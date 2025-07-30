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Сбер Сбербанк Технологии SberOS


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Таинственный российский Linux Сбербанка научили работать с процессорами архитектуры RISC-V 1
30.07.2025 «Сбер» выпустил специальную версию операционной системы SberOS с поддержкой архитектуры RISC-V 1
28.11.2024 В реестр российского ПО внесли сразу две новых ОС Сбербанка 1
24.09.2024 Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании 1
18.06.2024 Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2201 2
Yandex - Яндекс 7942 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 1
8616 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 443 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 390 1
Selectel - Селектел 411 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 584 1
ЭвриТег - EveryTag 35 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 12 1
Interos 3 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 303 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1236 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26371 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21487 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16461 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11571 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31004 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7242 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12033 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2480 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15859 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9808 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 363 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1585 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1352 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4312 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11923 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7186 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24950 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21373 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10911 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2948 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6438 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9498 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5014 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7801 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 454 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 73 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 70 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2320 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22172 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25223 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 127 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2232 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1187 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2691 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4256 1
Microsoft Windows 16045 2
Linux OS 10395 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 24 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 962 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 780 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 267 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Intel x86 - архитектура процессора 1930 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 535 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1129 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 293 1
Microsoft Office 365 963 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 65 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 84 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 227 1
Linux - Debian GNU 502 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 200 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1393 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 41 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 74 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 29 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber InterOs 1 1
Парфентьев Алексей 151 1
Коваленя Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9475 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49858 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5109 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 996 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3576 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6171 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 413 2
Ведомости 1115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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