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АРПП
Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов
Отечественный софт


19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 2
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 2
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 2
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 2
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 2
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
28.07.2021 У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года 1
22.07.2021 Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее 2
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 3
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 7
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 7
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 4
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 7
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 4
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 3
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 2
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
15.03.2021 ИТ-отрасль защитят от пожарных проверок 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 4
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 2
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 2
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 2
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 2
09.02.2021 Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы 1
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации 1
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 3
08.01.2021 Российские разработчики микроэлектроники попали под «налоговый маневр для ИТ» 1
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 2
24.12.2020 АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт» 2
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 2
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 2
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 2
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
07.12.2020 Госкомпании обязали закупать не менее 50% российских ПК и ноутбуков 4
03.12.2020 Из-за свободы закупок российские чиновники могут перейти на пиратские и иностранные антивирусы 2
03.12.2020 АРПП «Отечественный софт» и «Байкал электроникс» подписали меморандум о сотрудничестве 9
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 2

Публикаций - 174, упоминаний - 409

АРПП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 22
InfoWatch - Инфовотч 607 20
Ред Софт - Red Soft 246 18
IBM 3537 9
SAP SE 3211 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 8
Dr.Web - Доктор Веб 976 8
Google LLC 7144 8
ЭОС - Электронные офисные системы 984 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
Yandex - Яндекс 4101 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Код Безопасности 365 8
Крок 1219 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
3733 5
Базальт СПО 206 5
Docsvision - ДоксВижн 772 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
АйТи 751 4
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 4
Abbyy 793 4
Росплатформа - Р-Платформа 56 4
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 4
Intel Corporation 4169 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Ланит ГК 1155 3
Acronis - Акронис 364 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
SearchInform - Серчинформ 181 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Twitter 2204 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Галактика - Корпорация 248 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Fortnite 47 2
Фонд информационной демократии 27 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Газпром ПАО 520 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
EPIC Telecom Invest 69 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
Транснефть 159 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Почта России ПАО 1572 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Аэрофлот 493 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Реклама.ру 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Студия Артемия Лебедева 19 1
IKEA - ИКЕА 81 1
АвтоВАЗ 118 1
Janco 2 1
Danone - Данон 44 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Visa International 1345 1
Нэклис-Банк 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 102
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 26
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 22
Президент Российской Федерации 1439 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
Правительство РФ 2201 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Счётная палата РФ 460 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство Москвы 653 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Руссофт - Russoft 250 18
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 67 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 6 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 184 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 2 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 1
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 3 1
Linux OS 4253 20
Ред ОС 239 18
Новые облачные технологии - МойОфис 311 16
Microsoft Windows 10 6629 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Microsoft Windows 852 7
Red Hat RPM - Package Manager 60 6
Apple iOS 5741 6
Google Android 10750 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 4
ЭОС Дело СЭД 621 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Visio 67 2
Java - Язык программирования 1175 2
Microsoft SQL Server 793 2
Энстрим Лотос - Операционная система 13 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
МТС ТВ 37 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 2
Microsoft Office 1934 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Путин Владимир 1824 45
Касперская Наталья 197 25
Рустамов Рустам 169 15
Смирнов Алексей 142 15
Чернышенко Дмитрий 234 14
Никифоров Николай 1126 14
Лашин Ренат 25 14
Шадаев Максут 384 10
Василенко Александр 64 9
Массух Илья 192 9
Макаров Валентин 111 7
Мишустин Михаил 302 6
Бокова Людмила 80 4
Носков Константин 201 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Абакумов Евгений 103 3
Панченко Иван 43 3
Тумусов Федот 7 3
Щеголев Игорь 676 3
Шмулевич Марк 79 3
Лихачев Алексей 20 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Рубанов Владимир 61 2
Силуанов Антон 52 2
Андреев Сергей 39 2
Кудрин Алексей 63 2
Новиков Дмитрий 27 2
Иванов Егор 17 2
Прибочий Михаил 34 2
Зеленюк Александр 2 2
Кисляков Евгений 83 2
Собянин Сергей 211 2
Басов Алексей 79 2
Смирнов Павел 35 2
Шохин Александр 21 2
Василенко Евгения 19 2
Матвеев Лев 42 2
Иванова Елена 69 2
Сергунина Наталья 163 2
Горелкин Антон 34 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 128
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
Германия - Федеративная Республика 3624 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Казахстан - Республика 2627 4
Индия - Республика 2169 4
Европа 3745 3
Ирландия - Республика 363 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Украина 3361 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 2
Япония 2778 2
Россия - Ярославль 404 1
Северная Америка 1409 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Челябинская область 658 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Россия - Ставропольский край 458 1
США - Калифорния 972 1
Россия - Сочи 911 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Ростовская область 861 1
Россия - Иркутская область 543 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Бурунди - Республика 51 1
Египет - Арабская Республика 368 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Хабаровский край 416 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Керчь 35 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 50
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Русский язык 978 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Экономический эффект 20 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
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