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Gadget Гаджет Девайс небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека цифровые товары

Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 В России вводят обязательную предустановку бесплатных ИИ-помощников на гаджеты

ы России разработало проект постановления Правительства, корректирующий правила предварительной установки ПО на устройства. Поправки обяжут предоставлять пользователю возможность при первом включении гаджета выбрать отечественного или зарубежного ИИ-помощника, пишет «Интерфакс». Проект вводит широкое понятие «системный помощник» — «ИИ-программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с

27.07.2026 Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

силку: устройство самостоятельно перемещается по участку, срезает мелкие сорняки высотой до 3 см и рыхлит верхний слой почвы колесами. Более высокие растения робот распознает как посадки и объезжает. Гаджет работает от солнечной батареи. В пасмурную погоду аккумулятор можно зарядить через microUSB от обычной электросети. В течение дня Tertill способен работать до 12 часов в зависимости от к
26.07.2026 10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

будет столь плачевным. Мини-пылесос для клавиатуры Идея заключалась в том, чтобы создать компактный гаджет для очистки пространства между клавишами от мелкого мусора, крошек и пыли, ведь многие
24.07.2026 Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

ает интеллектуальную регулировку питания, это позволяет ему автоматически распознавать подключенный гаджет и подбирать оптимальные параметры мощности. Система также контролирует температурный р
17.07.2026 Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

й ниже. Ей же часы обязаны массой около 70 г — совсем не пушинка. Хотя субъективно 8-летней девочке гаджет не мешал: вся эта конструкция не оттягивает руку и не скользит по запястью благодаря п
13.07.2026 Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

Возрастные ограничения Минпросвещения России установило нормы использования гаджетов несовершеннолетними. Министерство направило в регионы методические рекомендации по р
08.07.2026 Эпоха дешевых смартфонов кончилась. Их стало невыгодно производить

ет производство таких устройств нерентабельным. В результате потребители вынуждены переплачивать за гаджеты из других ценовых сегментов, обращаться к вторичному рынку или вовсе откладывать обно
08.07.2026 Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

троен кемпинговый фонарь, который выдает световой поток от 50 до 500 лм. Магнитное крепление держит гаджет на металлических поверхностях, а петля позволяет зафиксировать его на ветках деревьев

26.06.2026 «МегаФон»: вологжане стали чаще перекладывать домашние дела на гаджеты

ств «МегаФон» предлагает специальные тарифные планы, а подобрать оптимальный вариант под конкретный гаджет всегда помогут специалисты в наших салонах связи в Вологде, Череповце и Соколе», — ска
11.06.2026 Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

меют маркировку с профилем головок, упрощающую подбор при работе и упорядоченное хранение. У отвертки Xiaomi Electric Precision Screwdriver предусмотрено два скоростных режима и есть функция реверса. Гаджет оснащен производительным двигателем с моментом до 0,2 Нм. Это значит, с ним можно не только выкручивать винты, но и работать с саморезами. Конечно, инструмент не заменит шуруповерт, но п
01.06.2026 9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

но активно использовать телефон в дороге для навигации или воспроизведения музыки и не бояться, что гаджет разрядится. Автомобильный холодильник Kitfort КТ-2435 Автомобильный холодильник Kitfor
25.05.2026 Жители Якутии стали чаще защищать свои гаджеты

страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств – пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и все более осознанно управляют ли
07.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж российских гаджетов для биохакинга

гменте персонального биометрического мониторинга. Для нас важно, что Healbe предлагает не отдельный гаджет, а фактически готовую экосистему устройств: пользователь получает комплексное решение,
29.04.2026 Аналитика МТС: спрос на страхование гаджетов в России вырос на 20%

страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и все более осознанно управляют ли
20.04.2026 Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

— всего 3,6 мм. Разработчики задействовали систему из двух шарниров, которые позволяют использовать гаджет и как обычный телефон, и как полноценный экран для просмотра кино или работы с докумен
20.04.2026 Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

d 11 защищен по стандарту 5 ATM: можно без опасений плавать в бассейне или принимать душ, не снимая гаджет с руки. Наконец, комплект поставки тут стандартный: в коробке нас встречает сам брасле
06.04.2026 Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

i Cube Часы подключаются к Wi-Fi на стандартной частоте 2.4 ГГц — метеорологические и другие данные гаджет получает напрямую из интернета.Лавовая лампа Amperia Tube  Лава-лампа — декоративный с
31.03.2026 «Авито»: каждый второй россиянин продает и покупает технику на вторичном рынке

йти редкую модель, которой уже нет в открытой продаже (14% против 10% в среднем). Потратить на один гаджет с рук россияне готовы в среднем 16 тыс. руб., однако точная сумма зависит от типа техн
20.03.2026 В «Ситилинке» эксклюзивно стартовали продажи новых моноблоков «Acer Гаджет Е10» (Acer Gadget Е10)

Онлайн-ритейлер В «Ситилинке» эксклюзивно стартовали продажи новых моноблоков «Acer Гаджет Е10» (Acer Gadget Е10) объявляет о старте продаж линейки новых моноблоков Acer Гаджет (Acer Gadget), в которую вошли две модели с диагоналями экрана 23,8 и 27 дюймов. Это новая товарная категория д
16.03.2026 Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

ми с помощью камер, но они формируются с помощью радиосигналов, а не света.Выключение собственного устройства тоже не обеспечивает никакой защиты, поскольку для идентификации достаточно, чтобы другие гаджеты Wi-Fi в окружении были активны. Эта технология превращает каждый роутер в потенциальное средство слежки.У спецслужб или киберпреступников в настоящее время есть более простые способы сл
06.03.2026 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

вок и включенного GPS автономность устройства составляет до двух недель. При активном использовании гаджет держит заряд неделю. Беспроводные наушники Anker Soundcore AeroFit 2  Хорошим подарком
03.03.2026 Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов

По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев – 78% обращений по страхованию гаджетов связаны с падениями и попаданием воды. Чаще всего такие случаи фиксируют в столице и Татарстане. Об этом CNews сообщили представители ВСК. Чаще всего – в 72% случаев – россияне сами ло
02.03.2026 «Лаборатория Касперского»: каждый второй пользователь спортивных гаджетов боится, что его данные попадут в руки злоумышленников

мают меры, чтобы защитить свои данные. Среди них 49% следят за тем, какую информацию собирают умные гаджеты и приложения для мониторинга здоровья, и разрешают отслеживать только необходимые све
02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

помощи солнечной панели или через разъем Type-C. В таблице ниже собраны все перечисленные в статье гаджеты.  Устройство Средняя цена Портативная зарядная станция EcoFlow RIVER 3 Max 47 000 руб
27.02.2026 К сессии с новеньким смартфоном: сколько нужно подрабатывать студентам, чтобы купить модные гаджеты — «Авито Подработка»

дентов обычной практикой становится самостоятельно выходить на рынок труда, чтобы накопить на новый гаджет, небольшой отпуск или обновление гардероба — и таким образом постепенно формировать фи
13.02.2026 Эксперты МТС назвали самые популярные гаджеты для сдачи в трейн-ин у югорчан

е часы и колонки и получить скидку до 99% на любой новый товар. «Трейд-ин – удобный способ обновить гаджет на более новый. Если раньше жители Ханты-Мансийского автономного округа сдавали в осно
13.02.2026 МТС: астраханцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

ще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще вс
13.02.2026 МТС: ямальцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

тфоны, то теперь добавились смарт-часы и умные колонки. В дальнейшем мы планируем расширять линейку гаджетов, чтобы жители региона могли обменять еще больше умных устройств», — сказал директор

13.02.2026 МТС: волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

ще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще вс
12.01.2026 7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android
24.12.2025 Cеть магазинов restore: фиксирует высокий спрос на премиальные гаджеты с ИИ в предновогоднем сезоне

купатель уже не удивляется «умному» функционалу, а ожидает его по умолчанию в технике для дома, красоты, здоровья и развлечений. Ключевой драйвер роста в четвертом квартале — желание дарить не просто гаджет, а личного помощника, который будет заботиться о комфорте, здоровье и порядке в доме. Мы видим, как крупнейшие мировые бренды, чьи товары представлены в ассортименте restore:, активно вн
11.12.2025 Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

узьям, родным и близким.Порадовать близких: зарядное устройство UGREEN Nexode Robot 65W GaN (CD361) Гаджет представляет собой небольшого робота с дисплеем вместо лица — на нем отображаются смай
09.12.2025 Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

театр. Кроме того, модель имеет разъемы USB Type-A и USB Type-С, а значит, может заряжать мобильные гаджеты без блока питания. Это особенно удобно в местах общего пользования, например, в офиса
08.12.2025 63% россиян считают гаджеты и электронику лучшим подарком

ц до праздника, 20% признались, что обычно покупают все в последний момент. 25% респондентов покупают подарки в период распродаж, чтобы сэкономить. Топ-3 подарков на Новый год составили электроника и гаджеты (63%), техника для дома (53%), косметика, парфюмерия и украшения (37%). Хорошими подарками россияне также считают шампанское, фруктовые корзины, новогодние украшения, сувениры, игрушки,
14.11.2025 Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

нциальному покупателю о продукте расскажет только другой довольный покупатель, уже протестировавший гаджет. Мы экспериментируем с разными форматами. В онлайн-формате — это работа с комьюнити во
14.11.2025 6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

щь. Корпус метки визуально напоминает Apple AirTag – это такая же «таблетка», только черного цвета. Гаджет выполнен из влагозащищенного пластика, а в комплекте к нему идет чехол и крепежное кол
13.11.2025 Сеть restore: и бренд MINTSEV презентовали авангардную капсулу аксессуаров для гаджетов

ы, которые не только защищают устройства, но и становятся ярким акцентом. Каждое изделие превращает гаджет в ключевой элемент эстетики владельца девайса. Бренд restore: известен своими коллабор
22.10.2025 В салонах «МегаФона» появилась услуга бесплатной зарядки гаджетов

Сервис уже запущен в качестве пилота в трёх городах Приволжья: Казани, Уфе и Самаре. Зарядить свой гаджет бесплатно может любой желающий в салонах, расположенных как в торговых центрах, так и

21.10.2025 Умные технологии в мужских руках: в хабаровских селах растет число смарт-гаджетов

рае сельские жители все активнее внедряют современные технологии в повседневную жизнь. За последний год число подключенных к сети «МегаФона» умных устройств увеличилось на 29%. Среди популярных смарт-гаджетов для дома интеллектуальные системы отопления, охраны и видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидером по цифровизации сельской местности стал Хабаровский райо
14.10.2025 MAR Consult: Носимые мед-гаджеты — нишевая технология или мейнстрим

делают это регулярно, а 29% — иногда. Пятая часть (19%) опрошенных планирует приобрести себе такие гаджеты, что указывает на высокий потенциал рынка. Это свидетельствует о том, что технология


Публикаций - 8515, упоминаний - 12734

Gadget и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 2155
Samsung Electronics 11064 1697
Google LLC 12688 1085
Xiaomi - Сяоми 2231 826
Huawei 4676 800
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 707
Microsoft Corporation 25775 703
Intel Corporation 12811 486
Sony 6739 464
LG Electronics 3735 420
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 400
МегаФон 10742 384
Yandex - Яндекс 9216 373
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 353
Lenovo Group 2446 328
HTC Corporation 1512 313
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 311
Acer Group - Acer Inc 2776 284
Meta Platforms - Facebook 4621 279
Nvidia Corp 4002 278
Qualcomm Technologies 1974 254
X Corp - Twitter 2938 230
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 227
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 227
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 220
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 216
HP Inc. 5883 208
Amazon Inc - Amazon.com 3277 171
Lenovo Motorola 3566 170
Ростелеком 10948 163
Dell EMC 5180 155
BBK OPPO Electronics 484 154
MediaTek - Ralink 595 144
AMD - Advanced Micro Devices 4641 140
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 139
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 139
ZTE Corporation 800 136
VK - Mail.ru Group 3602 129
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 128
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 124
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 410
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 238
Связной ГК 1401 164
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 153
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 127
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 105
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 94
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 76
Россети Ленэнерго 1699 70
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 69
Евросеть 1421 69
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 59
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 57
Почта России ПАО 2370 56
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 56
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 51
Carl Zeiss AG 307 47
Visa International 1993 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 42
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 42
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 41
Kickstarter 136 38
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 37
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 36
eBay Inc 1640 35
Альфа-Банк 1979 34
Dyson 157 33
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 32
Hyundai Motor Company 436 31
BMW Group 482 30
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Microsoft - LinkedIn 699 29
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Геометрия НПО 165 28
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TÜV Rheinland Group 181 28
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 27
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VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 38
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 30
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 29
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 11
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 9
ЛДПР 116 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 6
OLPC - One Laptop per Child 82 6
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 5
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4886
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2409
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 2115
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2093
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1875
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1793
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1718
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1575
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1495
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1478
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1474
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1407
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1352
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1231
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1222
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1112
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1087
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 995
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 987
Наушники - Headphones 4478 936
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 908
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 843
Аксессуары 4282 828
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 796
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 784
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 757
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 752
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 703
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 697
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 695
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 670
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 668
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 668
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 656
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 629
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 625
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 605
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 599
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 584
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 582
Google Android 15243 2189
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1467
Apple iOS 8583 1109
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 786
Microsoft Windows 16882 773
Apple iPad 4011 704
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 551
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 461
Samsung Galaxy 1035 392
Apple - App Store 3109 329
Apple iPhone 6 4861 326
Linux OS 11533 308
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 285
Samsung Galaxy Note 702 278
Google YouTube - Видеохостинг 3002 275
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 263
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 263
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 247
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 232
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 213
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 202
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 199
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 191
Microsoft Windows 10 1938 184
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 181
Apple iPhone 5 783 181
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 180
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 174
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 172
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 169
Apple macOS 2419 165
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 165
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 163
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 161
Huawei Mate - серия смартфонов 453 157
Apple iPod 1553 152
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 152
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 144
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 144
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 142
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 147
Путин Владимир 3454 96
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 79
Ксенин Алекс 311 78
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 68
Борзилов Давид 77 34
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 31
Уваров Сергей 48 26
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 25
Левашов Александр 92 25
Чайка Владимир 29 23
Шадаев Максут 1210 23
Медведев Дмитрий 1665 23
Гуцериев Михаил 114 22
Григорьева Евгения 60 21
Губанов Андрей 117 18
Jun Lei - Цзунь Лей 46 18
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 18
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 18
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 18
Комаров Павел 32 17
Сысоева Евгения 129 16
Мишустин Михаил 787 16
Иксанова Екатерина 22 15
Дуров Павел 329 15
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 15
Эйгес Павел 108 15
Сиденко Андрей 47 15
Сухоруков Сергей 24 14
Rubin Andy - Рубин Энди 63 14
Виноградов Дмитрий 74 14
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 14
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 13
Березкин Григорий 42 13
Калинин Дмитрий 38 13
Иванова Дагмара 44 12
Гуськов Антон 44 12
Демидов Михаил 134 12
Brin Sergey - Сергей Брин 193 12
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4383
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1503
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1412
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 809
Южная Корея - Республика 7052 600
Европа 24964 597
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 411
Япония 13807 401
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 338
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 322
Китай - Тайвань 4245 297
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 259
Германия - Федеративная Республика 13221 240
Азия - Азиатский регион 5920 222
Индия - Bharat 5869 171
Франция - Французская Республика 8177 158
Беларусь - Белоруссия 6289 138
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 135
Канада 5081 135
Финляндия - Финляндская Республика 3697 132
Земля - планета Солнечной системы 10865 126
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 120
США - Калифорния - Купертино 281 116
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 114
Россия - СФО - Новосибирск 4876 112
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 100
Украина 7928 99
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 96
Италия - Итальянская Республика 4508 92
США - Калифорния 4829 91
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 87
Армения - Республика 2449 84
Испания - Королевство 3840 83
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 80
Испания - Каталония - Барселона 752 80
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 77
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 76
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 73
Казахстан - Республика 6048 72
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 71
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1546
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 837
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 757
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 719
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 678
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 530
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 464
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 416
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 350
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 329
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 322
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 281
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Ergonomics - Эргономика 1755 235
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 6
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 5
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 4
University of Bristol - Бристольский университет 86 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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