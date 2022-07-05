В Россию вернулись MacBook. Их почти никто не покупает

Российские ритейлеры начали продажи ноутбуков MacBook, ввезенных по параллельному импорту. Спрос на них пока невелик – россияне не спешат покупать дорогие ноутбуки без гарантии производителя, несмотря на то, что их цена находится в пределах значений начала февраля 2022 г.

Возвращение MacBook

В России возобновились официальные розничные продажи ноутбуков MacBook, сообщили «Известия». На их возвращение в потребовалось ровно четыре месяца – компания Apple ушла из России в первых числах марта 2022 г., тем самым поддержав антироссийские санкции.

Все новые MacBook, появившиеся в магазинах, ввезены в Россию на условиях нового параллельного импорта. Этот импорт работает с конца мая 2022 г. Как сообщал CNews, на начальном этапе ритейлеры в большинстве своем не спешили завозить технику Apple.

Некоторые, тем не менее, все же решились на этот шаг сразу после начала работы параллельного импорта, пишет издание. Среди них и сеть re:Store, которая в конце мая 2022 г. начала сокращать свое присутствие в России и закрывать магазины.

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Высокого спроса на MacBook в России пока нет. По мнению источников издания, это следствие ажиотажных закупок в марте и апреле 2022 г., когда россияне скупали технику, ожидая ее стремительного подорожания. Также потенциальных покупателей отталкивает отсутствие гарантии самой Apple на технику, ввезенную по новым правилам. Это особенности параллельного импорта.

Вопрос цены и гарантии

Параллельный импорт характеризуется двумя основными факторами – отсутствием гарантии производителя (в большинстве случаев) и более сложной схемой логистики, что может отразиться (и уже отражается) на конечной стоимости устройств.

MacBook рост цены пока не затронул, заявили изданию представители re:Store. Ввезенные по новым правилам лэптопы стоят столько же, сколько и модели, импортированные до 24 февраля 2022 г. «У нас есть и те и те MacBook. Цена на них одинаковая», – сообщили в ритейлере.

MacBook, ввезенные по новым правилам можно найти и в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо». Со слов представителей группы, все ноутбуки защищены гарантией, как и раньше, с той лишь разницей, что прежде ее предоставляла сама Apple, а теперь гарантийные обязательства выполняет непосредственно сам ритейлер. «Мы используем все возможные каналы и механики для расширения ассортимента. Представленные в наших сетях модели произведены официально и предназначены, в том числе, для российского рынка, то есть имеют русскую клавиатуру, подходящие адаптеры питания и прочее», – сообщили изданию представители «М.Видео-Эльдорадо».

По информации источников издания, понять, что ноутбук ввезен по параллельному импорту, можно, изучив маркировку на коробке. На тех, что с самого начала предназначались для российского рынка, есть пометка Ru, а на ввезенных, к примеру, из Казахстана, нанесена буква Z.

Дефицита MacBook больше нет, но и самые новые модели в розницу пока не поступили

Редакция CNews обнаружила MacBook в наличии у других крупных российских ритейлеров, включая Ozon, DNS и «Ситилинк». Все они на момент выхода материала предлагали модели на процессорах Intel Core и Apple M1 различных модификаций. Лэптопы 2022 модельного года, показанные Apple в июне 2022 г. на конференции WWDC, до российской розницы пока не добрались.

Дальше – дешевле, но это неточно

Ритейлеры отметили постепенное снижение стоимости MacBook, особенно в сравнении с мартом 2022 г. по оценке Wildberries, за этот период некоторые ноутбуки Apple подешевели на 30%.

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В Re:Store MacBook Air в базовой комплектации на момент ухода Apple из России оценивался в 217 тыс. рублей. Спустя четыре месяца его можно приобрести от 130 тыс. руб.

Представители сетей и сторонние эксперты связывают удешевление MacBook сразу с несколькими факторами. Первый – это начало параллельного импорта, второй – падение спроса на ПК и ноутбуки в России после ажиотажных закупок весной 2022 г.

По словам источников издания, слабый спрос на MacBook в официальной рознице спровоцирован еще и отсутствием гарантии производителя. «Привлекательность обещанной магазинной гарантии на параллельный импорт, да и вообще гарантии Apple в России – почти нулевая, обещаниям магазинов люди не доверяют», – сообщили они.

Также сказывается и тот факт, что MacBook, ввезенные в Россию по «серым» схемам, значительно дешевле тех, что были поставлены по параллельному импорту. Разница может составлять десятки тысяч рублей.

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Третий фактор – это укрепление курса рубля. В отличие от марта 2022 г., когда он устанавливал исторические антирекорды, в июне 2022 г. курс национальной валюты по отношению к доллару США вплотную подобрался к семилетним максимумам. Однако именно из-за него техника, в том числе и MacBook, может вновь вырасти в цене.

Стабильным курс рубля назвать никак нельзя. 4 июля 2022 г., после нескольких недель укрепления, он вновь перешел к ослаблению. Как долго оно продлится, неизвестно.