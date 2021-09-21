СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System

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21.09.2021 Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
23.07.2021 «Перфоманс лаб» повысила производительность сайта ритейлера по продаже обуви Birkenstock перед сезоном распродаж более чем в два раза. 1
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 1
22.06.2021 Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Пять капиталов» 2
21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP 1
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 1
19.04.2021 Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманский магазинах в Китае 1
29.03.2021 СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам 2
26.01.2021 Аналитика нужна не только топ-менеджерам: как BI-инструменты проникают вглубь департаментов 1
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
04.01.2021 В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
09.12.2020 Базы данных в Google Cloud оказались открыты для любых пользователей 2
04.12.2020 Что надо знать о резервном копировании баз данных 3
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 4
05.11.2020 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL 1
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL 1
29.09.2020 90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты 1
01.09.2020 В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей 5
26.08.2020 Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании вывалили в открытый доступ 5
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 2
03.08.2020 Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов 4
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 1
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных 3
09.07.2020 Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка 1
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
25.06.2020 «Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО 1
18.06.2020 Следующее поколение корпоративных СУБД будет с открытым кодом? 3
04.06.2020 «Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных 6
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 4
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 1
06.04.2020 Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server 1
30.03.2020 Можно ли быстро восстановить терабайты потерянных данных без ущерба для бизнеса 2
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
05.03.2020 «Техносерв Cloud» ускорил работу облака с помощью высокопроизводительного кластера 1

Публикаций - 282, упоминаний - 412

СУБД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 38
Oracle Corporation 3331 26
SAP SE 3207 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 14
IBM 3527 13
VK - Mail.ru Group 2482 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 10
Google LLC 7128 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 8
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 6
Red Hat 664 6
3727 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 5
Twitter 2204 5
Yandex - Яндекс 4099 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 5
Крок 1219 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Docsvision - ДоксВижн 768 4
Samsung Electronics 5633 4
Telegram Group 702 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 3
Галактика - Корпорация 248 3
АйТи 749 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
GitHub 412 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
Navicon - Навикон 197 3
Facebook 3765 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Cisco Systems 2037 3
TmaxSoft 44 3
NetApp 485 3
Гарда Технологии 38 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 2
Dell EMC 2387 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
X5 Group - Пятерочка 559 5
Газпром ПАО 518 5
Почта России ПАО 1570 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
X5 Group 599 3
Мосэнергосбыт АО 77 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Hyundai Motor 144 3
Альфа-Банк 1123 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 3
Аэрофлот 492 3
Роснефть НК 367 2
Газпром нефть 380 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
GreenMoney - ГринМани 5 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Открытие ФК 538 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Росводоканал 44 1
Сбербанк страхование 47 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 1
Аэроклуб 13 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
The Walt Disney Company 166 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Связь-банк 78 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Газпромсервис 1 1
TripAdvisor 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
Счётная палата РФ 460 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Федеральное казначейство России 766 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Президент США 105 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Демократическая политическая партия США 36 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 14
NoSQL - not only SQL СУБД 92 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 6
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Kubernetes 307 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
DDR - Double data rate 1066 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
ACID - Atomicity, consistency, isolation, durability - СУБД 7 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 377 2
SQL - Язык программирования 432 35
Microsoft SQL Server 789 22
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 20
Java - Язык программирования 1167 16
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 13
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 12
Linux OS 4243 11
Microsoft Windows 10 6612 10
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 9
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 7
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 7
Redis СУБД 46 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Microsoft Azure 1171 6
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 6
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 6
TmaxSoft Tibero 40 6
PHP - Язык программирования 301 5
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 5
JavaScript - Язык программирования 626 5
Apple iOS 5741 5
SAP Sybase SQL Anywhere 11 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Node.js - программная платформа 58 4
Apache HTTP Server 222 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 4
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 4
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 4
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
Microsoft Office 1921 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Google Android 10750 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 3
IBM DB2 147 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Ingres - СУБД 12 3
SQLite - встраиваемая СУБД 33 3
Оганесян Ашот 58 8
Панченко Иван 43 5
Самойленко Максим 65 4
Ганин Егор 50 3
Греф Герман 205 3
Степанов Антон 56 3
Терещенко Денис 38 3
Летунов Илья 48 3
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Бартунов Олег 32 3
Biden Joe - Байден Джо 29 2
Chen Jolly - Чен Джолли 5 2
Сигаев Федор 9 2
Гусев Дмитрий 48 2
Мельников Руслан 13 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Левашов Александр 88 2
Беляков Александр 5 2
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 2
Сушкевич Антон 56 2
Пуцин Сергей 18 2
Путин Сергей 36 2
Коротков Александр 8 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
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Рустамов Рустам 169 1
Демидов Сергей 50 1
Парфентьев Алексей 33 1
Шеховцов Юрий 33 1
Кочаров Григорий 13 1
Дунаев Сергей 28 1
Матвеев Лев 42 1
Песков Дмитрий 65 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Попов Сергей 72 1
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Глазков Александр 57 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Европа 3730 9
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
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Казахстан - Республика 2621 4
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Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
Сингапур - Республика 808 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Украина 3347 2
США - Мичиган 42 2
Индия - Республика 2161 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Япония 2760 2
Беларусь - Белоруссия 2081 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Саров 92 1
Беларусь - Минск 324 1
Россия - Оренбург 254 1
Россия - Курганская область 261 1
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Европа Западная 610 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
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Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
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Россия - Магаданская область 228 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 3 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
Человеческий фактор 126 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 328 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 4
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
РИА Новости 654 2
Business Insider 182 1
MIT Magazine 2 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 2 1
NBC News 8 1
RAIDforums - хакерский форум 5 1
Hacker News 20 1
TechRadar 71 1
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Wired - Издание 119 1
РосКомСвобода 75 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Ведомости 259 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
ZDnet 381 1
Bloomberg 785 1
The Register 337 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Wikipedia - Википедия 274 1
Forbes - Форбс 441 1
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