|04.04.2025
|
Ставка на отечественное: ИБ-специалисты оценили российские DCAP-системы
«СерчИнформ» представила результаты опроса более 100 ИБ-специалистов о применении DCAP-решений. DCAP входят в число базовых ИБ-инструментов. Почти каждый российский вен
|07.03.2025
|
«СерчИнформ КИБ» усилил защиту писем за пределами локальной инфраструктуры
очтового карантина. Служба может останавливать письма с вложенными файлами, если они содержат метки DCAP «СерчИнформ FileAuditor». Контроль работает на уровне почтового сервера. Это предотврати
|28.08.2024
|
Ваша DCAP не справляется: что требовать у вендора системы файлового аудита
Какие бывают DCAP Работа систем файлового аудита начинается с подключения к хранилищам данных и журналам. Источниками для DCAP выступают компьютеры пользователей, сетевые папки, облака, файловые, поч
|22.08.2024
|
Makves DCAP 4.5 помогает обнаружить сложные угрозы
Российский разработчик Makves (входит в группу компаний «Гарда») представил новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP 4.5. Система повышает надежность защиты, выявляет сложные угрозы и оптимизирует управление ресурсами. Makves DCAP 4.5 автоматически обнаруживает сложные угрозы: Golden Ticket, Silve
|10.07.2024
|
Makves DCAP улучшает контроль доступа: новые возможности ролевой модели
мпаний «Гарда») представила новую ролевую модель в системе защиты неструктурированных данных Makves DCAP. Тонкие настройки управления ролями внутри системы способствуют снижению риска несанкцио
|03.07.2024
|
Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна?
«DCAP для многих компаний вошёл в первый эшелон средств информационной безопасности» CNews: В
|07.06.2024
|
Вебинар: как защититься от вирусов-шифровальщиков при помощи «Спектр | DCAP/DAG»
пания «Сайберпик» приглашает на вебинар, посвященный защите от вирусов-шифровальщиков с применением DCAP-системы «Спектр». Не всегда продукты, ориентированные на защиту инфраструктуры компании
|22.05.2024
|
«СерчИнформ» запатентовала технологию перехвата файловых потоков
та файловых потоков от «СерчИнформ» в качестве уникальной разработки. Эта технология лежит в основе DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» и позволяет осуществлять контроль данных в файловых хра
|20.05.2024
|
MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик»
флагманский продукт разработчика – систему контроля и управления правами доступа к данным «Спектр | DCAP/DAG». Об этом CNews сообщили представители MONT. «Наше решение позволяет эффективно подо
|15.05.2024
|
В «СерчИнформ КИБ» усилен контроль за конфиденциальными файлами с помощью DCAP
нутри: персональные данные, финансовая информация или корпоративные пароли – эту работу уже сделала DCAP. Сведения доступны на главном экране, можно не заходить в FileAuditor, чтобы увидеть дет
|17.04.2024
|
«СерчИнформ» представила FileAuditor для Linux-инфраструктур
Компания «СерчИнформ» представила версию DCAP-системы FileAuditor для операционной системы Linux. У ИБ-специалистов появилась возможно
|25.03.2024
|
DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7
звивать экосистему совместимых технологий и сообщает о завершении проверки работы в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7 российской системы аудита и управления корпоративными инфоресурсами Makves DCAP. Специалисты убедились, что программный стек работает корректно и стабильно, а его функционал доступен в полном объеме. Совместное решение официально сертифицировано в рамках программы тех
|04.03.2024
|
Makves DCAP автоматизирует контроль доступа к информационным ресурсам в ГК «Гранель»
Группа компаний «Гранель» внедрила Makves DCAP — систему аудита и мониторинга информационных активов. Благодаря внедрению решения компа
|01.02.2024
|
Makves увеличил производительность системы защиты неструктурированных данных
Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда») обновила систему аудита и управления информационными активами Makves DCAP 4.3. Новая версия помогает минимизировать риски утечки конфиденциальных данных, позволяет повысить эффективность расследования инцидентов. Разработчик усовершенствовал модуль файлового ауд
|18.12.2023
|
Makves DCAP сертифицирована ФСТЭК России
Система класса DCAP компании Makves (входит в группу компаний «Гарда») получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю №4744. Продукт соответствует требованиям информационной без
|31.10.2023
|
Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии
нтре при президенте Республики Беларусь системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP. Решение будет применяться для защиты данных в коммерческих и государственных организаци
|05.09.2023
|
Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии
Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда») обеспечит предприятия Республики Беларусь инструментами защиты неструктурированных данных. Эксклюзивный контракт на продвижение решения Makves DCAP подписан с дистрибьютором TenIT. «Тэнит» уже сотрудничает с группой компаний «Гарда», реализуя экосистемы защиты данных («Гарда DBF», «Гарда DLP», «Гарда Маскирование», «Гарда Аналитика»),
|31.08.2023
|
Makves выпустила новую версию DCAP
Российский разработчик Makves (входит в группу компаний «Гарда») представил новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP 4.1: улучшен модуль файлового аудита, добавлена поддержка новых информационных активов и усовершенствована производительности системы. Файловый аудит в Makves DCAP стал более точным
|16.05.2023
|
Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие»
бщили об успешном внедрении системы аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия Makves DCAP. Чтобы перейти на отечественную DCAP-систему компании-заказчику требовалось выбра
|25.04.2023
|
В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ
водитель отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев. «Сёрчинформ FileAuditor» – DCAP-решение (data-centric audit and protection) для автоматизированного аудита файловой системы, поиска на
|20.04.2023
|
«Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой
твенный вендор ИБ-средств «Сёрчинформ» и российское предприятие НИИ «Масштаб», разработчик продуктов для оснащения центров обработки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL. Enterprise Cloud Platform VeiL – облачная платформа, предназначенная для создания ви
|13.04.2023
|
DCAP/DAG «Спектр» от компании «СайберПик» стал единственным сертифицированным ФСТЭК решением данного класса
ила об успешном прохождении сертификационных испытаний своего флагманского решения – системы класса DCAP/DAG «Спектр» на соответствие требованиям безопасности: документов Т ДОВ по 4 уровню дове
|12.10.2022
|
Softline и Makves заключили партнерское соглашение
торинга информационных ресурсов предприятия, сообщили CNews представители Softline. Продукты класса DCAP (Data-Centric Audit and Protection) набирают все большую популярность в России. Система
|10.10.2022
|
«Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга
аутсорсинга информационной безопасности. Теперь заказчикам доступен не только аутсорсинг DLP, но и DCAP-системы «Серчинформ FileAuditor» и «Серчинформ ProfileCenter». Об этом CNews сообщили пр
|07.10.2022
|
Вебинар-презентация нового DCAP/DAG «Спектр»: автоматический перенос и удаление данных, изменение прав доступа и другие возможности
13 октября 2022 г., в 11.00, компания «Сайберпик» проведет презентацию новой версии DCAP/DAG «СПЕКТР 2.9». В новом релизе внимание разработчиков было сосредоточено на создании и
|27.06.2022
|
Компания Merlion и российский разработчик Makves объявили о партнерстве
в рамках развития направления импортозамещения подписала соглашение с одним из ведущих поставщиков DCAP-решений компанией Makves. Партнеры дистрибьютора смогут перейти на импортонезависимое ПО
|06.06.2022
|
Softline и Cyberpeak объявили о заключении партнерства
шений и сервисов Softline включил в свой портфель решений по информационной безопасности российскую DCAP/DAG-систему «Спектр», которая является разработкой компании Cyberpeak («Сайберпик»). Пар
|23.05.2022
|
Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы
CNews: Почему вы выбрали направление DCAP/DAG как флагманское для разработки? Алексей Сухов: Идея создания российского продукта кл
|25.03.2022
|
Екатерина Старостина, «Орлан»: Импортозамещение уже неактуально, мы предлагаем импортонезависимость
CNews: Здравствуйте! В связи с текущей ситуацией в стране, какие иностранные решения класса DCAP вы можете заменить и можете ли заменить с минимальной разницей в использовании? Екатерин
|18.01.2021
|
«Русснефть» планирует внедрение первой российской DCAP-системы
ой инфраструктуры. Специалисты компании протестировали «Сёрчинформ FileAuditor» – первый российский DCAP-продукт (data-centric audit and protection), который обеспечивает поиск, классификацию и
|27.05.2020
|
Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP
зработчик Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP. В рамках продуктового релиза расширена функциональность системы, увеличена ее производи
