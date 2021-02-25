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1С:Розница


25.02.2021 МТС запустила направление «1С» для бизнеса на базе облака 1
04.02.2021 CSI выпустила новую версию СККО Set Prisma 1
30.04.2020 «1С» представила мобильный «1С:Кладовщик» 1
06.03.2020 «1С-Рарус» и «1С» выпустили новое решение для автоматизации общепита 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
28.10.2019 «Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница» 1
04.02.2019 «1С» разработала решения по маркировке лекарств и протестировала их в системе ЦРПТ 1
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой» 1
13.02.2018 «1С» будет раздавать «Готовое рабочее место» из облака Mail.Ru 2
19.10.2017 «Первый БИТ» помог AliExpress наладить систему платежей в соответствии с законом 1
03.02.2017 54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» 1
09.01.2017 «1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами 1
29.12.2016 «1С:Управление небольшой фирмой» поддерживает онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ 1
19.12.2016 «1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ 1
07.12.2016 «Анта Рус» оптимизировала управление бизнесом с помощью сервиса «Аренда 1С» 1
29.06.2016 Tele2 автоматизировала розницу с помощью решения «1C-Рарус» 1
08.06.2016 LC Waikiki расширяет свою розничную сеть в Беларуси с помощью системы «1С:Розницы 8» 2
18.02.2016 «Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8» 3
02.02.2016 «Верона» внедрила «1С:Розницу 8» с помощью «1С-Раруса» 2
21.05.2015 «1С-Рарус» выпустил два новых мобильных приложения для торговых компаний 4
09.04.2015 ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть 1
31.03.2015 «1С-Рарус» выпустила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Салон оптики» 1
24.03.2015 «1С-Рарус» представила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» 2
17.03.2015 Стартовали продажи новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» 2
16.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» 2
13.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» 3
11.02.2015 «1С-Рарус» автоматизировал «Спорт ритейл» 3
19.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал деятельность «Мави Джинс» 1
05.02.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ряд ювелирных гипермаркетов SunLight в Москве 1
14.01.2014 «1С-Рарус» автоматизировал магазин в Государственном музее истории ГУЛАГа 2
25.12.2013 «1С-Рарус» автоматизировал новый книжный магазин «Текст» в Москве 2
18.12.2013 «1С-Рарус» автоматизировал магазин французского нижнего белья DIM в ТРЦ «Рио» 1
18.10.2013 Магазины разливного пива «Корс» оценивают прибыль в программе «1С:Розница 8» 3
14.10.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал магазин меха «Арина» 2
19.09.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал торговый учет в чайном магазине в Кемерово 2
12.09.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал деятельность сети ювелирных салонов Nomination 2
25.07.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал работу магазина «Пенное» с помощью «1С:Розницы 8» 2
11.06.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал супермаркет «Интерторг» 2
20.03.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал магазин канцелярских товаров «Эрудит» 2
29.12.2012 «1С-Рарус» построил для салонов оптики «Новое видение» единую ИС на базе «1С:Предприятия 8» 2

Публикаций - 55, упоминаний - 91

1С:Розница упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 11
1С-Рарус 539 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 9
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Forus - Форус 8 1
West Concept - Вест Концепт 54 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Maykor-GMCS 44 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
Custis 73 1
Калуга Астрал 41 1
Такском - Taxcom 119 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Microsoft Corporation 11168 1
Инфосистемы Джет 675 1
АТОЛ ГК 168 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2208 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
1С:Бухгалтерия 398 4
1С:Отчетность 5 2
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 2
Google Android 10751 2
1С:Управление торговлей 28 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 2
1С:Мобильная касса 3 1
1С:Кладовщик 1 1
VK - Mail.Ru Infra 22 1
1С:Контрагент 2 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Калуга Астрал-М 1 1
1С:БухОбслуживание 13 1
1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 3 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
1С:CRM 32 1
Аренда 1С 6 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 1
VK - Mail.Ru Icebox 25 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 1
1С:Документооборот 78 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple iOS 5742 1
Яндекс.Маркет 439 1
1С:Касса 5 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Белянцева Наталья 1 1
Сироткин Александр 1 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Осипов Сергей 19 1
Валеев Ренат 1 1
Арипов Никита 1 1
Харитонов Василий 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Котова Любовь 1 1
Сухарев Игорь 1 1
Шевелев Илья 1 1
Василенко Павел 2 1
Ярошевский Павел 4 1
Харитонов Александр 46 1
Фогель Олег 1 1
Кудинова Елена 1 1
Сергеев Михаил 31 1
Харитонов Алексей 2 1
Егоричев Александр 1 1
Заржецкий Александр 30 1
Смирнов Александр 44 1
Аникин Денис 31 1
Оганесян Артак 30 1
Харитонов Антон 9 1
Русинова Юлия 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Украина 3398 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Москва - Котельники 14 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Trade-in 54 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
CNews Analytics 1991 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768334, в очереди разбора - 672018.
Создано именных указателей - 46354.
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