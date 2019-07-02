Разделы

Ive Jonathan Ive Jony Айв Джонатан Айва Джони


СОБЫТИЯ


02.07.2019 Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера

йв Стала известна истинная причина грядущего ухода главного дизайнера Apple Джонатана «Джони» Айва (Jonathan «Jony» Ive) из компании (он покинет ее до конца 2019 г.). По данным издания The Wall
28.06.2019 Из Apple ушел главный дизайнер, создатель iPhone, iPad, MacBook

Apple без Айва Компанию Apple покинет ее главный директор по дизайну (Chief Design Officer, CDO) Джонатан «Джони» Айв (Jonathan «Jony» Ive). Точные сроки его ухода на момент публикации матер
26.05.2015 Главный дизайнер Apple Джони Айв получил должность «вровень с гендиректором»

ланом Дайем (Alan Dye), вице-президентом по дизайну пользовательских интерфейсов. В новой должности Айв «полностью сфокусируется на текущих конструкторских проектах, новых идеях и будущих иници
16.01.2015 Новым главой дизайна Samsung стал воспитанник главного дизайнера Apple Джони Айва

ой компании Tangerine, основанной главой по промышленному дизайну в Apple Джони (Джонатаном) Айвом (Jonathan Ive), сообщила газета The Korea Hearld. Как пишет издание, Дон-тэ будет отвечать за

11.09.2012 Главный дизайнер Apple купил дом вдвое дороже, чем у Стива Джобса

Глава Apple по промышленному дизайну и старший вице-президент компании Джонатан Айв (Jonathan Ive) приобрел виллу в Сан-Франциско за $17 млн, сообщает Wall Street Journal со
03.08.2012 Главный дизайнер Apple: "Мы почти отказались от iPhone"

трукции. Об этом в интервью The Independent признался глава Apple по промышленному дизайну Джонатан Айв (Jonathan Ive). Одной из таких проблем было то, что когда инженеры подносили прототип уст
03.08.2012 Главный дизайнер Apple: мы практически отказались от iPhone

трукции. Об этом в интервью The Independent признался глава Apple по промышленному дизайну Джонатан Айв (Jonathan Ive). Одной из таких проблем было то, что когда инженеры подносили прототип уст
13.03.2012 Глава Apple по дизайну раскрыл секреты компании

ью London Evening Standard рассказал старший вице-президент Apple по промышленному дизайну Джонатан Айв (Jonathan Ive), на счету которого разработка конструкции и внешнего вида iMac, MacBook Pr
28.02.2011 Apple может покинуть главный дизайнер

Вице-президент Apple по промышленному дизайну 43-летний Джонатан Айв (Jonathan Ive) планирует вернуться на родину - в Англию, сообщает Mail Online со ссылкой


Ive Jonathan и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12628 73
Samsung Electronics 10625 17
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 15
Google LLC 12255 12
Microsoft Corporation 25236 7
Nvidia Corp 3731 5
Intel Corporation 12541 5
LG Electronics 3675 5
Meta Platforms - Facebook 4531 4
OpenAI 373 4
Lenovo Group 2361 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Xiaomi 1971 3
X Corp - Twitter 2907 3
Sony 6634 3
Canalys 235 3
Pebble Technology 60 2
Apple Inc - Raycer Graphics 5 2
Huawei 4221 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 2
EA - Electronic Arts 1299 2
Oracle Corporation 6867 2
HP Inc. 5761 2
HTC Corporation 1505 2
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 35 2
HPE SGI - Silicon Graphics 388 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
Lenovo Motorola 3530 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Apple Platform Architecture 7 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Motorola Solutions 104 1
Apple Aventura 1 1
BankMyCell 4 1
Dell Technologies Capital 8 1
Quanta Computer 211 1
Motorola Inc 1150 1
Сенсорные технологии 28 1
LoveFrom - дизайнерская студия 7 6
Tesla Motors 427 2
Renault Groupe 164 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
British Airways - British Midland International 127 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
SoftBank Group 270 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Foster + Partners 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 1
WVRI Capital 3 1
Toyota - Lexus 81 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 64 1
Prada 56 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Capricorn Investment Group 4 1
Южгипрокоммунстрой - Государственный зональный проектный институт 1 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Rosenblatt Securities 2 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Связной ГК 1384 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
eBay Inc 1631 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 8
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 7
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 5
Application store - магазин приложений 1372 5
Оповещение и уведомление - Notification 5376 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 4
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1033 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 4
Аксессуары 4132 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2013 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 46
Apple iPad 3936 29
Apple iOS 8242 27
Apple iPod 1550 19
Apple iMac - Серия моноблоков 463 14
Google Android 14679 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 12
Apple iPhone 4 790 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 10
Apple - App Store 3008 9
Apple MacBook Air - Ноутбук 479 9
Apple iPod Touch 747 8
Apple iTunes Store 1115 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 959 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 5
Apple iPhone 6 4862 5
Apple Siri - Голосовой помощник 417 5
Apple iCloud 286 5
Apple iPhone 5 777 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 4
Apple iPad mini 425 4
Apple macOS 2248 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 4
Apple Safari - браузер 875 4
Microsoft Windows 16327 4
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 3
Apple iPhone OS 150 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 3
OpenAI - ChatGPT 521 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 3
Apple iPhone 7 286 3
Samsung Galaxy 996 3
Apple FaceTime 182 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 3
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
Apple Mac App Store 87 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 34
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 24
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 12
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 20 7
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 5
Newson Marc - Ньюсон Марк 3 3
Hankey Evans - Хэнки Эванс 4 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 3
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
Cue Eddy - Кью Эдди 36 3
Williams Jeff - Уильямс Джефф 18 2
Maestri Luca - Маэстри Лука 16 2
Dye Alan - Дай Алан 3 2
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 44 2
Bin Lin - Бин Лин 4 2
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 2
Lee Minhyouk - Ли Минхеук 2 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 58 2
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 2
Zadesky Steve - Задески Стив 2 2
Johnson Ron - Джонсон Рон 9 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Морозов Вячеслав 17 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Мильнер Юрий 136 1
Мишин Глеб 70 1
Bruno John - Бруно Джон 8 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Atkinson Bill - Аткинсон Билл 1 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 1
Ракаев Марат 10 1
Gruber John - Грубер Джон 17 1
Huberty Kathryn - Huberty Katy - Хьюберти Кэтрин - Хьюберти Кэти 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 20
Россия - РФ - Российская федерация 156831 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 8
Япония 13547 8
США - Калифорния 4775 8
США - Калифорния - Купертино 276 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 7
Южная Корея - Республика 6858 7
Индия - Bharat 5697 5
Германия - Федеративная Республика 12936 4
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Китай - Тайвань 4136 3
Великобритания - Лондон 2407 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 2
Сатурн - Титан (спутник) 504 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
США - Орегон 253 1
США - Флорида - Майами 192 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 1
Таиланд - Бангкок 88 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Великобритания - Лондон - Букингемский дворец - Buckingham Palace 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Таиланд - Королевство 866 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 1
Индия - Карнатака - Бангалор 207 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 3
Здравоохранение - Отоларингология 182 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 3
Visionary - Визионер - Визионерство 125 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Apple Park 5 2
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 7 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Ergonomics - Эргономика 1688 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 7
Bloomberg 1417 7
Bloomberg Businessweek 122 5
Times 648 5
AppleInsider 398 4
The Verge - Издание 591 4
Patently Apple 27 3
9to5Mac 70 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Gizmodo 131 2
Fortune 210 2
The Independent 32 2
Independent 111 2
FT - Financial Times 1259 2
ZDnet 662 2
Forbes - Форбс 910 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
PhoneArena 74 2
Chicago Tribune 13 2
Global Times 16 1
Ars Technica 435 1
SlashLeaks 10 1
TechRadar 95 1
Daily Mail 56 1
Mashable 371 1
The Times 74 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Huffington Post 34 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Yahoo! Tech 4 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
iMore 22 1
Sunday Times 25 1
NYT - The New York Times 1086 1
Wikipedia - Википедия 585 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Wired - Издание 270 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
Strategy Analytics 284 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Jon Peddie Research 42 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Asymco 10 1
MDA - Mobile Data Association 19 1
Creative Strategies 16 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Industrie Forum Design Award 2 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
Red Dot Design Award 57 1
RIBA International Prize - международная архитектурная премия 1 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
