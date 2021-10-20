Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений 1

В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1

Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1

Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1

Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1

Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1

На мировом рынке ПК новый лидер 1

Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 2

Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 2

Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1

Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 2

Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост 1

Samsung создала оперативную память совершенно нового типа 1

Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 2

Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 1

VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов 2

Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост 1

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 2

Услуги Seagate Lyve Data Transfer Services по запросу упрощают работу между периферией и облаком 1