Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СУБД
Системы управления базами данных
DBMS
Database Management System
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 282, упоминаний - 412
СУБД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Оганесян Ашот 58 8
|Панченко Иван 43 5
|Самойленко Максим 65 4
|Ганин Егор 50 3
|Греф Герман 205 3
|Степанов Антон 56 3
|Терещенко Денис 38 3
|Летунов Илья 48 3
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Бартунов Олег 32 3
|Biden Joe - Байден Джо 29 2
|Chen Jolly - Чен Джолли 5 2
|Сигаев Федор 9 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Мельников Руслан 13 2
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Левашов Александр 88 2
|Беляков Александр 5 2
|Yu Andrew - Ю Эндрю 5 2
|Сушкевич Антон 56 2
|Пуцин Сергей 18 2
|Путин Сергей 36 2
|Коротков Александр 8 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Бокова Людмила 80 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Демидов Сергей 50 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Матвеев Лев 42 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Попов Сергей 72 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
|Глазков Александр 57 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755905, в очереди разбора - 659595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755905, в очереди разбора - 659595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru