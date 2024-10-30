Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise

Компании «Газинформсервис» и «Лаборатория МБК» подтвердили совместимость своих разработок — СУБД Jatoba и почтового сервера TEGU Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Jatoba — это СУБД, предназначенная для работы в различных сферах, включая банковскую и финансовую.

TEGU Enterprise — это отечественное серверное геораспределенное высоконагруженное программное обеспечение, работающее на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux, включающее в себя почтовую службу, сервис адресных книг и календарей.

«Это партнерство демонстрирует наше стремление к созданию качественных отечественных решений для российского рынка. Мы уверены, что совместное использование TEGU Enterprise и Jatoba позволит организациям добиться новых уровней эффективности и безопасности в работе с электронной почтой», — отметил ведущий менеджер группы по работе с партнерами компании «Газинформсервис» Андрей Макаров.

«Одно из уникальных свойств почтового сервера TEGU Enterprise заключается в том, что для хранения почты, календарей и адресных книг он использует СУБД. Именно это обстоятельство делает его масштабируемым и функциональным. В этой связи понятно, с какой тщательностью мы подходим к выбору отечественных СУБД, которые рекомендуем использовать с TEGU. Благодарим наших коллег из "Газинформсервис" за помощь в тестировании и рекомендуем нашим пользователям использовать СУБД Jatoba», — отметил генеральный директор ООО «Лаборатория МБК» Игорь Кальметов.