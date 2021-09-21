СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System

Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1

Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1

DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 1

Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманский магазинах в Китае 1

Базы данных в Google Cloud оказались открыты для любых пользователей 2

Что надо знать о резервном копировании баз данных 3

MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL 1

Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL 1

В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей 5

Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании вывалили в открытый доступ 5

Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов 4

Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 1

Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 4

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 1

Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server 1

Можно ли быстро восстановить терабайты потерянных данных без ущерба для бизнеса 2