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Dell EMC


20.10.2021 Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений 1
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 4
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 1
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 1
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
15.07.2021 «Цифровые аборигены» к 2025 г. займут 75% рабочих мест. Что надо предпринять? 1
12.07.2021 На мировом рынке ПК новый лидер 1
08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 2
29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных 2
28.06.2021 Microsoft, Softline и Dell запускают сервис «Устройство как услуга» для бизнеса 3
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 2
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 2
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 2
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 1
17.06.2021 В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании 2
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 1
07.06.2021 Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты 17
27.05.2021 Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi 1
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 3
18.05.2021 УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры 1
14.05.2021 Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост 1
11.05.2021 Samsung создала оперативную память совершенно нового типа 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 2
22.04.2021 Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 1
21.04.2021 Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров 1
16.04.2021 Dell хитроумно избавится от «пионера x86-виртуализации» и заработает на этом $9 миллиардов 26
16.04.2021 «Инфосистемы джет» обеспечит поддержку вычислительной инфраструктуры Банка России 1
15.04.2021 VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов 2
13.04.2021 Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост 1
12.04.2021 Lenovo начала без предупреждения привязывать процессоры к «железу». Отвязать их невозможно 10
05.04.2021 Гибридные клиенты Dell Hybrid Client предоставляют больше возможностей для сотрудников и ИТ-отделов 3
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 2
01.04.2021 Услуги Seagate Lyve Data Transfer Services по запросу упрощают работу между периферией и облаком 1
30.03.2021 Общий экономический эффект от использования решения Dell PCaaS 4

Публикаций - 2387, упоминаний - 6715

Dell EMC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 472
Lenovo Group 1636 195
IBM 3527 181
Samsung Electronics 5633 171
Apple Inc - Эппл Рус 7680 125
Google LLC 7128 99
Nvidia Corp 2011 89
Cisco Systems 2037 88
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 86
SAP SE 3207 84
HP Inc. 2898 81
Intel Corporation 4152 80
Dell Technologies 133 68
VMware 1829 52
Acer Group 1357 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 48
Huawei 2726 44
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 41
OpenText 160 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 34
Крок 1219 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 26
AMD - Advanced Micro Devices 1664 26
NetApp 485 25
Lenovo EMC - Iomega 45 22
АйТи 749 21
Fujitsu 739 19
Oracle Corporation 3331 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 18
Qualcomm Technologies 1001 18
Merlion iRU - Деловой офис 66 17
Broadcom Inc 197 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 14
Brocade Communications Systems 141 13
Toshiba Corporation 1077 13
Amazon Inc - Amazon.com 1467 13
Red Hat 664 12
MSI - Micro-Star International 273 12
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 12
Xiaomi 904 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Газпромбанк - ГПБ 692 11
Uber 257 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 8
Uber Technologies 258 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Альфа-Банк 1123 6
ТНК-ВР Холдинг 148 6
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 72 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
Связной ГК 877 4
X5 Group 599 4
Boeing 98 4
Транснефть 159 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Газпром нефть 380 3
eBay Inc 528 3
Tesla Motors 241 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
re:Store 106 2
FedEx 31 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Почта Банк 289 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Открытие ФК 538 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Lego 84 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Альфа-Капитал УК 45 2
Silver Lake Partners 51 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Главстрой 7 2
ВТБ24 583 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Федеральное казначейство России 766 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Президент США 105 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Роснано 456 2
Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 2 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Конституционный суд РФ 48 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
МФЦ Мои документы Санкт-Петербурга 2 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 4
Gen-Z Consortium 11 4
OpenCAPI Consortium 13 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 4
ONF - Open Networking Foundation 14 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 4
Linux Foundation 157 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Руссофт - Russoft 250 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
TCG - Trusted Computing Group 13 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 172
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 159
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 122
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 121
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 118
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 83
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 81
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 63
OpenStack 347 53
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 41
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 41
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 41
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 34
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 30
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 30
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 28
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 24
Flash 472 23
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 21
Kubernetes 307 21
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 19
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 17
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 17
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 251 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 16
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 16
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 16
DDR - Double data rate 1066 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 14
ARM64 - Архитектура процессора 1017 14
Microsoft Windows 10 6612 188
Google Android 10750 143
Nvidia GeForce GTX 2054 137
Microsoft Windows 7 1662 83
Linux OS 4243 58
Microsoft Windows 8 1228 56
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 53
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 52
Microsoft Azure 1171 47
Intel x86 - Архитектура процессора 991 42
AWS - Amazon Web Services 568 41
Microsoft Windows Phone OS 1472 35
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 34
Microsoft Windows 850 30
Apple iOS 5741 29
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 24
Dell Latitude - Серия ноутбуков 63 24
Intel Core - Семейство процессоров 863 21
Java - Язык программирования 1167 21
Dell Alienware 69 21
Nvidia GeForce GT 153 21
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 19
Microsoft SQL Server 789 19
Microsoft Surface - Планшет 305 19
Microsoft Office 365 769 19
SQL - Язык программирования 432 18
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 17
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 17
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 16
Microsoft Exchange 678 16
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 16
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 37 15
Dell InfinityEdge 18 15
Microsoft DirectX 325 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 15
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 15
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 14
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 14
Apple macOS 922 14
OpenText Documentum 188 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 15
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 15
Лебедев Михаил 38 11
Ипатов Вадим 80 10
Виноградова Наталья 49 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 7
Черепенников Антон 52 6
Заединов Руслан 40 5
Burns Tom - Бернс Том 18 5
Путин Владимир 1820 4
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
Демидов Михаил 119 4
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 3
Главчев Владимир 17 3
Березин Максим 60 3
Лосев Сергей 43 3
Помозов Алексей 10 3
Карнаух Павел 5 3
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 3
Гуцериев Михаил 107 3
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 3
Четвернин Алексей 651 3
Василенко Александр 64 3
Липич Григорий 48 3
Clarke Jeff - Кларк Джефф 10 3
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 3
Храмцовская Наталья 38 2
Щетинин Владимир 13 2
Борзилов Давид 36 2
Щербаков Борис 20 2
Dell Michael - Делл Майкл 71 2
Зайцев Михаил 145 2
Орленко Михаил 10 2
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 2
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
Тимофеев Константин 3 2
Носков Константин 201 2
Sam Burd - Сэм Бурд 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 639
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 421
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 164
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 152
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 146
Европа 3730 138
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 124
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 117
Япония 2760 86
Германия - Федеративная Республика 3614 76
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 64
Восточная Европа 1669 58
Индия - Республика 2161 42
Казахстан - Республика 2621 39
Европа Западная 610 35
Франция - Французская Республика 2112 34
Украина 3347 28
Россия - ПФО - Казань 1510 18
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 14
Беларусь - Белоруссия 2081 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 14
Россия - СФО - Новосибирск 1956 13
Северная Америка 1405 10
Европа Северная - Скандинавия 273 10
Италия - Итальянская Республика 1371 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Нидерланды 970 7
Китай - Тайвань 589 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 7
Африка 1482 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
США - Вашингтон 334 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
Ближний Восток 1468 6
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Сингапур - Республика 808 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 58
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 27
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 4
Закон Мура - Moore's law 74 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 51 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
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