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Dell EMC

Dell EMC

Dell EMC представляет собой подразделение корпорации Dell Technologies, специализирующееся на решениях для хранения данных, управления информацией и инфраструктуры центров обработки данных.

Компания предлагает спектр продуктов и систем, включая серверы PowerEdge, системы хранения данных PowerStore и PowerMax, а также программное обеспечение для управления данными.В технологическом аспекте Dell EMC активно внедряет решения на базе архитектуры x86, которые занимают существенную долю рынка серверных решений вместе с Lenovo. Компания также разрабатывает гиперконвергентные платформы, такие как VxRail, созданную совместно с VMware (Broadcom).

В 2022 году компания прекратила официальную деятельность на территории России, что привело к многочисленным судебным разбирательствам с российскими партнерами, включая иски от Сбербанка и других организаций. Российское представительство Dell (ООО «Делл») столкнулось с арестом средств на счетах в рамках различных судебных процессов.

Среди конкурентов Dell EMC на рынке можно выделить следующие компании:

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть

Откуда не ждали Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти» (blue screen of death, BSOD) – уведомление о н
01.06.2026 С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже

Пытались, но не получилось Компании Acer и Dell одновременно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «железу» с Neo, и они обе провалилис
15.05.2026 Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи»

. Nilay Patel / Unsplash Крупнейший производитель брендированной электроники, включая технику Apple, подтвердил кибератаку Эта корпорация физически производит значительную техники Apple, Nvidia, IBM, Dell, HP и других компаний. Nitrogen впервые заявила о себе в 2023 году одноимённым загрузчиком вредоносного ПО, который на тот момент использовался в атаках шифровальщиков BlackCat/ALPHV. Позд
14.05.2026 Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi

их в зарубежном ИТ-оборудовании, пишет «Коммерсант». Чаще всего подделывают детали для оборудования Dell EMC — на них пришлось 22% выявленных случаев. Доля контрафактных деталей для зарубежного
29.04.2026 Positive Technologies помогла Dell усилить защиту решения для управления тонкими клиентами

Эксперт PT SWARM Александр Журнаков обнаружил цепочку уязвимостей в программном комплексе Wyse Management Suite, принадлежащем одному из крупнейших в мире производителей вычислительной техники Dell. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies. Решение Wyse Management Suite предназначено для управления тонкими клиентами. Такие устройства, как правило, выполняют функции о
26.03.2026 Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно

Минуту заряди – неделю пользуйся Компания Dell выпустила набор Pro 7, состоящий из беспроводных мышки и клавиатуры. Как пишет портал TechPowerUp, в них нет ни аккумуляторов, ни обычных батареек – питаются они от суперконденсаторов, кот
18.02.2026 Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и рост
14.01.2026 «К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell

тельным жизненным циклом серверного оборудования. Например, серверные решения Dell, включая линейку Dell EMC, сохраняют стабильное присутствие на рынке, поскольку были массово внедрены в ИТ-инф
08.12.2025 Крупнейшие производители ПК дружно поднимают цены. Dell подорожает минимум на 15-20%

TrendForce со ссылкой на источники в отрасли. Как ожидается, корректировка цен будет произведена в начале 2026 г. Ее масштабы пока неизвестны. Как и Lenovo, американский производитель ПК и ноутбуков Dell также планирует повышение цен – по мере крайней на уровне 15-20%. Причем в случае c последней новые расценки будут предложены клиентам и потребителям совсем скоро – уже в середине декабря

10.09.2025 Dell открещивается от Китая? В компании массовые увольнения, но только в КНР

Поработали, и хватит Американская компания Dell, один из крупнейших в мире производителей серверов, систем хранения данных и персональны
13.08.2025 В сотне моделей ноутбуков Dell найдены «дыры», позволяющие захватить контроль над устройством

Уязвимости всевластья Исследователи группы Cisco Talos идентифицировали сразу пять серьезных уязвимостей в программной оболочке Dell ControlVault и связанных с ней API-интерфейсах Windows. В теории эти уязвимости могли быть использованы для обхода средств аутентификации в Windows, извлечения криптографических ключей, а

09.04.2025 США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

в остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP и Dell решили остановить отгрузку на родной для себя рынок. Причина очевидна – это новые таможенные пошлины, которые ввел нынешний Презид
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка

Кого ждут в первую очередь По мнению российской ИТ-отрасли, в первую очередь на отечественный рынок могут вернуться такие гиганты как Microsoft, Intel и AMD, а также Cisco, Samsung, Dell. Безусловно, это может оказать влияние на развитие российского рынка технологий. Хотя эксперты отмечают, что в случае возвращения, компании, чтобы снова завоевать заказчиков, могут снижать
29.11.2024 Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти

Трамп ломает бизнесы Американские ИТ-компании Dell, HP и Microsoft обратились к китайским OEM-производителям с просьбой о максимальном увеличении объемов производства их техники. Как пишет портал Tom’s Hardware, дело тут вовсе не в возросш
05.11.2024 Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос

ском рынке мобильных ПК достигала 30%. Отечественные же бренды ноутбуков делили между собой 4%. На российском рынке мобильных ПК США представлены, в основном, тремя брендами с мировым именем – Apple, Dell и HP. Они десятилетиями зарабатывали репутацию в России, однако в начале 2022 г. приняли решение об уходе из страны – это была их реакция на в одночасье изменившуюся геополитику. Все меняе
22.10.2024 Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM

одлежащего обслуживанию. А именно: межсетевые экраны, сервера, СХД и коммутаторы. Все оборудование в данном списке от иностранных производителей. Так, в списке фигурирует оборудование компаний Cisco, Dell и IBM. Все эти компании ушли из России Стоит упомянуть, что все вышеупомянутые компании прекратили работу в России после начала специальной военной операции в 2022 г. В марте 2022 г. голов
02.08.2024 Крупную российскую ИТ-компанию «раскулачат» на сотни миллионов из-за сбежавшей из России Dell. Кто инициатор

оутбуков, серверов, систем хранения данных, периферии и пр., будет вынуждена выплатить российскому Центробанку 153 млн руб., пишет «Коммерсант». Первопричина – в уходе из России американской компании Dell, которая тем самым подставила многих своих российских партнеров и клиентов. Например, в ноябре 2022 г. подведомственные организации Минтранса и Минпросвещения подали иски к российской «доч
21.06.2024 ИТ-гигант пригрозил лишить программистов высокой зарплаты и карьерного роста, если они не вернутся с удаленки. Не сработало, офис остался пустым

Угрозы не помогли Около половины сотрудников американской ИТ-компании Dell официально заявили о своем нежелании возвращаться в офис и прощаться с удаленной работой, пишет портал TechSpot. При этом руководство четко дало понять, что тем, кто продолжит работать из

06.03.2024 Сбербанк банкротит российскую «дочку» Dell

чина такого решения — неисполнение ООО «Делл» требования по выплате долга в установленные законодательством сроки, уточнили агентству в пресс-службе банка. ООО «Делл» на 99% принадлежит нидерландской Dell International Holdings VIII B.V., еще 1% — у нидерландской Dell Global Holdings III B.V. Основным видом деятельности юрлица является оптовая торговля компьютерами, периферийными уст
08.02.2024 В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP

екоторые модели произведенных ей компьютерных процессоров на территории Германии. По информации Financial Times, судебный запрет может распространяться не только на сами чипы, но и продукцию компаний Dell и HP на их основе. Решение вынесено в рамках патентного спора между Intel и американской R2 Semiconductor, инициированного последней. Европейский патент, принадлежащий R2, описывает технол
19.01.2024 Центробанк требует у «Аквариуса» 165 миллионов за грехи Dell

что в определении — 191,1 млн руб. Иск был подан в январе 2022 г. «Исковые требования вытекают из договора на передачу сертификатов технической поддержки в отношении программных средств производства Dell ЕМC, — рассказал CNews представитель “Аквариуса”. — В рамках данного договора "ПК Аквариус" выступила исключительно в качестве продавца сертификатов на техническую поддержку, в связи с чем
27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft

Мы для кого протокол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авторизацию по отпечатку пальца, разработанную Microsoft. В рамках иссл
06.10.2023 Dell никак не может вывезти производство из Китая, потому что в других странах еще хуже

Исход из Китая отложен Крупному производителю вычислительной техники Dell пришлось отложить запуск производства за пределами Китая на один квартал. Об этом сообщил ресурс Digitimes. Компания решила перенести производство во Вьетнам, где столкнулась с проблемами

29.09.2023 Сбербанк пытается отобрать свои миллионы у сбежавшей из России Dell

Иск Сбербанка к Dell Как выяснил CNews, Сбербанк подал иск к российскому юрлицу Dell — ООО «Делл» на сумму 57,6 млн руб. Иск был подан 7 сентября 2023 г., следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

08.02.2023 Из России внезапно бежал китайский производитель ноутбуков на замену Dell Alienware

на Ozon и ряде других интернет-магазинов. Вместо «американцев» и «тайваньцев» Игровые ноутбуки есть в ассортименте далеко не каждого производителя техники. Таковые имеются, к примеру, у американской Dell – для этого она в 2002 г. купила компанию Alienware, специализирующуюся на выпуске продукции для геймеров. Но Dell еще в начале 2022 г. сбежала из России, прихватив с собой и Alienw
05.01.2023 ИТ-индустрия Китая под ударом США. Готовятся новые изощренные санкции, которых никто не ждал

Антикитайский настрой Dell Американская компания Dell присоединилась к плану властей США по уничтожению китайской ИТ-индустии. Как пишет Nikkei Asia Review, Dell намеревается полностью оказаться от исп
28.12.2022 Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo

Запрет импорта Российский производитель вычислительной техники ICL предложил запретить ввозить в страну посредством параллельного импорта зарубежные ноутбуки (Dell, HP, Acer, MSI, Asus, Lenovo и др.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо с предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву 8 декабря 2022 г. Как утверждает источник и
23.12.2022 Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее

Квантовые компьютеры — прекрасно, но... Корпорация Dell и компания IonQ на конференции Supercomputing 2022 представили новую гибридную вычислительную систему, которая сочетает характеристики квантового и традиционного компьютеров. Как заявил Мэ
22.11.2022 Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell

Чиновники требуют миллионы от Dell В октябре и ноябре 2022 г. структуры Минтранса и Минпросвещения подали иски к российскому подразделению американской корпорации Dell, сообщают «Ведомости». От Минтранса 10 октября 2
03.10.2022 Американский банк заплатит 120 миллионов Сбербанку за то, что тот остался без техподдержки Dell

«Сити» наказали из-за Dell Как выяснил CNews, входящему в американскую группу Citi российскому Ситибанку придется выплатить Сбербанку как минимум 103,3 млн руб. в виде долгов и штрафов. Такое решение 30 сентября 202
12.09.2022 Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford

ebook. В этом случае для идентификации пользователя используются данные, введенные им при регистрации в данной соцсети. В числе первых, кто поспешил бойкотировать виджеты Facebook, оказалась компания Dell, из-за санкций ушедшая с российского рынка. Также отметился стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации. Facebook бойкотируют теперь не только в России Нар
02.09.2022 Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая

Азиатское решение На смену ушедшим американским производителям вычислительного и сетевого оборудования на российский рынок рвутся азиатские вендоры. Место популярных в России Dell, HPE и Cisco могут занять китайские компании Maipu, Gooxi, DCN и пр. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на крупных российских дистрибуторов. Например, Maipu, которая поставляет сетевое обор
25.08.2022 Крупнейший поставщик серверов покидает Россию, увольняя всех сотрудников

Россия не у Dell Как стало известно CNews, один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию — американская корпорация Dell навсегда уходит из России.

07.07.2022 Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell

, легализованный властями параллельный импорт допускает ввоз ноутбуков почти всех крупнейших иностранных брендов. В перечне производителей, сформированном еще в апреле 2022 г., есть и Acer, и Asus, и Dell с Lenovo. Единственное исключение К моменту выхода материала в России был налажен параллельный импорт лишь одной марки ноутбуков – Apple. Их поставки стартовали в начале июля 2022 г., но р
30.06.2022 «Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса

«Железо» Dell для «дочки» «Россетей» Как выяснил CNews, 100-процентная «дочка» «Россетей», ИТ-интегратор «Россети цифра» не захотел приобрести серверы Dell со «скидкой» почти в 7 млн руб. по прич
06.05.2022 У сбежавшей из России Dell арестовали счета на 800 миллионов

Суд придержит деньги Dell Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры против ООО «Делл», российской «дочки» американской Dell, пишет «Коммерсант». Они заключаются в аресте 778,5 млн руб. на ее счетах

28.04.2022 «Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали

Параллельный он же «серый» импорт Как стало известно CNews, так называемый серый импорт в Россию «железа» Cisco, HPE, Dell и других зарубежных вендоров с момента начала известных событий на Украине 24 февраля 2022 г. вырос как минимум в два-три раза. Такую оценку в разговоре с редакцией дал представитель компа
27.04.2022 Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти

Замена SODIMM Компания Dell разработала новый форм-фактор модуля оперативной памяти. Он называется CAMM (Compression Attached Memory Module). Планки данного типа отличаются компактностью, что позволяет задействовать

24.03.2022 ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр»

Бреши в BIOS компьютеров Dell В BIOS компьютеров американской компании Dell найдено пять новых уязвимостей, пишет The Hacker News. С их помощью потенциальный злоумышленник может выполнить вредоносный код на подв
25.02.2022 Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги

партнеров. Операторам и провайдерам нужны различные технологии этой открытой экосистемы, чтобы эффективно работать вместе, предлагать дифференцированные граничные сервисы и снижать затраты. Компания Dell стремится упростить и ускорить развертывание современных сетей с помощью предложений Dell Telecom Cloud Foundation, Dell Open RAN Accelerator, а также новых телекоммуникацион

Публикаций - 5180, упоминаний - 5828

Dell EMC и организации, системы, технологии, персоны:

Dell Technologies - Dell Computer 2219 1807
HP Inc. 5883 1326
IBM - International Business Machines Corp 9699 1231
Intel Corporation 12811 1143
Microsoft Corporation 25775 1103
HP - Hewlett-Packard 3662 744
Apple Inc 13154 710
Lenovo Group 2446 684
Acer Group - Acer Inc 2776 607
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 488
Oracle Corporation 7074 477
Cisco Systems 5372 475
Samsung Electronics 11064 466
Broadcom - VMware 2610 432
Toshiba Corporation 2980 412
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 371
AMD - Advanced Micro Devices 4641 357
Sony 6739 354
Nvidia Corp 4002 306
Google LLC 12688 284
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 259
Fujitsu 2105 243
Huawei 4676 209
SAP SE 5601 197
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 186
NetApp - Network Appliance 667 177
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 174
Amazon Inc - Amazon.com 3277 156
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 150
LG Electronics 3735 148
Hitachi - Хитачи 1501 145
Крок - Croc 1964 139
Lenovo Motorola 3566 137
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 135
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 117
Siemens AG - Siemens Group 2673 114
Citrix Systems 868 107
Red Hat 1378 104
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 102
Yahoo! 3726 95
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 221
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 174
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 134
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 77
eBay Inc 1640 76
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 67
Merrill Lynch 454 55
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 43
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 40
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
Белый Ветер 365 35
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 35
Газпром ПАО 1493 34
Boeing 1031 33
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 33
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 32
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 31
Dell Ventures 30 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 28
Walmart - Wal-Mart Stores 405 28
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 25
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 23
Альфа-Банк 1979 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
Россети Ленэнерго 1699 22
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 21
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 19
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
Microsoft - LinkedIn 699 18
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 17
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 16
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 16
Bank of America - Банк Америки 271 16
Ford 434 16
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 67
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 61
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 58
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 40
Судебная власть - Judicial power 2500 40
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 36
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 24
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 23
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Федеральное казначейство России 1949 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 16
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 16
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 14
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 36
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 17
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 17
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 16
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 16
Greenpeace - Гринпис 130 16
Linux Foundation - Free Standards Group 206 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
Ассоциация менеджеров 107 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
Apache Software Foundation - ASF 231 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 9
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 9
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 7
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 6
OpenCAPI Consortium 13 6
Gen-Z Consortium 11 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 6
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 4
OLPC - One Laptop per Child 82 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1324
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1316
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1048
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 806
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 806
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 794
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 696
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 646
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 590
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 553
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 494
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 486
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 448
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 429
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 423
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 388
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 384
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 345
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 327
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 323
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 305
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 294
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 293
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 292
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 287
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 281
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 277
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 258
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 252
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 248
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 247
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 242
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 230
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 229
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 219
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 205
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 201
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 199
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 198
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 195
Microsoft Windows 16882 582
Linux OS 11533 322
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 261
Microsoft Windows 2000 8678 214
Intel x86 - архитектура процессора 2151 196
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 192
Google Android 15243 182
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 169
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 156
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 150
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 144
Intel Core - Семейство процессоров 1251 142
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 138
Microsoft Windows 10 1938 137
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 122
Microsoft Windows XP 2431 118
Microsoft Windows 7 2007 117
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 111
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 108
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 102
Apple iPad 4011 101
Intel Celeron - Серия процессоров 979 99
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 97
Apple iPhone 6 4861 91
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 88
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 85
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 84
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 84
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 84
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 82
Intel Pentium III 782 79
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 78
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 75
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 73
Microsoft Azure 1526 72
Intel Core i - Cерия процессоров 534 69
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 66
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 66
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 66
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 65
Dell Michael - Делл Майкл 193 172
Ксенин Алекс 311 50
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 39
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 39
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 39
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 27
Курьянов Сергей 162 27
Tucci Joe - Туччи Джо 26 26
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 24
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 23
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 23
Путин Владимир 3454 22
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 21
Щербаков Борис 47 20
Rollins Kevin - Роллинс Кевин 20 20
Юсупов Ренат 125 19
Виноградова Наталья 53 18
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 18
Kay Roger - Кэй Роджер 38 18
Лебедев Михаил 72 17
Чуб Александр 44 17
Бейдер Александр 75 17
Загнетко Александр 26 17
Maritz Paul - Моритц Пол 36 16
Brunet Luc - Брюне Люк 17 16
Goulden David - Гульден Дэвид 15 15
Egan Richard - Эган Ричард 15 15
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 15
Карпов Сергей 55 14
Демидов Михаил 134 14
Hogan Art - Хоган Арт 47 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 13
Burns Tom - Бернс Том 19 13
Ипатов Вадим 84 13
Тарасов Сергей 47 13
Романов Дмитрий 69 12
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 12
Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 12
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 12
Marino Robert - Марино Роберт 12 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1661
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1526
Европа 24964 592
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 527
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 402
Япония 13807 359
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 277
Китай - Тайвань 4245 249
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 216
Германия - Федеративная Республика 13221 195
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 178
Ближний Восток 3154 169
Азия - Азиатский регион 5920 165
Африка - Африканский регион 3641 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 142
Южная Корея - Республика 7052 135
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 126
Индия - Bharat 5869 112
Европа Восточная 3138 111
Канада 5081 97
Франция - Французская Республика 8177 94
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 94
Украина 7928 88
США - Калифорния 4829 85
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 84
Казахстан - Республика 6048 73
Европа Западная 1496 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 69
Америка - Американский регион 2206 57
Италия - Итальянская Республика 4508 57
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 54
Нидерланды 3746 52
Ирландия - Республика 1051 49
США - Нью-Йорк 3180 48
Беларусь - Белоруссия 6289 45
США - Техас 1048 43
Бразилия - Федеративная Республика 2520 41
Испания - Королевство 3840 41
Финляндия - Финляндская Республика 3697 40
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 733
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 566
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 390
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 365
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 295
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 291
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 272
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 204
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 191
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 186
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 175
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 172
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 154
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 152
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 146
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 126
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 124
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 121
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 121
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 109
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 108
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 106
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 105
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 104
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 104
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 102
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 98
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 94
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 92
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 90
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 89
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 88
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 88
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 83
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 83
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 83
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 82
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 79
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 73
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 72
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 185
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 153
CNews - ZOOM.CNews 1866 96
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 90
DigiTimes - Издание 1331 88
CNET Networks - CNET News 1643 72
Bloomberg 1627 59
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 56
AP - Associated Press 2007 55
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 51
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 50
The Register - The Register Hardware 1784 44
Dow Jones - MarketWatch 334 38
Forbes - Форбс 1002 37
FT - Financial Times 1296 32
Известия ИД 770 27
Ведомости 1466 26
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 25
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 23
Silicon.com 364 23
TechnologyAdvice - eWeek 230 23
ZDnet 663 21
NYT - The New York Times 1100 20
InformationWeek 241 19
Engadget - Блог о технологиях 429 18
Infosan 75 17
Tom’s Hardware 600 17
Inquirer 463 17
Открытые системы ИД 176 15
The Verge - Издание 619 14
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 13
VNUNet.com 214 13
Fortune 211 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
Ars Technica 450 11
Times 661 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 10
BleepingComputer - Издание 458 10
Computer Weekly 376 10
IDC - International Data Corporation 4975 646
Gartner - Гартнер 3658 334
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 184
Internet Stock Report 994 156
S&P 500 565 101
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 94
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 75
Gartner - Dataquest 353 54
Forrester Research 834 40
IDC Russia - IDC Россия 183 37
Dell'Oro Group 66 29
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 29
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 28
Thomson Financial - Thomson First Call 386 28
Bear Stearns 79 20
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 19
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 18
ITResearch 123 18
NPD DisplaySearch 285 15
Fortune Global 500 295 14
Fortune Global 100 142 14
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 14
TrendForce 187 13
Mercury Research 73 13
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 12
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 12
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 11
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 11
Strategy Analytics 285 10
Markets&Markets Research 113 9
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 9
Moody's Investors Service 136 8
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
Synergy Research Group 48 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 7
IDC EMEA 19 6
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 25
РАН - Российская академия наук 2122 24
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 18
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 6
Микроинформ 36 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 4
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 155
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 63
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 43
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 27
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 26
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 25
Intel Developer Forum - IDF 317 21
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 16
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 13
CeBIT 614 12
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 10
День молодёжи - 27 июня 1087 10
VMworld 29 9
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Docflow 148 4
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 4
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
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CNews FORUM Кейсы 313 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
Black Hat - Конференция 120 2
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 2
Cisco Expo 23 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
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