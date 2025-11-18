Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba. Новые версии — 6.10.1, 5.14.1 и 4.19.1 — включают ряд существенных улучшений, которые упрощают управление, мониторинг и работу СУБД, а также повышают уровень защиты данных.

Разработчики основательно поработали над ключевыми функциями. Улучшен веб-интерфейс администратора, упрощено управление кластерными узлами, оптимизирован сбор логов и событий информационной безопасности. Также доработаны инвентаризация, горизонтальное масштабирование, архивация/восстановление данных, полнотекстовый поиск и система мониторинга. Управлять базой данных станет удобнее, а её работа — стабильнее, при этом уровень защиты данных выйдет на новый уровень, обещают в «Газинформсервисе».

«Эти обновления значительно упрощают ежедневную работу администраторов и повышают стабильность работы всей системы. Обновлены пользовательский веб-интерфейс администратора СУБД, управление режимом работы узлов кластера, централизованный сбор записей событий, запись событий информационной безопасности, генератор конфигурационного файла, инвентаризация СУБД, горизонтальное масштабирование, архивация и восстановление данных, полнотекстовый поиск баз данных, система мониторинга различных программных систем и сервисов», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».

«Газинформсервис» напоминает о статусе сертифицированных версий продукта. Продажа и поддержка версий Jatoba 5.8.2 и 4.13.2, выпущенных по сертификату ФСТЭК России №4327 от 19 ноября 2020 г., будут осуществляться до 12 ноября 2027 г. (для 5.8.2) и до 12 ноября 2026 г. (для 4.13.2). Это гарантирует заказчикам, использующим эти версии, беспрепятственную работу и отсутствие претензий со стороны регуляторов в течение всего периода поддержки.

Компания подтверждает курс на использование передовых технологий: следующая версия СУБД Jatoba будет базироваться на новейшем ядре PostgreSQL 18, что обещает дальнейшее повышение производительности и функциональности продукта.