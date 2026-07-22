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СУБД Системы управления базами данных DBMS Database Management System

СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System

Системы управления базами данных (СУБД) — это программные платформы, обеспечивающие создание, хранение, обработку, защиту и администрирование структурированных данных. В условиях глобальных технологических изменений и политики импортозамещения российский рынок СУБД претерпевает качественную трансформацию: от зависимых от западных решений к автономным, безопасным и высоконагруженным отечественным платформам. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), объем рынка СУБД в России в 2025 году превысил 100 млрд рублей, а к 2031 году может достичь 251 млрд рублей, развиваясь быстрее мирового рынка благодаря импортозамещению и цифровизации.

Ключевыми технологиями-предшественниками и аналогами СУБД являются файловые системы, иерархические и сетевые базы данных, а также реляционные СУБД, такие как Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL и PostgreSQL. В России активно развиваются форки PostgreSQL, адаптированные под требования безопасности, масштабируемости и производительности. Среди них — Postgres Pro, Platform V Pangolin DB, Tantor Certified, Jatoba, Digital Q.DataBase и Tarantool. Эти решения обеспечивают HTAP-обработку (одновременную транзакционную и аналитическую), горизонтальное масштабирование, встроенную криптографию, резервирование, аудит и совместимость с отечественным ПО, включая «1С:Предприятие».

Postgres Professional выступает одним из центральных участников рынка: её СУБД Postgres Pro Enterprise включает более 100 доработок, сертифицирована ФСТЭК и интегрируется с такими продуктами, как RealMaint, Naumen Enterprise Search, Finum.NDFL, М1:Архив, Incomand, Альта-ГТД и другими. Компания также развивает распределённую СУБД Postgres Pro Shardman, способную обрабатывать петабайты данных, что подтверждено миграцией ГИС ГМП Федерального казначейства с Oracle.

Другие значимые игроки:

Десять российских компаний с собственными СУБД или массовыми внедрениями:

  1. Postgres Professional
  2. СберТех
  3. Тантор Лабс / Группа Астра
  4. Газинформсервис
  5. Диасофт
  6. VK Tech
  7. Arenadata
  8. Первый Бит (тестирование и внедрение СУБД в «»-средах)
  9. РСМ-системы (интеграция с Postgres Pro)
  10. ЕМДЕВ (портал Incommand на Postgres Pro)

Перспективы развития СУБД включают интеграцию с ИИ (прогнозирование нагрузки, автоматизация администрирования), усиление кибербезопасности (TDE, гарантированное удаление данных, управление секретами через «ОдинКлюч» и Deckhouse Stronghold), поддержку гибридных и облачных архитектур, а также консолидацию экосистемы вокруг отечественных решений. Несмотря на прогресс, полный технологический суверенитет, по оценкам экспертов, потребует не менее десяти лет, особенно в части компонентной базы и «железа».

 

 

Анжела Патракова, Редактор, журналист-аналитик. Модератор, CNews "СУБД в 2026 году: тренды и вызовы" Конференция CNews 12.03.2026 | Москва "СУБД: технологии, миграция и администрирование 2026"

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Публикаций - 13127, упоминаний - 16729

СУБД и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 1922
Microsoft Corporation 25775 1447
9594 970
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 838
IBM - International Business Machines Corp 9699 788
SAP SE 5601 673
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 510
Google LLC 12688 452
Ростелеком 10948 411
Intel Corporation 12811 370
Yandex - Яндекс 9216 365
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 338
Broadcom - VMware 2610 290
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 288
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 286
Softline - Софтлайн 3743 278
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 261
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 230
HP Inc. 5883 227
Cisco Systems 5372 211
Ред Софт - Red Soft 1236 209
Diasoft - Диасофт 1144 209
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 206
Крок - Croc 1964 203
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 202
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 201
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 198
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 195
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 192
МегаФон 10742 191
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 191
Dell EMC 5180 181
Apple Inc 13154 181
Red Hat 1378 180
VK - Mail.ru Group 3602 179
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 177
Amazon Inc - Amazon.com 3277 174
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 164
Telegram Group 2940 153
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 148
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 445
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 230
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 157
РЖД - Российские железные дороги 2096 143
Альфа-Банк 1979 134
Почта России ПАО 2370 131
Газпром ПАО 1493 131
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 95
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 83
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 82
ГПБ - Газпромбанк 1273 76
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 76
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 74
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 68
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 64
Газпром нефть 725 64
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 62
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 59
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 58
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 57
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 57
НСПК - Национальная система платежных карт 948 55
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 55
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 54
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 54
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 53
Visa International 1993 51
Россети Ленэнерго 1699 51
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 49
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 49
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 49
Microsoft - LinkedIn 699 49
Роснефть НК - нефтяная компания 562 49
ВТБ - ВТБ24 671 46
eBay Inc 1640 45
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 45
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 44
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 44
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 44
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 43
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 132
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 130
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 119
Судебная власть - Judicial power 2500 107
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 103
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 94
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 92
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 90
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 84
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 83
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 80
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 76
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 75
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 67
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 62
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 62
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 61
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 118
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 87
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 72
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 56
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 46
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 38
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 33
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 33
Apache Software Foundation - ASF 231 32
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 24
ГосИнформСистемы 160 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 19
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 17
Единая Россия - Политическая партия 321 14
OWASP - Open Web Application Security Project 146 14
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 13
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 13
Linux Foundation - Free Standards Group 206 13
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 12
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
OSI - Open Source Initiative 80 10
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 10
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 10
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 4977
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 3791
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3215
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2913
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 2617
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2524
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2114
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1628
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1623
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1523
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1443
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1322
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1319
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1218
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1214
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1206
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1205
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1174
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1168
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1167
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1058
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1003
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 977
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 956
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 878
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 852
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 844
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 832
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 796
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 795
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 791
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 679
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 678
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 670
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 655
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 647
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 630
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 627
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 622
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 599
Linux OS 11533 1386
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1364
Microsoft Windows 16882 1046
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 925
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 879
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 835
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 614
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 526
Oracle Java - язык программирования 3469 474
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 429
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 424
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 393
Microsoft Office 4170 392
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 386
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 359
Google Android 15243 345
Microsoft Windows 2000 8678 313
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 277
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 254
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 244
IBM DB2 396 238
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 229
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 227
Apple iOS 8583 222
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 219
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 219
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 212
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 207
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 204
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 202
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 201
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 200
Apache Hadoop 470 185
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 184
Intel x86 - архитектура процессора 2151 183
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 181
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 181
Microsoft Azure 1526 180
Apple iPhone 6 4861 180
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 176
Панченко Иван 197 153
Путин Владимир 3454 145
Шадаев Максут 1210 118
Яценко Вадим 104 87
Тятюшев Максим 215 81
Рустамов Рустам 548 79
Медведев Дмитрий 1665 75
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 69
Никифоров Николай 1138 64
Бартунов Олег 54 49
Зенкин Денис 263 48
Сивцев Илья 174 47
Урусов Виктор 157 38
Мишустин Михаил 787 37
Кирьянова Александра 169 36
Оганесян Ашот 152 35
Глазков Александр 151 35
Смирнов Алексей 269 35
Осипов Юрий 74 33
Козырев Алексей 328 32
Абакумов Евгений 227 31
Трандин Сергей 128 31
Синьков Кирилл 73 30
Тараканов Дмитрий 52 30
Геллерман Михаил 77 30
Нестеров Алексей 175 29
Натрусов Артем 313 28
Греф Герман 485 28
Мельникова Анастасия 440 27
Ульянов Владимир 162 27
Щеголев Игорь 699 26
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 26
Сотин Денис 216 26
Чаркин Евгений 317 25
Ульянов Николай 176 25
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 25
Семенов Михаил 41 25
Кубарев Алексей 59 24
Лазуков Станислав 52 24
Зайцев Михаил 345 24
Россия - РФ - Российская федерация 166167 7497
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1709
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1521
Европа 24964 716
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 711
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 669
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 448
Германия - Федеративная Республика 13221 423
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 355
Украина 7928 273
Казахстан - Республика 6048 256
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 242
Беларусь - Белоруссия 6289 213
Франция - Французская Республика 8177 212
Земля - планета Солнечной системы 10865 190
Япония 13807 185
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 181
Индия - Bharat 5869 161
Азия - Азиатский регион 5920 155
Россия - СФО - Новосибирск 4876 146
Канада 5081 145
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 142
Южная Корея - Республика 7052 120
США - Калифорния 4829 119
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 117
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 111
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 109
Нидерланды 3746 102
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 99
Европа Восточная 3138 97
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 96
Испания - Королевство 3840 92
Италия - Итальянская Республика 4508 90
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 90
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 89
Израиль 2856 88
США - Нью-Йорк 3180 88
Финляндия - Финляндская Республика 3697 86
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 84
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1495
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Fortune Global 500 295 16
Gartner - Dataquest 353 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
Informa - Ovum - Omdia 155 13
CNews Рынок ИТ-услуг 171 12
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 12
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 12
Fortune Global 100 142 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 11
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 10
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 10
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 8
Microsoft Research 144 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 7
Zecurion Analytics 25 6
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 6
Markets&Markets Research 113 6
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 6
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 6
IBM Research 111 6
IDC Russia - IDC Россия 183 6
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 6
Allied Market Research 22 6
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 5
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 5
Forbes Global 2000 50 5
comScore 379 5
РАН - Российская академия наук 2122 96
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 74
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 62
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 51
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 38
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 37
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 27
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 27
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 26
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 25
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 25
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 24
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 20
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 20
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 19
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 17
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 17
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 17
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 16
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 16
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 15
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 14
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 13
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 13
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 13
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 12
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 12
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 12
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 11
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 11
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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