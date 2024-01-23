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Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» получило сертификат «1С:Совместимо»

Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей», ред. 3.0 , прошло очередную сертификацию «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Полученный сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям фирмы «1С».

Центр разработки «1С-Рарус» обладает опытом и компетенциями для выпуска, развития и сопровождения тиражных решений «». Гарантом качества выпускаемых решений является сертификация «1С:Совместимо».

«1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» выпускается «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С». Первую сертификацию продукт «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» прошел в 2010 г., перед стартом продаж.

Каждые 2 года эксперты фирмы «1С» проводят тестирование и ресертификацию текущих версий совместных решений. В январе 2024 г. «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» получил очередной сертификат «1С:Совместимо», подтверждающий соответствие продукта требованиям фирмы «1С».

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Цифровизация

«1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» разработан на основе типовой конфигурации «Розница» и дополнен расширенным функционалом для розничной торговли автозапчастями. Решение облегчает процесс маркировки товаров и поддерживает интеграцию с системой «Честный Знак».

В «1С-Рарус» отмечают 3 ключевых преимущества «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей»: упрощение управления товарным ассортиментом. Учет ведется по различным характеристикам запчастей. Это обеспечивает точный контроль запасов для предотвращения дефицита или избытка. Также программа предоставляет инструменты для анализа продаж; ускорение процесса оформления покупок. Решение поддерживает работу с разными видами оплаты и позволяет управлять лояльностью клиентов через гибкие системы скидок. Автоматизированы подбор взаимозаменяемых позиций и работа с возвратами товаров; повышение эффективности управления персоналом. Решение помогает отслеживать рабочее время сотрудников, рассчитывать зарплату, формировать программы мотивации и отчеты по результатам работы.

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