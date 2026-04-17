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Xiaomi Redmi серия смартфонов

Xiaomi Redmi - серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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17.04.2026 Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые

Дешевле и в десятки раз больше смартфона Компания Xiaomi начала продажи телевизоров новой линейки Redmi TV A Pro 2026, пишет портал Gizmochina. Их премьера прошла в Китае, и здесь же они появ
10.04.2026 «М.видео» начинает продажи Redmi A7 Pro

«М.видео» объявляет о старте продаж Redmi A7 Pro — первой Pro-модели в серии Redmi A. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Redmi A7 Pro получил увеличенный 6,9-дюймовый дисплей. Пиковая яркость – 800 нит,
06.04.2026 Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi

общили CNews представители ритейлера «М.Видео», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) самыми востребованными, если отталкиваться от объемов продаж, в стране оказались бюджетники Realme и Redmi, которые стоят меньше 10 тыс. руб. На первом месте в рейтинге находится Realme Note 60X с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В такой комплектации в сети DNS этот смартфон к момен
03.04.2026 Сказка кончилась. Любимая россиянами «дочка» Xiaomi крушит свои устои и задирает цены на дешевые смартфоны

Redmi уже не та Китайская компания Redmi, производитель недорогих смартфонов, меняет подход к бизнесу. Дешевых Android-мобильник
16.03.2026 Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей

Доступный телевизор Xiaomi Компания Xiaomi провела в Китае премьеру своего новейшего телевизора Redmi Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition. Отличительная черта новинки, помимо длинного названия – это цена, которая составила всего 1399 юаней или 16,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 м
10.03.2026 В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств

Компания diHouse, официальный дистрибьютор продукции Xiaomi и Redmi в России, объявляет о старте продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планшеты флагманской серии Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro1
26.02.2026 Обновление прошивки превращает смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco в «кирпичи». Коснуться может каждого. Есть секретное «лекарство»

Китай есть? А если не найду? Обновление прошивки на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco может вывести их из строя. Как пишет портал Gizchina, апдейт HyperOS 3, который Xiaomi начала распространять осенью 2025 г., приводит к полной программной «смерти» устройств. Иными
29.01.2026 В России начались продажи серии смартфонов Redmi Note 15: титаническая прочность в сочетании с продвинутой камерой

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi и Redmi, представляет на российском рынке серию Redmi Note 15, включающую 4 модели - Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro и Redmi Note
05.12.2025 «М.видео» назвала самые популярные планшеты осени

«М.видео» подвела итоги продаж планшетов на российском рынке в осенний период 2025 г. Покупатели чаще всего выбирали модели Apple, Samsung, Xiaomi, Redmi и Huawei, ориентируясь на производительность, диагональ экрана и оптимальную цену. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Осенью 2025 г. в топ продаж в денежном выражении вошли A
01.12.2025 «М.видео» назвала самые популярные смартфоны осени 2025 г. на российском рынке

«М.видео» представила рейтинг самых востребованных смартфонов осени 2025 г. в России. По итогам сезона покупатели чаще всего выбирали доступные модели Realme, Redmi, Samsung и Tecno, а в денежном выражении лидерами традиционно стали флагманские устройства Apple и Samsung. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». По количеству проданных смартфо
25.09.2025 В «М.Видео» начались продажи Redmi 15

«М.Видео» объявляет старт продаж смартфона Redmi 15 — смартфона с аккумулятором на 7000 мАч, 6,9-дюймовым FHD+ дисплеем и двойной камерой на 50 МП с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Модель предл
10.09.2025 Xiaomi уволила главу любимой россиянами Redmi за разглашение секретной информации

Болтунов не прощаем Компания Xiaomi, известная в России своими смартфонами, планшетами и телевизорами, оставила без работы руководителя бренда компании Redmi Ван Тэна (Wang Teng), пишет NotebookCheck. Его уволили за предание огласке информации, которую нельзя было афишировать. Redmi – это в очень далеком прошлом линейка недорогих смартф
04.09.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи смартфона Redmi 15C

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 15C с 6,9-дюймовым дисплеем. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Redmi 15C имеет корпус с закругленными углами и задней 3D-панелью. Смартфон доступен в четыре
01.08.2025 Xiaomi убивает свои последние дешевые смартфоны. Вышел Redmi 15 по неадекватно высокой цене

Redmi за много денег Компания Xiaomi разработала смартфон 15 5G, который стал новым представителем базовой линейки Redmi. Вот только его цена больше не такая базовая, как было в случае с предыдущими моделями серии. Новинка пришла на смену смартфону Redmi 13 5G, поскольку модели Redmi 14 5G не

28.07.2025 Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой

гда дешево – не значит плохо В Индии состоялась премьера смартфона Note 14 SE 5G китайской компании Redmi – «дочки» всемирно известной Xiaomi. Новинка относится к ультрабюджетному сегменту – по
10.07.2025 В России начались продажи Серии Redmi Pad 2 по специальной цене

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Redmi Pad 2 и его версию с поддержкой 4G — бюджетные планшеты, предоставляющие усовершенствованные возможности для широкой аудитории. Благодаря дисплею с высокой четкостью изображения, длительн
10.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Redmi Pad 2

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Redmi Pad 2 и его версии с поддержкой 4G. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Серия Redmi Pad 2 оснащена 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К, плотностью пикселе
16.06.2025 Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом

iPad mini по-китайски Компания Xiaomi провела предварительный анонс своего новейшего планшетного компьютера K Pad, который она собирается продавать под дочерним брендом Redmi. Это не первый планшет как у самой Xiaomi, так и у Redmi, но эта модель выделяется своими ультракомпактными, по меркам планшетов, размерами. Большинство пользователей привыкли, что
06.06.2025 Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro

Общемировой релиз Компания Xiaomi начала мировые продажи планшетного компьютера Redmi Pad 2, основная «фишка» которого – это его цена. В рознице он стоит меньше 14 тыс. руб., и купить его можно в целом ряде стран, включая Индию, Филиппины, Германию. Россия на момент выхода
26.05.2025 Xiaomi смогла. Выпущены супердешевые мониторы с ультрабыстрым экраном для геймеров и художников. Они стоят меньше $100

Redmi, но не смартфон Компания Xiaomi выпустила мониторы G24 240Hz Edition и G27, ориентированные в первую очередь на любителей поиграть в компьютерные игры. Новинки будут продаваться под маркой Redmi – это дочерний бренд Xiaomi, очень популярный в России. Под ним Xiaomi выпускает свои недорогие устройства, хотя с 2025 г. это больше не касается смартфонов – новый Redmi Note 14 н
28.04.2025 Xiaomi выпустила гигантский телевизор, совмещенный с монитором. Он супердешевый и занимает половину стены

ТВ «два в одном» Компания Xiaomi выпустила под своим дочерним брендом Redmi новый телевизор TV X55 2025 с развитыми игровыми возможностями, пишет портал GizmoChina, а поскольку к нему можно подключать полноценный компьютер, то это не только телевизор, но и монито
22.04.2025 В России представлен смартфон Redmi A5: мощная камера и улучшенная производительность в новом дизайне

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Redmi A5 — смартфон с обновленным дизайном, улучшенной камерой и широким дисплеем, предназначенный для тех, кто ценит практичность и эстетику. Об этом CNews сообщили представители diHouse. R
22.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Redmi A5

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi A5. Стоимость новинки в «М.Видео-Эльдорадо» — от 6 490 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смартфон представлен в нескольких изысканных цветах: «черная ночь», «
17.04.2025 В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП

Бюджетный, но только на бумаге В России стартовали продажи нового среднебюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 14S с большим 6,67-дюймовым экраном, о чем CNews сообщили представители дистрибьютора diHouse. Несколько поколений назад, во времена моделей 10S и даже 12S, которая вышла в России в

17.04.2025 Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стал доступен для покупки Redmi Note 14S – смартфон с камерой 200 МП и AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк». Смартфон имеет корпус толщиной 7,98 мм и весит 179
17.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi Note 14S, который дополнит серию Redmi 14. Стоимость новинки составит от 25 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смартфон получил систему камер с иску
09.04.2025 Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году

ованной моделью смартфона на базе IOS у зумеров оказался iPhone 11, а на Android первое место занял Redmi 12 4G. Об этом CNews сообщили представители Blink. По данным исследования, молодежь чащ
31.03.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 смартфонов на рынке России по итогам I квартала 2025 года

ке России. Средняя цена приобретаемого смартфона на рынке России выросла на 2%: с 24,7 тыс. руб. до 25,2 тыс. руб. В топ брендов в количественном выражении по итогам I квартала 2025 г. входят Xiaomi (Redmi), Tecno, realme, Samsung и Infinix. В денежном выражении рынок возглавляют Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi) и Tecno. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». В топ с
17.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи носимых устройств Xiaomi

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи наушников серии Redmi Buds 6, а также умных часов Redmi Watch 5. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 4 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Redmi
13.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Redmi Note 14

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфонов серии Redmi Note 14. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 18 990 руб. В период до 9 марта 2025 г. действуют специальные предложения и скидки до 3 000 руб. Об этом CNews сообщили предст
12.02.2025 Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К

4К-телевизор по цене дешевого смартфона В Китае состоялась премьера новых умных телевизоров Xiaomi – Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition. Это серия смарт-ТВ, состоящая из четырех моделей, младшая из которых готова предложить покупателям экран на 43 дюйма по диагонали при разрешении
28.01.2025 Xiaomi живьем закапывает любимый россиянами бренд Redmi. Ее дешевые смартфоны будут стоить почти как iPhone

Redmi уже не тот Компания Xiaomi, давно захватившая российский рынок смартфонов при помощи своего дочернего бренда Redmi, собирается перекроить саму идею этого бренда. Продуктовый менеджер Redmi Синьсинь Миа (Xinxin Mia) разместила в китайской соцсети Weibo пост в котором сообщила, что Redmi б
15.01.2025 Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России

Дни вместо часов Компания Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 5 для мирового рынка и запустила посвященные ей страницы на своем сайте на различ
13.01.2025 Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном

Для России за небольшие деньги Состоялся релиз глобальных версий смартфонов Xiaomi Note 14 4G и 14 Pro 4G, которые будут продаваться по всему миру под брендом Redmi («дочка» Xiaomi). В конце 2024 г. состоялась премьера их модификаций для китайского рынка. Существует очень высокая вероятность, что Redmi Note 14 4G и 14 Pro 4G будут продаваться

23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM
25.11.2024 Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления

Много телевизора за минимум денег Компания Xiaomi под брендом Redmi выпустила четыре новых смарт-ТВ, объединенных в серию Smart TV X 2025. Новинки поступят в продажу в Китае 27 ноября 2024 г., пишет портал GizmoChina, и есть вероятность международного рел
20.11.2024 Xiaomi выпустила первый в мире супердешевый смартфон на процессоре 4 нм. Он стоит всего $100

4 нанометра, но не флагман Компания Xiaomi выпустила первый в мире смартфон на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Это Redmi A4 5G, и он стоит всего лишь в пределах $100 (10 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 ноября 2024 г.). Из этого следует, что всего лишь за два года процессоры с топологией 4 нм перебрались из флаг
01.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 14C

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфона Redmi 14C. Устройство доступно в двух конфигурациях — с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью 12 999 руб. или в конфигурации с 8 ГБ оперативной или 256 ГБ встроенной за 15 999

12.09.2024 Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone

Почему так дешево, Xiaomi Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Max 85 2025, который будет продавать под своим дочерним брендом Redmi. У модели две отличительные особенности – внушительная диагональ 85 дюймов (216 см) и крайне невысокая стоимость – 4699 юаней или около 59,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 сентября 2024 г. Д
30.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшетов серии Redmi Pad SE 8.7

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет об открытии продаж серии самых доступных планшетов от Xiaomi – Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad SE 8.7 4G. Стоимость на новинки стартует от 12 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad


Публикаций - 568, упоминаний - 801

Xiaomi Redmi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 489
Samsung Electronics 11065 256
Apple Inc 13156 241
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 159
Huawei 4677 152
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 93
BBK OPPO Electronics 484 88
Google LLC 12690 80
BBK OnePlus 298 62
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 61
MediaTek - Ralink 595 61
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 53
Qualcomm Technologies 1974 48
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 39
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
BBK Electronics Corp 332 38
МегаФон 10742 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Sony 6739 23
Lenovo Group 2447 22
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 22
LG Electronics 3735 21
Microsoft Corporation 25775 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
Intel Corporation 12811 18
Ланит - diHouse - Дихаус 264 17
Yandex - Яндекс 9216 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 13
Lenovo Motorola 3566 12
Nvidia Corp 4002 12
X Corp - Twitter 2938 12
Transsion Holdings 69 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Samsung - Harman - JBL 243 9
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 105
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
TÜV Rheinland Group 181 19
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 16
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
Связной ГК 1401 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
Hyundai Motor Company 436 7
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Beko - Beko Electronics 83 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 2
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Евросеть 1421 1
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Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
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LEGO 260 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 235
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 201
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 196
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 181
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 160
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 160
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 157
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 153
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 151
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 151
Наушники - Headphones 4478 144
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 130
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 119
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 118
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 117
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 115
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 113
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 112
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 100
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 87
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 87
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 85
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 84
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 80
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 79
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 79
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 74
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 73
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 71
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 70
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 64
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 61
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 61
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 59
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 56
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 163
Google Android 15244 155
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 154
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 116
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 112
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 110
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 98
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 97
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Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 72
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 68
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 66
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 62
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 61
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 61
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 55
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 53
Apple iPhone 11 290 48
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 45
Samsung Galaxy 1035 43
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Apple iPad 4012 25
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Борзилов Давид 77 5
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Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 319
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Индия - Bharat 5870 76
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Китай - Тайвань 4245 40
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
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Индонезия - Республика 1058 10
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Азия - Азиатский регион 5920 8
Япония 13807 8
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
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Беларусь - Белоруссия 6289 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Франция - Французская Республика 8177 6
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Нидерланды 3746 4
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Нигерия - Федеративная Республика 339 4
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
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