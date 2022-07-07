Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell

Импортеры не спешат ввозить в Россию ноутбуки Dell, HP, Acer, Asus и других брендов на фоне нестабильности курса рубля. Также они не хотят тратить деньги на нанесение русских букв на клавиатуры привезенных из заграницы ноутбуков, поскольку это дорого и долго. Исключение составили лишь ноутбуки Apple – продавать MacBook ритейлерам выгодно, даже с учетом всех дополнительных расходов.

Невъездные ноутбуки

Параллельный импорт, работающий с мая 2022 г., до сих пор не затронул ноутбуки популярных в России иностранных брендов. Дистрибьюторы и ритейлеры не спешат завозить их, опасаясь нестабильности курса рубля и дополнительных расходов, без которых эти ноутбуки будет непросто продать российским потребителям.

В частности, затруднен ввоз ноутбуков компаний HP, Asus, Acer и ряда других. Все они приостановили свою деятельность на территории России еще весной 2022 г.

Как пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники в штатах одного из дистрибьюторов, ритейлера и крупной розничной сети, одна из основных причин, по которой лэптопы до сих пор не везут из заграницы – это их клавиатура. Ноутбуки, не предназначенные для продажи на территории России, не имеют русской раскладки. В данном случае вариантов решения проблемы несколько, и почти все из них связаны с дополнительными расходами.

Нанести необходимую раскладку можно при помощи гравировки или наклеек, но при ввозе крупных партий это выльется в не менее крупные расходы для импортера. С другой стороны, далеко не все россияне будут готовы взять эти траты на себя и покупать ноутбуки, пользоваться которыми из коробки не очень удобно.

Сети распродают запасы ноутбуков, но они рано или поздно закончатся

Вторая причина – это нестабильность курса рубля. Побив все мыслимые антирекорды в марте 2022 г., к июню 2022 г. он, наоборот, начал обновлять семилетние максимумы. Однако в начале июля 2022 г. рубль вновь стал стремительно слабеть по отношению и к евро, и к доллару США.

Дефицит все еще возможен

В российских сетях распространения по-прежнему есть ноутбуки многих иностранных брендов, официальные поставки продукции которых на территорию России давно прекращены. Но это не результат параллельного импорта – магазины распродают устройства, закупленные впрок еще в начале 2022 г.

Источники издания в числе менеджеров одного из производителей компьютерной техники утверждают, что в настоящее время массового завоза ноутбуков в Россию нет как явления. По прогнозам других собеседников издания, имеющихся у ритейлеров запасов мобильных ПК хватит до конца лета 2022 г. Пока неизвестно, что будет с российским рынком мобильных ПК в IV квартале 2022 г.

Одна из основных причин потенциальной нехватки мобильных ПК в российских магазинах

Между тем, легализованный властями параллельный импорт допускает ввоз ноутбуков почти всех крупнейших иностранных брендов. В перечне производителей, сформированном еще в апреле 2022 г., есть и Acer, и Asus, и Dell с Lenovo.

Единственное исключение

К моменту выхода материала в России был налажен параллельный импорт лишь одной марки ноутбуков – Apple. Их поставки стартовали в начале июля 2022 г., но ритейлеры не раскрывают, как они решили проблему с раскладкой клавиатуры.

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Причина такой избирательности – в ценовой политике Apple. Ее MacBook всегда стоят дороже аналогичных моделей других брендов. По мнению собеседников издания, ввозить в Россию лэптопы именно этой компании продавцам наиболее выгодно.

«Продажи премиальных ноутбуков Apple рентабельнее – выгоднее привезти в Россию дорогой компьютер, чем более дешевую модель китайского или тайваньского бренда, – сказал источник издания. – Продажи MacBook более предсказуемы – моделей мало, у них есть стабильная лояльная покупательская аудитория».

Напротив, для ноутбуков других брендов спрогнозировать спрос довольно проблематично. Модели одного производителя могут находиться в разных ценовых категориях, что лишь усложняет задачу, плюс к этому добавляется нестабильность национальной валюты России. «На фоне скачков курсов валют и постоянно меняющихся цен крайне сложно понять, какие модели будут продаваться, а какие будут лежать мертвым грузом на складах. Поэтому импортеры пока осторожничают», – заявил собеседник издания.

Выхода нет

По оценке опрошенных изданием экспертов, ритейлерам и дистрибьюторам рано или поздно придется заняться параллельным импортом, если они хотят и дальше заниматься продажей ноутбуков. Во-первых, закупленные еще в начале 2022 г. запасы устройств, которые, к тому же, с течением времени морально устаревают, не бесконечны.

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Во-вторых, в ближайшие несколько месяцев ожидается несколько ежегодных ростов спроса на мобильные ПК. Первый ожидается в августе и сентябре и напрямую связан с началом нового учебного года. Второй может произойти ближе к концу 2022 г. на фоне приближающихся новогодних праздников.

Свято место пусто не бывает

Российский рынок мобильных ПК покинули почти все основные иностранные игроки. Это Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung и многие другие. Однако ноутбуки выпускают далеко не только эти компании – в Китае достаточно своих производителей. Например, свои лэптопы есть у Xiaomi и ее «дочки» Redmi.

По информации источников издания, российские импортеры вполне могут обратить внимание на продукцию китайских вендоров. В случае если не удастся наладить параллельный импорт ноутбуков некогда востребованных в стране брендов, лэптопы из КНР вполне могли бы занять их место.