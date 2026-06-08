Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

АРПП Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов Отечественный софт

АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» — объединение отечественных производителей тиражируемого ПО. Ассоциация учреждена в 2009 году российскими разработчиками, в ее состав входит более 220 компаний. В фокусе деятельности Ассоциации находятся вопросы поддержки отечественных производителей ПО, стимулирования спроса, продвижения российских программных продуктов на внутреннем и внешних рынках, а также процессы развития цифровой трансформации, искусственного интеллекта, информационной безопасности и др.

Представители объединения входят в состав экспертных советов и профильных рабочих групп, созданных под эгидой Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, Минцифры России, Минпромторга России, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, РФРИТ и других ведомств.

Инициативы АРПП «Отечественный софт» отражены в обновленной Конституции РФ, Реестре отечественного ПО, основных законах и распоряжениях Правительства РФ в сфере ИТ.

СОБЫТИЯ


08.06.2026 АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27%

операционных систем повлияла на рост присутствия LibreOffice. Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный софт» по итогам ежегодного обзора комитета по цифровизации образования..

28.04.2026 Генеральный директор Postgres Professional переизбран в правление АРПП «Отечественный софт»

ых продуктов «Отечественный софт» на новый срок. Решение принято по итогам годового общего собрания АРПП, которое состоялось 21 апреля 2026 г. в РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители

24.04.2026 «Контур»: Кирилл Синицын переизбран в состав правления АРПП «Отечественный софт»

В Москве состоялось годовое общее собрание АРПП «Отечественный софт». В ходе мероприятия участники ассоциации подвели итоги работы за 20
23.04.2026 Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт»

В рамках годового общего собрания АРПП «Отечественный софт» разработчики российского ПО, представители профильных министерств и
23.04.2026 Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN

Предложение Ассоциация разработчиков ПО Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» (включает более 300 компаний) в письме на имя премьер-министра Мих
17.03.2026 AppSec Solutions вступила в Ассоциацию «Отечественный софт»

зопасного программного обеспечения, присоединился к Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Сотрудничество с объединением российских производителей тиражируе
20.10.2025 eXpress вступил в Ассоциацию «Отечественный софт»

ы eXpress (АО «Анлимитед Продакшен») вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» – объединения российских производителей тиражируемого программного
16.10.2025 ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Тревога ИТ-ассоциаций Представители крупнейших ИТ-ассоциаций - «Руссофт», АРПП (Ассоциация разработчиков программных продуктов) «Отечественный софт», АПКИТ (ассоциация
10.10.2025 «Газинформсервис» присоединился к Ассоциации российских разработчиков ПО «Отечественный софт»

к решений информационной безопасности, стала членом Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о включении компании «Газинформсервис» в состав отраслево
03.10.2025 «Лаборатория Числитель» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

производитель ПО «Лаборатория Числитель» вступил в Ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в сообществе позволит компании расширить партнерскую сеть
18.09.2025 АРПП «Отечественный софт» и Промышленный кластер Татарстана займутся цифровизацией предприятий региона

ым инструментом роста конкурентоспособности российских продуктов», — сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. «На сегодня Деловое объединение кластеров России – одн
18.08.2025 Dat.ax от Axenix в каталоге совместимости ПО АРПП «Отечественный Софт»

nix, включен в каталог совместимости российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный Софт». Для пользователей это подтверждение того, что система обладает вс
23.07.2025 Исследование: к 2027 году 63% российских авиакомпаний планируют полностью перейти на отечественный софт

63% топ-менеджеров российских авиакомпаний заявили о планах полностью перейти на отечественный софт к 2027 г. В 2025 г. лишь 6% авиакомпаний в России используют только российские решения. Такие данные следуют из исследования «Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиа
26.06.2025 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» и РТУ МИРЭА займутся подготовкой ИТ-кадров

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АРПП «Отечественный софт» и РТУ МИРЭА. Подписи в документе поставили ректор университета Стан
26.06.2025 Бизнес стал на почти на треть чаще закупать отечественный софт

Специалисты электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали увеличение спроса на отечественный софт со стороны бизнеса. По оценкам специалистов, за год спрос на российское программное обеспечение в среднем вырос на 25,7%. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро». Пр
06.06.2025 АРПП «Отечественный софт» и Объединение цифровых деятелей Алжира подписали меморандум о сотрудничестве

ифровых деятелей Алжира подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АРПП. Подписи в документе поставили исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»

21.05.2025 АРПП: 20% регионов России используют отечественное ПО для сдачи экзамена по информатике

редставили в Комитете по информатизации образования Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный с
06.05.2025 ELMA присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

азработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители ELMA. АРПП «Отечественный софт» — это объединение российских компаний-разработчиков ПО, являющихся

17.04.2025 МГУ и ассоциация «Отечественный софт» объединят усилия для обучения специалистов российскому ПО

МГУ имени М.В. Ломоносова и ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заключили соглашение о со
28.03.2025 Отечественный софт все дороже

– отметил Александр Чариков. Судя по тому, что профильное министерство анонсировало создание унифицированного прайс-листа для закупок основных программных продуктов госкомпаниями с диапазоном цен на отечественный софт, которые не должны превышаться, просьба была услышана. Но самого прайс-листа пока нет. В 2023 году Минэнерго говорило о сформированных предложениях по налоговому вычету для к
19.03.2025 Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

говоров россиян. Об этом открыто говорится в письме Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено одновременно в Госдуму, Минцифры и Общест
03.03.2025 В АРПП представили около 700 ИТ-решений для защиты КИИ

овать зарубежное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Однако, по оценкам АРПП «Отечественный софт», только 20% субъектов КИИ успели перейти на российские решения, еще
17.02.2025 В Ассоциации «Отечественный софт» создан комитет иммерсивных технологий

14 февраля на заседании Правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» было принято решение о создании комитета иммерсивных технологий. Г
11.02.2025 Pro32 Connect стал членом ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

для удаленного доступа Pro32 Connect вступил в ряды ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». «Вступление в ассоциацию дает возможность поддерживать импортозам
16.12.2024 Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли

Строителям нужны субсидии Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства
08.10.2024 Novo BI вступила в ассоциацию «Отечественный софт»

мпании к укреплению и развитию своей позиции эксперта отечественного рынка ПО в секторе IBP-систем. АРПП «Отечественный софт» осуществляет свою деятельность с 2009 г. Сегодня председателем прав
23.09.2024 Компания «ЛЭВЛ 7» стала членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт»

Компания «ЛЭВЛ 7» вступила в ряды Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов (АРПП). Аккредитованная отечественная ИT-компания ведет деятельность по разработке и внедрению
19.04.2024 В АРПП создан Комитет по развитию экосистемы российских мобильных продуктов

компании РОСА Олег Карпицкий. Соответствующее решение было принято на общем годовом собрании членов АРПП «Отечественный софт» 17 апреля 2024 г., проходившем в здании Общественной палаты России.
08.04.2024 Исследование «ТендерПро»: бизнес стал чаще закупать отечественный софт в 2023 году

Аналитики компании «ТендерПро» изучили, как на фоне санкций изменился спрос на отечественный софт со стороны бизнеса. По подсчетам специалистов, за прошлый год спрос на российское программное обеспечение в среднем вырос на 16,7%. В основном компании на электронных торговы
27.02.2024 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет промышленной автоматизации

26 февраля 2024 г. на заседании правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» было объявлено о создании комитета промышленной автоматизации. Рук
12.12.2023 АРПП «Отечественный софт» и Минобрнауки займутся внедрением российского ПО в вузах

ва, заместитель Министра науки и высшего образования России, и Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный со
21.09.2023 PIX Robotics вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

ссоциации поможет компании искать надежных партнеров и эффективно взаимодействовать с государством. АРПП «Отечественный софт» представляет собой отраслевую площадку, которая консолидирует игрок
29.06.2023 CNews FORUM Кейсы: снижение текущей эффективности компании названо главным опасением при переходе на отечественный софт

s Management, Amber ЦОН и адаптация их под особенности заказчиков. Платформа Amber включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи России с 2017 г. Компания «Эмбер» входит в Ассоциацию российских разработчиков АРПП.
19.06.2023 «Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт»

рпоративного управления «Триафлай» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о вхождении компании «Доверенная среда» в ассоциацию было
16.06.2023 Россияне распробовали отечественный софт. Продажи лицензий для домашнего использования растут как на дрожжах

oft, создатель Windows, самой популярной операционной системы в мире. Она же выпускает и Office – наиболее востребованный в глобальном плане пакет офисного ПО. Впрочем, не все россияне готовы изучать отечественный софт только лишь потому, что разработчик привычных ему программ поддержал западные санкции – в России с 2022 г. быстро растет популярность пиратского ПО и особенно Windows. Впроче
11.04.2023 IVA Technologies вступила в АРПП «Отечественный софт»

IVA Technologies (ООО «ИВКС») вошла в состав ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» – объединения российских производителей тиражируемого программного
26.01.2023 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения

», «Платформа третье мнение», «СКБ Контур», «Санаториум», «Юнидата», «Мой офис». Участники комитета АРПП займутся составлением наборов совместимых российских медтех-решений и тиражированием луч
09.01.2023 «Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

«Флант» объявила о присоединении к ассоциации российских разработчиков ПО (АРПП). Компания создала полноценную экосистему российских DevOps-инструментов — они закрывают все необходимые потребности по поддержке инфраструктуры для высоконагруженных веб-приложений. Среди
08.11.2022 АРПП «Отечественный софт» проведет в Самаре практическую ИТ-конференцию для промышленников

кому лидерству». Организатором мероприятия выступит Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», объединяющая порядка 250 российских ИТ-компаний. Основная цель ко
01.09.2022 «Светец» стала членом АРПП «Отечественный софт»

«Светец» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о вхождении компании «Светец» в ассоциацию было принято 3

Публикаций - 782, упоминаний - 1431

АРПП и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 106
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 106
Ред Софт - Red Soft 1236 81
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 76
9594 72
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 57
InfoWatch - Инфовотч 1185 57
SAP SE 5601 51
Oracle Corporation 7074 45
Ростелеком 10948 43
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
Yandex - Яндекс 9215 30
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 29
Google LLC 12687 28
Intel Corporation 12811 28
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 26
Softline - Софтлайн 3743 23
TrueConf - ТруКонф 453 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Код Безопасности 812 22
Apple Inc 13154 22
Cisco Systems 5372 20
VK - Mail.ru Group 3602 18
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 17
Новые облачные технологии (НОТ) 485 17
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 16
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 16
Dr.Web - Доктор Веб 1294 16
Крок - Croc 1964 16
Diasoft - Диасофт 1144 16
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 15
Spirit DSP - Спирит Корп 482 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 14
Huawei 4675 14
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Почта России ПАО 2370 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 20
Газпром ПАО 1493 17
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Газпром нефть 725 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 7
Транснефть 335 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Visa International 1993 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 391
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 128
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 108
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 99
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 70
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 70
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 55
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 34
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 30
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 16
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
Федеральное казначейство России 1949 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 11
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 9
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 199
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 72
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 24
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 16
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 14
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 14
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 6
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 6
Международная академия связи - МАС 46 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Russian Open Source Foundation 8 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ЛДПР 116 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 568
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 408
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 280
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 216
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 189
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 173
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 145
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 133
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 124
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 118
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 109
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 86
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 79
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 78
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 74
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 65
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 62
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 55
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 54
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 53
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 53
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 48
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 45
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 44
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 44
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 44
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 43
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 43
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 40
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 38
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 36
Linux OS 11533 159
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 94
Microsoft Windows 16882 84
Новые облачные технологии - МойОфис 958 69
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 54
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 41
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 29
Google Android 15243 29
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 27
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 26
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 25
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 23
Microsoft Office 4170 22
НКТ - Р7-Офис 543 21
Apple iOS 8583 21
Intel x86 - архитектура процессора 2151 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 20
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 16
FreePik 1841 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 13
Apple macOS 2419 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
Ред Софт - Ред платформа 31 12
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 12
Docker - Платформа распределённых приложений 543 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 11
Red Hat RPM - Package Manager 191 11
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 11
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 11
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 10
Путин Владимир 3454 100
Лашин Ренат 87 85
Шадаев Максут 1210 70
Касперская Наталья 319 64
Макаров Валентин 251 50
Рустамов Рустам 548 48
Мишустин Михаил 787 48
Смирнов Алексей 269 40
Чернышенко Дмитрий 580 37
Массух Илья 239 32
Паршин Максим 323 25
Никифоров Николай 1138 24
Василенко Евгения 23 23
Комлев Николай 113 20
Комиссаров Дмитрий 248 16
Панченко Иван 197 15
Медведев Дмитрий 1665 14
Трандин Сергей 128 14
Василенко Александр 99 13
Рубанов Владимир 76 9
Григоренко Дмитрий 249 9
Покровский Иван 136 9
Силуанов Антон 84 8
Белькевич Андрей 28 8
Скоробогатова Ольга 60 7
Шпак Василий 279 7
Голиков Александр 17 7
Сивцев Илья 174 7
Карпицкий Олег 84 7
Щеголев Игорь 699 7
Кичко Дмитрий 69 7
Хинштейн Александр 148 6
Хомутов Дмитрий 62 6
Легостаева Светлана 96 6
Баталов Александр 30 6
Носков Константин 241 6
Абакумов Евгений 227 5
Новодворский Алексей 114 5
Кириченко Игорь 58 5
Черногоров Андрей 65 5
Россия - РФ - Российская федерация 166163 749
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 40
Беларусь - Белоруссия 6289 27
Германия - Федеративная Республика 13220 26
Казахстан - Республика 6047 23
Европа 24962 22
Украина 7928 20
Индия - Bharat 5869 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Африка - Африканский регион 3640 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
Евразия - Евразийский континент 643 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Ближний Восток 3154 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Армения - Республика 2449 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Европа Восточная 3138 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 6
Южная Корея - Республика 7051 6
Япония 13807 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
Китай - Тайвань 4245 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 527
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 476
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 161
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 149
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 118
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 108
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 94
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 82
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 79
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 68
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 61
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 54
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1559 50
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 47
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 41
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 41
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 38
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 37
Образование в России 2893 34
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 32
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 31
Энергетика - Energy - Energetically 5855 30
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 29
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 29
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 27
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 24
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 24
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 57
Ведомости 1466 54
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 18
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 15
TAdviser - Центр выбора технологий 468 12
Forbes - Форбс 1002 7
Известия ИД 770 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Российская газета 290 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Фонтанка 39 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
Times 661 1
Интерфакс Украина 12 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
The Verge - Издание 619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 113
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 33
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 4
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Российский рынок ERP 24 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
TrendForce 187 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
A2:Research 13 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Forrester Research 834 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 2
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 2
МГУ - Механико-математический факультет 33 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 23
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 8
CNews AWARDS - награда 571 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 2
CSTB Telecom & Media 83 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
Старт Хаб 21 2
Цифра.Док 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Diasoft Special Conf 5 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
SearchInform Road Show 13 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ITG Group - INPAS Event 3 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
IT-Ось 2 1
АстраКонф 3 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще