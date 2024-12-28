Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Minecraft Компьютерная игра (открытый мир)

Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.12.2024 Древний почти 70-летний язык программирования восстал из мертвых. Он идеально подошел для сверхпопулярной видеоигры

Видеоигровой язык программирования Программисты запустили новый сервер для невероятно популярной игры Minecraft. Его особенность в том, что программная его часть полностью написана на языке программирования COBOL, который на десятилетия старше, чем подавляющее большинство современных пользовате
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft

то время как разработчики и специалисты по информбезопасности ищут способы ее нейтрализовать. Уязвимость, получившая название Log4Shell, уже поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, Tesla, Minecraft и множество других. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромным количеством различных сетевых сервисов, включая корпоративные и облачные. Уязвимость в ней, полу
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft

Правообладатель торгового знака Minecraft в России никак не связан с играми Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB подали в российский Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «
27.11.2019 Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации

ИТ-архитектура для игры Minecraft Minecraft может работать как на виртуальных (VPS), так и на выделенных (Dedicated)

17.07.2019 Лондон и Сиэтл - первые города в Minecraft Earth

Развлекательное приложение с элементами виртуальной реальности Minecraft Earth перешло в стадию закрытого бета-тестирования. Разработчики начали распространять бета-версию среди случайно выбранных зарегистрированных тестеров, живущих в Лондоне и Сиэтле. Те
19.10.2017 Приложения в Google Play для Minecraft вовлекают смартфоны в ботнет

Открытие в Google PlayВ магазине Google Play найдены зловредные приложения из серии Minecraft, которые делают мобильные устройства частью ботнетов, совершающих DDoS-атаки. По данным компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, всего таких приложений восемь, и вс
28.03.2017 Вредоносные приложения на Google Play маскируются под дополнения для Minecraft

Компания Eset обнаружила на Google Play 87 вредоносных приложений, имитирующих дополнения (моды) для игры Minecraft. Они были загружены в общей сложности больше 990 тыс. раз, сообщили CNews в Eset. Подделки под Minecraft можно условно разделить на две категории: троян-загрузчик с функцией по
03.12.2015 Набери меня в Minecraft

Minecraft по-прежнему остаётся лучшей игрой в жанре «песочницы» - её поклонники не устают доказывать этот очевидный факт. Очередное подтверждение безграничных возможностей Minecraft в умелых руках пришло от Джордана Марона, который внутри игры сумел создать видеоэкран, работающий как видеотелефон с сайтом провайдера Verizon. Фактически, сигнал с веб-камеры, прохо
17.04.2015 Новая «дыра» позволяет обрушить сервера Minecraft любому желающему

Серверы популярной многопользовательской онлайн-игры Minecraft содержат уязвимость, позволяющую любому отправить на сервер вредоносные пакеты и вызвать переполнение памяти, тем самым остановив работу сервера. Об этом в своем блоге сообщил разрабо
19.12.2014 Создатель Minecraft купил самый дорогой дом в Беверли-Хиллз. ФОТО

35-летний Маркус Персон (Markus Persson), автор идеи игры Minecraft и создатель компаним Mojang, которая ее разработала, приобрел дом в Беверли-Хиллз в Калифорнии, заплатив за него $70 млн, сообщило издание Curbed. Цена дома была объявлена в августе 2
11.12.2014 Minecraft стал доступен на Windows Phone 8.1

Легендарный Minecraft, полюбившийся сотням тысяч пользователей по всему миру, стал доступен для загрузки в Магазине Windows Phone. Minecraft Pocket Edition сохраняет в себе все полюбившиеся игровые

22.09.2014 Британский музей открывается для Minecraft

решил осваивать виртуальное пространство и популяризировать науку самыми новейшими способами. Согласно данным BBC, руководство Британского музея собирается просить помощь у сообщества любителей игры Minecraft, чтобы те помогли создать полноценную копию музея и всех его экспонатов в этой игре. На первом этапе планируется воссоздать фасад здания и двор перед ним. Готовность этих элементов ко
15.09.2014 Официально: Microsoft покупает создателя культовой игры Minecraft за $2,5 млрд

Корпорация Microsoft покупает компанию Mojang, разработчика культовой игры Minecraft. 15 сентября 2014 г. информацию об этом официально подтвердили обе компании, подтвердив слух о покупке, впервые опубликованный 10 сентября 2014 г. в Wall Street Journal. Сумма сделки

10.09.2014 Microsoft хочет купить создателя культовой игры Minecraft

Microsoft ведет переговоры о покупке шведского разработчика игры Minecraft, компании Mojang, сообщает Wall Street Journal. Издание подчеркивает, что намерения Microsoft серьезны. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено уже на этой неделе, и ее сто
17.06.2014 Minecraft превращается в конюшню

Разработчик знаменитой видеоигры-конструктора Minecraft Маркус Перссон в данный момент трудится над созданием эмулятора езды на лошади Cliffhorse. Идея Cliffhorse взята из такого элемента ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim как поездк
15.07.2013 Через iPhone - в Minecraft

Студия разработки программного обеспечения Dekko создала приложение для устройств на iOS, предназначенное для сканирования объектов окружающей среды и переноса их в игру Minecraft в виде блочных моделей. Приложение под название DekkoScan совместимо с устройствами на iOS, имеющими камеру. В данный момент разработка находится на стадии согласования с Apple.
10.02.2012 Миллионы Minecraft для Psychonauts 2

n» со ссылкой на самого Шейфера. В сообщении упоминалось, что для начала работ Тиму не хватает «несколько миллионов долларов». Через несколько минут в ленту поступил ответный вопрос от создателя игры Minecraft, Маркуса Перссона: «сколько именно миллионов?». В дальнейшем диалог продолжался с вовлечением в переписку самого Тима Шейфера.

Публикаций - 134, упоминаний - 138

Minecraft и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 32
Roblox Corporation 96 29
Google LLC 12688 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
Apple Inc 13154 14
Telegram Group 2940 11
Nintendo 823 9
Sony 6739 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
Fortnite 95 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Nvidia Corp 4002 6
Intel Corporation 12811 6
PUBG Corporation 55 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Ростелеком 10948 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
X Corp - Twitter 2938 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Lenovo Group 2446 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
EA - Electronic Arts 1317 3
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 3
Varwin - 3Д Инновации 13 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
ESET - ESET Software 1161 3
PayPal 671 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Wargaming 161 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Oculus VR 79 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 2
Открытые технологии 732 2
Cybereason 10 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
LEGO 260 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Walt Disney Company 647 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Superjob - Суперджоб 858 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Uber 357 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
H&M 25 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
UK OS - Ordnance Survey - Национальное картографическое агентство Великобритании - Управление геодезии и картографии Великобритании 8 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
Apache Software Foundation - ASF 231 2
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
РСО - Российские Студенческие Отряды - Ассоциация российских студенческих отрядов - Молодежная общероссийская общественная организация 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 37
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 13
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 9
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 8
Microsoft Windows 16882 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 15
Google Android 15243 15
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 11
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 10
Discord 181 10
Apple iOS 8583 9
Microsoft Windows 10 1938 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 7
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 7
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 6
Microsoft Office 4170 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Rovio Mobile - Angry Birds 112 5
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 5
ByteDance - TikTok 355 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Linux OS 11533 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 44 4
Microsoft Surface - Планшет 450 4
Apple - App Store 3109 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Persson Markus - Персон Маркус 7 7
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Фролов Павел 86 3
Poser Jakob - Позер Джейкоб 3 3
Manneh Carl - Маннех Карл 3 3
Мельникова Анастасия 440 3
Калинин Дмитрий 38 2
Ларкина Анна 13 2
Павлов Александр 121 2
Carmack John - Кармак Джон 23 2
Быковский Антон 3 2
Persson Markus - Перссон Маркус 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Белоусов Максим 109 1
Паршин Максим 323 1
Усманов Алишер 311 1
Гуцериев Михаил 114 1
Бадалов Андрей 66 1
Иванов Антон 98 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Шувалов Игорь 86 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 47 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Егоров Александр 88 1
Ушаков Анатолий 47 1
Наместников Юрий 40 1
Григорьева Мария 25 1
Никитин Сергей 96 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Шпак Василий 279 1
Трохин Александр 21 1
Радченко Александр 11 1
Парабучев Алексей 17 1
Агапкин Алексей 39 1
Сергеев Михаил 115 1
Козак Николай 209 1
Горынин Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Швеция - Королевство 3782 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Казахстан - Республика 6048 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Эквадор - Республика 123 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Беверли-Хиллз 15 2
Европа 24964 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
Канада 5081 2
Великобритания - Лондон 2432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Таиланд - Королевство 926 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Новая Зеландия 737 1
Беларусь - Минск 706 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 7
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 6
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Английский язык 7030 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 4
Образование в России 2893 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Wired - Издание 276 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Hacker News 92 1
Новая газета 24 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
IGN 54 1
Коммерческий курьер 1 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Reddit 398 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Microsoft Research 144 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Gartner - Гартнер 3658 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
Skyeng - Skysmart - Кодиум 10 1
VK - Школа авторов VK 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Час кода - международное движение 11 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще