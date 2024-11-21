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Газинформсервис Jatoba СУБД

Газинформсервис - Jatoba СУБД

СУБД Jatoba — защищенная система управления базами данных (СУБД), имеющая кластерные решения по отказоустойчивости, производительности и обеспечивающая круглосуточную безопасную работу с данными.


21.11.2024 Вышло обновление СУБД Jatoba до версии 6.4.1

Вышло обновление СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» до версии 6.4.1. Новая версия предлагает пользователям ряд преимуществ, которые обеспечивают более высокий уровень защиты данных. Об этом CNews сообщили предст
19.11.2024 Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими

Компании «Газинформсервис» и «МСофт» завершили технические испытания, которые подтвердили корректность совместной работы СУБД Jatoba с программным обеспечением MFlash версии 8. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Совместимость Jatoba с MFlash была подтверждена в ходе совместных испы
18.11.2024 Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость

Компании «Газинформсервис» и «Стахановец» завершили серию технических испытаний на совместимость СУБД Jatoba и системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец». Специалисты провели всесторонние испытания, которые подтвердили корректность совместной работы ПО. Результат зафик
14.11.2024 Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур

Разработка отечественной компании «Газинформсервис» — защищенная система управления базами данных (СУБД) Jatoba — интегрирована с программной платформой видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise. Это открывает новые возможности для организации безопасной и надежной видеокоммуникации в государс
30.10.2024 Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise

Компании «Газинформсервис» и «Лаборатория МБК» подтвердили совместимость своих разработок — СУБД Jatoba и почтового сервера TEGU Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Jatoba — это СУБД, предназначенная для работы в различных сферах, включая бан
17.09.2024 ЕЦУ Dallas Lock полностью совместим с СУБД Jatoba

и «Газинформсервис», системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации, подтвердили корректность совместной работы единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock и СУБД Jatoba. СУБД Jatoba — это ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Обеспечивает многопользовательский доступ к расположенным в ней данным с разным уровн
29.08.2024 Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba

» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили совместимость системы Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba в ходе совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». S
26.08.2024 Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux

«Лаборатория Касперского» продолжают тесное сотрудничество в области кибербезопасности. Специалистами успешно завершена серия испытаний на совместимость функционирования сертифицированной версии СУБД Jatoba 4.9 с Kaspersky Security Center Linux 15.1. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД Jatoba – это современная система управления базами данных, разработанная О
12.08.2024 Новые возможности СУБД Jatoba – улучшены функции безопасности, удобства и функциональности

Обновление СУБД Jatoba до версии 5.7.1 предлагает для пользователей и потенциальных клиентов ряд улучшений, направленных на повышение функциональности, безопасности и удобства использования. Об этом CNews сооб
23.07.2024 Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных

копирование и быстрое восстановление данных в случае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной
14.03.2024 «Газинформсервис» и «ИТ-Контур» объявили о совместимости своих ИТ-решений

Компании «Газинформсервис» и «ИТ-Контур» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и АРС («Аналитическая Расчетная Система»). Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и АРС при соблюдении требований, указанн
21.02.2024 «СИЛА Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости продуктов ПО SILA Union и СУБД Jatoba

информсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: SILA Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители компании «СИЛА Юнион». Результаты тестовых испытаний подтвердили корректн
13.02.2024 «Сила Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости Sila Union и Jatoba

об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: Sila Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования ПО Sila Union и СУБД Ja
29.01.2024 Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы

Компании ООО «Газинформсервис» и ООО «ПИКС Роботикс» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и PIX BI. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Компании-партнеры провели серию успешных испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и PIX BI.

Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: Мы не нашли подходящую СУБД у вендоров, поэтому сами стали вендором

ботчики претендуют на место ушедшей Oracle, а бизнес стоит перед непростым выбором. «Газинформсервис» несколько лет назад встал перед таким же выбором – и в итоге начал разрабатывать собственную СУБД Jatoba. О том, чем интересно это решение, рассказывает заместитель генерального директора «Газинформсервис» Роман Пустарнаков. 27.12.2023 CNews: Вы представили СУБД Jatoba в 2019 году. Р
20.12.2023 Подтверждена работоспособность продуктов «БОСС» на СУБД Jatoba

Российские компании SL Soft и «Газинформсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: полнофункциональных решений для управления персоналом «БОСС» и СУБД Jatoba, предназначенной для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность
31.10.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр»

Завершена серия испытаний на совместимость в работе продуктов СУБД Jatoba и платформы управления «Аврора центр». Заказчики, выбравшие СУБД Jatoba для использования в своей инфраструктуре, могут развернуть отечественную платформу «Аврора центр», которая

14.08.2023 Solar Dozor оптимизировал работу с архивом событий с помощью СУБД Jatoba

жденные возможности архива Solar Dozor cоставляют свыше 10 лет хранения данных и более 1000 ТБ объема, при этом среднее время полнотекстового поиска по архиву занимает одну секунду. Интеграция с СУБД Jatoba позволит повысить надежность, производительность и улучшить масштабируемость DLP-системы Solar Dozor. Это поможет офицерам безопасности эффективнее работать с системой и оперативнее пров
22.06.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с СРК «Кибер бэкап 16»

«Газинформсервис» и «Киберпротект» успешно завершили серию испытаний совместной работы продуктов собственной разработки: СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер бэкап 16». Тестирование показало совместимость и корректность их одновременного использования. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект»
07.04.2023 Подтверждена совместимость СКДПУ НТ «Шлюз доступа» и СУБД Jatoba

н» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки. Успешно завершена серия испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba – разработка компании «Газинформсервис», и СКДПУ НТ «Шлюз доступа», производства компании «Айти бастион», при условии выполнения требований эксплуатационной документации. «СУБД Jatoba
14.03.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с BPM-платформой Polycode

гентство «Полилог» завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки. Завершена серия испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba, разработанная компанией «Газинформсервис», и Polycode («Поликод»), производства компании ООО Агентство «Полилог», при условии выполнения требований эксплуатационной документации. Об это
17.01.2023 Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия

СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») успешно прошла оценку соответствия четвертому уровню доверия. Сегодня Jatoba, как и все лидеры российского рынка СУБД, может применяться: н
18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала партнером компании «Газинформсервис», разработчика системы управления базами данных Jatoba. Теперь в частном облаке MCS будет распространяться защищенная российская СУБД Jatoba. Ее могут использовать компании с повышенными требованиями к безопасности ИТ, в частности, не
17.09.2020 СУБД «Jatoba» заработала на отечественной РЕД ОС

ские разработчики «Газинформсервис» и «Ред софт» объявили о технологическом партнерстве. В целях развития сотрудничества компании провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно СУБД «Jatoba» (производства «Газинформсервис») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). СУБД «Jatoba» – программное средство общего назначения, предназначенное для создания и

18.10.2019 Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro

на PostgreSQL В реестре отечественного ПО при Минкомсвязи произошло примечательное пополнение раздела «Системы управления базами данных» (СУБД). В него был внесен продукт компании «Газинформсервис» — Jatoba. По данным, которые 17 октября 2019 г., распространил разработчик, он представляет собой программное средство общего назначения для создания и управления реляционными базами данных и обе

Публикаций - 61, упоминаний - 63

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 46
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 10
Oracle Corporation 6688 8
Ред Софт - Red Soft 700 6
8213 6
Microsoft Corporation 24625 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
SAP SE 5277 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Yandex - Яндекс 7339 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Цифра ГК 2426 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Directum - Директум 1089 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
АйТи 1365 2
АйТи Бастион - IT Bastion 100 2
Telegram Group 1983 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
SILA Union - СИЛА Юнион 20 2
Broadcom - VMware 2359 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 2
ИАС Диджитал 7 2
ИндаСофт - InduSoft 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Газпром ПАО 1342 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Polylog - Агентство Полилог 22 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Альфа-Банк 1769 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Газпромсервис 1 1
Tesla Motors 396 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 51 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
EPSI HighAdvance 1 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Uber 330 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Абсолют Банк 230 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 42 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 29 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 8
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 119 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 17
Linux OS 9936 17
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 10
Microsoft Windows 15656 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 5
Новые облачные технологии - МойОфис 778 5
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 5
Газинформсервис - SafeERP 13 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 3
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 3
Google Android 13994 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Газинформсервис - Ankey IDM 24 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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