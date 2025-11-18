Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba. Новые версии — 6.10.1, 5.14.1 и 4.19.1 — включают ряд существенных улучшений, которые упрощают управление, мониторинг и работу СУБД, а также повышают уровень защиты данных.

Разработчики основательно поработали над ключевыми функциями. Улучшен веб-интерфейс администратора, упрощено управление кластерными узлами, оптимизирован сбор логов и событий информационной безопасности. Также доработаны инвентаризация, горизонтальное масштабирование, архивация/восстановление данных, полнотекстовый поиск и система мониторинга. Управлять базой данных станет удобнее, а её работа — стабильнее, при этом уровень защиты данных выйдет на новый уровень, обещают в «Газинформсервисе».

«Эти обновления значительно упрощают ежедневную работу администраторов и повышают стабильность работы всей системы. Обновлены пользовательский веб-интерфейс администратора СУБД, управление режимом работы узлов кластера, централизованный сбор записей событий, запись событий информационной безопасности, генератор конфигурационного файла, инвентаризация СУБД, горизонтальное масштабирование, архивация и восстановление данных, полнотекстовый поиск баз данных, система мониторинга различных программных систем и сервисов», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

«Газинформсервис» напоминает о статусе сертифицированных версий продукта. Продажа и поддержка версий Jatoba 5.8.2 и 4.13.2, выпущенных по сертификату ФСТЭК России №4327 от 19 ноября 2020 г., будут осуществляться до 12 ноября 2027 г. (для 5.8.2) и до 12 ноября 2026 г. (для 4.13.2). Это гарантирует заказчикам, использующим эти версии, беспрепятственную работу и отсутствие претензий со стороны регуляторов в течение всего периода поддержки.

Компания подтверждает курс на использование передовых технологий: следующая версия СУБД Jatoba будет базироваться на новейшем ядре PostgreSQL 18, что обещает дальнейшее повышение производительности и функциональности продукта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Роботы с ИИ провалили тесты на безопасность. Они соглашались отбирать у человека инвалидное кресло и крали данные кредиток

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

«Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/