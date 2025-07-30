Разделы

Микроконтроллер Micro Controller Unit, MCU микросхема управления электронными устройствами


30.07.2025 Таинственный российский Linux Сбербанка научили работать с процессорами архитектуры RISC-V 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
24.07.2025 «Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V 1
19.06.2025 Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую 1
11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра 1
29.05.2025 Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак 1
21.05.2025 Steplife внедряет искусственный интеллект в свои протезы 1
14.05.2025 В России разработан импортозамещающий контроллер с ИИ для БПЛА 1
06.05.2025 Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны 1
14.04.2025 DDR от GS Nanotech внесена в реестр Минпромторга 1
28.03.2025 Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров» 1
17.03.2025 Производители: российской электронике перекрывают дорогу за рубеж. Стало трудно получить лицензию на вывоз из страны 1
05.03.2025 Дайте льготы. Российские разработчики чипов на архитектуре RISC-V взмолились о послаблениях и крупномасштабной поддержке государства 1
04.03.2025 ИТ-отрасль разработала альтернативную стратегию создания чипов в России, раскритиковав подход властей 1
10.02.2025 «Микрон» запустил продажи отладочной платы «Старт-MIK32 Амур» со встроенным программатором на Ozon 1
07.02.2025 Создан онлайн-сервис, предсказывающий свойства веществ 1
31.01.2025 В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры 1
31.01.2025 В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА 1
27.12.2024 Премьера «Амура» на Ozon: отладочная плата DIP-MIK32 «Микрона» в розничной продаже 1
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 1
01.02.2013 EEMBC протестирует самые неприхотливые микроконтроллеры 2
04.09.2002 Новый микроконтроллер для периферийных устройств от Motorola 1

STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 312 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 46 1
Atmel 49 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Cypress Semiconductor 62 1
Analog Devices - ADI 91 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Lenovo Motorola 3509 1
Fujitsu 2054 1
EEMBC - Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 1 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21400 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2336 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8295 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1528 1
Таймер - Timer 316 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 551 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10316 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3379 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3523 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7924 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14148 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10187 1
Levy Marcus - Леви Маркус 3 1
Grimme Paul - Гримм Пол 2 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 638 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
