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1С:Розница
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.04.2023
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Life Pay запустила интеграцию программы Life POS с системой «1С:Розница»
ртфелях четыре совместные интеграции. В марте 2023 г. сотрудничество пополнилось еще одной интеграцией — между решением организации продаж, управления товарами и доставки Life POS и учетной системой «1С:Розница». Общее решение поможет эффективнее и быстрее вести учет розничных продаж малому и среднему бизнесу. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. В основе интеграций кассово-платеж
|29.06.2022
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Салон оптики «Хрусталик» автоматизировал работу с помощью решения «1С:Розница 8. Салон оптики»
процессы с помощью решения, разработанного фирмой «1С» и компанией «1С-Рарус». Программный продукт «1С:Розница 8. Салон оптики» исключил возникновение пересортицы в салоне, обеспечил оперативну
|28.10.2019
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«Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница»
«Корус консалтинг» выполняет пилотный проект по автоматизации пунктов выдачи заказов на базе «1С:Розница» для маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Сначала
|15.08.2017
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«Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница»
«Корус Консалтинг» объявила о внедрении в ТД «Интерторг» решения для кулинарного производства на базе «1С: Розница». Решение избавит сеть от сложной цепочки ведения данных и позволит унифицировать расчет себестоимости продукции.ТД «Интерторг» — один из крупнейших российских ритейлеров, владелец
|19.12.2016
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«1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ
«1С» объявила о выпуске новой версии 2.2.5 системы автоматизации торговли «1С:Розница». Как рассказали CNews в компании, в ней реализована работа с новым типом оборудов
|29.06.2016
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Tele2 автоматизировала розницу с помощью решения «1C-Рарус»
Мобильный оператор Tele2 объявил о внедрении решения «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» компании «1C-Рарус». С помощью данной
|08.06.2016
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LC Waikiki расширяет свою розничную сеть в Беларуси с помощью системы «1С:Розницы 8»
Компания «Юкола-Инфо» автоматизировала белорусскую сеть магазинов LC Waikiki. С помощью решения «1С:Розница 8» в Беларуси запущено в работу 10 новых фирменных магазинов. Теперь руководство м
|18.02.2016
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«Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8»
осметики и бытовой химии. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8», помогла организовать точный учет продукции на складе и в розничных магазинах к
|02.02.2016
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«Верона» внедрила «1С:Розницу 8» с помощью «1С-Раруса»
стабильной работы торговой компании «Верона» и оперативного обслуживания клиентов внедрили решение «1С:Розница 8». Новая система на платформе «1С:Предприятие 8» позволила организовать процесс т
|31.03.2015
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«1С-Рарус» выпустила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Салон оптики»
Компания «1С-Рарус» представила новую редакцию (2.1) своего решения для салонов оптики. «1С:Розница 8. Салон оптики» помогает автоматизировать работу салонов и магазинов, осуществляю
|24.03.2015
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«1С-Рарус» представила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи»
Компания «1С-Рарус» представила новую редакцию (2.1) программы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи». Новая редакция разработана компаниями
|17.03.2015
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Стартовали продажи новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви»
Компании «1С» и «1С-Рарус» объявили о начале продаж новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» на платформе «1С:Предприятие 8.3». При создании обновле
|16.03.2015
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Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин»
В продажу поступила новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» на платформе «1С:Предприятие 8.3». Решение, совместно разраб
|13.03.2015
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Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов»
В продаже появилась редакция 2.1 программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов». Это совместная разработка фирмы
|06.03.2015
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Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Аптека»
Компания «1С-Рарус» и фирма «1С» выпустили обновленное решение «1С:Розница 8. Аптека». При разработке редакции 2.1 учтен опыт автоматизации 15 тыс. компаний
|11.02.2015
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«1С-Рарус» автоматизировал «Спорт ритейл»
Компания «1С-Рарус» внедрила программу «1С:Розница 8» в компании «Спорт ритейл». Мониторинг движения денежных средств и отчеты о приб
|25.12.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал новый книжный магазин «Текст» в Москве
мплексной автоматизации торговой деятельности книжного магазина «Текст» в Москве с помощью решения «1С:Розница 8. Книжный магазин». Продукт позволяет полностью контролировать процесс продажи то
|18.10.2013
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Магазины разливного пива «Корс» оценивают прибыль в программе «1С:Розница 8»
Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект по внедрению программы «1С:Розница 8» в компании «Корс», занимающейся продажей разливного пива. Результатом проекта с
|25.07.2013
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«1С:Первый БИТ» оптимизировал работу магазина «Пенное» с помощью «1С:Розницы 8»
шила проект по оптимизации работы магазина по продаже пива и закусок «Пенное». Внедрение программы «1С:Розница 8» и установка электронного торгового оборудования позволили заказчику оптимизиров
|05.03.2013
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Новый магазин Baon в Санкт-Петербурге ведет учет товаров и услуг с помощью решения «1С:Розницы 8»
«1С:Первый БИТ») успешно автоматизировали новый фирменный магазин Baon на базе отраслевого решения «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви». Благодаря установленной системе руководство магазина т
|27.02.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал торговый учет в сети аптек «Велесфарм»
илиал «1С-Рарус» в Самаре автоматизировал торговый учет в сети аптек «Велесфарм» с помощью решения «1С:Розница 8. Аптека». Созданная система позволяет вести учет товарно-материальных активов и
|29.12.2012
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«1С-Рарус» построил для салонов оптики «Новое видение» единую ИС на базе «1С:Предприятия 8»
» единую информационную систему на базе программ «1С:Предприятие 8». С помощью отраслевого решения «1С:Розница 8. Салон оптики» автоматизирована работа четырех салонов сети. Специалисты сети «Н
|21.11.2011
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«1С-Рарус» автоматизировал «Первый магазин» с помощью «1С:Розница 8»
ов от покупателей; инвентаризация товаров. Для решения данных задач был выбран программный продукт «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов». Специалисты компании «1С-Рарус»,
|07.11.2011
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«1С-Рарус» автоматизировал аптеку «Инфутурум» с помощью «1С:Розница 8. Аптека»
е средства в кассе; анализировать торговые операции. Для внедрения было выбрано отраслевое решение «1С:Розница 8. Аптека», а также электронное торговое оборудование (фискальный регистратор), по
|24.10.2011
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«КиН» автоматизировал магазин ФК «Анжи» с помощью «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви»
ми оприходования и списания товаров по итогам процесса; назначать розничные цены; устанавливать автоматические процентные скидки. Успешное решение задач стало возможным благодаря внедрению программы «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви». Продукт разработан специалистами «1С-Рарус» для автоматизации отрасли fashion retail. В результате автоматизации магазин достиг следующих результатов: вед
|16.09.2011
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«1С-Рарус» повысил эффективность управления магазином детской одежды с помощью «1С:Розница 8»
и проект по автоматизации магазина детской одежды компании «Оникс Менеджмент». Программный продукт «1С:Розница 8» позволил автоматизировать оперативный и управленческий учет, проводить анализ т
|09.09.2011
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«1С-Рарус» автоматизировал магазин одежды Xarismas
1С-Рарус» провела комплексную автоматизацию магазина одежды Xarismas на базе программных продуктов «1С:Розница 8» и «1С:Упрощенка 8». Xarismas – это магазин эксклюзивной дизайнерской одежды и а
|14.02.2011
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Сеть магазинов «Гармония вкуса» и «Гармония чистоты» управляет ассортиментом товаров с помощью «1С:Предприятия 8»
ония чистоты» (ИП Алексей Баландин) в г. Саров Нижегородской области. Построенная на базе программ «1С:Розница 8», «1С:Управление торговлей 8» и «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные т
|01.11.2010
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Artum на 10% увеличила объем продаж с помощью «1С:Предприятия 8»
в фирме Artum (Челябинская область). В результате внедрения решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8» на 10% увеличился объем продаж, на 30% увеличилась скорость отгрузки товара кли
|29.06.2010
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«1С-Рарус» автоматизировал сеть магазинов «Лухта» на базе «1С:Розницы 8»
пания «1С-Рарус» автоматизировала ведение управленческого учета в сети магазинов «Лухта» с помощью «1С:Розница 8» на платформе «1С:Предприятие 8». В итоге руководство компании «Лухта» получило
|11.06.2009
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«АВМ Спорт» автоматизировал розничный учет с помощью «1С:Предприятия 8»
и «АВМ Спорт» - официального представителя Umbro и Select. Внедрение единой информационной системы «1С:Розница» на базе «1С:Предприятия 8» обеспечило ведение четкого контроля работы магазинов в
|16.05.2008
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Магазин «Венеция» автоматизирован на базе «1С:Розницы»
рабочих места, проведено обучение персонала. Стоит отметить, что автоматизация предприятия на базе «1С:Розница» была проведена внедренческим центром «1С:Франчайзи-НН» одним из первых в России.
1С:Розница и организации, системы, технологии, персоны:
|Заржецкий Александр 37 4
|Левиков Антон 69 2
|Коновалов Иван 2 2
|Харитонов Александр 69 2
|Попов Александр 55 1
|Рахманов Александр 23 1
|Егоричев Александр 1 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Нестеров Андрей 23 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Замыцкий Михаил 6 1
|Кудинова Елена 1 1
|Фогель Олег 1 1
|Артемов Евгений 2 1
|Федоров Иван 24 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Ярошевский Павел 4 1
|Василенко Павел 2 1
|Шевелев Илья 2 1
|Сухарев Игорь 6 1
|Котова Любовь 1 1
|Голицына Людмила 6 1
|Кулахметов Борис 10 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Валеев Ренат 1 1
|Осипов Сергей 43 1
|Тарантасов Геннадий 16 1
|Чекель Павел 15 1
|Староверов Денис 14 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Букреев Алексей 1 1
|Хохлов Александр 14 1
|Никульшин Алексей 1 1
|Сироткин Александр 1 1
|Быстров Константин 24 1
|Иванов Иван 24 1
|Балин Дмитрий 5 1
|Махов Геннадий 11 1
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