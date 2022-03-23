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Gadget Гаджет Девайс небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека цифровые товары

Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары


23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM
25.02.2022 Гаджет, расхваленный Путиным и продававшийся на фантастических условиях, принес создателям гигантские убытки
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM
20.01.2022 Дешевый и полезный гаджет Apple стал инструментом слежки за пользователями Android
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап
30.05.2021 Как можно использовать старый смартфон — 5 лайфхаков
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае
13.05.2021 Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото
23.04.2021 Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео
21.04.2021 Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло?
13.04.2021 Как исправить проблемы с сопряжением по Bluetooth
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM
01.03.2021 Canyon анонсировала беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Фото
15.02.2021 Представлена экономичная технология преобразования тепла тела для питания носимых гаджетов
03.02.2021 При каких температурах может работать смартфон и другие гаджеты?
29.01.2021 Провода больше не нужны. Xiaomi научилась заряжать смартфоны по воздуху на расстоянии «нескольких метров». Видео
29.01.2021 «Росэлектроника» поставила обеззараживающие гаджеты правительству Нижегородской области
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей
28.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей
17.12.2020 Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q
07.12.2020 Проигранный в карты производитель смартфонов заразил 20 млн гаджетов трояном, чтобы подзаработать
17.11.2020 Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты
11.11.2020 Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков
29.10.2020 Российский производитель начал поставки детских обучающих гаджетов в Индию
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей
09.10.2020 Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи
09.10.2020 Как гаджеты определяют вашу геолокацию?
08.10.2020 «Яндекс.Маркет» рассказал, какую умную технику предпочитают россияне
06.10.2020 Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов?
16.09.2020 Apple выпустила дешевые часы, крутой iPad и первый в мире гаджет на процессоре 5 нм. Цены в России

Публикаций - 4104, упоминаний - 6069

Gadget упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 1500
Samsung Electronics 9333 1228
Microsoft Corporation 22497 507
Huawei 3222 503
Xiaomi 1095 418
LG Electronics 3372 360
Intel Corporation 11262 314
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 298
Google LLC 10352 290
Lenovo Group 2077 265
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 218
Yandex - Яндекс 5015 191
Элемент ГК - Elementec 1523 166
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 142
Amazon Inc - Amazon.com 2650 129
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 117
BBK OPPO Electronics 281 102
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 99
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 88
Sony 6145 87
Meta Platforms - Facebook 4267 86
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 70
Qualcomm Technologies 1639 70
IBM - International Business Machines Corp 8941 69
HTC Corporation 1428 68
AMD - Advanced Micro Devices 3661 67
Twitter 2493 66
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 66
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 64
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 62
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 61
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 215 59
ZTE Corporation 685 53
Samsung - Harman - JBL 167 52
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 50
Telegram Group 805 45
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 43
MediaTek 394 40
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 100
Связной ГК 1190 80
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 72
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 57
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 54
Почта России ПАО 1853 35
Открытие ФК 2713 34
Точка 1820 34
Май - Российская торговая компания 416 31
Евросеть 1393 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 28
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 27
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 23
Альфа-Банк 1476 20
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 19
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
LEGO 202 18
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 18
ПСБ - Промсвязьбанк 682 17
АльфаСтрахование СГ 241 15
Visa International 1809 14
Россети Ленэнерго 786 14
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 14
re:Store 144 13
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 13
AliExpress 327 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 12
Kickstarter 117 12
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 10
LinkedIn 558 10
Carl Zeiss 294 10
Самолёт ГК 216 10
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 9
A.T.Legal 11 9
Hansa - Ханса 85 9
UBS AG 295 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 228
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 99
Президент Российской Федерации 3770 86
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 80
Правительство РФ 8292 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 50
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 45
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 33
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 18
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 13
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
Таможня - Таможенная служба 421 10
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 9
Администрация Президента РФ 904 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 7
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 5
Правительство Москвы 1640 5
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 54
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 9
ЛДПР 98 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 7
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 7
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 7
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
Web development - Веб-разработка 0 3
GSMA All IP Interconnect Russia 5 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Знание - Российское общество 1 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1225
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1122
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1061
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 924
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 909
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 864
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 705
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 615
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 523
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 500
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 449
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 435
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 434
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 370
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 363
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 362
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 346
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 345
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 341
Мобильное приложение - Mobile app 4966 304
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 302
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 288
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 269
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 262
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 260
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 251
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 246
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 245
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 245
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 244
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 239
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 235
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 208
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 205
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 203
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 198
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 195
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 183
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 180
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 175
Google Android 11959 1605
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 504
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 351
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 309
Apple iOS 6422 293
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 256
Microsoft Windows 2000 2856 169
Microsoft Windows 10 11713 160
Apple iPad 3663 137
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 134
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 112
Apple iPhone 6 2649 112
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 107
Google Play - Google Store - Android Market 2732 99
Apple macOS 1457 95
Microsoft Office 3247 84
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 80
Microsoft Windows 7 1780 79
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 75
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 75
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 420 74
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 74
LG 75SM99 2832 74
Samsung Galaxy Note 673 69
Google YouTube - Видеохостинг 2277 68
Microsoft Windows 2104 68
Apple - App Store 2437 66
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 65
ЭОС Дело СЭД 4365 61
Apple iPhone 5 745 60
Nokia Symbian OS 1388 57
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 56
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 56
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 132 56
Linux OS 7669 56
Huawei Mate - серия смартфонов 250 54
Samsung Galaxy 832 53
Samsung Galaxy S10 - смартфон 166 53
Microsoft Windows Phone OS 1546 51
Google Gmail 802 51
Исанин Антон 9365 239
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 43
Путин Владимир 2542 43
Jobs Steve - Джобс Стив 996 26
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 24
Ксенин Алекс 311 15
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 14
Гуцериев Михаил 110 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 13
Jun Lei - Цзунь Лей 44 11
Мишустин Михаил 376 10
Сергеев Сергей 65 9
Михалев Евгений 44 9
Мосягин Константин 19 9
Кучерова Ольга 10 9
Кутмириди Ян 9 9
Алифанов Кирилл 62 9
Борзилов Давид 36 9
Нагаев Олег 30 9
Карпов Иван 46 9
Муравьев Владимир 30 8
Емельченков Сергей 87 8
Комаров Илья 9 8
Урьяс Вадим 82 8
Гаврилов Юрий 13 8
Васильченко Юрий 10 8
Аветисян Армен 44 8
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 8
Панферов Алексей 22 8
Иванов Андрей 43 8
Медведев Дмитрий 1604 8
Емелин Дмитрий 15 8
Лигачев Глеб 61 8
Носков Константин 221 7
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 7
Touch Michael - Тач Майкл 36 7
Куликов Александр 18 6
Куканов Алексей 13 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 6
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1100
Россия - РФ - Российская федерация 108428 962
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 443
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 374
Япония 10069 266
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 225
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 220
Китай - Тайвань 2115 204
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 160
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 140
Азия - Азиатский регион 3803 116
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 111
Европа 12319 101
Южная Корея - Республика 4394 98
Австралия - Австралийский Союз 2791 70
Земля - планета Солнечной системы 7427 67
Германия - Федеративная Республика 8903 57
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 50
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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