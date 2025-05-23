Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175110
ИКТ 13645
Организации 10641
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3455
Системы 25594
Персоны 75097
География 2839
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2634
Мероприятия 853

Кожевников Александр


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс» 1
16.08.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр во время бегства из России продал активы за 500 рублей 1
17.06.2013 Мобильность – вовсе не светлое будущее? 1
10.09.2007 EverQuest II в России исполнился один год 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кожевников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1785 1
Google LLC 11942 1
Apple Inc 12267 1
МегаФон 9259 1
Cisco Systems 5153 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Lenovo Motorola 3507 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 678 1
Цифра ГК 2471 1
Motorola Solutions 104 1
Playrix Holding 32 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
RJ Games 5 1
Royal Ark 5 1
Nexters Global - Gracevale 4 1
EasyData 8 1
ЭНИКС 4 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 32 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
VPE Capital 11 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
Федеральное казначейство России 1813 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17369 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 990 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24788 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14020 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6997 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12822 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24905 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6477 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5490 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4971 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12998 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3040 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7811 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11873 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10789 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1564 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14088 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12873 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 782 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24693 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3942 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5159 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4266 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7533 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8012 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12394 1
Наушники - Headphones 4115 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11518 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12280 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 183 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2222 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1976 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5964 1
Google Android 14253 1
Apple iOS 7959 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 925 1
Google App Engine 36 1
BSS BS-Client ДБО 125 1
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 83 1
Playrix - Hero Wars 14 1
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 1
1С:Бухгалтерия КОРП 51 1
Черкашин Николай 1 1
Достов Виктор 26 1
Белов Юрий 13 1
Зотов Алексей 49 1
Ходырев Владимир 7 1
Слабаков Денис 3 1
Ковалев Виктор 40 1
Астахов Константин 23 1
Николаева Наталья 21 1
Климов Евгений 18 1
Гринкевич Сергей 8 1
Адрианов Сергей 5 1
Дроздов Егор 5 1
Архипов Дмитрий 12 1
Таврин Иван 117 1
Фадеев Андрей 30 1
Бухман Дмитрий 18 1
Герцовский Борис 21 1
Быков Юрий 5 1
Ракицкий Дмитрий 1 1
Ястребов Николай 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 3
Россия - РФ - Российская федерация 148748 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13403 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2306 1
Беларусь - Белоруссия 5824 1
Грузия 1255 1
Армения - Республика 2320 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1082 1
Украина 7665 1
Казахстан - Республика 5639 1
Европа 24381 1
Турция - Турецкая республика 2412 1
Земля - планета Солнечной системы 10462 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Кипр - Республика 569 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6346 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19183 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2962 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6413 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11120 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24754 1
Аренда 2485 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2002 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2810 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4536 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6285 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2516 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1295 1
Энергетика - Energy - Energetically 5222 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 701 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7333 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 1
Трейд-ин - Trade-in 182 1
Мобильные системы 117 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Gartner - Гартнер 3572 1
Forrester Research 823 1
Black Hat - Конференция 116 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153