Кибербезопасность DCAP Data-Centric Audit and Protection Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.04.2025 Ставка на отечественное: ИБ-специалисты оценили российские DCAP-системы

«СерчИнформ» представила результаты опроса более 100 ИБ-специалистов о применении DCAP-решений. DCAP входят в число базовых ИБ-инструментов. Почти каждый российский вен
07.03.2025 «СерчИнформ КИБ» усилил защиту писем за пределами локальной инфраструктуры

очтового карантина. Служба может останавливать письма с вложенными файлами, если они содержат метки DCAP «СерчИнформ FileAuditor». Контроль работает на уровне почтового сервера. Это предотврати
28.08.2024 Ваша DCAP не справляется: что требовать у вендора системы файлового аудита

Какие бывают DCAP Работа систем файлового аудита начинается с подключения к хранилищам данных и журналам. Источниками для DCAP выступают компьютеры пользователей, сетевые папки, облака, файловые, поч
22.08.2024 Makves DCAP 4.5 помогает обнаружить сложные угрозы

Российский разработчик Makves (входит в группу компаний «Гарда») представил новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP 4.5. Система повышает надежность защиты, выявляет сложные угрозы и оптимизирует управление ресурсами. Makves DCAP 4.5 автоматически обнаруживает сложные угрозы: Golden Ticket, Silve
10.07.2024 Makves DCAP улучшает контроль доступа: новые возможности ролевой модели

мпаний «Гарда») представила новую ролевую модель в системе защиты неструктурированных данных Makves DCAP. Тонкие настройки управления ролями внутри системы способствуют снижению риска несанкцио
03.07.2024 Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна?

«DCAP для многих компаний вошёл в первый эшелон средств информационной безопасности» CNews: В

07.06.2024 Вебинар: как защититься от вирусов-шифровальщиков при помощи «Спектр | DCAP/DAG»

пания «Сайберпик» приглашает на вебинар, посвященный защите от вирусов-шифровальщиков с применением DCAP-системы «Спектр». Не всегда продукты, ориентированные на защиту инфраструктуры компании

22.05.2024 «СерчИнформ» запатентовала технологию перехвата файловых потоков

та файловых потоков от «СерчИнформ» в качестве уникальной разработки. Эта технология лежит в основе DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» и позволяет осуществлять контроль данных в файловых хра
20.05.2024 MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик»

флагманский продукт разработчика – систему контроля и управления правами доступа к данным «Спектр | DCAP/DAG». Об этом CNews сообщили представители MONT. «Наше решение позволяет эффективно подо
15.05.2024 В «СерчИнформ КИБ» усилен контроль за конфиденциальными файлами с помощью DCAP

нутри: персональные данные, финансовая информация или корпоративные пароли – эту работу уже сделала DCAP. Сведения доступны на главном экране, можно не заходить в FileAuditor, чтобы увидеть дет
17.04.2024 «СерчИнформ» представила FileAuditor для Linux-инфраструктур

Компания «СерчИнформ» представила версию DCAP-системы FileAuditor для операционной системы Linux. У ИБ-специалистов появилась возможно
25.03.2024 DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7

звивать экосистему совместимых технологий и сообщает о завершении проверки работы в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7 российской системы аудита и управления корпоративными инфоресурсами Makves DCAP. Специалисты убедились, что программный стек работает корректно и стабильно, а его функционал доступен в полном объеме. Совместное решение официально сертифицировано в рамках программы тех
04.03.2024 Makves DCAP автоматизирует контроль доступа к информационным ресурсам в ГК «Гранель»

Группа компаний «Гранель» внедрила Makves DCAP — систему аудита и мониторинга информационных активов. Благодаря внедрению решения компа
01.02.2024 Makves увеличил производительность системы защиты неструктурированных данных

Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда») обновила систему аудита и управления информационными активами Makves DCAP 4.3. Новая версия помогает минимизировать риски утечки конфиденциальных данных, позволяет повысить эффективность расследования инцидентов. Разработчик усовершенствовал модуль файлового ауд
18.12.2023 Makves DCAP сертифицирована ФСТЭК России

Система класса DCAP компании Makves (входит в группу компаний «Гарда») получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю №4744. Продукт соответствует требованиям информационной без
31.10.2023 Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии

нтре при президенте Республики Беларусь системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP. Решение будет применяться для защиты данных в коммерческих и государственных организаци
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии

Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда») обеспечит предприятия Республики Беларусь инструментами защиты неструктурированных данных. Эксклюзивный контракт на продвижение решения Makves DCAP подписан с дистрибьютором TenIT. «Тэнит» уже сотрудничает с группой компаний «Гарда», реализуя экосистемы защиты данных («Гарда DBF», «Гарда DLP», «Гарда Маскирование», «Гарда Аналитика»),
31.08.2023 Makves выпустила новую версию DCAP

Российский разработчик Makves (входит в группу компаний «Гарда») представил новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP 4.1: улучшен модуль файлового аудита, добавлена поддержка новых информационных активов и усовершенствована производительности системы. Файловый аудит в Makves DCAP стал более точным
16.05.2023 Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие»

бщили об успешном внедрении системы аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия Makves DCAP. Чтобы перейти на отечественную DCAP-систему компании-заказчику требовалось выбра
25.04.2023 В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ

водитель отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев. «Сёрчинформ FileAuditor» – DCAP-решение (data-centric audit and protection) для автоматизированного аудита файловой системы, поиска на
20.04.2023 «Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой

твенный вендор ИБ-средств «Сёрчинформ» и российское предприятие НИИ «Масштаб», разработчик продуктов для оснащения центров обработки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL. Enterprise Cloud Platform VeiL – облачная платформа, предназначенная для создания ви
13.04.2023 DCAP/DAG «Спектр» от компании «СайберПик» стал единственным сертифицированным ФСТЭК решением данного класса

ила об успешном прохождении сертификационных испытаний своего флагманского решения – системы класса DCAP/DAG «Спектр» на соответствие требованиям безопасности: документов Т ДОВ по 4 уровню дове
12.10.2022 Softline и Makves заключили партнерское соглашение

торинга информационных ресурсов предприятия, сообщили CNews представители Softline. Продукты класса DCAP (Data-Centric Audit and Protection) набирают все большую популярность в России. Система

10.10.2022 «Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга

аутсорсинга информационной безопасности. Теперь заказчикам доступен не только аутсорсинг DLP, но и DCAP-системы «Серчинформ FileAuditor» и «Серчинформ ProfileCenter». Об этом CNews сообщили пр
07.10.2022 Вебинар-презентация нового DCAP/DAG «Спектр»: автоматический перенос и удаление данных, изменение прав доступа и другие возможности

13 октября 2022 г., в 11.00, компания «Сайберпик» проведет презентацию новой версии DCAP/DAG «СПЕКТР 2.9». В новом релизе внимание разработчиков было сосредоточено на создании и
27.06.2022 Компания Merlion и российский разработчик Makves объявили о партнерстве

в рамках развития направления импортозамещения подписала соглашение с одним из ведущих поставщиков DCAP-решений компанией Makves. Партнеры дистрибьютора смогут перейти на импортонезависимое ПО
06.06.2022 Softline и Cyberpeak объявили о заключении партнерства

шений и сервисов Softline включил в свой портфель решений по информационной безопасности российскую DCAP/DAG-систему «Спектр», которая является разработкой компании Cyberpeak («Сайберпик»). Пар
23.05.2022 Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы

CNews: Почему вы выбрали направление DCAP/DAG как флагманское для разработки? Алексей Сухов: Идея создания российского продукта кл
25.03.2022 Екатерина Старостина, «Орлан»: Импортозамещение уже неактуально, мы предлагаем импортонезависимость

CNews: Здравствуйте! В связи с текущей ситуацией в стране, какие иностранные решения класса DCAP вы можете заменить и можете ли заменить с минимальной разницей в использовании? Екатерин
18.01.2021 «Русснефть» планирует внедрение первой российской DCAP-системы

ой инфраструктуры. Специалисты компании протестировали «Сёрчинформ FileAuditor» – первый российский DCAP-продукт (data-centric audit and protection), который обеспечивает поиск, классификацию и
27.05.2020 Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP

зработчик Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP. В рамках продуктового релиза расширена функциональность системы, увеличена ее производи

