Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АРПП
Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов
Отечественный софт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 174, упоминаний - 409
АРПП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 45
|Касперская Наталья 197 25
|Рустамов Рустам 169 15
|Смирнов Алексей 142 15
|Чернышенко Дмитрий 234 14
|Никифоров Николай 1126 14
|Лашин Ренат 25 14
|Шадаев Максут 384 10
|Василенко Александр 64 9
|Массух Илья 192 9
|Макаров Валентин 111 7
|Мишустин Михаил 302 6
|Бокова Людмила 80 4
|Носков Константин 201 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Абакумов Евгений 103 3
|Панченко Иван 43 3
|Тумусов Федот 7 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Лихачев Алексей 20 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Рубанов Владимир 61 2
|Силуанов Антон 52 2
|Андреев Сергей 39 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Новиков Дмитрий 27 2
|Иванов Егор 17 2
|Прибочий Михаил 34 2
|Зеленюк Александр 2 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Собянин Сергей 211 2
|Басов Алексей 79 2
|Смирнов Павел 35 2
|Шохин Александр 21 2
|Василенко Евгения 19 2
|Матвеев Лев 42 2
|Иванова Елена 69 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Горелкин Антон 34 2
|CNews Analytics 1988 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|Gartner 2190 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru