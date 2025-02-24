РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии

РВИ – это объединение профессионалов индустрии (разработчики, дизайнеры, продюсеры, руководители компаний, собственники, инвесторы и т.д.), основная работа которой направлена на взаимопомощь, защиту и развитие отечественного геймдева и всей видеоигровой индустрии.

Цель организации — развитие индустрии видеоигр путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения и т.д. РВИ содействует созданию положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, паблишерами, научно-образовательными сообществами и корпорациями.