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Xiaomi Redmi серия смартфонов

Xiaomi Redmi - серия смартфонов


09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео
28.12.2021 «М.Видео-Эльдорадо»: в 2021 г. Xiaomi Redmi 9A стал самым продаваемым смартфоном в России
22.12.2021 Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео
29.10.2021 Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео
20.08.2021 Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео
19.03.2021 Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео
19.02.2021 Новый бестселлер Xiaomi Redmi Note получит экран лучше, чем у iPhone
18.12.2020 Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в семействе. Видео
07.12.2020 Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM
20.11.2020 Мировые продажи смартфонов серии Redmi Note превысили 140 миллионов
06.08.2020 Смартфон Redmi 9A поступил в продажу в России. Цена. Фото
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi
31.07.2020 Xiaomi начала продавать в России свой самый дешевый смартфон. Видео
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео
26.06.2020 Samsung готовит сверхдешевый «антикризисный» смартфон, чтобы воевать с Xiaomi
29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона
25.05.2020 Xiaomi создала самый дешевый 5G-смартфон
19.05.2020 Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики
12.05.2020 В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео
29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео
30.03.2020 Xiaomi выпускает смартфон с квадрокамерой и огромной батареей за $100
25.03.2020 Xiaomi выпустила самые дешевые флагманы 2020 года. Цена. Видео
24.03.2020 Xiaomi выпустила гигантский телевизор в 20 раз дешевле аналогов
13.03.2020 Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена
05.03.2020 Xiaomi выпускает дешевый смартфон с производительностью как у флагмана Samsung
06.02.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с гигантской батареей. Цена. Видео
10.12.2019 Xiaomi выпустила самый дешевый 5G-смартфон в истории. Видео
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены
20.11.2019 Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео
11.11.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A. Цены
10.10.2019 Начались продажи сверхдешевого смартфона Xiaomi с огромным аккумулятором. Цена
09.10.2019 В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена

Публикаций - 228, упоминаний - 384

Xiaomi Redmi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1095 222
Samsung Electronics 9333 97
Apple Inc 10683 87
Huawei 3222 71
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 62
BBK OPPO Electronics 281 59
Google LLC 10352 41
MediaTek 394 39
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 38
Qualcomm Technologies 1639 27
BBK Electronics Corp 396 18
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 200 15
Sony 6145 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 12
Intel Corporation 11262 12
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 45 10
Lenovo Group 2077 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 9
Twitter 2493 8
Nvidia Corp 3118 8
LG Electronics 3372 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Microsoft Corporation 22497 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 7
Merlion Citilink - Ситилинк 259 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 6
Yandex - Яндекс 5015 5
ZTE Corporation 685 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 5
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 5
Lenovo Motorola 3463 5
Amlogic 24 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Meizu Technology 152 4
Samsung - Harman - JBL 167 4
HTC Corporation 1428 4
HMD Global - Nokia 128 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
Gionee 20 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
TÜV Rheinland Group 86 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
Связной ГК 1190 5
AliExpress Tmall 64 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
Почта России ПАО 1853 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Май - Российская торговая компания 416 3
Россети Ленэнерго 786 2
X5 Group 709 2
Золотой Вавилон ТРЦ 16 2
LEGO 202 2
Ростелеком Розничные Системы - РРС 37 2
Pandao 22 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 2
AliExpress 327 2
re:Store 144 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Braun 68 1
Верный - торговая сеть 133 1
Decathlon - Декатлон 29 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 21 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 1
Puma - Пума 41 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 1
Sunlight - Санлайт - ювелирная сеть 7 1
The North Face 4 1
Crocs 7 1
Четыре Лапы 7 1
KazanExpress - маркетплейс 3 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
JD.com - Jingdong Mall 64 1
Tesla Motors 285 1
Открытие ФК 2713 1
Alibaba Group - Lazada Group 6 1
Альфа-Банк 1476 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 88
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
Президент Российской Федерации 3770 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 164
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 132
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 98
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 83
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 81
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 79
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 71
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 68
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 67
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 65
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 61
USB Type-C - USB-C - USB 3 1192 57
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 51
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 47
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 45
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 44
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 41
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 40
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 33
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 1425 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 31
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 30
Наушники - Headphones 1760 29
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 28
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 24
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 22
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 21
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Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 18
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