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Бизнес стал на почти на треть чаще закупать отечественный софт

Специалисты электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали увеличение спроса на отечественный софт со стороны бизнеса. По оценкам специалистов, за год спрос на российское программное обеспечение в среднем вырос на 25,7%. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Преимущественно компании на электронных торговых площадках проводят торги на отечественные офисные программы (спрос вырос на 31,5%), операционные системы (спрос вырос на 24,9%), софт для проектирования зданий (спрос вырос на 24,6%) и антивирусы (спрос вырос на 5,9%).

Среди отечественного софта крупные предприятия рассматривают к закупке Kaspersky, Dr.Web, «МойОфис», «Р7-Офис», Astra Linux, «Ред ОС», Postgres Pro, nanoCAD и «Битрикс24».

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Чаще всего закупкой российского программного обеспечения интересуются компании из Москвы (32%), Санкт-Петербурга (16%), Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода (суммарно 4%), Омска, Новосибирска, Краснодара, Барнаула и Тюмени (суммарно 2%).

«За последний год спрос бизнеса на российский софт вырос почти на 30%. Особенно ярко это видно в сегментах ERP и CRM. По нашим оценкам, на отечественные решения перешли около 60% компаний. Кроме того, отечественным софтом чаще стали интересоваться представители малого и среднего бизнеса. В частности, со стороны российского бизнеса на 81,3% вырос спрос на аналоги ушедших с российского рынка сервисов Notion, Trello, Miro и Canva. Наибольший интерес к отечественным решениям проявляют крупные предприятия и госструктуры. Во-первых, потому что для них это требование закона, а во-вторых — вопрос безопасности», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

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