РВИ АНО Организация развития видеоигровой индустрии
РВИ – это объединение профессионалов индустрии (разработчики, дизайнеры, продюсеры, руководители компаний, собственники, инвесторы и т.д.), основная работа которой направлена на взаимопомощь, защиту и развитие отечественного геймдева и всей видеоигровой индустрии.
Цель организации — развитие индустрии видеоигр путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения и т.д. РВИ содействует созданию положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, паблишерами, научно-образовательными сообществами и корпорациями.
РВИ АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинников Василий 17 7
|Путин Владимир 3191 4
|Чернышенко Дмитрий 567 2
|Онищенко Владислав 97 2
|Тиняев Роман 3 2
|Паршин Максим 316 1
|Каленчук Алексей 15 1
|Макаров Вячеслав 9 1
|Бодров Александр 7 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Сахнов Константин 5 1
|Махтиев Гаджи 3 1
|Черкес-Заде Екатерина 3 1
|Аммосов Виталий 1 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Агамова Гюльнара 2 1
|Кремлев Умар 3 1
|Гнутов Георгий 1 1
|Эйгес Павел 97 1
|Михеев Александр 14 1
|Фомин Антон 4 1
|Уточкин Вячеслав 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1897 4
|Ведомости 1022 1
|Игромания 10 1
|Известия ИД 633 1
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