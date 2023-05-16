Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие»

Российский разработчик Makves (входит в холдинг «Гарда») и страховая компания «Согласие» сообщили об успешном внедрении системы аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия Makves DCAP.

Чтобы перейти на отечественную DCAP-систему компании-заказчику требовалось выбрать решение, которое реализует комплексный аудит доменных служб, файловых хранилищ и корпоративной почты. В результате эксперты департамента по вопросам информационной безопасности СК «Согласие» выбрали систему Makves DCAP.

«Ранее в компании использовали зарубежный продукт вендора Netwrix, — сказал заместитель директора департамента по вопросам информационной безопасности департамента безопасности СК «Согласие». — В связи с необходимостью перехода на отечественный софт выбирали российского разработчика, готового предоставить комплексное решение с технической поддержкой, соответствующей нашим требованиям. В результате из трех наиболее популярных вендоров, представленных на российском рынке, остановили свой выбор на Makves».

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Использование Makves DCAP позволит оперативно выявлять и устранять риски, связанные с хранением и доступом к информационным ресурсам страховой компании, содержащих большие объемы коммерческой тайны и персональных данных. Система поможет обеспечить высокий уровень защиты информации и избежать негативных последствий внешних угроз, инсайда, ошибок в бизнес-процессах или в настройках инфраструктуры.