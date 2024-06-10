Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень

Сеть 4G «МегаФона» покрыла новые жилые комплексы Тюмени Инженеры «МегаФона» расширили сеть высокоскоростного интернета в новых жилых кварталах Тюмени. Тысячи новоселов «Андерсен-парка» за объездной по Московскому тракту и «Скандии» в районе Лесобазы могут оценить высокие скорости передачи данных, достигающие 160 Мбит/с, а также новое

Этой весной тюменцы увлеклись ЗОЖ образу жизни и закрепить полезные привычки. Благодаря развитой телеком-инфраструктуре как в центре Тюмени, так и в новых микрорайонах пользователи могут без ограничений скачивать приложения, н

Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом еля 1961 г.) Юрию Гагарину было присвоено звание «Почетного гражданина старейшего сибирского города Тюмени». В его честь назван лесопарк на левом берегу Туры. Почетным гражданином Тюмени

«Ростелеком» установил видеонаблюдение еще в трех скверах Тюмени «Ростелеком» расширил зону видеонаблюдения в Тюмени, запустив в эксплуатацию еще 55 камер в скверах Железнодорожников, Равновесия и Школьн

Курганцы поддержали любимых лыжников на Спартакиаде сильнейших в Тюмени В минувшие выходные завершились старты II Всероссийской Спартакиады сильнейших. На протяжении 10 дней центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью был местом притяжения любителей лыжных гонок. Посмотреть соревнования звездных атлетов приехали гости более чем из 40 краев и областей страны. Болельщики из Курганской области — в числе

К зимним каникулам МТС прокачала сеть на термальном источнике «Верхний бор» в Тюмени Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи на территории популярного термального курорта «Верхний бор» в Тюмени. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в сети LTE у отдыхающих выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Установка дополнительного телеком-

«Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения Национальный провайдер «Ростелеком» представил в Тюмени интеллектуальный программный видеорегистратор — элемент системы видеонаблюдения. Умный продукт можно применять как готовое цифровое решение, так и интегрировать с системой видеонаблюдени

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ ок цифровых решений в сфере энергетики и ЖКХ. «Торум» относится к классу биллинговых систем и является облачным решением на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень». АО «Газпром энергосбыт Тюмень» является разработчиком и пользователем ПО, которое имеет модульную структуру и может интегрироваться частями в зависимости от запросов и потребнос

Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении интеллектуальной системы цифровой системы в клинической больнице «РЖД-медицина» в Тюмени. Цифровое решение с системой распознавания лиц позволит обезопасить частное учреждение здравоохранение от посторонних посетителей, порчи имущества, повысить комфорт пациентов и медицинск

«Мегафон» запустил быстрый интернет в новых районах Тюмени Английского квартала» и «Адмирала». На третьей позиции – трафик «Липового острова» и «Поля чудес». «Тюмень активно застраивается, новые жилые комплексы растут и вблизи областной столицы. Потреб

«Сервионика» оказывает техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры лаборатории «Гемотест» в Тюмени Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», поддерживает работоспособность ИТ-инфраструктуры лабораторных отделений «Гемотест» в Тюмени. «Сервионика» отвечает за бесперебойное функционирование рабочих мест тюменских лабораторных отделений: периферийного и торгово-кассового оборудования, а также оборудования для воспроизв

Дорожно-строительная компания из Тюмени исключила хищения топлива с помощью терминалов Galileosky Интегратор по установке и настройке терминалов Galileosky – компания «76 ойл Тюмень» создала систему полного контроля топлива для дорожно-строительной организации «ЮНИТРАСС». Это позволило сэкономить на всех процессах – от закупа до ежедневного расхода топлива на всех т

Электронный документооборот введен в ООО «Газруринвест-Тюмень», входящем в ПАО «Газпром» Компания «Газруринвест-Тюмень» полностью перешла на электронный документооборот с применение программного обеспечения «Этлас». Разработчики ПО осуществляют техническую поддержку системы. Об этом CNews сообщили предст

TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий. Платформа TrafficData Macro 2.0 собирает и анализирует параметры транспортных и пешеходных потоков с камер видеонаблюдения в режиме реал

В Тюмени нотариальные документы оцифруют на оборудовании «Эларскан» ль компании «Элар». Тюменская областная нотариальная палата была образована в 1993 г., и в настоящий момент в ней состоит более 70 нотариусов, занимающихся частной практикой в 23 нотариальных округах Тюмени, Тюменского района и части Тюменской области. Ежедневная деятельность нотариуса связана с большим количеством документации и бумажной работы. Кроме того, в структуру аппарата Тюменской о

МТС усиливает безопасность в микрорайонах Тюмени с помощью умного видеонаблюдения а и сферы образования, включая спортивные учреждения, – более 20%. Одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение стало усиление контроля безопасности в густонаселенных микрорайонах Тюмени, в том числе и активно растущих новых, где динамично развивается социальная инфраструктура. Компании прибегают к предиктивной аналитике, когда можно не только фиксировать нештатные ситуа

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ Мобайл» стало доступно в ХМАО, ЯНАО и Тюмени этом CNews сообщили представители «ГПБ Мобайл». С 29 марта 2022 г. подключиться к «ГПБ Мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюмени и Тюменской области. Кроме того, можно заказать eSIM на дом на сайте оператора, выбрав регион проживания. Подключение к услугам происходит после заключения договора оказания услуг связи

Cisco поставила сетевую инфраструктуру для госпиталя «Мать и дитя» в Тюмени Cisco объявила о том, что новый госпиталь ГК «Мать и дитя», открытый в Тюмени, оснащен сетевой инфраструктурой на продуктах Cisco. Решения помогают объединить новейшее медицинское оборудование в единую защищенную систему, автоматизируют множество рабочих процессов

Сбербанк запустил сервис «Личный юрист» в Тюмени услуг для физических лиц стоит 2,9 тыс. руб., для предпринимателей – 7,9 тыс. руб. Подключить сервис можно на сайте Сбербанка, а также в офисах по обслуживанию физических лиц по следующим адресам: г. Тюмень, ул. Ватутина, 55/3; г. Тюмень, ул. Беляева, 19/1; г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2/16; г. Тюмень, ул. Щербакова, 98/1д; г. Тюмень, ул. Московский тракт, 118; г.

«Техносерв» открывает филиал в Тюмени Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила об открытии филиала в Тюмени. Как рассказали CNews в компании, создание филиала стало развитием сотрудничества ИТ-к

Сбербанк реализовал безналичную оплату в торговых автоматах Тюмени Сбербанк реализовал в Тюмени безналичную оплату продуктов питания в торговых автоматах «Объединённой Вендинговой Компании», которая входит в федеральный вендинговый холдинг «Ювенко». Оборудование для приема безналич

Сбербанк начал продажу смарт-терминалов «Эвотор» в Тюмени Сбербанк объявил о первой продаже смарт-терминала «Эвотор» в Тюмени. Как рассказали CNews в банке, оборудование нового поколения установил многопрофильный медицинский центр «Авиценна». «Эвотор» - это современный смарт-терминал для представителей малого и

«Ростелеком» приобрел независимого интернет-провайдера Тюмени «Сибитекс» Телекоммуникационная компания «Ростелеком» объявила о закрытии сделки по приобретению 100% долей в «Сибитекс» — независимом провайдере услуг доступа в интернет и телефонии в Тюмени. Финансовые условия сделки не раскрываются. Покупателем выступило дочернее общество «Ростелекома» — компания «Башинформсвязь». Об этом говорится в заявлении компании «Ростелеком», поступ

В Тюмени запущен пилотный проект «Закрытие ипотеки онлайн» В Тюмени состоялся запуск пилотного проекта «Закрытие ипотеки онлайн». Данной услугой уже воспользовались более 10 клиентов, сообщили CNews в Сбербанке. Совместный пилот Сбербанка и Управления Ро

МТС обеспечил связь на площадках Кубка России по биатлону МТС сообщил о готовности связи на площадках проведения Кубка России по биатлону в Тюмени и Увате, стартующего 29 ноября. Как рассказали CNews в компании, к началу соревнований МТС обеспечил покрытие и расширила емкость сети на территории областного центра зимних видов спорта

МТС подключила к услугам связи 40 тюменских новостроек телефония). Количество подключений пакетных тарифов МТС в регионе за 2015 г. выросло на 65%. Сейчас Тюмень входит в топ-5 городов Урала по скорости широкополосного доступа в интернет. В целом,

Сбербанк в Тюмени подключил интернет-эквайринг для «Ассорти Ресторантс» Сбербанк подключил услугу интернет-эквайринга для ресторанного холдинга «Ассорти Ресторантс» в Тюмени. Теперь можно оплатить товары и услуги на сайте компании при помощи банковской карты Visa и Master Card, сообщили CNews в Сбербанке. В ресторанный холдинг «Ассорти Ресторантс» входит 17

«Ростелеком» укрепил магистраль федерального значения «Екатеринбург – Тюмень» «Ростелеком» завершил работы по устранению размывов грунта на высокоскоростной транзитной магистрали федерального значения «Екатеринбург – Тюмень», которая связывает столицу уральского федерального округа с северо-востоком региона, в частности с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. В следствие высокого количеств

Ericsson, «Центр 2М», «Взлет» и «Тепло Тюмени» займутся развитием решений в области интернета вещей Компания Ericsson, глобальный поставщик решений в области ИКТ, компания «Центр 2М», предлагающая на российском рынке комплексные решения для интернета вещей (ИВ), ресурсоснабжающая организация «Тепло Тюмени» и производитель измерительного оборудования «Взлет» объявили в рамках международной выставки «Иннопром» о подписании соглашения о сотрудничестве, целью которого является совместная разр

ЭЛАР создал «Электронный архив города Тюмени» Корпорация ЭЛАР создала «Электронный архив города Тюмени». По словам сотрудников городской администрации, данное технологическое решение повысит эффективность деятельности Архивного отдела по обращениям граждан и исполнению запросов государств

«Мастер» модернизировал ИТ-инфраструктуру в новом операционном офисе банка ВТБ в Тюмени ИТ-компания «Мастер» выполнила проект по модернизации сетевой и серверной инфраструктуры в новом операционном офисе в Тюмени филиала банка ВТБ в г. Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили в «Мастере». Для удовлетворения всем требованиям к вычислительным ресурсам операционного офиса филиала банка ВТБ в Тюмени<

«Мастер» и IBM провели в Тюмени для партнеров бизнес-ужин с ежегодным гольф-турниром Компания «Мастер» организовала бизнес-встречу и гольф-турнир для руководителей ИТ-направлений г. Тюмени с представителями компании IBM, производителя и поставщика аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Об этом CNews сообщили в «Мастере». В мероприятии п

МТС составила рейтинг самых «качающих» вузов Тюмени МТС сообщила о росте онлайн-активности среди студентов высших учебных заведений Тюмени. В сентябре 2015 г. объем информации, генерируемый пользователями мобильных устройств в вузах города и на окрестных территориях, вырос в 2 раза по отношению к аналогичному периоду годом

Форум «ИНФОТЕХ» в Тюмени выходит на новый уровень явшегося в рамках форума. В 2012 г. запущена региональная сеть бесплатного интернета «TyumenFree» и Тюмень была названа городом бесплатного интернета. Активное вовлечение граждан и малого бизне

«Телфин» снижает стоимость подключения и абонентскую плату за номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми «Телфин» сообщил об уменьшении стоимости подключения и абонентской платы за городские номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми. Начиная с 14 января 2015 г., стоимость подключения номеров Тюмени (в коде 3452) и Перми (в коде 342) составляет i1000. Абонентская плата за обслуживание телефонных номеро

«Билайн» включил 4G в Тюмени ута в диапазоне частот 2600 МГц. В ходе первого этапа строительства сеть вошло около 80% территории Тюмени, куда включены и зоны с наиболее высоким потреблением интернет-трафика, такие как цент

В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 28 ноября 2014 г. состоялся III Международный CIO конгресс в Тюмени. Уже несколько лет подряд мероприятие является площадкой для обмена опытом в сфере информационных технологий. Под патронажем российского союза ИТ-директоров (СоДИТ) CIO конгресс в различ

В Тюмени пройдет форум «Бизнес и управление ИТ» В Тюмени 18 апреля впервые состоится форум «Бизнес и управление ИТ». Мероприятие пройдет под не

В Тюмени появился интерактивный тренажер для медработников В Тюмени презентовали интерактивный тренажер для медработников, сообщает портал 72.ru. Учебный центр расположился в общежитии Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и пр