«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшетов серии Redmi Pad SE 8.7

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет об открытии продаж серии самых доступных планшетов от Xiaomi – Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad SE 8.7 4G. Стоимость на новинки стартует от 12 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad SE 8.7 4G оснащены 8,7-дюймовым дисплеем с яркостью до 600 нит и контрастностью 1500:1. Экран имеет 10-битную глубину цвета и частоту обновления до 90 Гц.

Для любителей чтения с экрана соотношение сторон 5:3 улучшает просмотр веб-страниц, при этом планшет удобно держать одной рукой. Устройство предлагает два различных режима чтения — «Бумага» и «Классический» – для повышения комфорта во время длительных сеансов, учитывая различные предпочтения пользователей и условия освещения, будь то яркий дневной свет или слабо освещенные помещения. Для любителей мультимедиа есть двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

М.Видео-Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо » открывает продажи планшетов серии Redmi Pad SE 8.7

В Redmi Pad SE 8.7 4G есть поддержка 4G и два слота для SIM-карт.

Оснащенные восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, Redmi Pad SE 8.7 и его 4G-версия справляются с многозадачностью и играми. Благодаря аккумулятору емкостью 6650 мАч (типичное значение) и поддержке быстрой зарядки мощностью 18 Вт пользователи могут работой девайса в течение длительного времени. Redmi Pad SE 8.7 имеет толщину всего 8,8 мм и весит 373 грамма, а 4G-версия — 375 граммов.

Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad SE 8.7 4G доступны в трех цветах: серый, зеленый и синий, с двумя вариантами памяти: 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Цена Redmi Pad SE 8.7 в конфигурации 4 ГБ + 64 ГБ составит 13 990 руб., модель с 4 ГБ + 128 ГБ будет доступна по цене 15 990 руб. Стоимость Redmi Pad SE 8.7 4G в версии 4 ГБ + 64 ГБ составит 16 990 руб., а версия 4 + 128 ГБ будет стоить 18 990 руб. В период с 29 августа по 19 сентября 2024 г. все планшеты будут продаваться со скидкой в размере 1000 руб.