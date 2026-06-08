АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт

АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27% операционных систем повлияла на рост присутствия LibreOffice. Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный софт» по итогам ежегодного обзора комитета по цифровизации образования..

Генеральный директор Postgres Professional переизбран в правление АРПП «Отечественный софт» ых продуктов «Отечественный софт» на новый срок. Решение принято по итогам годового общего собрания АРПП, которое состоялось 21 апреля 2026 г. в РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители

«Контур»: Кирилл Синицын переизбран в состав правления АРПП «Отечественный софт» В Москве состоялось годовое общее собрание АРПП «Отечественный софт». В ходе мероприятия участники ассоциации подвели итоги работы за 20

Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт» В рамках годового общего собрания АРПП «Отечественный софт» разработчики российского ПО, представители профильных министерств и

Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN Предложение Ассоциация разработчиков ПО Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» (включает более 300 компаний) в письме на имя премьер-министра Мих

AppSec Solutions вступила в Ассоциацию «Отечественный софт» зопасного программного обеспечения, присоединился к Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Сотрудничество с объединением российских производителей тиражируе

eXpress вступил в Ассоциацию «Отечественный софт» ы eXpress (АО «Анлимитед Продакшен») вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» – объединения российских производителей тиражируемого программного

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету Тревога ИТ-ассоциаций Представители крупнейших ИТ-ассоциаций - «Руссофт», АРПП (Ассоциация разработчиков программных продуктов) «Отечественный софт», АПКИТ (ассоциация

«Газинформсервис» присоединился к Ассоциации российских разработчиков ПО «Отечественный софт» к решений информационной безопасности, стала членом Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о включении компании «Газинформсервис» в состав отраслево

«Лаборатория Числитель» присоединилась к АРПП «Отечественный софт» производитель ПО «Лаборатория Числитель» вступил в Ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в сообществе позволит компании расширить партнерскую сеть

АРПП «Отечественный софт» и Промышленный кластер Татарстана займутся цифровизацией предприятий региона ым инструментом роста конкурентоспособности российских продуктов», — сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. «На сегодня Деловое объединение кластеров России – одн

Dat.ax от Axenix в каталоге совместимости ПО АРПП «Отечественный Софт» nix, включен в каталог совместимости российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный Софт». Для пользователей это подтверждение того, что система обладает вс

Исследование: к 2027 году 63% российских авиакомпаний планируют полностью перейти на отечественный софт 63% топ-менеджеров российских авиакомпаний заявили о планах полностью перейти на отечественный софт к 2027 г. В 2025 г. лишь 6% авиакомпаний в России используют только российские решения. Такие данные следуют из исследования «Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиа

Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» и РТУ МИРЭА займутся подготовкой ИТ-кадров Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АРПП «Отечественный софт» и РТУ МИРЭА. Подписи в документе поставили ректор университета Стан

Бизнес стал на почти на треть чаще закупать отечественный софт Специалисты электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали увеличение спроса на отечественный софт со стороны бизнеса. По оценкам специалистов, за год спрос на российское программное обеспечение в среднем вырос на 25,7%. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро». Пр

АРПП «Отечественный софт» и Объединение цифровых деятелей Алжира подписали меморандум о сотрудничестве ифровых деятелей Алжира подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АРПП. Подписи в документе поставили исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»

АРПП: 20% регионов России используют отечественное ПО для сдачи экзамена по информатике редставили в Комитете по информатизации образования Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный с

ELMA присоединилась к АРПП «Отечественный софт» азработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители ELMA. АРПП «Отечественный софт» — это объединение российских компаний-разработчиков ПО, являющихся

МГУ и ассоциация «Отечественный софт» объединят усилия для обучения специалистов российскому ПО МГУ имени М.В. Ломоносова и ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заключили соглашение о со

Отечественный софт все дороже – отметил Александр Чариков. Судя по тому, что профильное министерство анонсировало создание унифицированного прайс-листа для закупок основных программных продуктов госкомпаниями с диапазоном цен на отечественный софт, которые не должны превышаться, просьба была услышана. Но самого прайс-листа пока нет. В 2023 году Минэнерго говорило о сформированных предложениях по налоговому вычету для к

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли говоров россиян. Об этом открыто говорится в письме Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено одновременно в Госдуму, Минцифры и Общест

В АРПП представили около 700 ИТ-решений для защиты КИИ овать зарубежное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Однако, по оценкам АРПП «Отечественный софт», только 20% субъектов КИИ успели перейти на российские решения, еще

В Ассоциации «Отечественный софт» создан комитет иммерсивных технологий 14 февраля на заседании Правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» было принято решение о создании комитета иммерсивных технологий. Г

Pro32 Connect стал членом ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» для удаленного доступа Pro32 Connect вступил в ряды ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». «Вступление в ассоциацию дает возможность поддерживать импортозам

Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли Строителям нужны субсидии Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Novo BI вступила в ассоциацию «Отечественный софт» мпании к укреплению и развитию своей позиции эксперта отечественного рынка ПО в секторе IBP-систем. АРПП «Отечественный софт» осуществляет свою деятельность с 2009 г. Сегодня председателем прав

Компания «ЛЭВЛ 7» стала членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» Компания «ЛЭВЛ 7» вступила в ряды Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов (АРПП). Аккредитованная отечественная ИT-компания ведет деятельность по разработке и внедрению

В АРПП создан Комитет по развитию экосистемы российских мобильных продуктов компании РОСА Олег Карпицкий. Соответствующее решение было принято на общем годовом собрании членов АРПП «Отечественный софт» 17 апреля 2024 г., проходившем в здании Общественной палаты России.

Исследование «ТендерПро»: бизнес стал чаще закупать отечественный софт в 2023 году Аналитики компании «ТендерПро» изучили, как на фоне санкций изменился спрос на отечественный софт со стороны бизнеса. По подсчетам специалистов, за прошлый год спрос на российское программное обеспечение в среднем вырос на 16,7%. В основном компании на электронных торговы

В АРПП «Отечественный софт» создан комитет промышленной автоматизации 26 февраля 2024 г. на заседании правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» было объявлено о создании комитета промышленной автоматизации. Рук

АРПП «Отечественный софт» и Минобрнауки займутся внедрением российского ПО в вузах ва, заместитель Министра науки и высшего образования России, и Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный со

PIX Robotics вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» ссоциации поможет компании искать надежных партнеров и эффективно взаимодействовать с государством. АРПП «Отечественный софт» представляет собой отраслевую площадку, которая консолидирует игрок

CNews FORUM Кейсы: снижение текущей эффективности компании названо главным опасением при переходе на отечественный софт s Management, Amber ЦОН и адаптация их под особенности заказчиков. Платформа Amber включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи России с 2017 г. Компания «Эмбер» входит в Ассоциацию российских разработчиков АРПП.

«Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт» рпоративного управления «Триафлай» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о вхождении компании «Доверенная среда» в ассоциацию было

Россияне распробовали отечественный софт. Продажи лицензий для домашнего использования растут как на дрожжах oft, создатель Windows, самой популярной операционной системы в мире. Она же выпускает и Office – наиболее востребованный в глобальном плане пакет офисного ПО. Впрочем, не все россияне готовы изучать отечественный софт только лишь потому, что разработчик привычных ему программ поддержал западные санкции – в России с 2022 г. быстро растет популярность пиратского ПО и особенно Windows. Впроче

IVA Technologies вступила в АРПП «Отечественный софт» IVA Technologies (ООО «ИВКС») вошла в состав ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» – объединения российских производителей тиражируемого программного

В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения », «Платформа третье мнение», «СКБ Контур», «Санаториум», «Юнидата», «Мой офис». Участники комитета АРПП займутся составлением наборов совместимых российских медтех-решений и тиражированием луч

«Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт» «Флант» объявила о присоединении к ассоциации российских разработчиков ПО (АРПП). Компания создала полноценную экосистему российских DevOps-инструментов — они закрывают все необходимые потребности по поддержке инфраструктуры для высоконагруженных веб-приложений. Среди

АРПП «Отечественный софт» проведет в Самаре практическую ИТ-конференцию для промышленников кому лидерству». Организатором мероприятия выступит Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», объединяющая порядка 250 российских ИТ-компаний. Основная цель ко