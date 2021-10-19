АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 2

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Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 7

Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1

В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 2

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 2

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 2

Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1

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