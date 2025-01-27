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1С:Бухгалтерия КОРП

1С:Бухгалтерия КОРП


27.01.2025 Паспортно-визовая служба МВД строит хозяйственно-финансовую ИС на основе «1С» 1
16.12.2024 «1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3.0» прошел ресертификацию «1С:Совместимо» 1
21.10.2024 «1С-Рарус» модернизировал систему учета в телерадиокомпании «Новый Век» 1
24.07.2024 «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы девелопера «ГК Алькор» 1
27.05.2024 Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом» 2
18.10.2023 RDV перевел бизнес-процессы «Аггреко Евразия» с «M3 Infor» на «1C:ERP» 1
30.06.2023 «1С-Рарус» перевел «Хартманн-рус» на обособленную информационную систему на базе 1С:ERP 1
14.06.2023 Торговая сеть Selgros перешла с SAP на «1С:Бухгалтерия Корп» 2
24.05.2023 ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит» 3
11.04.2023 Что такое налоговый мониторинг и как его проводят 2
03.04.2023 «Первый бит» актуализировал управленческий учет свердловского парка мусоровозов «Спецавтобаза» на базе «Бит.финанс» 1
06.07.2022 «1С­-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы» 6
20.06.2022 Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер» 2
18.01.2022 CorpSoft24 связала «1С» с операционной системой компании «Логбокс» 1
29.03.2021 ТАСС переезжает с Docsvision на «1С» 1
19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике» 2
09.06.2017 «1С» нашла в «Почте России» множество «мертвых душ» 1
02.06.2017 Аkron Holding с помощью «1С-Раруса» завершил комплексный проект на базе «1С:Управления холдингом» 1
31.05.2017 «Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве 1
25.05.2017 «Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг» 2
14.04.2017 «Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» 2
06.04.2017 «Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» 3
20.12.2016 «Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта» 1
07.12.2016 «Анта Рус» оптимизировала управление бизнесом с помощью сервиса «Аренда 1С» 1
24.10.2016 Axelot предоставил техническое сопровождение «Iron Mountain» 1
04.04.2016 Pony Express контролирует финансы российских подразделений с помощью «1С:Управления холдингом 8» 1
07.12.2015 Axelot внедрила Pony Express систему «1С:Управление холдингом» 1
15.10.2015 Сеть «Республика» наладила контроль учета доходов и расходов с помощью «Первого БИТа» 1
27.08.2015 «1С» выпустила первую версию нового формата обмена бизнес-данными EnterpriseData 1
27.07.2015 Novacom внедрила «1С:Предприятие» в OBI Россия 3
24.06.2015 Завершено крупнейшее в России внедрение «1С» 1
17.02.2015 «Первый БИТ» автоматизировал управление финансами и учет договоров в «Основе Телеком» 1
04.09.2014 Вышла бета-версия решения «1С:Управление холдингом 8» 1
12.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в «Русбурмаше» 1
28.01.2014 «Корус Консалтинг» внедрил систему управления процессами предприятия в MC-Bauchemie 2
20.05.2013 «Хомнет Консалтинг» обеспечил техподдержку информационной системы «РЭП-инжиниринга» 1
19.04.2013 «Коудайс МКорма» автоматизировала деятельность на базе решений «1С:Предприятия 8.2» 1
07.11.2012 «СКБ Контур» интегрировал СЭД «Диадок» с платформой «1С:Предприятие 7.7» 1
08.06.2012 DataLine предлагает продукты «1С» по модели SaaS 1
21.03.2012 Iron Mountain вдвое увеличила скорость обслуживания клиентов с помощью «1С:Бухгалтерии» 2

Публикаций - 44, упоминаний - 66

1С:Бухгалтерия КОРП и организации, системы, технологии, персоны:

8222 40
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 9
1С-Рарус 887 7
Хомнет Консалтинг 174 5
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 162 3
Корус Консалтинг ГК 1217 2
SAP SE 5279 2
МКСКОМ 5 2
Softline - Софтлайн 2818 1
ММК Информсервис 51 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Microsoft Corporation 24633 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
Основа Телеком 70 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Verizon - WorldCom 483 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Aggreko - Аггреко Евразия 2 1
Системы документооборота 498 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Прогноз 1651 1
Почта России ПАО 2114 3
Pony Express - Фрейт линк 67 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Тренд ИК - инвестиционная компания 2 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Москва Сити Секьюритиз 2 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Jokey - Джокей пластик Ульяновск 1 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 11 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Композит 92 1
Акрон Холдинг - Akron Holding 3 1
Enron - Enrongate 122 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Sprandi 4 1
АПО-3 - Восточное административно-производственное объединение Свердловской области 1 1
Ювелиры Северной Столицы 2 1
КНГК ИНПЗ - Ильский НПЗ им. А. А. Шамара - Ильский нефтеперерабатывающий завод 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Спецавтобаза ЕМУП 2 1
Алькор ГК 1 1
Новый век 27 1
Федеральное казначейство России 1773 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 3
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Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
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