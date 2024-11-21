Газинформсервис - Jatoba СУБД

Вышло обновление СУБД Jatoba до версии 6.4.1 Вышло обновление СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» до версии 6.4.1. Новая версия предлагает пользователям ряд преимуществ, которые обеспечивают более высокий уровень защиты данных. Об этом CNews сообщили предст

Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими Компании «Газинформсервис» и «МСофт» завершили технические испытания, которые подтвердили корректность совместной работы СУБД Jatoba с программным обеспечением MFlash версии 8. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Совместимость Jatoba с MFlash была подтверждена в ходе совместных испы

Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость Компании «Газинформсервис» и «Стахановец» завершили серию технических испытаний на совместимость СУБД Jatoba и системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец». Специалисты провели всесторонние испытания, которые подтвердили корректность совместной работы ПО. Результат зафик

Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур Разработка отечественной компании «Газинформсервис» — защищенная система управления базами данных (СУБД) Jatoba — интегрирована с программной платформой видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise. Это открывает новые возможности для организации безопасной и надежной видеокоммуникации в государс

Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise Компании «Газинформсервис» и «Лаборатория МБК» подтвердили совместимость своих разработок — СУБД Jatoba и почтового сервера TEGU Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Jatoba — это СУБД, предназначенная для работы в различных сферах, включая бан

ЕЦУ Dallas Lock полностью совместим с СУБД Jatoba и «Газинформсервис», системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации, подтвердили корректность совместной работы единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock и СУБД Jatoba. СУБД Jatoba — это ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Обеспечивает многопользовательский доступ к расположенным в ней данным с разным уровн

Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba » (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили совместимость системы Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba в ходе совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». S

Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux «Лаборатория Касперского» продолжают тесное сотрудничество в области кибербезопасности. Специалистами успешно завершена серия испытаний на совместимость функционирования сертифицированной версии СУБД Jatoba 4.9 с Kaspersky Security Center Linux 15.1. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД Jatoba – это современная система управления базами данных, разработанная О

Новые возможности СУБД Jatoba – улучшены функции безопасности, удобства и функциональности Обновление СУБД Jatoba до версии 5.7.1 предлагает для пользователей и потенциальных клиентов ряд улучшений, направленных на повышение функциональности, безопасности и удобства использования. Об этом CNews сооб

Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных копирование и быстрое восстановление данных в случае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной

«Газинформсервис» и «ИТ-Контур» объявили о совместимости своих ИТ-решений Компании «Газинформсервис» и «ИТ-Контур» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и АРС («Аналитическая Расчетная Система»). Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и АРС при соблюдении требований, указанн

«СИЛА Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости продуктов ПО SILA Union и СУБД Jatoba информсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: SILA Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители компании «СИЛА Юнион». Результаты тестовых испытаний подтвердили корректн

«Сила Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости Sila Union и Jatoba об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: Sila Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования ПО Sila Union и СУБД Ja

Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы Компании ООО «Газинформсервис» и ООО «ПИКС Роботикс» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и PIX BI. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Компании-партнеры провели серию успешных испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и PIX BI.

Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: Мы не нашли подходящую СУБД у вендоров, поэтому сами стали вендором ботчики претендуют на место ушедшей Oracle, а бизнес стоит перед непростым выбором. «Газинформсервис» несколько лет назад встал перед таким же выбором – и в итоге начал разрабатывать собственную СУБД Jatoba. О том, чем интересно это решение, рассказывает заместитель генерального директора «Газинформсервис» Роман Пустарнаков. 27.12.2023 CNews: Вы представили СУБД Jatoba в 2019 году. Р

Подтверждена работоспособность продуктов «БОСС» на СУБД Jatoba Российские компании SL Soft и «Газинформсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: полнофункциональных решений для управления персоналом «БОСС» и СУБД Jatoba, предназначенной для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность

Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр» Завершена серия испытаний на совместимость в работе продуктов СУБД Jatoba и платформы управления «Аврора центр». Заказчики, выбравшие СУБД Jatoba для использования в своей инфраструктуре, могут развернуть отечественную платформу «Аврора центр», которая

Solar Dozor оптимизировал работу с архивом событий с помощью СУБД Jatoba жденные возможности архива Solar Dozor cоставляют свыше 10 лет хранения данных и более 1000 ТБ объема, при этом среднее время полнотекстового поиска по архиву занимает одну секунду. Интеграция с СУБД Jatoba позволит повысить надежность, производительность и улучшить масштабируемость DLP-системы Solar Dozor. Это поможет офицерам безопасности эффективнее работать с системой и оперативнее пров

Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с СРК «Кибер бэкап 16» «Газинформсервис» и «Киберпротект» успешно завершили серию испытаний совместной работы продуктов собственной разработки: СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер бэкап 16». Тестирование показало совместимость и корректность их одновременного использования. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект»

Подтверждена совместимость СКДПУ НТ «Шлюз доступа» и СУБД Jatoba н» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки. Успешно завершена серия испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba – разработка компании «Газинформсервис», и СКДПУ НТ «Шлюз доступа», производства компании «Айти бастион», при условии выполнения требований эксплуатационной документации. «СУБД Jatoba

Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с BPM-платформой Polycode гентство «Полилог» завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки. Завершена серия испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba, разработанная компанией «Газинформсервис», и Polycode («Поликод»), производства компании ООО Агентство «Полилог», при условии выполнения требований эксплуатационной документации. Об это

Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») успешно прошла оценку соответствия четвертому уровню доверия. Сегодня Jatoba, как и все лидеры российского рынка СУБД, может применяться: н

В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала партнером компании «Газинформсервис», разработчика системы управления базами данных Jatoba. Теперь в частном облаке MCS будет распространяться защищенная российская СУБД Jatoba. Ее могут использовать компании с повышенными требованиями к безопасности ИТ, в частности, не

СУБД «Jatoba» заработала на отечественной РЕД ОС ские разработчики «Газинформсервис» и «Ред софт» объявили о технологическом партнерстве. В целях развития сотрудничества компании провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно СУБД «Jatoba» (производства «Газинформсервис») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). СУБД «Jatoba» – программное средство общего назначения, предназначенное для создания и