Ive Jonathan Ive Jony Айв Джонатан Айва Джони
СОБЫТИЯ
|02.07.2019
|
Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера
йв Стала известна истинная причина грядущего ухода главного дизайнера Apple Джонатана «Джони» Айва (Jonathan «Jony» Ive) из компании (он покинет ее до конца 2019 г.). По данным издания The Wall
|28.06.2019
|
Из Apple ушел главный дизайнер, создатель iPhone, iPad, MacBook
Apple без Айва Компанию Apple покинет ее главный директор по дизайну (Chief Design Officer, CDO) Джонатан «Джони» Айв (Jonathan «Jony» Ive). Точные сроки его ухода на момент публикации матер
|26.05.2015
|
Главный дизайнер Apple Джони Айв получил должность «вровень с гендиректором»
ланом Дайем (Alan Dye), вице-президентом по дизайну пользовательских интерфейсов. В новой должности Айв «полностью сфокусируется на текущих конструкторских проектах, новых идеях и будущих иници
|16.01.2015
|
Новым главой дизайна Samsung стал воспитанник главного дизайнера Apple Джони Айва
ой компании Tangerine, основанной главой по промышленному дизайну в Apple Джони (Джонатаном) Айвом (Jonathan Ive), сообщила газета The Korea Hearld. Как пишет издание, Дон-тэ будет отвечать за
|11.09.2012
|
Главный дизайнер Apple купил дом вдвое дороже, чем у Стива Джобса
Глава Apple по промышленному дизайну и старший вице-президент компании Джонатан Айв (Jonathan Ive) приобрел виллу в Сан-Франциско за $17 млн, сообщает Wall Street Journal со
|03.08.2012
|
Главный дизайнер Apple: "Мы почти отказались от iPhone"
трукции. Об этом в интервью The Independent признался глава Apple по промышленному дизайну Джонатан Айв (Jonathan Ive). Одной из таких проблем было то, что когда инженеры подносили прототип уст
|03.08.2012
|
Главный дизайнер Apple: мы практически отказались от iPhone
трукции. Об этом в интервью The Independent признался глава Apple по промышленному дизайну Джонатан Айв (Jonathan Ive). Одной из таких проблем было то, что когда инженеры подносили прототип уст
|13.03.2012
|
Глава Apple по дизайну раскрыл секреты компании
ью London Evening Standard рассказал старший вице-президент Apple по промышленному дизайну Джонатан Айв (Jonathan Ive), на счету которого разработка конструкции и внешнего вида iMac, MacBook Pr
|28.02.2011
|
Apple может покинуть главный дизайнер
Вице-президент Apple по промышленному дизайну 43-летний Джонатан Айв (Jonathan Ive) планирует вернуться на родину - в Англию, сообщает Mail Online со ссылкой
