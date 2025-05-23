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Кожевников Александр
УПОМИНАНИЯ
Кожевников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Черкашин Николай 1 1
|Достов Виктор 26 1
|Белов Юрий 13 1
|Зотов Алексей 49 1
|Ходырев Владимир 7 1
|Слабаков Денис 3 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Астахов Константин 23 1
|Николаева Наталья 21 1
|Климов Евгений 18 1
|Гринкевич Сергей 8 1
|Адрианов Сергей 5 1
|Дроздов Егор 5 1
|Архипов Дмитрий 12 1
|Таврин Иван 117 1
|Фадеев Андрей 30 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Герцовский Борис 21 1
|Быков Юрий 5 1
|Ракицкий Дмитрий 1 1
|Ястребов Николай 3 1
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Создано именных указателей - 175110.
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