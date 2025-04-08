Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025 ИИ. Он находит свое применения в различных областях работы ритейлеров — от видеоаналитики в зоне кассового обслуживания и на складе до поддержки принятия решений по ассортименту и развитию сети. ИТ в розничной торговле Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2024 г. Как изменились ИТ-бюджеты ритейлеров Какие ИТ-задачи являются приоритетными Как развивается импортозамещение в ритейле Как

Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта Когда все продажи случайны На текущем этапе розница предпочитает собственную разработку. В борьбе за внимание покупателя, особенно в инте

Цифровизация ритейла 2024 и персонализации работы с клиентами. Читать полностью Революция в ценообразовании: как ИИ помогает ритейлерам выигрывать конкурентную борьбу Информационные технологии развиваются немыслимыми т

В «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» появилась интеграция с «1С-Рарус: Облачная касса» В решениях «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» настроена интеграция с сервисом «1С-Рарус: Облачная касса». Нововведение упростит фискализацию чеков для пользователей программ «1С». В решениях «1С:Р

Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы чтобы товары на полках всегда были в наличии, доставлялись быстро, в магазинах были порядок и чистота, а процесс оплаты происходил без сбоев и ошибок. СNews: Как в нынешних непростых условиях крупным ритейлерам эффективнее распределять ИТ-бюджет? Что бы вы посоветовали коллегам по отрасли? Олег Лексин: Мы для оптимизации ИТ-бюджета стараемся централизовать и унифицировать наши ИТ-решения, с

«Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С» Компанией завершен проект по переводу процессов материально-технического обеспечения на «1С:ERP» и «1С:Управление торговлей». Работы выполнялись совместной командой ООО «ТатИТнефть», казанским офисом «1С-Рарус» и ООО «Икс-Игрек-Зет Автоматизация». В результате оптимизирован процесс обработки и передачи зая

Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность на как никогда актуальную модель продаж — кроссбордер. Причем в качестве альтернативы традиционному ритейлу и маркетплейсам: «В отличии от маркетплейсов мы представляем интересы физических лиц

Искусственный интеллект меняет розничную торговлю: вот почему вам нужно обратить на это внимание ьского поведения, я могу сказать вам следующее: ИИ больше не является будущим важным направлением в розничной торговле. Это то, что уже существует. То, что мы сейчас наблюдаем, - это не что ино

Новый цифровой сервис поможет найти идеальное место под торговлю ить площадку, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. При этом определиться с местом поможет умный сервис предпроверки. Если пользователь предложил организовать мобильную торговлю, например, возле остановки общественного транспорта, детской или спортивной площадки, то система укажет на необходимость выбора другой точки. Благодаря сервису снизится число ошибок пр

Почему ритейлу необходима цифровизация вет. Привлекайте пользователей до открытия сезона». Алгоритмы искусственного интеллекта уж помогают ритейлерам экономить. Где именно — рассказал Иван Крутько, бизнес-практик в b2b-продажах и ци

Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024 есте с ним — сегмент цифровизации e-commerce. Важно обеспечить непрерывность онлайн-бизнеса, максимально автоматизировать процессы, в том числе с помощью таких инструментов, как ИИ, облака, PIM. ИТ в розничной торговле • Как меняются ИТ-бюджеты ритейлеров? • Как ИТ-задачи являются приоритетными • Насколько важно для ритейлеров импортозамещение ПО? • Есть ли на рынке российские аналоги иност

Дальневосточный ритейлер перенес ИТ-инфраструктуру в облако CloudMTS Амурской области и регионах Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители МТС. Продуктовый ритейлер ведет оптовую и розничную торговлю продуктами питания в Амурской области, Хабаровско

Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тыс. обращений столичных предпринимателей в 2023 году Справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» в 2023 г. обработал 2,5 тыс. обращений от столичных предпринимателей. Пользователи чаще всего обращались к разделам, которые помогают узнать о выявленных объектах обложени

«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» прошел сертификацию «1С:Совместимо» «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи», ред. 3.0 , получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус». Фирма «1С» про

Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» получило сертификат «1С:Совместимо» Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей», ред. 3.0 , прошло очередную сертификацию «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Полученный сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям ф

«Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом Онлайн-ритейлер «Самокат» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря новому формату в

Цифровизация ритейла 2022 ейле также будут развиваться в направлении импортозамещения и усиления информационной безопасности. Ритейлерам понадобятся специалисты по поддержке свободного ПО и перестройке бизнес-процессов

Цифровизация ритейла 2023 ных вендоров, ушедших из России. Импортозамещение будет в ближайшие годы главным драйвером развития ИТ в ритейле, при этом отечественные заказчики не готовы поступаться качеством решений или ск

ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры ертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в промышленности», Low-Code и «ИТ в ритейле». Валерий Капленко, ИТ-директор Faberlic На секции «ИТ в ритейле» выступят ИТ-директор Faberlic Валерий Капленко; директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа» Ростислав Горд

Торговый бот портала поставщиков помог заказчикам сэкономить 2,1 млрд рублей В октябре 2022 г. на «Портале поставщиков» был внедрен торговый бот, позволяющий предпринимателям автоматизировать участие в котировочных сессиях. С момента запуска с применением сервиса автоматических ставок опубликовано 36,8 тыс. закупок. Об этом

ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя in a wide area network) позволяет управлять цифровыми информационными ресурсами компаний. А значит, ритейлер получает возможность избежать привлечения дорогостоящего ИТ-персонала и в целом мини

Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли фективности бизнеса. Сохраняется тренд на рост рынка электронной торговли и создание маркетплейсов. Розница старается максимально экономить, например, путем отказа от бумажных чеков в пользу эл

Life Pay запустила интеграцию программы Life POS с системой «1С:Розница» елях четыре совместные интеграции. В марте 2023 г. сотрудничество пополнилось еще одной интеграцией — между решением организации продаж, управления товарами и доставки Life POS и учетной системой «1С:Розница». Общее решение поможет эффективнее и быстрее вести учет розничных продаж малому и среднему бизнесу. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. В основе интеграций кассово-платежног

На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи На конференции «Цифровизация ритейла» провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания кор

Нейросеть Cubic Media помогает ритейлерам избежать штрафов за неправомерное использование фоновой музыки зработал технологию «Контроль звука», которая с помощью специальных алгоритмов и нейросети помогает ритейлерам отслеживать соблюдение правил использования лицензионной музыки и звукового режима

«Авторитэйл про» внедрила «1С:Управление торговлей» Команда корпоративных проектов «1С» ИТ-компании Lad автоматизировала работу дистрибьюторской компании «Авторитэйл про». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8» организована оперативная работа с претензиями клиентов. Отработка рекламаций ускорилась вдвое. Остатки бракованных товаров на складе уменьшены на 70%. Лояльность клиентов к компани

«Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей» результатов инвентаризации. Настроен механизм автоматического предоставления скидок по маркетинговым акциям как в опте, так и в рознице. В розничном направлении подобрано и поставлено дополнительное торговое оборудование, выполнена настройка и интеграция с информационными системами. Оптимизирован интерфейс рабочего места кассира для сокращения времени обслуживания розничных покупателей. За

Новый продукт «1С-Рарус: Торговый комплекс редакция 3» н в прайс-лист «1С-Рарус» и доступен к продаже. Решение предназначено для предприятий, занимающихся торговлей продовольственными товарами. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Отрас

Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne ции задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne. Торговая сеть «Монетка» – российский продуктовый ритейлер, работающий в формате «магазин у дома». «Монетка» имеет более 1900 продуктовых магазинов на территории Урала, Сибири и Приволжья. Devoteam является европейской консалтинговой группой к

Махачкалинский морской торговый порт и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве Махачкалинский морской торговый порт и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализацию технологических проектов в области информационной безопас

«1С-Рарус» вошла в десятку крупнейших поставщиков ИТ для ритейла по версии CNews ейл заработали 103,5 млрд руб., рынок ИТ в рознице вырос на 37,4%. Предполагается, что технологии в розничной торговле будут развиваться в направлении импортозамещения и усиления информационной

Денис Селезнёв - Ритейлерам нужно ПО, которое обеспечит отказоустойчивость и бесперебойную работу и важный функционал работает в том, что в любой момент могут отключить. ПО должно быть таким, чтобы ритейлер мог настроить его под себя, не тратя миллионы и месяцы Согласование заказов поставщи

«Сбер» предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей Сервис позволит быстро запустить продажи и управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях из единого личного кабинета на платформе inSales. Предложение актуально для продавцов с каталогом товаров до 500 единиц, уже торгующих на

«1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» Программные продукты «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», ред. 3.1 и «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП», ред. 3.1, разработанные компанией «1С Рарус» и пре

ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит» Группа компаний «Формула» провела внедрение автоматизированной системы «Управление торговлей» на базе программы «1С: Комплексная автоматизация» в компании «Кормовит», ведущем российском поставщике кормовых добавок для животных и птиц. В ходе начального этапа «Концептуальное п

Российский онлайн-ритейлер Wildberries вышел на турецкий рынок Wildberries, российский интернет-ритейлер, сообщил о выходе на рынок Турции. География работы компании теперь охватывает 18 стран, что позволяет и дальше расширять экспортные возможности для продаж товаров российских и зарубеж