Life Pay запустила интеграцию программы Life POS с системой «1С:Розница» ртфелях четыре совместные интеграции. В марте 2023 г. сотрудничество пополнилось еще одной интеграцией — между решением организации продаж, управления товарами и доставки Life POS и учетной системой «1С:Розница». Общее решение поможет эффективнее и быстрее вести учет розничных продаж малому и среднему бизнесу. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. В основе интеграций кассово-платеж

Салон оптики «Хрусталик» автоматизировал работу с помощью решения «1С:Розница 8. Салон оптики» процессы с помощью решения, разработанного фирмой «1С» и компанией «1С-Рарус». Программный продукт «1С:Розница 8. Салон оптики» исключил возникновение пересортицы в салоне, обеспечил оперативну

«Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница» «Корус консалтинг» выполняет пилотный проект по автоматизации пунктов выдачи заказов на базе «1С:Розница» для маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Сначала

«Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница» «Корус Консалтинг» объявила о внедрении в ТД «Интерторг» решения для кулинарного производства на базе «1С: Розница». Решение избавит сеть от сложной цепочки ведения данных и позволит унифицировать расчет себестоимости продукции.ТД «Интерторг» — один из крупнейших российских ритейлеров, владелец

«1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ «1С» объявила о выпуске новой версии 2.2.5 системы автоматизации торговли «1С:Розница». Как рассказали CNews в компании, в ней реализована работа с новым типом оборудов

Tele2 автоматизировала розницу с помощью решения «1C-Рарус» Мобильный оператор Tele2 объявил о внедрении решения «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» компании «1C-Рарус». С помощью данной

LC Waikiki расширяет свою розничную сеть в Беларуси с помощью системы «1С:Розницы 8» Компания «Юкола-Инфо» автоматизировала белорусскую сеть магазинов LC Waikiki. С помощью решения «1С:Розница 8» в Беларуси запущено в работу 10 новых фирменных магазинов. Теперь руководство м

«Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8» осметики и бытовой химии. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8», помогла организовать точный учет продукции на складе и в розничных магазинах к

«Верона» внедрила «1С:Розницу 8» с помощью «1С-Раруса» стабильной работы торговой компании «Верона» и оперативного обслуживания клиентов внедрили решение «1С:Розница 8». Новая система на платформе «1С:Предприятие 8» позволила организовать процесс т

«1С-Рарус» выпустила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Салон оптики» Компания «1С-Рарус» представила новую редакцию (2.1) своего решения для салонов оптики. «1С:Розница 8. Салон оптики» помогает автоматизировать работу салонов и магазинов, осуществляю

«1С-Рарус» представила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» Компания «1С-Рарус» представила новую редакцию (2.1) программы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи». Новая редакция разработана компаниями

Стартовали продажи новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» Компании «1С» и «1С-Рарус» объявили о начале продаж новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» на платформе «1С:Предприятие 8.3». При создании обновле

Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» В продажу поступила новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» на платформе «1С:Предприятие 8.3». Решение, совместно разраб

Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» В продаже появилась редакция 2.1 программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов». Это совместная разработка фирмы

Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Аптека» Компания «1С-Рарус» и фирма «1С» выпустили обновленное решение «1С:Розница 8. Аптека». При разработке редакции 2.1 учтен опыт автоматизации 15 тыс. компаний

«1С-Рарус» автоматизировал «Спорт ритейл» Компания «1С-Рарус» внедрила программу «1С:Розница 8» в компании «Спорт ритейл». Мониторинг движения денежных средств и отчеты о приб

«1С-Рарус» автоматизировал новый книжный магазин «Текст» в Москве мплексной автоматизации торговой деятельности книжного магазина «Текст» в Москве с помощью решения «1С:Розница 8. Книжный магазин». Продукт позволяет полностью контролировать процесс продажи то

Магазины разливного пива «Корс» оценивают прибыль в программе «1С:Розница 8» Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект по внедрению программы «1С:Розница 8» в компании «Корс», занимающейся продажей разливного пива. Результатом проекта с

«1С:Первый БИТ» оптимизировал работу магазина «Пенное» с помощью «1С:Розницы 8» шила проект по оптимизации работы магазина по продаже пива и закусок «Пенное». Внедрение программы «1С:Розница 8» и установка электронного торгового оборудования позволили заказчику оптимизиров

Новый магазин Baon в Санкт-Петербурге ведет учет товаров и услуг с помощью решения «1С:Розницы 8» «1С:Первый БИТ») успешно автоматизировали новый фирменный магазин Baon на базе отраслевого решения «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви». Благодаря установленной системе руководство магазина т

«1С-Рарус» автоматизировал торговый учет в сети аптек «Велесфарм» илиал «1С-Рарус» в Самаре автоматизировал торговый учет в сети аптек «Велесфарм» с помощью решения «1С:Розница 8. Аптека». Созданная система позволяет вести учет товарно-материальных активов и

«1С-Рарус» построил для салонов оптики «Новое видение» единую ИС на базе «1С:Предприятия 8» » единую информационную систему на базе программ «1С:Предприятие 8». С помощью отраслевого решения «1С:Розница 8. Салон оптики» автоматизирована работа четырех салонов сети. Специалисты сети «Н

«1С-Рарус» автоматизировал «Первый магазин» с помощью «1С:Розница 8» ов от покупателей; инвентаризация товаров. Для решения данных задач был выбран программный продукт «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов». Специалисты компании «1С-Рарус»,

«1С-Рарус» автоматизировал аптеку «Инфутурум» с помощью «1С:Розница 8. Аптека» е средства в кассе; анализировать торговые операции. Для внедрения было выбрано отраслевое решение «1С:Розница 8. Аптека», а также электронное торговое оборудование (фискальный регистратор), по

«КиН» автоматизировал магазин ФК «Анжи» с помощью «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» ми оприходования и списания товаров по итогам процесса; назначать розничные цены; устанавливать автоматические процентные скидки. Успешное решение задач стало возможным благодаря внедрению программы «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви». Продукт разработан специалистами «1С-Рарус» для автоматизации отрасли fashion retail. В результате автоматизации магазин достиг следующих результатов: вед

«1С-Рарус» повысил эффективность управления магазином детской одежды с помощью «1С:Розница 8» и проект по автоматизации магазина детской одежды компании «Оникс Менеджмент». Программный продукт «1С:Розница 8» позволил автоматизировать оперативный и управленческий учет, проводить анализ т

«1С-Рарус» автоматизировал магазин одежды Xarismas 1С-Рарус» провела комплексную автоматизацию магазина одежды Xarismas на базе программных продуктов «1С:Розница 8» и «1С:Упрощенка 8». Xarismas – это магазин эксклюзивной дизайнерской одежды и а

Сеть магазинов «Гармония вкуса» и «Гармония чистоты» управляет ассортиментом товаров с помощью «1С:Предприятия 8» ония чистоты» (ИП Алексей Баландин) в г. Саров Нижегородской области. Построенная на базе программ «1С:Розница 8», «1С:Управление торговлей 8» и «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные т

Artum на 10% увеличила объем продаж с помощью «1С:Предприятия 8» в фирме Artum (Челябинская область). В результате внедрения решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8» на 10% увеличился объем продаж, на 30% увеличилась скорость отгрузки товара кли

«1С-Рарус» автоматизировал сеть магазинов «Лухта» на базе «1С:Розницы 8» пания «1С-Рарус» автоматизировала ведение управленческого учета в сети магазинов «Лухта» с помощью «1С:Розница 8» на платформе «1С:Предприятие 8». В итоге руководство компании «Лухта» получило

«АВМ Спорт» автоматизировал розничный учет с помощью «1С:Предприятия 8» и «АВМ Спорт» - официального представителя Umbro и Select. Внедрение единой информационной системы «1С:Розница» на базе «1С:Предприятия 8» обеспечило ведение четкого контроля работы магазинов в