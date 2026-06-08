Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть Откуда не ждали Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти» (blue screen of death, BSOD) – уведомление о н

С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже Пытались, но не получилось Компании Acer и Dell одновременно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «железу» с Neo, и они обе провалилис

Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи» . Nilay Patel / Unsplash Крупнейший производитель брендированной электроники, включая технику Apple, подтвердил кибератаку Эта корпорация физически производит значительную техники Apple, Nvidia, IBM, Dell, HP и других компаний. Nitrogen впервые заявила о себе в 2023 году одноимённым загрузчиком вредоносного ПО, который на тот момент использовался в атаках шифровальщиков BlackCat/ALPHV. Позд

Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi их в зарубежном ИТ-оборудовании, пишет «Коммерсант». Чаще всего подделывают детали для оборудования Dell EMC — на них пришлось 22% выявленных случаев. Доля контрафактных деталей для зарубежного

Positive Technologies помогла Dell усилить защиту решения для управления тонкими клиентами Эксперт PT SWARM Александр Журнаков обнаружил цепочку уязвимостей в программном комплексе Wyse Management Suite, принадлежащем одному из крупнейших в мире производителей вычислительной техники Dell. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies. Решение Wyse Management Suite предназначено для управления тонкими клиентами. Такие устройства, как правило, выполняют функции о

Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно Минуту заряди – неделю пользуйся Компания Dell выпустила набор Pro 7, состоящий из беспроводных мышки и клавиатуры. Как пишет портал TechPowerUp, в них нет ни аккумуляторов, ни обычных батареек – питаются они от суперконденсаторов, кот

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и рост

«К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell тельным жизненным циклом серверного оборудования. Например, серверные решения Dell, включая линейку Dell EMC, сохраняют стабильное присутствие на рынке, поскольку были массово внедрены в ИТ-инф

Крупнейшие производители ПК дружно поднимают цены. Dell подорожает минимум на 15-20% TrendForce со ссылкой на источники в отрасли. Как ожидается, корректировка цен будет произведена в начале 2026 г. Ее масштабы пока неизвестны. Как и Lenovo, американский производитель ПК и ноутбуков Dell также планирует повышение цен – по мере крайней на уровне 15-20%. Причем в случае c последней новые расценки будут предложены клиентам и потребителям совсем скоро – уже в середине декабря

Dell открещивается от Китая? В компании массовые увольнения, но только в КНР Поработали, и хватит Американская компания Dell, один из крупнейших в мире производителей серверов, систем хранения данных и персональны

В сотне моделей ноутбуков Dell найдены «дыры», позволяющие захватить контроль над устройством Уязвимости всевластья Исследователи группы Cisco Talos идентифицировали сразу пять серьезных уязвимостей в программной оболочке Dell ControlVault и связанных с ней API-интерфейсах Windows. В теории эти уязвимости могли быть использованы для обхода средств аутентификации в Windows, извлечения криптографических ключей, а

США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример в остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP и Dell решили остановить отгрузку на родной для себя рынок. Причина очевидна – это новые таможенные пошлины, которые ввел нынешний Презид

Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка Кого ждут в первую очередь По мнению российской ИТ-отрасли, в первую очередь на отечественный рынок могут вернуться такие гиганты как Microsoft, Intel и AMD, а также Cisco, Samsung, Dell. Безусловно, это может оказать влияние на развитие российского рынка технологий. Хотя эксперты отмечают, что в случае возвращения, компании, чтобы снова завоевать заказчиков, могут снижать

Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти Трамп ломает бизнесы Американские ИТ-компании Dell, HP и Microsoft обратились к китайским OEM-производителям с просьбой о максимальном увеличении объемов производства их техники. Как пишет портал Tom’s Hardware, дело тут вовсе не в возросш

Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос ском рынке мобильных ПК достигала 30%. Отечественные же бренды ноутбуков делили между собой 4%. На российском рынке мобильных ПК США представлены, в основном, тремя брендами с мировым именем – Apple, Dell и HP. Они десятилетиями зарабатывали репутацию в России, однако в начале 2022 г. приняли решение об уходе из страны – это была их реакция на в одночасье изменившуюся геополитику. Все меняе

Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM одлежащего обслуживанию. А именно: межсетевые экраны, сервера, СХД и коммутаторы. Все оборудование в данном списке от иностранных производителей. Так, в списке фигурирует оборудование компаний Cisco, Dell и IBM. Все эти компании ушли из России Стоит упомянуть, что все вышеупомянутые компании прекратили работу в России после начала специальной военной операции в 2022 г. В марте 2022 г. голов

Крупную российскую ИТ-компанию «раскулачат» на сотни миллионов из-за сбежавшей из России Dell. Кто инициатор оутбуков, серверов, систем хранения данных, периферии и пр., будет вынуждена выплатить российскому Центробанку 153 млн руб., пишет «Коммерсант». Первопричина – в уходе из России американской компании Dell, которая тем самым подставила многих своих российских партнеров и клиентов. Например, в ноябре 2022 г. подведомственные организации Минтранса и Минпросвещения подали иски к российской «доч

ИТ-гигант пригрозил лишить программистов высокой зарплаты и карьерного роста, если они не вернутся с удаленки. Не сработало, офис остался пустым Угрозы не помогли Около половины сотрудников американской ИТ-компании Dell официально заявили о своем нежелании возвращаться в офис и прощаться с удаленной работой, пишет портал TechSpot. При этом руководство четко дало понять, что тем, кто продолжит работать из

Сбербанк банкротит российскую «дочку» Dell чина такого решения — неисполнение ООО «Делл» требования по выплате долга в установленные законодательством сроки, уточнили агентству в пресс-службе банка. ООО «Делл» на 99% принадлежит нидерландской Dell International Holdings VIII B.V., еще 1% — у нидерландской Dell Global Holdings III B.V. Основным видом деятельности юрлица является оптовая торговля компьютерами, периферийными уст

В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP екоторые модели произведенных ей компьютерных процессоров на территории Германии. По информации Financial Times, судебный запрет может распространяться не только на сами чипы, но и продукцию компаний Dell и HP на их основе. Решение вынесено в рамках патентного спора между Intel и американской R2 Semiconductor, инициированного последней. Европейский патент, принадлежащий R2, описывает технол

Центробанк требует у «Аквариуса» 165 миллионов за грехи Dell что в определении — 191,1 млн руб. Иск был подан в январе 2022 г. «Исковые требования вытекают из договора на передачу сертификатов технической поддержки в отношении программных средств производства Dell ЕМC, — рассказал CNews представитель “Аквариуса”. — В рамках данного договора "ПК Аквариус" выступила исключительно в качестве продавца сертификатов на техническую поддержку, в связи с чем

Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft Мы для кого протокол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авторизацию по отпечатку пальца, разработанную Microsoft. В рамках иссл

Dell никак не может вывезти производство из Китая, потому что в других странах еще хуже Исход из Китая отложен Крупному производителю вычислительной техники Dell пришлось отложить запуск производства за пределами Китая на один квартал. Об этом сообщил ресурс Digitimes. Компания решила перенести производство во Вьетнам, где столкнулась с проблемами

Сбербанк пытается отобрать свои миллионы у сбежавшей из России Dell Иск Сбербанка к Dell Как выяснил CNews, Сбербанк подал иск к российскому юрлицу Dell — ООО «Делл» на сумму 57,6 млн руб. Иск был подан 7 сентября 2023 г., следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Из России внезапно бежал китайский производитель ноутбуков на замену Dell Alienware на Ozon и ряде других интернет-магазинов. Вместо «американцев» и «тайваньцев» Игровые ноутбуки есть в ассортименте далеко не каждого производителя техники. Таковые имеются, к примеру, у американской Dell – для этого она в 2002 г. купила компанию Alienware, специализирующуюся на выпуске продукции для геймеров. Но Dell еще в начале 2022 г. сбежала из России, прихватив с собой и Alienw

ИТ-индустрия Китая под ударом США. Готовятся новые изощренные санкции, которых никто не ждал Антикитайский настрой Dell Американская компания Dell присоединилась к плану властей США по уничтожению китайской ИТ-индустии. Как пишет Nikkei Asia Review, Dell намеревается полностью оказаться от исп

Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo Запрет импорта Российский производитель вычислительной техники ICL предложил запретить ввозить в страну посредством параллельного импорта зарубежные ноутбуки (Dell, HP, Acer, MSI, Asus, Lenovo и др.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо с предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву 8 декабря 2022 г. Как утверждает источник и

Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее Квантовые компьютеры — прекрасно, но... Корпорация Dell и компания IonQ на конференции Supercomputing 2022 представили новую гибридную вычислительную систему, которая сочетает характеристики квантового и традиционного компьютеров. Как заявил Мэ

Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell Чиновники требуют миллионы от Dell В октябре и ноябре 2022 г. структуры Минтранса и Минпросвещения подали иски к российскому подразделению американской корпорации Dell, сообщают «Ведомости». От Минтранса 10 октября 2

Американский банк заплатит 120 миллионов Сбербанку за то, что тот остался без техподдержки Dell «Сити» наказали из-за Dell Как выяснил CNews, входящему в американскую группу Citi российскому Ситибанку придется выплатить Сбербанку как минимум 103,3 млн руб. в виде долгов и штрафов. Такое решение 30 сентября 202

Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford ebook. В этом случае для идентификации пользователя используются данные, введенные им при регистрации в данной соцсети. В числе первых, кто поспешил бойкотировать виджеты Facebook, оказалась компания Dell, из-за санкций ушедшая с российского рынка. Также отметился стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации. Facebook бойкотируют теперь не только в России Нар

Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая Азиатское решение На смену ушедшим американским производителям вычислительного и сетевого оборудования на российский рынок рвутся азиатские вендоры. Место популярных в России Dell, HPE и Cisco могут занять китайские компании Maipu, Gooxi, DCN и пр. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на крупных российских дистрибуторов. Например, Maipu, которая поставляет сетевое обор

Крупнейший поставщик серверов покидает Россию, увольняя всех сотрудников Россия не у Dell Как стало известно CNews, один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию — американская корпорация Dell навсегда уходит из России.

Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell , легализованный властями параллельный импорт допускает ввоз ноутбуков почти всех крупнейших иностранных брендов. В перечне производителей, сформированном еще в апреле 2022 г., есть и Acer, и Asus, и Dell с Lenovo. Единственное исключение К моменту выхода материала в России был налажен параллельный импорт лишь одной марки ноутбуков – Apple. Их поставки стартовали в начале июля 2022 г., но р

«Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса «Железо» Dell для «дочки» «Россетей» Как выяснил CNews, 100-процентная «дочка» «Россетей», ИТ-интегратор «Россети цифра» не захотел приобрести серверы Dell со «скидкой» почти в 7 млн руб. по прич

У сбежавшей из России Dell арестовали счета на 800 миллионов Суд придержит деньги Dell Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры против ООО «Делл», российской «дочки» американской Dell, пишет «Коммерсант». Они заключаются в аресте 778,5 млн руб. на ее счетах

«Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали Параллельный он же «серый» импорт Как стало известно CNews, так называемый серый импорт в Россию «железа» Cisco, HPE, Dell и других зарубежных вендоров с момента начала известных событий на Украине 24 февраля 2022 г. вырос как минимум в два-три раза. Такую оценку в разговоре с редакцией дал представитель компа

Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти Замена SODIMM Компания Dell разработала новый форм-фактор модуля оперативной памяти. Он называется CAMM (Compression Attached Memory Module). Планки данного типа отличаются компактностью, что позволяет задействовать

ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр» Бреши в BIOS компьютеров Dell В BIOS компьютеров американской компании Dell найдено пять новых уязвимостей, пишет The Hacker News. С их помощью потенциальный злоумышленник может выполнить вредоносный код на подв