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Торговля RetailTech Информационные технологии в торговле (ритейле) Цифровизация торговли Retail-системы Smart Retail Торговые информационные продукты

Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты


08.04.2025 Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

ИИ. Он находит свое применения в различных областях работы ритейлеров — от видеоаналитики в зоне кассового обслуживания и на складе до поддержки принятия решений по ассортименту и развитию сети. ИТ в розничной торговле Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2024 г. Как изменились ИТ-бюджеты ритейлеров Какие ИТ-задачи являются приоритетными Как развивается импортозамещение в ритейле Как
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта

Когда все продажи случайны На текущем этапе розница предпочитает собственную разработку. В борьбе за внимание покупателя, особенно в инте
Цифровизация ритейла 2024

и персонализации работы с клиентами. Читать полностью Революция в ценообразовании: как ИИ помогает ритейлерам выигрывать конкурентную борьбу Информационные технологии развиваются немыслимыми т
06.09.2024 В «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» появилась интеграция с «1С-Рарус: Облачная касса»

В решениях «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» настроена интеграция с сервисом «1С-Рарус: Облачная касса». Нововведение упростит фискализацию чеков для пользователей программ «1С». В решениях «1С:Р
12.07.2024 Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы

чтобы товары на полках всегда были в наличии, доставлялись быстро, в магазинах были порядок и чистота, а процесс оплаты происходил без сбоев и ошибок. СNews: Как в нынешних непростых условиях крупным ритейлерам эффективнее распределять ИТ-бюджет? Что бы вы посоветовали коллегам по отрасли? Олег Лексин: Мы для оптимизации ИТ-бюджета стараемся централизовать и унифицировать наши ИТ-решения, с
11.07.2024 «Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С»

Компанией завершен проект по переводу процессов материально-технического обеспечения на «1С:ERP» и «1С:Управление торговлей». Работы выполнялись совместной командой ООО «ТатИТнефть», казанским офисом «1С-Рарус» и ООО «Икс-Игрек-Зет Автоматизация». В результате оптимизирован процесс обработки и передачи зая
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность

на как никогда актуальную модель продаж — кроссбордер. Причем в качестве альтернативы традиционному ритейлу и маркетплейсам: «В отличии от маркетплейсов мы представляем интересы физических лиц

19.06.2024 Искусственный интеллект меняет розничную торговлю: вот почему вам нужно обратить на это внимание

ьского поведения, я могу сказать вам следующее: ИИ больше не является будущим важным направлением в розничной торговле. Это то, что уже существует. То, что мы сейчас наблюдаем, - это не что ино
18.06.2024 Новый цифровой сервис поможет найти идеальное место под торговлю

ить площадку, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. При этом определиться с местом поможет умный сервис предпроверки. Если пользователь предложил организовать мобильную торговлю, например, возле остановки общественного транспорта, детской или спортивной площадки, то система укажет на необходимость выбора другой точки. Благодаря сервису снизится число ошибок пр
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация

вет. Привлекайте пользователей до открытия сезона». Алгоритмы искусственного интеллекта уж помогают ритейлерам экономить. Где именно — рассказал Иван Крутько, бизнес-практик в b2b-продажах и ци
25.04.2024 Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024

есте с ним — сегмент цифровизации e-commerce. Важно обеспечить непрерывность онлайн-бизнеса, максимально автоматизировать процессы, в том числе с помощью таких инструментов, как ИИ, облака, PIM. ИТ в розничной торговле • Как меняются ИТ-бюджеты ритейлеров? • Как ИТ-задачи являются приоритетными • Насколько важно для ритейлеров импортозамещение ПО? • Есть ли на рынке российские аналоги иност
10.04.2024 Торговый дом «Энерго» выбрал «СерчИнформ SIEM» для анализа событий информационной безопасности
22.02.2024 Дальневосточный ритейлер перенес ИТ-инфраструктуру в облако CloudMTS

Амурской области и регионах Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители МТС. Продуктовый ритейлер ведет оптовую и розничную торговлю продуктами питания в Амурской области, Хабаровско
19.02.2024 Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тыс. обращений столичных предпринимателей в 2023 году

Справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» в 2023 г. обработал 2,5 тыс. обращений от столичных предпринимателей. Пользователи чаще всего обращались к разделам, которые помогают узнать о выявленных объектах обложени
29.01.2024 «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» прошел сертификацию «1С:Совместимо»

«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи», ред. 3.0 , получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус». Фирма «1С» про
23.01.2024 Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» получило сертификат «1С:Совместимо»

Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей», ред. 3.0 , прошло очередную сертификацию «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Полученный сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям ф
12.12.2023 «Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом

Онлайн-ритейлер «Самокат» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря новому формату в
10.11.2023 ГК «Солар»: число веб-атак на онлайн-ритейл в октябре в преддверии «Черной пятницы» выросло на 50%
Цифровизация ритейла 2022

ейле также будут развиваться в направлении импортозамещения и усиления информационной безопасности. Ритейлерам понадобятся специалисты по поддержке свободного ПО и перестройке бизнес-процессов

Цифровизация ритейла 2023

ных вендоров, ушедших из России. Импортозамещение будет в ближайшие годы главным драйвером развития ИТ в ритейле, при этом отечественные заказчики не готовы поступаться качеством решений или ск
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

ертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в промышленности», Low-Code и «ИТ в ритейле». Валерий Капленко, ИТ-директор Faberlic На секции «ИТ в ритейле» выступят ИТ-директор Faberlic Валерий Капленко; директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа» Ростислав Горд
31.05.2023 Торговый бот портала поставщиков помог заказчикам сэкономить 2,1 млрд рублей

В октябре 2022 г. на «Портале поставщиков» был внедрен торговый бот, позволяющий предпринимателям автоматизировать участие в котировочных сессиях. С момента запуска с применением сервиса автоматических ставок опубликовано 36,8 тыс. закупок. Об этом
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя

in a wide area network) позволяет управлять цифровыми информационными ресурсами компаний. А значит, ритейлер получает возможность избежать привлечения дорогостоящего ИТ-персонала и в целом мини
27.04.2023 Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли

фективности бизнеса. Сохраняется тренд на рост рынка электронной торговли и создание маркетплейсов. Розница старается максимально экономить, например, путем отказа от бумажных чеков в пользу эл
24.04.2023 Life Pay запустила интеграцию программы Life POS с системой «1С:Розница»

елях четыре совместные интеграции. В марте 2023 г. сотрудничество пополнилось еще одной интеграцией — между решением организации продаж, управления товарами и доставки Life POS и учетной системой «1С:Розница». Общее решение поможет эффективнее и быстрее вести учет розничных продаж малому и среднему бизнесу. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. В основе интеграций кассово-платежног
13.04.2023 На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи

На конференции «Цифровизация ритейла» провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания кор
17.02.2023 Нейросеть Cubic Media помогает ритейлерам избежать штрафов за неправомерное использование фоновой музыки

зработал технологию «Контроль звука», которая с помощью специальных алгоритмов и нейросети помогает ритейлерам отслеживать соблюдение правил использования лицензионной музыки и звукового режима
06.02.2023 «Авторитэйл про» внедрила «1С:Управление торговлей»

Команда корпоративных проектов «1С» ИТ-компании Lad автоматизировала работу дистрибьюторской компании «Авторитэйл про». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8» организована оперативная работа с претензиями клиентов. Отработка рекламаций ускорилась вдвое. Остатки бракованных товаров на складе уменьшены на 70%. Лояльность клиентов к компани
28.11.2022 «Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей»

результатов инвентаризации. Настроен механизм автоматического предоставления скидок по маркетинговым акциям как в опте, так и в рознице. В розничном направлении подобрано и поставлено дополнительное торговое оборудование, выполнена настройка и интеграция с информационными системами. Оптимизирован интерфейс рабочего места кассира для сокращения времени обслуживания розничных покупателей. За
11.11.2022 Новый продукт «1С-Рарус: Торговый комплекс редакция 3»

н в прайс-лист «1С-Рарус» и доступен к продаже. Решение предназначено для предприятий, занимающихся торговлей продовольственными товарами. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Отрас
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne

ции задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne. Торговая сеть «Монетка» – российский продуктовый ритейлер, работающий в формате «магазин у дома». «Монетка» имеет более 1900 продуктовых магазинов на территории Урала, Сибири и Приволжья. Devoteam является европейской консалтинговой группой к
25.08.2022 Махачкалинский морской торговый порт и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве

Махачкалинский морской торговый порт и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализацию технологических проектов в области информационной безопас
09.08.2022 «1С-Рарус» вошла в десятку крупнейших поставщиков ИТ для ритейла по версии CNews

ейл заработали 103,5 млрд руб., рынок ИТ в рознице вырос на 37,4%. Предполагается, что технологии в розничной торговле будут развиваться в направлении импортозамещения и усиления информационной
20.05.2022 Денис Селезнёв -

Ритейлерам нужно ПО, которое обеспечит отказоустойчивость и бесперебойную работу

и важный функционал работает в том, что в любой момент могут отключить. ПО должно быть таким, чтобы ритейлер мог настроить его под себя, не тратя миллионы и месяцы Согласование заказов поставщи
22.03.2022 «Сбер» предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей

Сервис позволит быстро запустить продажи и управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях из единого личного кабинета на платформе inSales. Предложение актуально для продавцов с каталогом товаров до 500 единиц, уже торгующих на
01.03.2022 «1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программные продукты «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», ред. 3.1 и «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП», ред. 3.1, разработанные компанией «1С Рарус» и пре
ИТ в ритейле 2021
15.12.2021 ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит»

Группа компаний «Формула» провела внедрение автоматизированной системы «Управление торговлей» на базе программы «1С: Комплексная автоматизация» в компании «Кормовит», ведущем российском поставщике кормовых добавок для животных и птиц. В ходе начального этапа «Концептуальное п
02.12.2021 Российский онлайн-ритейлер Wildberries вышел на турецкий рынок

Wildberries, российский интернет-ритейлер, сообщил о выходе на рынок Турции. География работы компании теперь охватывает 18 стран, что позволяет и дальше расширять экспортные возможности для продаж товаров российских и зарубеж
03.11.2021 «Тинькофф» и CSI дали возможность ритейлерам принимать платежи на кассах через СБП

с помощью мобильного приложения любого банка-участника СБП. Касса моментально подтверждает статус платежа и печатает чек. Для покупателя вся операция занимает не больше времени, чем оплата картой, а ритейлер получит деньги сразу на свой на счет без задержек. При использовании оплаты через СБП бизнес также экономит на комиссиях: для торговых предприятий комиссия за прием платежей через СБП


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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 307 9
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 8
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ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 7
АФТ - Ассоциация Финтех 162 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1432 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 6
Единая Россия - Политическая партия 293 6
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 6
ASF - Apache Software Foundation 206 6
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 4
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 4
ЛДПР 105 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 4
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Русский Щит - ассоциация 39 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 3
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65866 1453
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30655 1127
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50336 1073
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11996 833
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21108 682
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15704 606
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19238 541
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27318 465
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6658 455
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5026 455
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24103 434
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10146 422
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29649 396
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6761 376
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11115 372
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6543 351
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27833 351
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13315 341
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7084 326
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24097 318
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4664 308
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5244 308
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11940 302
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11612 299
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13929 296
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24437 294
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12505 291
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2304 288
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20576 275
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16122 271
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12184 245
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12511 236
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25317 235
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11336 223
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2361 223
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13799 218
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10063 216
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5334 212
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14380 210
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11044 207
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 183
Google Android 13990 162
Microsoft Windows 15652 148
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 116
Apple iOS 7806 108
Microsoft Windows 2000 8661 104
Apple iPhone - серия смартфонов 7080 91
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 82
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 81
Linux OS 9932 69
НКТ - Р7-Офис 379 69
1С:ERP Управление предприятием 550 68
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5163 67
Microsoft Office 3731 66
Microsoft Dynamics 1175 62
1С:Розница 103 62
Яндекс.Маркет 935 60
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 57
Apple iPhone 6 4862 55
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 53
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 53
Apple - App Store 2889 53
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 50
Apple iPad 3860 49
Google Play - Google Store - Android Market 3289 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4969 46
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 186 44
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 44
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 43
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4425 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3213 42
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 40
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 38
Microsoft Azure 1407 38
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 37
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 34
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1545 34
Новые облачные технологии - МойОфис 777 32
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 31
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 31
Шадаев Максут 1006 181
Чаркин Евгений 296 176
Натрусов Артем 284 173
Сотин Денис 205 131
Абакумов Евгений 205 106
Нестеров Алексей 143 86
Бурилов Андрей 105 83
Клепиков Алексей 117 79
Дьяченко Валерий 95 77
Белоусов Максим 108 75
Гимранов Ринат 122 75
Козак Николай 161 73
Ульянов Николай 110 72
Ермолаев Артем 378 71
Меденцев Константин 97 65
Сергеев Сергей 138 64
Путин Владимир 3168 63
Козырев Алексей 321 62
Шипов Савва 101 61
Аксаков Анатолий 155 60
Казарин Станислав 175 59
Прохорова Алла 65 58
Попов Андрей 111 57
Урусов Виктор 127 57
Воронин Павел 136 55
Слышкин Василий 129 54
Егоров Владимир 82 54
Урьяс Вадим 98 53
Врацкий Андрей 135 53
Евраев Михаил 262 52
Волков Никита 79 52
Демидов Сергей 127 50
Семенихин Игорь 56 50
Соловьев Алексей 88 50
Трофимова Людмила 50 48
Мискевич Евгений 49 47
Лебедев Антон 51 47
Рубин Адар 47 47
Сыкулев Андрей 84 47
Лигачев Глеб 87 46
Россия - РФ - Российская федерация 144078 2788
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43136 957
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52090 664
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17355 488
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14109 434
Европа 21765 350
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17016 323
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14188 251
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7411 222
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13314 193
Украина 7604 185
Германия - Федеративная Республика 12676 169
Казахстан - Республика 5521 147
Беларусь - Белоруссия 5636 143
Европа Восточная 3074 135
Азия - Азиатский регион 5527 125
Франция - Французская Республика 7842 114
Россия - УФО - Екатеринбург 3938 109
Япония 13280 103
Россия - СФО - Новосибирск 4288 88
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 85
Южная Корея - Республика 6644 82
Канада 4880 72
Индия - Bharat 5428 71
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1949 71
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2954 70
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2719 65
Турция - Турецкая республика 2350 62
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2934 61
Узбекистан - Республика 1724 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2892 53
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3094 53
Нидерланды 3513 53
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 51
Африка - Африканский регион 3477 50
США - Нью-Йорк 3097 45
Земля - планета Солнечной системы 10372 45
Финляндия - Финляндская Республика 3601 44
Великобритания - Лондон 2386 44
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2489 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24062 2276
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47956 1280
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50963 903
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5754 513
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6951 479
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14295 442
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16293 416
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10933 396
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18442 394
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4864 388
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13466 387
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5513 324
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28992 285
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7830 284
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6168 257
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2914 244
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5960 244
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8033 215
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5405 192
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6114 182
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Кредитование - Сrediting - Заём 6694 180
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10951 160
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9779 159
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4809 132
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5067 129
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4650 129
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6909 127
Торговля оптовая - Wholesale trade 1174 126
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11239 136
Коммерсантъ - Издательский дом 1854 55
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5909 42
Ведомости 991 35
Bloomberg 1284 31
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РИА Новости 917 27
Известия ИД 623 25
Forbes - Форбс 816 22
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 17
AP - Associated Press 2004 16
CNET Networks - CNET News 1643 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 15
FT - Financial Times 1219 15
The Register - The Register Hardware 1550 14
TAdviser - Центр выбора технологий 394 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 10
CNews - ZOOM.CNews 1847 10
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 9
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
NYT - The New York Times 1054 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 8
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 7
Wired - Издание 232 6
Silicon.com 364 6
Wikipedia - Википедия 502 6
Internet.com 110 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
CNews Северо-Запад 24 5
ZDnet 660 5
Российская газета 270 5
Times 622 5
The Guardian - Британская газета 361 5
ComNews - Медиа-бизнес 107 5
Tom’s Hardware 391 4
Ananova 250 4
The Verge - Издание 554 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 4
N+1 - Издание 158 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8125 262
IDC - International Data Corporation 4909 118
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3193 114
Gartner - Гартнер 3556 85
CNews Инновация года - награда 111 48
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 36
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 682 31
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 28
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 27
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 23
Forrester Research 821 23
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 20
INFOLine-Аналитика 53 14
S&P 500 558 13
BCG - Boston Consulting Group 107 12
Fortune Global 500 286 12
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 12
Рустелеком ТК 304 12
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 9
Mobile Research Group 79 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 8
Juniper Research 522 6
Internet Stock Report 994 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 330 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 6
CNews Рынок ИТ-услуг 167 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 5
Forrester Wave 45 5
PC Data 50 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 222 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 5
Aberdeen Group 48 4
ABI Research 234 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 4
Gartner - Dataquest 347 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 4
ITResearch 119 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 22
РАН - Российская академия наук 1868 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 370 16
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 16
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1036 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1509 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 921 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 221 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 528 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 375 7
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 330 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 76 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 4
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 9 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 3
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
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НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 2
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