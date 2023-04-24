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1С:Розница

СОБЫТИЯ

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24.04.2023 Life Pay запустила интеграцию программы Life POS с системой «1С:Розница»

ртфелях четыре совместные интеграции. В марте 2023 г. сотрудничество пополнилось еще одной интеграцией — между решением организации продаж, управления товарами и доставки Life POS и учетной системой «1С:Розница». Общее решение поможет эффективнее и быстрее вести учет розничных продаж малому и среднему бизнесу. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. В основе интеграций кассово-платеж
29.06.2022 Салон оптики «Хрусталик» автоматизировал работу с помощью решения «1С:Розница 8. Салон оптики»

процессы с помощью решения, разработанного фирмой «1С» и компанией «1С-Рарус». Программный продукт «1С:Розница 8. Салон оптики» исключил возникновение пересортицы в салоне, обеспечил оперативну
28.10.2019 «Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница»

«Корус консалтинг» выполняет пилотный проект по автоматизации пунктов выдачи заказов на базе «1С:Розница» для маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Сначала

15.08.2017 «Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница»

«Корус Консалтинг» объявила о внедрении в ТД «Интерторг» решения для кулинарного производства на базе «1С: Розница». Решение избавит сеть от сложной цепочки ведения данных и позволит унифицировать расчет себестоимости продукции.ТД «Интерторг» — один из крупнейших российских ритейлеров, владелец

19.12.2016 «1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ

«1С» объявила о выпуске новой версии 2.2.5 системы автоматизации торговли «1С:Розница». Как рассказали CNews в компании, в ней реализована работа с новым типом оборудов
29.06.2016 Tele2 автоматизировала розницу с помощью решения «1C-Рарус»

Мобильный оператор Tele2 объявил о внедрении решения «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» компании «1C-Рарус». С помощью данной

08.06.2016 LC Waikiki расширяет свою розничную сеть в Беларуси с помощью системы «1С:Розницы 8»

Компания «Юкола-Инфо» автоматизировала белорусскую сеть магазинов LC Waikiki. С помощью решения «1С:Розница 8» в Беларуси запущено в работу 10 новых фирменных магазинов. Теперь руководство м
18.02.2016 «Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8»

осметики и бытовой химии. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8», помогла организовать точный учет продукции на складе и в розничных магазинах к
02.02.2016 «Верона» внедрила «1С:Розницу 8» с помощью «1С-Раруса»

стабильной работы торговой компании «Верона» и оперативного обслуживания клиентов внедрили решение «1С:Розница 8». Новая система на платформе «1С:Предприятие 8» позволила организовать процесс т
31.03.2015 «1С-Рарус» выпустила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Салон оптики»

Компания «1С-Рарус» представила новую редакцию (2.1) своего решения для салонов оптики. «1С:Розница 8. Салон оптики» помогает автоматизировать работу салонов и магазинов, осуществляю
24.03.2015 «1С-Рарус» представила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи»

Компания «1С-Рарус» представила новую редакцию (2.1) программы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи». Новая редакция разработана компаниями
17.03.2015 Стартовали продажи новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви»

Компании «1С» и «1С-Рарус» объявили о начале продаж новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» на платформе «1С:Предприятие 8.3». При создании обновле
16.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин»

В продажу поступила новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» на платформе «1С:Предприятие 8.3». Решение, совместно разраб
13.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов»

В продаже появилась редакция 2.1 программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов». Это совместная разработка фирмы

06.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Аптека»

Компания «1С-Рарус» и фирма «1С» выпустили обновленное решение «1С:Розница 8. Аптека». При разработке редакции 2.1 учтен опыт автоматизации 15 тыс. компаний

11.02.2015 «1С-Рарус» автоматизировал «Спорт ритейл»

Компания «1С-Рарус» внедрила программу «1С:Розница 8» в компании «Спорт ритейл». Мониторинг движения денежных средств и отчеты о приб
25.12.2013 «1С-Рарус» автоматизировал новый книжный магазин «Текст» в Москве

мплексной автоматизации торговой деятельности книжного магазина «Текст» в Москве с помощью решения «1С:Розница 8. Книжный магазин». Продукт позволяет полностью контролировать процесс продажи то
18.10.2013 Магазины разливного пива «Корс» оценивают прибыль в программе «1С:Розница 8»

Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект по внедрению программы «1С:Розница 8» в компании «Корс», занимающейся продажей разливного пива. Результатом проекта с
25.07.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал работу магазина «Пенное» с помощью «1С:Розницы 8»

шила проект по оптимизации работы магазина по продаже пива и закусок «Пенное». Внедрение программы «1С:Розница 8» и установка электронного торгового оборудования позволили заказчику оптимизиров
05.03.2013 Новый магазин Baon в Санкт-Петербурге ведет учет товаров и услуг с помощью решения «1С:Розницы 8»

«1С:Первый БИТ») успешно автоматизировали новый фирменный магазин Baon на базе отраслевого решения «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви». Благодаря установленной системе руководство магазина т
27.02.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговый учет в сети аптек «Велесфарм»

илиал «1С-Рарус» в Самаре автоматизировал торговый учет в сети аптек «Велесфарм» с помощью решения «1С:Розница 8. Аптека». Созданная система позволяет вести учет товарно-материальных активов и

29.12.2012 «1С-Рарус» построил для салонов оптики «Новое видение» единую ИС на базе «1С:Предприятия 8»

» единую информационную систему на базе программ «1С:Предприятие 8». С помощью отраслевого решения «1С:Розница 8. Салон оптики» автоматизирована работа четырех салонов сети. Специалисты сети «Н
21.11.2011 «1С-Рарус» автоматизировал «Первый магазин» с помощью «1С:Розница 8»

ов от покупателей; инвентаризация товаров. Для решения данных задач был выбран программный продукт «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов». Специалисты компании «1С-Рарус»,
07.11.2011 «1С-Рарус» автоматизировал аптеку «Инфутурум» с помощью «1С:Розница 8. Аптека»

е средства в кассе; анализировать торговые операции. Для внедрения было выбрано отраслевое решение «1С:Розница 8. Аптека», а также электронное торговое оборудование (фискальный регистратор), по
24.10.2011 «КиН» автоматизировал магазин ФК «Анжи» с помощью «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви»

ми оприходования и списания товаров по итогам процесса; назначать розничные цены; устанавливать автоматические процентные скидки. Успешное решение задач стало возможным благодаря внедрению программы «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви». Продукт разработан специалистами «1С-Рарус» для автоматизации отрасли fashion retail. В результате автоматизации магазин достиг следующих результатов: вед
16.09.2011 «1С-Рарус» повысил эффективность управления магазином детской одежды с помощью «1С:Розница 8»

и проект по автоматизации магазина детской одежды компании «Оникс Менеджмент». Программный продукт «1С:Розница 8» позволил автоматизировать оперативный и управленческий учет, проводить анализ т
09.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал магазин одежды Xarismas

1С-Рарус» провела комплексную автоматизацию магазина одежды Xarismas на базе программных продуктов «1С:Розница 8» и «1С:Упрощенка 8». Xarismas – это магазин эксклюзивной дизайнерской одежды и а
14.02.2011 Сеть магазинов «Гармония вкуса» и «Гармония чистоты» управляет ассортиментом товаров с помощью «1С:Предприятия 8»

ония чистоты» (ИП Алексей Баландин) в г. Саров Нижегородской области. Построенная на базе программ «1С:Розница 8», «1С:Управление торговлей 8» и «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные т
01.11.2010 Artum на 10% увеличила объем продаж с помощью «1С:Предприятия 8»

в фирме Artum (Челябинская область). В результате внедрения решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8» на 10% увеличился объем продаж, на 30% увеличилась скорость отгрузки товара кли
29.06.2010 «1С-Рарус» автоматизировал сеть магазинов «Лухта» на базе «1С:Розницы 8»

пания «1С-Рарус» автоматизировала ведение управленческого учета в сети магазинов «Лухта» с помощью «1С:Розница 8» на платформе «1С:Предприятие 8». В итоге руководство компании «Лухта» получило

11.06.2009 «АВМ Спорт» автоматизировал розничный учет с помощью «1С:Предприятия 8»

и «АВМ Спорт» - официального представителя Umbro и Select. Внедрение единой информационной системы «1С:Розница» на базе «1С:Предприятия 8» обеспечило ведение четкого контроля работы магазинов в
16.05.2008 Магазин «Венеция» автоматизирован на базе «1С:Розницы»

рабочих места, проведено обучение персонала. Стоит отметить, что автоматизация предприятия на базе «1С:Розница» была проведена внедренческим центром «1С:Франчайзи-НН» одним из первых в России.


Публикаций - 110, упоминаний - 172

1С:Розница и организации, системы, технологии, персоны:

9594 103
1С-Рарус 982 43
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 22
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 8
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 8
Штрих-М НТЦ 65 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
Google LLC 12688 2
1С:Франчайзи-НН 6 2
АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 8 2
SAP SE 5601 2
Oracle Corporation 7074 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 2
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 1
InterProCom - Интерпроком 57 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 35 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 1
АйТи-Ойл 36 1
1С:Франчайзинг 27 1
Soft-Market - Софт-Маркет 17 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
1С:Сервистренд 5 1
Юкола-Инфо 4 1
1С Первый Бит - Gradum - Градум 2 1
Импульс-ИВЦ 19 1
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13154 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Новард УК - Novard 73 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
Юнифарм - Unipharm 12 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
L’Oreal 58 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Аквафор 10 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Интерторг ТД 5 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
SKL Group 2 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Бронницкий ювелир - Бронницкий ювелирный завод 1 1
Останкинский завод бараночных изделий 1 1
Велесфарм 1 1
Восток-Косметик ТК 1 1
101Hotels.com 456 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 76 1
Муравей ТЦ 3 1
Sprandi 4 1
Ювелиры Северной Столицы 2 1
ВИТЭК 3 1
Московский планетарий 15 1
Telega Beer - Телегинская пивоварня 1 1
Государственный музей истории ГУЛАГа 4 1
BAON 10 1
Гармония вкуса - Гармония чистоты 1 1
Евротранс ТЭК - транспортно-экспедиторская компания - сеть АЗС Трасса 2 1
Gulf-Армения АЗС 1 1
Локомотив ФК - футбольный клуб 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
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1С:Розница Магазин одежды и обуви 6 5
Google Android 15243 5
Posiflex PD 6 4
1С:Розница Салон оптики 4 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 3
АТОЛ Frontol 65 3
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 3
1С-Рарус Торговый комплекс 30 3
1С:Розница Ювелирный магазин 3 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
1С:Касса 9 3
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 3
Google Certified - Google Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 2
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 54 2
1С:Отчетность 19 2
1С:Контрагент 7 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 2
1С-Рарус Кассовый терминал - 1С-Рарус Кассир 8 2
1С-Рарус Мобильное РМК 2 2
Posiflex CR 8 2
1С:Розница Магазин строительных и отделочных материалов 2 2
1С:Розница Магазин автозапчастей 2 2
1С:Садовод 2 2
Apple iOS 8583 2
Заржецкий Александр 37 4
Левиков Антон 69 2
Коновалов Иван 2 2
Харитонов Александр 69 2
Попов Александр 55 1
Рахманов Александр 23 1
Егоричев Александр 1 1
Харитонов Алексей 4 1
Нестеров Андрей 23 1
Сергеев Михаил 115 1
Замыцкий Михаил 6 1
Кудинова Елена 1 1
Фогель Олег 1 1
Артемов Евгений 2 1
Федоров Иван 24 1
Белянцева Наталья 1 1
Ярошевский Павел 4 1
Василенко Павел 2 1
Шевелев Илья 2 1
Сухарев Игорь 6 1
Котова Любовь 1 1
Голицына Людмила 6 1
Кулахметов Борис 10 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Арипов Никита 1 1
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