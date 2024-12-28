Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир)

Древний почти 70-летний язык программирования восстал из мертвых. Он идеально подошел для сверхпопулярной видеоигры Видеоигровой язык программирования Программисты запустили новый сервер для невероятно популярной игры Minecraft. Его особенность в том, что программная его часть полностью написана на языке программирования COBOL, который на десятилетия старше, чем подавляющее большинство современных пользовате

Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft то время как разработчики и специалисты по информбезопасности ищут способы ее нейтрализовать. Уязвимость, получившая название Log4Shell, уже поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, Tesla, Minecraft и множество других. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромным количеством различных сетевых сервисов, включая корпоративные и облачные. Уязвимость в ней, полу

Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft Правообладатель торгового знака Minecraft в России никак не связан с играми Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB подали в российский Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «

Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации ИТ-архитектура для игры Minecraft Minecraft может работать как на виртуальных (VPS), так и на выделенных (Dedicated)

Лондон и Сиэтл - первые города в Minecraft Earth Развлекательное приложение с элементами виртуальной реальности Minecraft Earth перешло в стадию закрытого бета-тестирования. Разработчики начали распространять бета-версию среди случайно выбранных зарегистрированных тестеров, живущих в Лондоне и Сиэтле. Те

Приложения в Google Play для Minecraft вовлекают смартфоны в ботнет Открытие в Google PlayВ магазине Google Play найдены зловредные приложения из серии Minecraft, которые делают мобильные устройства частью ботнетов, совершающих DDoS-атаки. По данным компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, всего таких приложений восемь, и вс

Вредоносные приложения на Google Play маскируются под дополнения для Minecraft Компания Eset обнаружила на Google Play 87 вредоносных приложений, имитирующих дополнения (моды) для игры Minecraft. Они были загружены в общей сложности больше 990 тыс. раз, сообщили CNews в Eset. Подделки под Minecraft можно условно разделить на две категории: троян-загрузчик с функцией по

Набери меня в Minecraft Minecraft по-прежнему остаётся лучшей игрой в жанре «песочницы» - её поклонники не устают доказывать этот очевидный факт. Очередное подтверждение безграничных возможностей Minecraft в умелых руках пришло от Джордана Марона, который внутри игры сумел создать видеоэкран, работающий как видеотелефон с сайтом провайдера Verizon. Фактически, сигнал с веб-камеры, прохо

Новая «дыра» позволяет обрушить сервера Minecraft любому желающему Серверы популярной многопользовательской онлайн-игры Minecraft содержат уязвимость, позволяющую любому отправить на сервер вредоносные пакеты и вызвать переполнение памяти, тем самым остановив работу сервера. Об этом в своем блоге сообщил разрабо

Создатель Minecraft купил самый дорогой дом в Беверли-Хиллз. ФОТО 35-летний Маркус Персон (Markus Persson), автор идеи игры Minecraft и создатель компаним Mojang, которая ее разработала, приобрел дом в Беверли-Хиллз в Калифорнии, заплатив за него $70 млн, сообщило издание Curbed. Цена дома была объявлена в августе 2

Minecraft стал доступен на Windows Phone 8.1 Легендарный Minecraft, полюбившийся сотням тысяч пользователей по всему миру, стал доступен для загрузки в Магазине Windows Phone. Minecraft Pocket Edition сохраняет в себе все полюбившиеся игровые

Британский музей открывается для Minecraft решил осваивать виртуальное пространство и популяризировать науку самыми новейшими способами. Согласно данным BBC, руководство Британского музея собирается просить помощь у сообщества любителей игры Minecraft, чтобы те помогли создать полноценную копию музея и всех его экспонатов в этой игре. На первом этапе планируется воссоздать фасад здания и двор перед ним. Готовность этих элементов ко

Официально: Microsoft покупает создателя культовой игры Minecraft за $2,5 млрд Корпорация Microsoft покупает компанию Mojang, разработчика культовой игры Minecraft. 15 сентября 2014 г. информацию об этом официально подтвердили обе компании, подтвердив слух о покупке, впервые опубликованный 10 сентября 2014 г. в Wall Street Journal. Сумма сделки

Microsoft хочет купить создателя культовой игры Minecraft Microsoft ведет переговоры о покупке шведского разработчика игры Minecraft, компании Mojang, сообщает Wall Street Journal. Издание подчеркивает, что намерения Microsoft серьезны. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено уже на этой неделе, и ее сто

Minecraft превращается в конюшню Разработчик знаменитой видеоигры-конструктора Minecraft Маркус Перссон в данный момент трудится над созданием эмулятора езды на лошади Cliffhorse. Идея Cliffhorse взята из такого элемента ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim как поездк

Через iPhone - в Minecraft Студия разработки программного обеспечения Dekko создала приложение для устройств на iOS, предназначенное для сканирования объектов окружающей среды и переноса их в игру Minecraft в виде блочных моделей. Приложение под название DekkoScan совместимо с устройствами на iOS, имеющими камеру. В данный момент разработка находится на стадии согласования с Apple.