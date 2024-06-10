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Россия УФО Тюменская область Тюменский район Тюмень

Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень


10.06.2024 Сеть 4G «МегаФона» покрыла новые жилые комплексы Тюмени

Инженеры «МегаФона» расширили сеть высокоскоростного интернета в новых жилых кварталах Тюмени. Тысячи новоселов «Андерсен-парка» за объездной по Московскому тракту и «Скандии» в районе Лесобазы могут оценить высокие скорости передачи данных, достигающие 160 Мбит/с, а также новое

17.05.2024 Этой весной тюменцы увлеклись ЗОЖ

образу жизни и закрепить полезные привычки. Благодаря развитой телеком-инфраструктуре как в центре Тюмени, так и в новых микрорайонах пользователи могут без ограничений скачивать приложения, н
09.04.2024 Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом

еля 1961 г.) Юрию Гагарину было присвоено звание «Почетного гражданина старейшего сибирского города Тюмени». В его честь назван лесопарк на левом берегу Туры. Почетным гражданином Тюмени
05.04.2024 «Ростелеком» установил видеонаблюдение еще в трех скверах Тюмени

«Ростелеком» расширил зону видеонаблюдения в Тюмени, запустив в эксплуатацию еще 55 камер в скверах Железнодорожников, Равновесия и Школьн
21.02.2024 Курганцы поддержали любимых лыжников на Спартакиаде сильнейших в Тюмени

В минувшие выходные завершились старты II Всероссийской Спартакиады сильнейших. На протяжении 10 дней центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью был местом притяжения любителей лыжных гонок. Посмотреть соревнования звездных атлетов приехали гости более чем из 40 краев и областей страны. Болельщики из Курганской области — в числе
06.12.2023 К зимним каникулам МТС прокачала сеть на термальном источнике «Верхний бор» в Тюмени

Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи на территории популярного термального курорта «Верхний бор» в Тюмени. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в сети LTE у отдыхающих выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Установка дополнительного телеком-
20.10.2023 «Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения

Национальный провайдер «Ростелеком» представил в Тюмени интеллектуальный программный видеорегистратор — элемент системы видеонаблюдения. Умный продукт можно применять как готовое цифровое решение, так и интегрировать с системой видеонаблюдени
14.09.2023 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ

ок цифровых решений в сфере энергетики и ЖКХ. «Торум» относится к классу биллинговых систем и является облачным решением на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень». АО «Газпром энергосбыт Тюмень» является разработчиком и пользователем ПО, которое имеет модульную структуру и может интегрироваться частями в зависимости от запросов и потребнос
13.09.2023 Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении интеллектуальной системы цифровой системы в клинической больнице «РЖД-медицина» в Тюмени. Цифровое решение с системой распознавания лиц позволит обезопасить частное учреждение здравоохранение от посторонних посетителей, порчи имущества, повысить комфорт пациентов и медицинск
23.08.2023 «Мегафон» запустил быстрый интернет в новых районах Тюмени

Английского квартала» и «Адмирала». На третьей позиции – трафик «Липового острова» и «Поля чудес». «Тюмень активно застраивается, новые жилые комплексы растут и вблизи областной столицы. Потреб
10.04.2023 «Сервионика» оказывает техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры лаборатории «Гемотест» в Тюмени

Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», поддерживает работоспособность ИТ-инфраструктуры лабораторных отделений «Гемотест» в Тюмени. «Сервионика» отвечает за бесперебойное функционирование рабочих мест тюменских лабораторных отделений: периферийного и торгово-кассового оборудования, а также оборудования для воспроизв
06.04.2023 Дорожно-строительная компания из Тюмени исключила хищения топлива с помощью терминалов Galileosky

Интегратор по установке и настройке терминалов Galileosky – компания «76 ойл Тюмень» создала систему полного контроля топлива для дорожно-строительной организации «ЮНИТРАСС». Это позволило сэкономить на всех процессах – от закупа до ежедневного расхода топлива на всех т
03.02.2023 Электронный документооборот введен в ООО «Газруринвест-Тюмень», входящем в ПАО «Газпром»

Компания «Газруринвест-Тюмень» полностью перешла на электронный документооборот с применение программного обеспечения «Этлас». Разработчики ПО осуществляют техническую поддержку системы. Об этом CNews сообщили предст
25.11.2022 TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий

TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий. Платформа TrafficData Macro 2.0 собирает и анализирует параметры транспортных и пешеходных потоков с камер видеонаблюдения в режиме реал
16.11.2022 В Тюмени нотариальные документы оцифруют на оборудовании «Эларскан»

ль компании «Элар». Тюменская областная нотариальная палата была образована в 1993 г., и в настоящий момент в ней состоит более 70 нотариусов, занимающихся частной практикой в 23 нотариальных округах Тюмени, Тюменского района и части Тюменской области. Ежедневная деятельность нотариуса связана с большим количеством документации и бумажной работы. Кроме того, в структуру аппарата Тюменской о
21.07.2022 МТС усиливает безопасность в микрорайонах Тюмени с помощью умного видеонаблюдения

а и сферы образования, включая спортивные учреждения, – более 20%. Одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение стало усиление контроля безопасности в густонаселенных микрорайонах Тюмени, в том числе и активно растущих новых, где динамично развивается социальная инфраструктура. Компании прибегают к предиктивной аналитике, когда можно не только фиксировать нештатные ситуа
29.03.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ Мобайл» стало доступно в ХМАО, ЯНАО и Тюмени

этом CNews сообщили представители «ГПБ Мобайл». С 29 марта 2022 г. подключиться к «ГПБ Мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюмени и Тюменской области. Кроме того, можно заказать eSIM на дом на сайте оператора, выбрав регион проживания. Подключение к услугам происходит после заключения договора оказания услуг связи

22.04.2019 Cisco поставила сетевую инфраструктуру для госпиталя «Мать и дитя» в Тюмени

Cisco объявила о том, что новый госпиталь ГК «Мать и дитя», открытый в Тюмени, оснащен сетевой инфраструктурой на продуктах Cisco. Решения помогают объединить новейшее медицинское оборудование в единую защищенную систему, автоматизируют множество рабочих процессов
24.04.2018 Сбербанк запустил сервис «Личный юрист» в Тюмени

услуг для физических лиц стоит 2,9 тыс. руб., для предпринимателей – 7,9 тыс. руб. Подключить сервис можно на сайте Сбербанка, а также в офисах по обслуживанию физических лиц по следующим адресам: г. Тюмень, ул. Ватутина, 55/3; г. Тюмень, ул. Беляева, 19/1; г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2/16; г. Тюмень, ул. Щербакова, 98/1д; г. Тюмень, ул. Московский тракт, 118; г.

30.05.2017 «Техносерв» открывает филиал в Тюмени

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила об открытии филиала в Тюмени. Как рассказали CNews в компании, создание филиала стало развитием сотрудничества ИТ-к
14.04.2017 Сбербанк реализовал безналичную оплату в торговых автоматах Тюмени

Сбербанк реализовал в Тюмени безналичную оплату продуктов питания в торговых автоматах «Объединённой Вендинговой Компании», которая входит в федеральный вендинговый холдинг «Ювенко». Оборудование для приема безналич
27.02.2017 Сбербанк начал продажу смарт-терминалов «Эвотор» в Тюмени

Сбербанк объявил о первой продаже смарт-терминала «Эвотор» в Тюмени. Как рассказали CNews в банке, оборудование нового поколения установил многопрофильный медицинский центр «Авиценна». «Эвотор» - это современный смарт-терминал для представителей малого и
10.01.2017 «Ростелеком» приобрел независимого интернет-провайдера Тюмени «Сибитекс»

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» объявила о закрытии сделки по приобретению 100% долей в «Сибитекс» — независимом провайдере услуг доступа в интернет и телефонии в Тюмени. Финансовые условия сделки не раскрываются. Покупателем выступило дочернее общество «Ростелекома» — компания «Башинформсвязь». Об этом говорится в заявлении компании «Ростелеком», поступ
28.12.2016 В Тюмени запущен пилотный проект «Закрытие ипотеки онлайн»

В Тюмени состоялся запуск пилотного проекта «Закрытие ипотеки онлайн». Данной услугой уже воспользовались более 10 клиентов, сообщили CNews в Сбербанке. Совместный пилот Сбербанка и Управления Ро
25.11.2016 МТС обеспечил связь на площадках Кубка России по биатлону

МТС сообщил о готовности связи на площадках проведения Кубка России по биатлону в Тюмени и Увате, стартующего 29 ноября. Как рассказали CNews в компании, к началу соревнований МТС обеспечил покрытие и расширила емкость сети на территории областного центра зимних видов спорта
25.08.2016 МТС подключила к услугам связи 40 тюменских новостроек

телефония). Количество подключений пакетных тарифов МТС в регионе за 2015 г. выросло на 65%. Сейчас Тюмень входит в топ-5 городов Урала по скорости широкополосного доступа в интернет. В целом,

22.08.2016 Сбербанк в Тюмени подключил интернет-эквайринг для «Ассорти Ресторантс»

Сбербанк подключил услугу интернет-эквайринга для ресторанного холдинга «Ассорти Ресторантс» в Тюмени. Теперь можно оплатить товары и услуги на сайте компании при помощи банковской карты Visa и Master Card, сообщили CNews в Сбербанке. В ресторанный холдинг «Ассорти Ресторантс» входит 17

02.08.2016 «Ростелеком» укрепил магистраль федерального значения «Екатеринбург – Тюмень»

«Ростелеком» завершил работы по устранению размывов грунта на высокоскоростной транзитной магистрали федерального значения «Екатеринбург – Тюмень», которая связывает столицу уральского федерального округа с северо-востоком региона, в частности с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. В следствие высокого количеств
15.07.2016 Ericsson, «Центр 2М», «Взлет» и «Тепло Тюмени» займутся развитием решений в области интернета вещей

Компания Ericsson, глобальный поставщик решений в области ИКТ, компания «Центр 2М», предлагающая на российском рынке комплексные решения для интернета вещей (ИВ), ресурсоснабжающая организация «Тепло Тюмени» и производитель измерительного оборудования «Взлет» объявили в рамках международной выставки «Иннопром» о подписании соглашения о сотрудничестве, целью которого является совместная разр
31.03.2016 ЭЛАР создал «Электронный архив города Тюмени»

Корпорация ЭЛАР создала «Электронный архив города Тюмени». По словам сотрудников городской администрации, данное технологическое решение повысит эффективность деятельности Архивного отдела по обращениям граждан и исполнению запросов государств
22.01.2016 «Мастер» модернизировал ИТ-инфраструктуру в новом операционном офисе банка ВТБ в Тюмени

ИТ-компания «Мастер» выполнила проект по модернизации сетевой и серверной инфраструктуры в новом операционном офисе в Тюмени филиала банка ВТБ в г. Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили в «Мастере». Для удовлетворения всем требованиям к вычислительным ресурсам операционного офиса филиала банка ВТБ в Тюмени<
20.11.2015 «Мастер» и IBM провели в Тюмени для партнеров бизнес-ужин с ежегодным гольф-турниром

Компания «Мастер» организовала бизнес-встречу и гольф-турнир для руководителей ИТ-направлений г. Тюмени с представителями компании IBM, производителя и поставщика аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Об этом CNews сообщили в «Мастере». В мероприятии п
30.09.2015 МТС составила рейтинг самых «качающих» вузов Тюмени

МТС сообщила о росте онлайн-активности среди студентов высших учебных заведений Тюмени. В сентябре 2015 г. объем информации, генерируемый пользователями мобильных устройств в вузах города и на окрестных территориях, вырос в 2 раза по отношению к аналогичному периоду годом

19.08.2015 Форум «ИНФОТЕХ» в Тюмени выходит на новый уровень

явшегося в рамках форума. В 2012 г. запущена региональная сеть бесплатного интернета «TyumenFree» и Тюмень была названа городом бесплатного интернета. Активное вовлечение граждан и малого бизне
14.01.2015 «Телфин» снижает стоимость подключения и абонентскую плату за номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми

«Телфин» сообщил об уменьшении стоимости подключения и абонентской платы за городские номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми. Начиная с 14 января 2015 г., стоимость подключения номеров Тюмени (в коде 3452) и Перми (в коде 342) составляет i1000. Абонентская плата за обслуживание телефонных номеро
08.12.2014 «Билайн» включил 4G в Тюмени

ута в диапазоне частот 2600 МГц. В ходе первого этапа строительства сеть вошло около 80% территории Тюмени, куда включены и зоны с наиболее высоким потреблением интернет-трафика, такие как цент
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги

28 ноября 2014 г. состоялся III Международный CIO конгресс в Тюмени. Уже несколько лет подряд мероприятие является площадкой для обмена опытом в сфере информационных технологий. Под патронажем российского союза ИТ-директоров (СоДИТ) CIO конгресс в различ
31.03.2014 В Тюмени пройдет форум «Бизнес и управление ИТ»

В Тюмени 18 апреля впервые состоится форум «Бизнес и управление ИТ». Мероприятие пройдет под не
27.03.2014 В Тюмени появился интерактивный тренажер для медработников

В Тюмени презентовали интерактивный тренажер для медработников, сообщает портал 72.ru. Учебный центр расположился в общежитии Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и пр
15.08.2013 Всероссийский форум «ИнфоТех» стартует в сентябре в Тюмени

С 11 по 12 сентября 2013 г. в Тюмени пройдет Всероссийский форум «Электронное правительство — современный механизм управления регионом» и выставка «Информационные технологии – 2013» («ИнфоТех-2013»). Мероприятие является сп

Публикаций - 802, упоминаний - 863

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11484 81
Ростелеком 10957 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8543 47
МегаФон 8192 45
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 815 35
Yandex - Яндекс 6765 25
Microsoft Corporation 24286 23
7874 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 22
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 20
SAP SE 5171 20
Oracle Corporation 6582 19
Cisco Systems 5048 18
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1451 16
IBM - International Business Machines Corp 9384 15
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 792 15
Apple Inc 11798 15
Intel Corporation 12007 14
ЛайфТелеком - Телфин 199 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1994 13
Softline - Софтлайн 2529 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2785 12
Samsung Electronics 10075 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3511 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 10
Открытые технологии 695 10
Ростелеком - Связьинвест 1706 9
Цифра ГК 2330 9
ЦФТ Золотая Корона 359 8
Telenor - Теленор 738 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 8
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 419 8
Арсенал+ 17 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1169 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1597 7
Dell EMC 4992 7
Парус Корпорация 546 7
VK - Mail.ru Group 3309 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6847 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 13
Почта России ПАО 2050 12
Газпром ПАО 1291 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6870 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
РЖД - Российские железные дороги 1832 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 9
Роснефть НК - нефтяная компания 506 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 9
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 8
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Visa International 1936 7
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 7
Альфа-Банк 1705 7
Farimex - Фэримекс 29 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 7
Евросеть 1403 6
МТС Трэвел - MTS Travel 186 6
Лента - Сеть розничной торговли 1977 6
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Auchan Holding - Ашан Ритейл 273 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2700 6
Связной ГК 1361 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 5
Сургутнефтегаз - СНГ 256 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 5
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 556 5
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1195 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 5
Техносила - СервисТрейд 241 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 795 4
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1326 4
Судебная власть - Judicial power 2247 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 945 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2608 4
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2884 4
Федеральное казначейство России 1694 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1339 4
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 530 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 774 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 167 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6205 14
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 3
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 234 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 619 2
Единая Россия - Политическая партия 287 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2691 2
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 8 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
WiMAX Forum 68 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61586 229
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46932 172
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20939 117
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29072 98
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23734 93
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27275 80
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14986 76
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11316 58
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9126 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7918 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12180 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28405 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20072 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12042 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7404 43
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9201 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15166 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11197 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10429 40
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4520 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15777 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10531 39
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6898 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23254 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17019 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9371 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11955 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10573 37
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13676 37
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7361 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25105 32
Сеть передачи данных - Data transmission network 3615 32
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки 3925 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11260 30
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6813 30
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3571 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11339 26
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1532 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23190 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5581 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4799 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1351 14
Microsoft Windows 2000 8661 14
Google Android 13622 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 850 11
Apple iOS 7489 11
Linux OS 9417 10
НКТ - Р7-Офис 309 10
Apple iPhone 6 4861 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2639 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3081 8
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4889 7
Microsoft Windows 15275 7
Apple - App Store 2811 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 5
Google Play - Google Store - Android Market 3199 5
Samsung Galaxy S24 - смартфон 23 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2218 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 5
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 125 4
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 178 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 917 4
Apple Pay 481 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 366 4
Python - высокоуровневый язык программирования 798 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 541 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 918 4
Tele2 Praktik 6 4
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 112 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 4
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 296 4
ЭОС Дело СЭД 204 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 541 3
Microsoft Office 3615 3
Microsoft Windows 7 1964 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 748 3
Microsoft Skype 2042 3
Google YouTube - Видеохостинг 2620 3
Путин Владимир 3038 11
Пфлаумер Евгений 14 10
Михайлова Анастасия 16 9
Якушев Владимир 19 6
Логинов Станислав 27 6
Кореш Виктор 82 6
Стюрин Андрей 9 6
Воробьев Михаил 51 6
Албычев Александр 137 5
Щеголев Игорь 696 5
Колов Денис 5 4
Барвинский Владимир 20 4
Валяева Елизавета 72 4
Славин Борис 34 4
Васильева Анастасия 4 3
Алаев Владимир 16 3
Моор Александр 10 3
Агафонова Наталия 40 3
Козлова Дарья 20 3
Дырмовский Дмитрий 123 3
Ковалев Дмитрий 35 3
Хрусталев Даниил 7 3
Семенов Андрей 18 3
Коваль Валерий 38 3
Никифоров Николай 1134 3
Семериков Андрей 37 3
Богачев Игорь 180 3
Медведев Дмитрий 1646 3
Дугин Андрей 21 3
Кивокурцев Олег 92 3
Приданцев Сергей 145 3
Шамолин Михаил 124 3
Рейман Леонид 1043 3
Патока Андрей 108 3
Путин Сергей 62 3
Бутаков Алексей 10 3
Попов Анатолий 124 2
Иванников Александр 19 2
Матвиенко Валентина 110 2
Сергунина Наталья 358 2
Россия - РФ - Российская федерация 137395 540
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41705 396
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2817 113
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27493 115
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 606 8
Стрим-ТВ - телекомпания 157 7
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Коммерсантъ - Издательский дом 1665 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 2
Flight Global 78 2
Ведомости 861 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 375 2
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ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Рен ТВ - телеканал 68 1
РИА Новости 867 1
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Россия Культура - телеканал 10 1
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Вести FM - Вести ФМ 13 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2981 16
IDC - International Data Corporation 4890 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 964 4
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Gartner - Гартнер 3523 2
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 75 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 319 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 18 1
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Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 29 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
Microsoft Research 138 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 41 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1438 8
РАН - Российская академия наук 1801 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 7
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 914 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 143 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 150 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 126 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 5
МЭИ - Московский энергетический институт 125 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 3
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 29 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 26 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 145 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 107 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 235 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 143 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 27 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 32 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 837 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 67 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 149 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 187 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 2
ГАУ Северного Зауралья ВО ФГБОУ - Государственный аграрный университет Северного Зауралья 2 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 135 2
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 4 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 506 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 312 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 63 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 52 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 148 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2317 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 5
Международный женский день - 8 марта 321 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 703 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 3
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