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Титов Андрей


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
16.06.2014 В каких ИТ нуждаются страховщики? Опыт бизнеса и интеграторов 1
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» 1
11.03.2012 ISM Systems запустила онлайн-сервис для оценки соответствия системы ИБ требованиям СТО БР ИББС 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Титов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2316 1
Intel Corporation 12357 1
Diasoft - Диасофт 955 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 57 1
Esri 167 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 27 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Lenovo Professional Services 5 1
Ростелеком 10041 1
МегаФон 9433 1
8585 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Питерская группа связистов 435 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
ВТБ Страхование 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2910 1
Альфа-Групп 719 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5035 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5621 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32443 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1667 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8796 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8337 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4986 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1052 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15711 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21362 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16418 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14056 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13047 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9911 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1858 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11541 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3879 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7214 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25161 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7831 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2467 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7158 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12967 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28425 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29697 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1443 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2277 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10869 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1996 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7590 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8218 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12506 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16459 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12473 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 521 1
Microsoft Office 3851 1
Oracle Java - язык программирования 3182 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
Fujitsu Fugaku 10 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
Diasoft Flextera Insurance 3 1
Intel MKL - Intel Math Kernel Library 10 1
Титов Борис 58 2
Сысоев Андрей 2 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Богачев Евгений 11 1
Виноградов Сергей 12 1
Агапова Светлана 7 1
Римский Александр 5 1
Лосев Сергей 46 1
Соловьев Илья 5 1
Плаксунов Сергей 1 1
Бедяева Анна 1 1
Васильев Федор 1 1
Шагеев Денис 1 1
Рейман Леонид 1053 1
Коноваленко Максим 2 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
Сивков Дмитрий 2 1
Андрианова Ольга 4 1
Григорян Микаел 3 1
Силин Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151027 4
Южная Корея - Республика 6755 1
Европа Восточная 3110 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14307 1
Нидерланды 3575 1
Япония 13399 1
Европа 24449 1
Германия - Федеративная Республика 12823 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Финляндия - Хельсинки 249 1
Израиль 2764 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2935 1
Великобритания - Виргинские Острова 234 1
Дания - Королевство 1311 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49745 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53251 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3718 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5803 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14389 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 728 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5095 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10308 1
Английский язык 6783 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11215 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5411 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6208 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7146 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4564 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 719 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6163 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8042 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6914 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1287 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1993 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6605 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1141 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 962 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1300 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1203 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Helsingin Sanomat 17 1
Gartner - Гартнер 3581 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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