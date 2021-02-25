Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Розница
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 91
1С:Розница упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 3779 11
|1С-Рарус 539 10
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 9
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
|Корус Консалтинг ГК 808 2
|Forus - Форус 8 1
|West Concept - Вест Концепт 54 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Maykor-GMCS 44 1
|SmartWay - Смартвэй 4 1
|Custis 73 1
|Калуга Астрал 41 1
|Такском - Taxcom 119 1
|EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|АТОЛ ГК 168 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Сироткин Александр 1 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Осипов Сергей 19 1
|Валеев Ренат 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Котова Любовь 1 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Шевелев Илья 1 1
|Василенко Павел 2 1
|Ярошевский Павел 4 1
|Харитонов Александр 46 1
|Фогель Олег 1 1
|Кудинова Елена 1 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Харитонов Алексей 2 1
|Егоричев Александр 1 1
|Заржецкий Александр 30 1
|Смирнов Александр 44 1
|Аникин Денис 31 1
|Оганесян Артак 30 1
|Харитонов Антон 9 1
|Русинова Юлия 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768334, в очереди разбора - 672018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768334, в очереди разбора - 672018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru