CNews 1
11.04.2018 «Аксиома-Софт» внедрила в ГК «Медси» систему финансового контроля на базе «1С» 1
06.04.2018 «ВТБ Страхование Жизни» перешла на формат XBRL с «Аксиома-Софт» 1
13.04.2017 СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С» 1
16.06.2014 В каких ИТ нуждаются страховщики? Опыт бизнеса и интеграторов 1
06.06.2014 Происхождение ИТ-решения для страховщиков не имеет значения 1

9005 24
Diasoft - Диасофт 1026 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 3
Совкомбанк Технологии 16 2
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 60 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 2
Softline - Софтлайн 3272 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
ИММО - Информ-Мобил 54 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 1
ИКС - Некст Софт 4 1
ТЭЗ НПП - Томилинский электронный завод 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
LemonPie - ЛепонПай 1 1
Андата 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
ИКС 392 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Esri 171 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 15 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 160 1
АйТи Бастион - IT Bastion 131 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 3
ВТБ Страхование 61 3
Совкомбанк ПАО 286 3
Велесстрой СМУ 13 2
КНГК ИНПЗ - Ильский НПЗ им. А. А. Шамара - Ильский нефтеперерабатывающий завод 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1479 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
ТФГ УК - Трансфингрупп УК 5 1
Мосты и тоннели СК 1 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
ВТБ Страхование Жизни 1 1
Почта России ПАО 2249 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 1
Согласие СК - Согласие-Вита 42 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 134 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1310 1
36,6 - аптечная сеть 91 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
Газпром бурение 47 1
Федеральное казначейство России 1879 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 348 2
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 339 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8458 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 593 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31800 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1753 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 324 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 7
Microsoft Office 3956 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 654 5
Axioma-Soft - 1С:Страховая компания 5 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 4
1С:ERP Управление предприятием 717 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 290 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1326 3
Интерфакс - Скан-Интерфакс 8 2
Diasoft Flextera Insurance 3 2
Oracle Java - язык программирования 3331 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
1С:Консолидация 53 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
1С:Аренда 14 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
1С:Экзаменатор 3 1
1С:Бухгалтерия КОРП 57 1
1С:БНФО - 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 4 1
1С:EHS Комплексная производственная безопасность 1 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
1С:Документооборот КОРП 89 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 101 1
Солдатов Сергей 19 2
Коноваленко Максим 2 2
Литовченко Вячеслав 5 2
Виноградов Сергей 14 2
Агапова Светлана 7 2
Богачев Евгений 11 2
Новиков Павел 107 2
Тупицын Александр 9 1
Римский Александр 5 1
Лосев Сергей 46 1
Титов Андрей 5 1
Щербаков Даниил 6 1
Григорян Микаел 3 1
Скоромыкин Кирилл 18 1
Яньков Денис 1 1
Клебанов Вадим 1 1
Породнов Даниил 1 1
Гуляева Анна 1 1
Силин Максим 4 1
Шаделко Андрей 1 1
Шальнева Татьяна 1 1
Титов Борис 60 1
Борис Альберт 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 14
Израиль 2785 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1334 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 3
НКО - Некоммерческая организация 591 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 235 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 16 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 793 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
Gartner - Гартнер 3610 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 3
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 1
