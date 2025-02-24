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РВИ АНО Организация развития видеоигровой индустрии

РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии

РВИ – это объединение профессионалов индустрии (разработчики, дизайнеры, продюсеры, руководители компаний, собственники, инвесторы и т.д.), основная работа которой направлена на взаимопомощь, защиту и развитие отечественного геймдева и всей видеоигровой индустрии.

Цель организации — развитие индустрии видеоигр путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения и т.д. РВИ содействует созданию положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, паблишерами, научно-образовательными сообществами и корпорациями.


24.02.2025 РВИ предложили отдельный законопроект «О развитии видеоигровой индустрии» 1
25.11.2024 В России хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр: иностранные продукты обяжут адаптировать под отечественную консоль 1
12.09.2024 Рынок видеоигр будет расти на 5% ежегодно до 2030 года 1
01.08.2024 «Агентство креативных индустрий» презентовало первый в России кластер видеоигр и анимации 1
17.04.2024 В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео 1
27.02.2024 Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии 1
26.12.2023 Эксперты предложили создать в России систему поддержки разработчиков видеоигр 2
28.11.2023 АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт 1
14.11.2023 Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления 1
20.07.2023 Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж 1
07.07.2023 Россия и Иран начали сотрудничество в сферах ИБ и телекома 1
23.12.2022 Из российских студентов сделают киберспортсменов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

РВИ АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9749 3
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 29 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 45 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 935 1
8269 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Vodafone Group 1370 1
Valve Software 209 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 85 1
Game Insight 37 1
TIC - Telecommunication Infrastructure Company 5 1
Omantel - Oman Telecommunications Company 10 1
1С Game Studios 5 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Intel Corporation 12219 1
Microsoft Corporation 24671 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 271 1
Sony 6552 1
Nintendo 758 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 71 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Почта России ПАО 2119 1
Совкомбанк Совесть 271 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 1
Unsplash 828 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 3 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 7
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 492 4
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 54 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1621 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 760 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3768 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2231 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 561 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5091 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 369 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1331 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 402 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 232 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1090 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7460 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1770 1
Эмулятор - Emulation 266 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 1
Google Android - приложения и разработчики 596 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 533 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 1
My.Games 69 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 3
FreePik 1031 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 391 2
Google Play - Google Store - Android Market 3307 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Apple - App Store 2903 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 1
Blizzard - Hearthstone 16 1
Microsoft Windows 15730 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
Google Android 14068 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
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Epic Games - Unreal Engine 309 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1897 4
Ведомости 1022 1
Игромания 10 1
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АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2443 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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