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Gadget Гаджет Девайс небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека цифровые товары
СОБЫТИЯ
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|04.08.2026
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В России вводят обязательную предустановку бесплатных ИИ-помощников на гаджеты
ы России разработало проект постановления Правительства, корректирующий правила предварительной установки ПО на устройства. Поправки обяжут предоставлять пользователю возможность при первом включении гаджета выбрать отечественного или зарубежного ИИ-помощника, пишет «Интерфакс». Проект вводит широкое понятие «системный помощник» — «ИИ-программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с
|27.07.2026
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Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM
силку: устройство самостоятельно перемещается по участку, срезает мелкие сорняки высотой до 3 см и рыхлит верхний слой почвы колесами. Более высокие растения робот распознает как посадки и объезжает. Гаджет работает от солнечной батареи. В пасмурную погоду аккумулятор можно зарядить через microUSB от обычной электросети. В течение дня Tertill способен работать до 12 часов в зависимости от к
|26.07.2026
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10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны
будет столь плачевным. Мини-пылесос для клавиатуры Идея заключалась в том, чтобы создать компактный гаджет для очистки пространства между клавишами от мелкого мусора, крошек и пыли, ведь многие
|24.07.2026
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Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж
ает интеллектуальную регулировку питания, это позволяет ему автоматически распознавать подключенный гаджет и подбирать оптимальные параметры мощности. Система также контролирует температурный р
|17.07.2026
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Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье
й ниже. Ей же часы обязаны массой около 70 г — совсем не пушинка. Хотя субъективно 8-летней девочке гаджет не мешал: вся эта конструкция не оттягивает руку и не скользит по запястью благодаря п
|13.07.2026
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Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день
Возрастные ограничения Минпросвещения России установило нормы использования гаджетов несовершеннолетними. Министерство направило в регионы методические рекомендации по р
|08.07.2026
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Эпоха дешевых смартфонов кончилась. Их стало невыгодно производить
ет производство таких устройств нерентабельным. В результате потребители вынуждены переплачивать за гаджеты из других ценовых сегментов, обращаться к вторичному рынку или вовсе откладывать обно
|08.07.2026
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Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM
троен кемпинговый фонарь, который выдает световой поток от 50 до 500 лм. Магнитное крепление держит гаджет на металлических поверхностях, а петля позволяет зафиксировать его на ветках деревьев
|26.06.2026
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«МегаФон»: вологжане стали чаще перекладывать домашние дела на гаджеты
ств «МегаФон» предлагает специальные тарифные планы, а подобрать оптимальный вариант под конкретный гаджет всегда помогут специалисты в наших салонах связи в Вологде, Череповце и Соколе», — ска
|11.06.2026
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Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома
меют маркировку с профилем головок, упрощающую подбор при работе и упорядоченное хранение. У отвертки Xiaomi Electric Precision Screwdriver предусмотрено два скоростных режима и есть функция реверса. Гаджет оснащен производительным двигателем с моментом до 0,2 Нм. Это значит, с ним можно не только выкручивать винты, но и работать с саморезами. Конечно, инструмент не заменит шуруповерт, но п
|01.06.2026
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9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM
но активно использовать телефон в дороге для навигации или воспроизведения музыки и не бояться, что гаджет разрядится. Автомобильный холодильник Kitfort КТ-2435 Автомобильный холодильник Kitfor
|25.05.2026
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Жители Якутии стали чаще защищать свои гаджеты
страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств – пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и все более осознанно управляют ли
|07.05.2026
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«М.видео» объявляет о старте продаж российских гаджетов для биохакинга
гменте персонального биометрического мониторинга. Для нас важно, что Healbe предлагает не отдельный гаджет, а фактически готовую экосистему устройств: пользователь получает комплексное решение,
|29.04.2026
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Аналитика МТС: спрос на страхование гаджетов в России вырос на 20%
страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и все более осознанно управляют ли
|20.04.2026
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Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM
— всего 3,6 мм. Разработчики задействовали систему из двух шарниров, которые позволяют использовать гаджет и как обычный телефон, и как полноценный экран для просмотра кино или работы с докумен
|20.04.2026
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Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья
d 11 защищен по стандарту 5 ATM: можно без опасений плавать в бассейне или принимать душ, не снимая гаджет с руки. Наконец, комплект поставки тут стандартный: в коробке нас встречает сам брасле
|06.04.2026
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Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM
i Cube Часы подключаются к Wi-Fi на стандартной частоте 2.4 ГГц — метеорологические и другие данные гаджет получает напрямую из интернета.Лавовая лампа Amperia Tube Лава-лампа — декоративный с
|31.03.2026
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«Авито»: каждый второй россиянин продает и покупает технику на вторичном рынке
йти редкую модель, которой уже нет в открытой продаже (14% против 10% в среднем). Потратить на один гаджет с рук россияне готовы в среднем 16 тыс. руб., однако точная сумма зависит от типа техн
|20.03.2026
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В «Ситилинке» эксклюзивно стартовали продажи новых моноблоков «Acer Гаджет Е10» (Acer Gadget Е10)
Онлайн-ритейлер В «Ситилинке» эксклюзивно стартовали продажи новых моноблоков «Acer Гаджет Е10» (Acer Gadget Е10) объявляет о старте продаж линейки новых моноблоков Acer Гаджет (Acer Gadget), в которую вошли две модели с диагоналями экрана 23,8 и 27 дюймов. Это новая товарная категория д
|16.03.2026
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Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
ми с помощью камер, но они формируются с помощью радиосигналов, а не света.Выключение собственного устройства тоже не обеспечивает никакой защиты, поскольку для идентификации достаточно, чтобы другие гаджеты Wi-Fi в окружении были активны. Эта технология превращает каждый роутер в потенциальное средство слежки.У спецслужб или киберпреступников в настоящее время есть более простые способы сл
|06.03.2026
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Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM
вок и включенного GPS автономность устройства составляет до двух недель. При активном использовании гаджет держит заряд неделю. Беспроводные наушники Anker Soundcore AeroFit 2 Хорошим подарком
|03.03.2026
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Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов
По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев – 78% обращений по страхованию гаджетов связаны с падениями и попаданием воды. Чаще всего такие случаи фиксируют в столице и Татарстане. Об этом CNews сообщили представители ВСК. Чаще всего – в 72% случаев – россияне сами ло
|02.03.2026
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«Лаборатория Касперского»: каждый второй пользователь спортивных гаджетов боится, что его данные попадут в руки злоумышленников
мают меры, чтобы защитить свои данные. Среди них 49% следят за тем, какую информацию собирают умные гаджеты и приложения для мониторинга здоровья, и разрешают отслеживать только необходимые све
|02.03.2026
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Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM
помощи солнечной панели или через разъем Type-C. В таблице ниже собраны все перечисленные в статье гаджеты. Устройство Средняя цена Портативная зарядная станция EcoFlow RIVER 3 Max 47 000 руб
|27.02.2026
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К сессии с новеньким смартфоном: сколько нужно подрабатывать студентам, чтобы купить модные гаджеты — «Авито Подработка»
дентов обычной практикой становится самостоятельно выходить на рынок труда, чтобы накопить на новый гаджет, небольшой отпуск или обновление гардероба — и таким образом постепенно формировать фи
|13.02.2026
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Эксперты МТС назвали самые популярные гаджеты для сдачи в трейн-ин у югорчан
е часы и колонки и получить скидку до 99% на любой новый товар. «Трейд-ин – удобный способ обновить гаджет на более новый. Если раньше жители Ханты-Мансийского автономного округа сдавали в осно
|13.02.2026
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МТС: астраханцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин
ще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще вс
|13.02.2026
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МТС: ямальцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин
тфоны, то теперь добавились смарт-часы и умные колонки. В дальнейшем мы планируем расширять линейку гаджетов, чтобы жители региона могли обменять еще больше умных устройств», — сказал директор
|13.02.2026
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МТС: волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин
ще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще вс
|12.01.2026
|7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android
|24.12.2025
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Cеть магазинов restore: фиксирует высокий спрос на премиальные гаджеты с ИИ в предновогоднем сезоне
купатель уже не удивляется «умному» функционалу, а ожидает его по умолчанию в технике для дома, красоты, здоровья и развлечений. Ключевой драйвер роста в четвертом квартале — желание дарить не просто гаджет, а личного помощника, который будет заботиться о комфорте, здоровье и порядке в доме. Мы видим, как крупнейшие мировые бренды, чьи товары представлены в ассортименте restore:, активно вн
|11.12.2025
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Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM
узьям, родным и близким.Порадовать близких: зарядное устройство UGREEN Nexode Robot 65W GaN (CD361) Гаджет представляет собой небольшого робота с дисплеем вместо лица — на нем отображаются смай
|09.12.2025
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Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки
театр. Кроме того, модель имеет разъемы USB Type-A и USB Type-С, а значит, может заряжать мобильные гаджеты без блока питания. Это особенно удобно в местах общего пользования, например, в офиса
|08.12.2025
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63% россиян считают гаджеты и электронику лучшим подарком
ц до праздника, 20% признались, что обычно покупают все в последний момент. 25% респондентов покупают подарки в период распродаж, чтобы сэкономить. Топ-3 подарков на Новый год составили электроника и гаджеты (63%), техника для дома (53%), косметика, парфюмерия и украшения (37%). Хорошими подарками россияне также считают шампанское, фруктовые корзины, новогодние украшения, сувениры, игрушки,
|14.11.2025
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Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
нциальному покупателю о продукте расскажет только другой довольный покупатель, уже протестировавший гаджет. Мы экспериментируем с разными форматами. В онлайн-формате — это работа с комьюнити во
|14.11.2025
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6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж
щь. Корпус метки визуально напоминает Apple AirTag – это такая же «таблетка», только черного цвета. Гаджет выполнен из влагозащищенного пластика, а в комплекте к нему идет чехол и крепежное кол
|13.11.2025
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Сеть restore: и бренд MINTSEV презентовали авангардную капсулу аксессуаров для гаджетов
ы, которые не только защищают устройства, но и становятся ярким акцентом. Каждое изделие превращает гаджет в ключевой элемент эстетики владельца девайса. Бренд restore: известен своими коллабор
|22.10.2025
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В салонах «МегаФона» появилась услуга бесплатной зарядки гаджетов
Сервис уже запущен в качестве пилота в трёх городах Приволжья: Казани, Уфе и Самаре. Зарядить свой гаджет бесплатно может любой желающий в салонах, расположенных как в торговых центрах, так и
|21.10.2025
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Умные технологии в мужских руках: в хабаровских селах растет число смарт-гаджетов
рае сельские жители все активнее внедряют современные технологии в повседневную жизнь. За последний год число подключенных к сети «МегаФона» умных устройств увеличилось на 29%. Среди популярных смарт-гаджетов для дома интеллектуальные системы отопления, охраны и видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидером по цифровизации сельской местности стал Хабаровский райо
|14.10.2025
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MAR Consult: Носимые мед-гаджеты — нишевая технология или мейнстрим
делают это регулярно, а 29% — иногда. Пятая часть (19%) опрошенных планирует приобрести себе такие гаджеты, что указывает на высокий потенциал рынка. Это свидетельствует о том, что технология
Gadget и организации, системы, технологии, персоны:
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