Обновление прошивки превращает смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco в «кирпичи». Коснуться может каждого. Есть секретное «лекарство»

Установка на смартфон Xiaomi, Redmi или Poco прошивки HyperOS 3 может полностью программно уничтожить устройство – оно превратится в очень дорогой «кирпич» с цветным дисплеем. Проблема кроется в новом механизме региональной блокировки – если смартфон не предназначен для страны, в которой используется, он «окирпичится». Починить его своими силами можно, но получится это не у каждого – все зависит от конкретной модели смартфона.

Китай есть? А если не найду?

Обновление прошивки на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco может вывести их из строя. Как пишет портал Gizchina, апдейт HyperOS 3, который Xiaomi начала распространять осенью 2025 г., приводит к полной программной «смерти» устройств. Иными словами, они полностью «окирпичиваются», не давая возможности в домашних условиях откатиться на стабильную и проверенную HyperOS 2.

Проблема кроется одновременно и самой прошивке, и в устройствах, на которые она устанавливается. Xiaomi встроила в HyperOS 3 новый механизм региональной блокировки, и именно он, срабатывая, превращает мобильники в «кирпичи».

Иными словами, HyperOS 3 «видит», что телефон, предназначенный для рынка Китая, работает в совершенно другой стране, да еще с принудительно установленной глобальной версией прошивки. Такие мобильники Xiaomi причисляет к «серым» и блокирует. Переустановить прошивку с китайской на глобальную очень непросто – Xiaomi постоянно усложняет этот процесс, но китайские предприниматели раз за разом обходят новые ограничения.

Сам виноват

«Серые» смартфоны выглядят точь-в-точь как обычные, и на них почти нигде не написано, что они предназначены только для рынка КНР. Наличие глобальной прошивки лишь усиливает их сходство с легальными аппаратами.

Чем старше смартфон, тем ниже вероятность, что для него выйдет «убийственная» прошивка

Другими словами, любой пользователь может по незнанию купить «серый» мобильник Xiaomi или одной из ее «дочек» в лице Poco и Redmi, например, на маркетплейсе. Если модель актуальная, то она с высокой степенью вероятности получит обновление до HyperOS 3 – этот апдейт предназначен в общей сложности для нескольких десятков смартфонов и планшетов Xiaomi.

После установки обновления «серый» смартфон будет постоянно активировать режим восстановления. Загружать операционную систему он перестанет.

Как защититься

Отличить смартфон для китайского рынка от аналогичного, но предназначенного для других стран, можно лишь по его маркировке. У каждой модели телефона Redmi, Xiaomi или Poco есть своя маркировка, представляющая собой цифро-буквенную комбинацию.

Если в конце этой маркировки есть литера «С», то при нахождении за пределами КНР от покупки такого смартфона при наличии альтернативы лучше будет отказаться. «С» в данном случае означает China или Китай.

Второй вариант защиты – принудительное отключение обновления прошивки, но он подходит не всем. Также стоит отметить, что владельцы старых, по мнению Xiaomi, устройств, от этой проблемы заранее избавлены – компания регулярно сокращает список поддерживаемых смартфонов, получающих апдейты ПО, и HyperOS 3 достанется далеко не каждому.

Волшебная «таблетка»

Также есть способ восстановления смартфона, который уже превратился в «кирпич». Как пишет Gizchina, нужно несколько раз подряд перезагрузить телефон.

Таких перезагрузок нужно, по меньшей мере, семь. Система расценит это как критический сбой и автоматически откатит устройство до предыдущей версии прошивки. Однако это может сработать не на всех устройствах.

Что такое HyperOS

HyperOS – это новая программная оболочка для Android-устройств компаний Xiaomi, Redmi и Poco. Она впервые появилась в конце 2023 г. и к осени 2025 г. доросла то полноценной версии 3.

Фактически, HyperOS представляет собой замену прошивки MIUI, которую Xiaomi развивала с 2010 г., и которая была ее самым первым продуктом – ее первый смартфон Mi 1 вышел лишь через год после дебюта MIUI.

Несмотря на то, что Xiaomi официально отказалась от MIUI и полностью перешла на HyperOS, во многих старых смартфонах, которые больше не получают обновления, по-прежнему используется именно MIUI. Например, смартфон Xiaomi Mi Max 3 вышел в 2018 г. и получил последний апдейт прошивки в 2020 г. На нем установлена MIUI 12.