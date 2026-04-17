Xiaomi Redmi - серия смартфонов

Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые Дешевле и в десятки раз больше смартфона Компания Xiaomi начала продажи телевизоров новой линейки Redmi TV A Pro 2026, пишет портал Gizmochina. Их премьера прошла в Китае, и здесь же они появ

«М.видео» начинает продажи Redmi A7 Pro «М.видео» объявляет о старте продаж Redmi A7 Pro — первой Pro-модели в серии Redmi A. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Redmi A7 Pro получил увеличенный 6,9-дюймовый дисплей. Пиковая яркость – 800 нит,

Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi общили CNews представители ритейлера «М.Видео», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) самыми востребованными, если отталкиваться от объемов продаж, в стране оказались бюджетники Realme и Redmi, которые стоят меньше 10 тыс. руб. На первом месте в рейтинге находится Realme Note 60X с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В такой комплектации в сети DNS этот смартфон к момен

Сказка кончилась. Любимая россиянами «дочка» Xiaomi крушит свои устои и задирает цены на дешевые смартфоны Redmi уже не та Китайская компания Redmi, производитель недорогих смартфонов, меняет подход к бизнесу. Дешевых Android-мобильник

Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей Доступный телевизор Xiaomi Компания Xiaomi провела в Китае премьеру своего новейшего телевизора Redmi Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition. Отличительная черта новинки, помимо длинного названия – это цена, которая составила всего 1399 юаней или 16,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 м

В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств Компания diHouse, официальный дистрибьютор продукции Xiaomi и Redmi в России, объявляет о старте продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планшеты флагманской серии Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro1

Обновление прошивки превращает смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco в «кирпичи». Коснуться может каждого. Есть секретное «лекарство» Китай есть? А если не найду? Обновление прошивки на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco может вывести их из строя. Как пишет портал Gizchina, апдейт HyperOS 3, который Xiaomi начала распространять осенью 2025 г., приводит к полной программной «смерти» устройств. Иными

В России начались продажи серии смартфонов Redmi Note 15: титаническая прочность в сочетании с продвинутой камерой Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi и Redmi, представляет на российском рынке серию Redmi Note 15, включающую 4 модели - Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro и Redmi Note

«М.видео» назвала самые популярные планшеты осени «М.видео» подвела итоги продаж планшетов на российском рынке в осенний период 2025 г. Покупатели чаще всего выбирали модели Apple, Samsung, Xiaomi, Redmi и Huawei, ориентируясь на производительность, диагональ экрана и оптимальную цену. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Осенью 2025 г. в топ продаж в денежном выражении вошли A

«М.видео» назвала самые популярные смартфоны осени 2025 г. на российском рынке «М.видео» представила рейтинг самых востребованных смартфонов осени 2025 г. в России. По итогам сезона покупатели чаще всего выбирали доступные модели Realme, Redmi, Samsung и Tecno, а в денежном выражении лидерами традиционно стали флагманские устройства Apple и Samsung. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». По количеству проданных смартфо

В «М.Видео» начались продажи Redmi 15 «М.Видео» объявляет старт продаж смартфона Redmi 15 — смартфона с аккумулятором на 7000 мАч, 6,9-дюймовым FHD+ дисплеем и двойной камерой на 50 МП с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Модель предл

Xiaomi уволила главу любимой россиянами Redmi за разглашение секретной информации Болтунов не прощаем Компания Xiaomi, известная в России своими смартфонами, планшетами и телевизорами, оставила без работы руководителя бренда компании Redmi Ван Тэна (Wang Teng), пишет NotebookCheck. Его уволили за предание огласке информации, которую нельзя было афишировать. Redmi – это в очень далеком прошлом линейка недорогих смартф

В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи смартфона Redmi 15C «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 15C с 6,9-дюймовым дисплеем. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Redmi 15C имеет корпус с закругленными углами и задней 3D-панелью. Смартфон доступен в четыре

Xiaomi убивает свои последние дешевые смартфоны. Вышел Redmi 15 по неадекватно высокой цене Redmi за много денег Компания Xiaomi разработала смартфон 15 5G, который стал новым представителем базовой линейки Redmi. Вот только его цена больше не такая базовая, как было в случае с предыдущими моделями серии. Новинка пришла на смену смартфону Redmi 13 5G, поскольку модели Redmi 14 5G не

Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой гда дешево – не значит плохо В Индии состоялась премьера смартфона Note 14 SE 5G китайской компании Redmi – «дочки» всемирно известной Xiaomi. Новинка относится к ультрабюджетному сегменту – по

В России начались продажи Серии Redmi Pad 2 по специальной цене Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Redmi Pad 2 и его версию с поддержкой 4G — бюджетные планшеты, предоставляющие усовершенствованные возможности для широкой аудитории. Благодаря дисплею с высокой четкостью изображения, длительн

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Redmi Pad 2 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Redmi Pad 2 и его версии с поддержкой 4G. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Серия Redmi Pad 2 оснащена 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К, плотностью пикселе

Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом iPad mini по-китайски Компания Xiaomi провела предварительный анонс своего новейшего планшетного компьютера K Pad, который она собирается продавать под дочерним брендом Redmi. Это не первый планшет как у самой Xiaomi, так и у Redmi, но эта модель выделяется своими ультракомпактными, по меркам планшетов, размерами. Большинство пользователей привыкли, что

Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro Общемировой релиз Компания Xiaomi начала мировые продажи планшетного компьютера Redmi Pad 2, основная «фишка» которого – это его цена. В рознице он стоит меньше 14 тыс. руб., и купить его можно в целом ряде стран, включая Индию, Филиппины, Германию. Россия на момент выхода

Xiaomi смогла. Выпущены супердешевые мониторы с ультрабыстрым экраном для геймеров и художников. Они стоят меньше $100 Redmi, но не смартфон Компания Xiaomi выпустила мониторы G24 240Hz Edition и G27, ориентированные в первую очередь на любителей поиграть в компьютерные игры. Новинки будут продаваться под маркой Redmi – это дочерний бренд Xiaomi, очень популярный в России. Под ним Xiaomi выпускает свои недорогие устройства, хотя с 2025 г. это больше не касается смартфонов – новый Redmi Note 14 н

Xiaomi выпустила гигантский телевизор, совмещенный с монитором. Он супердешевый и занимает половину стены ТВ «два в одном» Компания Xiaomi выпустила под своим дочерним брендом Redmi новый телевизор TV X55 2025 с развитыми игровыми возможностями, пишет портал GizmoChina, а поскольку к нему можно подключать полноценный компьютер, то это не только телевизор, но и монито

В России представлен смартфон Redmi A5: мощная камера и улучшенная производительность в новом дизайне Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Redmi A5 — смартфон с обновленным дизайном, улучшенной камерой и широким дисплеем, предназначенный для тех, кто ценит практичность и эстетику. Об этом CNews сообщили представители diHouse. R

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Redmi A5 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi A5. Стоимость новинки в «М.Видео-Эльдорадо» — от 6 490 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смартфон представлен в нескольких изысканных цветах: «черная ночь», «

В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП Бюджетный, но только на бумаге В России стартовали продажи нового среднебюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 14S с большим 6,67-дюймовым экраном, о чем CNews сообщили представители дистрибьютора diHouse. Несколько поколений назад, во времена моделей 10S и даже 12S, которая вышла в России в

Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке» В «Ситилинке» стал доступен для покупки Redmi Note 14S – смартфон с камерой 200 МП и AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк». Смартфон имеет корпус толщиной 7,98 мм и весит 179

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi Note 14S, который дополнит серию Redmi 14. Стоимость новинки составит от 25 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смартфон получил систему камер с иску

Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году ованной моделью смартфона на базе IOS у зумеров оказался iPhone 11, а на Android первое место занял Redmi 12 4G. Об этом CNews сообщили представители Blink. По данным исследования, молодежь чащ

Группа «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 смартфонов на рынке России по итогам I квартала 2025 года ке России. Средняя цена приобретаемого смартфона на рынке России выросла на 2%: с 24,7 тыс. руб. до 25,2 тыс. руб. В топ брендов в количественном выражении по итогам I квартала 2025 г. входят Xiaomi (Redmi), Tecno, realme, Samsung и Infinix. В денежном выражении рынок возглавляют Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi) и Tecno. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». В топ с

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи носимых устройств Xiaomi «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи наушников серии Redmi Buds 6, а также умных часов Redmi Watch 5. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 4 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Redmi

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Redmi Note 14 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфонов серии Redmi Note 14. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 18 990 руб. В период до 9 марта 2025 г. действуют специальные предложения и скидки до 3 000 руб. Об этом CNews сообщили предст

Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К 4К-телевизор по цене дешевого смартфона В Китае состоялась премьера новых умных телевизоров Xiaomi – Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition. Это серия смарт-ТВ, состоящая из четырех моделей, младшая из которых готова предложить покупателям экран на 43 дюйма по диагонали при разрешении

Xiaomi живьем закапывает любимый россиянами бренд Redmi. Ее дешевые смартфоны будут стоить почти как iPhone Redmi уже не тот Компания Xiaomi, давно захватившая российский рынок смартфонов при помощи своего дочернего бренда Redmi, собирается перекроить саму идею этого бренда. Продуктовый менеджер Redmi Синьсинь Миа (Xinxin Mia) разместила в китайской соцсети Weibo пост в котором сообщила, что Redmi б

Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России Дни вместо часов Компания Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 5 для мирового рынка и запустила посвященные ей страницы на своем сайте на различ

Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном Для России за небольшие деньги Состоялся релиз глобальных версий смартфонов Xiaomi Note 14 4G и 14 Pro 4G, которые будут продаваться по всему миру под брендом Redmi («дочка» Xiaomi). В конце 2024 г. состоялась премьера их модификаций для китайского рынка. Существует очень высокая вероятность, что Redmi Note 14 4G и 14 Pro 4G будут продаваться

Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления Много телевизора за минимум денег Компания Xiaomi под брендом Redmi выпустила четыре новых смарт-ТВ, объединенных в серию Smart TV X 2025. Новинки поступят в продажу в Китае 27 ноября 2024 г., пишет портал GizmoChina, и есть вероятность международного рел

Xiaomi выпустила первый в мире супердешевый смартфон на процессоре 4 нм. Он стоит всего $100 4 нанометра, но не флагман Компания Xiaomi выпустила первый в мире смартфон на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Это Redmi A4 5G, и он стоит всего лишь в пределах $100 (10 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 ноября 2024 г.). Из этого следует, что всего лишь за два года процессоры с топологией 4 нм перебрались из флаг

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 14C «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфона Redmi 14C. Устройство доступно в двух конфигурациях — с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью 12 999 руб. или в конфигурации с 8 ГБ оперативной или 256 ГБ встроенной за 15 999

Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone Почему так дешево, Xiaomi Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Max 85 2025, который будет продавать под своим дочерним брендом Redmi. У модели две отличительные особенности – внушительная диагональ 85 дюймов (216 см) и крайне невысокая стоимость – 4699 юаней или около 59,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 сентября 2024 г. Д