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Сбер Сбербанк Технологии SberOS
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 4
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 303 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1236 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 1
|Парфентьев Алексей 151 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151442 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 413 2
|Ведомости 1115 1
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