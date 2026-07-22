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СУБД Системы управления базами данных DBMS Database Management System
Системы управления базами данных (СУБД) — это программные платформы, обеспечивающие создание, хранение, обработку, защиту и администрирование структурированных данных. В условиях глобальных технологических изменений и политики импортозамещения российский рынок СУБД претерпевает качественную трансформацию: от зависимых от западных решений к автономным, безопасным и высоконагруженным отечественным платформам. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), объем рынка СУБД в России в 2025 году превысил 100 млрд рублей, а к 2031 году может достичь 251 млрд рублей, развиваясь быстрее мирового рынка благодаря импортозамещению и цифровизации.
Ключевыми технологиями-предшественниками и аналогами СУБД являются файловые системы, иерархические и сетевые базы данных, а также реляционные СУБД, такие как Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL и PostgreSQL. В России активно развиваются форки PostgreSQL, адаптированные под требования безопасности, масштабируемости и производительности. Среди них — Postgres Pro, Platform V Pangolin DB, Tantor Certified, Jatoba, Digital Q.DataBase и Tarantool. Эти решения обеспечивают HTAP-обработку (одновременную транзакционную и аналитическую), горизонтальное масштабирование, встроенную криптографию, резервирование, аудит и совместимость с отечественным ПО, включая «1С:Предприятие».
Postgres Professional выступает одним из центральных участников рынка: её СУБД Postgres Pro Enterprise включает более 100 доработок, сертифицирована ФСТЭК и интегрируется с такими продуктами, как RealMaint, Naumen Enterprise Search, Finum.NDFL, М1:Архив, Incomand, Альта-ГТД и другими. Компания также развивает распределённую СУБД Postgres Pro Shardman, способную обрабатывать петабайты данных, что подтверждено миграцией ГИС ГМП Федерального казначейства с Oracle.
Другие значимые игроки:
- «СберТех» — разработчик Platform V Pangolin DB и Platform V DataGrid, используемых в инфраструктуре Сбербанка для обработки данных 113 млн клиентов;
- «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») — создатель Tantor XData, устраняющего архитектурные ограничения PostgreSQL;
- «Газинформсервис» — разработчик Jatoba, СУБД на российском рынке с SQL Firewall на основе ИИ, защищающим от инъекций;
- «Диасофт» — автор Digital Q.DataBase, совместимой с диалектами Oracle и MS SQL, и Digital Q.CoreBanking, прошедшей нагрузочные тесты на импортонезависимом стеке;
- VK Tech — развивает Tarantool Column Store с автоматическим охлаждением данных;
- Arenadata — предлагает ADQM на базе ClickHouse для аналитики в реальном времени.
Десять российских компаний с собственными СУБД или массовыми внедрениями:
- Postgres Professional
- СберТех
- Тантор Лабс / Группа Астра
- Газинформсервис
- Диасофт
- VK Tech
- Arenadata
- Первый Бит (тестирование и внедрение СУБД в «1С»-средах)
- РСМ-системы (интеграция с Postgres Pro)
- ЕМДЕВ (портал Incommand на Postgres Pro)
Перспективы развития СУБД включают интеграцию с ИИ (прогнозирование нагрузки, автоматизация администрирования), усиление кибербезопасности (TDE, гарантированное удаление данных, управление секретами через «ОдинКлюч» и Deckhouse Stronghold), поддержку гибридных и облачных архитектур, а также консолидацию экосистемы вокруг отечественных решений. Несмотря на прогресс, полный технологический суверенитет, по оценкам экспертов, потребует не менее десяти лет, особенно в части компонентной базы и «железа».
- Российские системы управления базами данных
- DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных
- Data Lake
- DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис
Анжела Патракова, Редактор, журналист-аналитик. Модератор, CNews "СУБД в 2026 году: тренды и вызовы" Конференция CNews 12.03.2026 | Москва "СУБД: технологии, миграция и администрирование 2026"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
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|02.07.2026
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|01.07.2026
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|01.07.2026
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рства. Стороны успешно завершили тестирование и обновили сертификаты совместимости операционной системы «Ред ОС» 8 со всей ключевой линейкой продуктов экосистемы Postgres Pro, включая новейшие версии СУБД и вспомогательных инструментов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. «Ред Софт» и Postgres Professional объявляют об актуализации сертификатов совместимости, подтвер
|30.06.2026
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кую совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой управления базами данных СУБД Tantor Postgres. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Партнерство «Солара» с
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о в интерфейс платформы. При этом ИИ-ассистент, в отличие от других графических платформ управления БД на рынке, доступен к использованию и в триальной версии PPEM 2.7. Также в новой версии поя
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Компании «Ред Софт» и «Емдев» подтвердили технологическую совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси» (Entaxy). По итогам проведенных испытаний совместное решение рекомендовано к промышленной эксплуатации в корпоративных ИТ-контурах, что позволя
|22.06.2026
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Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
основным инструментом управления компанией, который используется финансовыми, бухгалтерскими и операционными подразделениями. Из-за кратного роста числа пользователей и объема данных старая файловая СУБД перестала справляться с нагрузкой: операции выполнялись медленнее, возрастало время фиксации транзакций, появлялись ограничения при параллельной работе сотрудников. Основные проблемы были:
|18.06.2026
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Решение «СберТеха» позволит бизнесу использовать искусственный интеллект для работы с большими данными
Российский разработчик ПО «СберТех» развивает функциональность своей СУБД Platform V Pangolin DB, внедряя возможности по использованию искусственного интеллекта (AI). Продукт получил расш
|16.06.2026
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Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников
ют сверстников заниматься космосом и ИT». Екатерина продолжает развивать проект, планируя расширять базу данных и добавлять новые функции. Конфигурация может быть полезна образовательным центра
|16.06.2026
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Выпущена СУБД Tantor Postgres 18.3 с передовыми функциями для высоконагруженных бизнес-приложений
имает целые страницы данных непосредственно при записи на диск прозрачно для всего остального стека СУБД и хранит их в виде блоков меньшего фиксированного размера – 1024, 2048 или 4096 байт (па
|16.06.2026
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«1С-Битрикс» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость продуктов для создания защищенных ИТ-контуров
ение включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест, предупре
|16.06.2026
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«Солар» устранил «слепую зону» для привилегированных пользователей при переходе на СУБД «Ятоба» через PostgreSQL
ла совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой управления базами данных (СУБД) «Ятоба» от компании «Газинформсервис». Интеграция реализована на базе протокола Postgre
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