СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System

«Диасофт» и «АйДи – Технологии управления» подтвердили совместимость Digital Q.DataBase и Documino я подтверждены стабильность, производительность и готовность к совместной промышленной эксплуатации СУБД Digital Q.DataBase и платформы Documino. В ходе тестирования был проверен полный спектр

Обеспечена совместимость платформы Xsquare с российской СУБД Arenadata Prosperity Компания «Хи-Квадрат» подтвердила совместимость своей платформой Xsquare и ее компонентов — PGHS, XRAD, XREPORTS и XDAC — с отечественной системой управления базами данных (СУБД) Arenadata Prosperity (ADP). Технологическая совместимость решений дает возможность строить масштабируемые корпоративные ИТ-системы на базе российского программного обеспечения, а также пе

В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата» Оптимизация штата Как стало известно CNews, разработчик СУБД Postgres Pro готовится к сокращению персонала. Объявление о грядущих изменениях сделал новый генеральный директор на встрече с сотрудниками в четверг, 16 июля 2026 г. Об этом CNews сообщил

«СберТех» и «МСофт» помогут бизнесу повысить безопасность данных в высоконагруженных системах рудничества стало успешное тестирование системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB в среде платформы для защищенного обмена файлами MFlash. Партнеры подтвердили полную функц

В Metrika42 появился дашборд параметров СУБД для снижения рисков сбоев и простоев «1С» Команда Efsol представила обновление в Metrika42 – дашборд параметров СУБД, который помогает ИТ-подразделениям контролировать конфигурацию Microsoft SQL Server, ис

Решение «СберТеха» поможет бизнесу вдвое ускорить работу с данными в «1С» естах выполняли реляционные СУБД: зарубежная MS SQL Server 2019 и отечественная Platform V Pangolin DB. В сочетании с последней Platform V DataGrid показала наиболее удачные результаты, в частн

«Диасофт» и HostVM подтвердили технологическую совместимость СУБД Digital Q.DataBase и платформы виртуализации VDI ении серии испытаний, подтверждающих корректную совместную работу системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase и платформы виртуализации рабочих мест HostVM VDI. Результаты тестир

«Хи-Квадрат» и Nexign подтвердили совместимость платформы Xsquare с российской СУБД Nexign Nord местимость своей платформы Xsquare и ее компонентов — PGHS, XRAD, XREPORTS и XDAC — с отечественной СУБД для высоконагруженных систем Nexign Nord. Заказчики получают протестированный технологич

Российские ученые создали открытую базу данных для изучения концентрации внимания дователей при участии ученых НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге разработала первую открытую мультимодальную базу данных с записями активности мозга, работы сердца и видеонаблюдения, которая поможет уче

Подтверждена совместимость СУБД Digital Q.DataBase и СРК «Кибер Бэкап» кт» и «Диасофт» подтвердили совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и российской СУБД Digital Q.DataBase. Совместные испытания включали сценарии полного резервного копировани

Студент НГУ улучшил ПО, которое используют мировые корпорации рытым исходным кодом, которое используют крупные компании по всему миру для записи в распределенные базы данных терабайтного масштаба. Его изменения уже включены в официальные версии программы

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский Решение о смене генерального директора принято акционерами и связано с переходом компании к экосистемной модели. Postgres Professional последовательно расширяет портфель решений: от флагманской OLTP-СУБД к инструментам аналитической обработки данных (OLAP), средствам миграции, программно-аппаратным комплексам, платформам управления и решениям на базе ИИ. «Искусственный интеллект и новые тр

Postgres Professional переходит к экосистеме продуктов и усиливает управленческую команду: новым генеральным директором назначен Артём Галонский Postgres Professional, ведущий российский разработчик систем управления базами данных (СУБД), объявляет об изменении управленческой структуры компании. Компанию возглавит Артём Гал

«Росгосстрах» добился трехкратного роста производительности благодаря развитию компетенций с Arenadata DB «Росгосстраха» прошли вендорские курсы центра обучения Arenadata и освоили работу с СУБД Arenadata DB (ADB) — российской системы управления базами данных для хранения и обработки больших объем

Postgres Professional выпустила ProGate 1.3.0 с поддержкой Shardman и отказоустойчивой репликацией Российский разработчик СУБД Postgres Professional представил Postgres ProGate 1.3.0 — обновление продукта для миграции и репликации данных. В новой версии появилась поддержка распределённой реляционной СУБД Po

«К2Тех» включила новую аналитическую СУБД Postgres Pro Axe в портфель решений по работе с данными Российский разработчик систем управления базами данных (СУБД) Postgres Professional и ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» расширили сферы п

UDV Group и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость UDV ITM с Tantor Certified бс» («Группа Астра») завершили совместные испытания системы мониторинга ИТ-инфраструктуры UDV ITM и СУБД Tantor Certified версии 17.6.0. Подтвержденная совместимость позволит крупным организаци

Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД-полиглотом от «Диасофт» На основе платформы Directum RX и СУБД Digital Q.DataBase можно создать импортозамещенную ИТ-инфраструктуру для управления доку

Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle пы «Тантор» являются: СУБД Tantor Postgres, платформа Tantor для управления и мониторинга кластеров базы данных PostgreSQL, машина данных Tantor XData Gen3 и Tantor DI для управления трансформа

Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS Компания «Диасофт» выпустила обновление импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Ключевыми особенностями нового релиза стали переход на модульную арх

Программа резервного копирования Handy Backup совместима с российской СУБД Jatoba Компании «Газинформсервис» и «Новософт развитие» подтвердили совместимость российской СУБД «Ятоба» с программным обеспечением Handy Backup. Корректную работу решений при выполнении резервного копирования и восстановления данных подтвердили совместные испытания. По результатам те

Система ИТ-мониторинга «Пульт» официально поддерживает СУБД Postgres Pro ю PostgreSQL, с которым также совместима наша система. Поддержка Postgres Pro в качестве внутренней СУБД особенно актуальна для тех, кому важно, чтобы все компоненты “Пульта” были отечественным

«СберТех» представил СУБД для сценариев искусственного интеллекта в корпоративной инфраструктуре рТех» объявил о выводе на рынок векторной системы управления базами данных (СУБД) Platform V Vector DB. Решение ориентировано на промышленное применение в корпоративных сценариях искусственного

«Ред Софт» и Postgres Professional актуализировали совместимость всей линейки СУБД с «Ред ОС» рства. Стороны успешно завершили тестирование и обновили сертификаты совместимости операционной системы «Ред ОС» 8 со всей ключевой линейкой продуктов экосистемы Postgres Pro, включая новейшие версии СУБД и вспомогательных инструментов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. «Ред Софт» и Postgres Professional объявляют об актуализации сертификатов совместимости, подтвер

Программа резервного копирования Handy Backup совместима с российской СУБД Jatoba ООО «Новософт развитие» получило официальный сертификат, подтверждающий совместимость программного обеспечения Handy Backup с российской СУБД Jatoba компании ООО «Газинформсервис». Об этом CNews сообщили представители «Новософт развитие». Совместные испытания подтвердили корректную работу решений при выполнении резервного копиро

«Солар» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость Solar SafeInspect с СУБД Tantor Postgres в рамках программы Ready for Astra кую совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой управления базами данных СУБД Tantor Postgres. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Партнерство «Солара» с

«Диасофт» и «Парус» подтвердили совместимость своих систем еятельности и управления производством, успешно завершили испытания совместимости системы «Парус» и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Испытания подтвердил

Postgres Professional выпустила новую версию графической платформы для управления СУБД PPEM 2.7 с ИИ-ассистентом о в интерфейс платформы. При этом ИИ-ассистент, в отличие от других графических платформ управления БД на рынке, доступен к использованию и в триальной версии PPEM 2.7. Также в новой версии поя

LDM и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость CSP-платформы и СУБД Tantor Postgres Special Edition Платформа LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и система управления базами данных (СУБД) Tantor Postgres Special Edition компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») прошли испытания и подтвердили свою совместимость. Об этом CNews сообщил представитель Lansoft. Результаты

Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов Российский разработчик СУБД Postgres Professional и поставщик промышленной BI-платформы «Терн Юниверс» подтвердили готовность совместного стека к решению сложных аналитических задач корпоративного уровня. Результаты

Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» с расширенными возможностями горизонтального масштабирования и ускорения отчетности Postgres Professional представила обновление СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» 18.4.1. Новый релиз направлен на увеличение возможностей по горизонтальному масштабированию СУБД для «1С» и повышению производительности корпоративн

Innovasystem подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Innovasystem объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу продуктов компании Innovasystem на: Postgr

АО «Компания "Интертраст"» и «Тантор Лабс» подтверждают совместимость СЭД CompanyMedia 7.1.2 с СУБД Tantor Certified 16.8 вместных тестовых испытаний, проведенных специалистами обеих компаний. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В ходе испытаний проверены: установка и настройка СЭД CompanyMedia 7.1.2 на СУБД Tantor Certified 16.8; выполнение операций создания, хранения, поиска и маршрутизации документов; работа бизнес-процессов и механизмов совместного доступа; производительность и стабильност

«Ред Софт» и «Емдев» подтвердили совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси» Компании «Ред Софт» и «Емдев» подтвердили технологическую совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси» (Entaxy). По итогам проведенных испытаний совместное решение рекомендовано к промышленной эксплуатации в корпоративных ИТ-контурах, что позволя

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях основным инструментом управления компанией, который используется финансовыми, бухгалтерскими и операционными подразделениями. Из-за кратного роста числа пользователей и объема данных старая файловая СУБД перестала справляться с нагрузкой: операции выполнялись медленнее, возрастало время фиксации транзакций, появлялись ограничения при параллельной работе сотрудников. Основные проблемы были:

Решение «СберТеха» позволит бизнесу использовать искусственный интеллект для работы с большими данными Российский разработчик ПО «СберТех» развивает функциональность своей СУБД Platform V Pangolin DB, внедряя возможности по использованию искусственного интеллекта (AI). Продукт получил расш

Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников ют сверстников заниматься космосом и ИT». Екатерина продолжает развивать проект, планируя расширять базу данных и добавлять новые функции. Конфигурация может быть полезна образовательным центра

Выпущена СУБД Tantor Postgres 18.3 с передовыми функциями для высоконагруженных бизнес-приложений имает целые страницы данных непосредственно при записи на диск прозрачно для всего остального стека СУБД и хранит их в виде блоков меньшего фиксированного размера – 1024, 2048 или 4096 байт (па

«1С-Битрикс» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость продуктов для создания защищенных ИТ-контуров ение включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест, предупре