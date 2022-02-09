Индексная книга CNews*
Xiaomi Redmi серия смартфонов
Публикаций - 228, упоминаний - 384
Xiaomi Redmi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GizmoChina 90 17
|GSM Arena 57 11
|91Mobiles 590 10
|GizChina - Издание 42 10
|CNews - ZOOM.CNews 1609 6
|ITHome 18 5
|TENAA 18 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|Android Authority 37 3
|AnandTech 68 3
|Jiemian 4 3
|Bloomberg 1009 3
|Xiaomishka 3 2
|РИА Новости 766 2
|DigiTimes - Издание 1284 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|Revü 1 1
|Boy Genius Report - BGR 49 1
|NDTV.com 3 1
|OnLeaks 17 1
|NotebookCheck 7 1
|Российская газета 228 1
|ZDnet 584 1
|SlashGear 134 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|cnTechPost 7 1
|Mobiltelefon 3 1
|Ведомости 375 1
|The Verge - Издание 482 1
|Business Insider 192 1
|SamMobile 44 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
|Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 14
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.