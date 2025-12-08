Разделы

Maestri Luca Маэстри Лука


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook 1
18.05.2023 Пользователи бегут с Android на iPhone. Такого не было много лет 2
01.11.2022 Из Apple разбегаются топ-менеджеры. Компания увольняет ветеранов, работавших на нее десятилетиями 2
29.10.2021 Выручка Apple в IV квартале 2021 года увеличилась на 29% до $83,4 млрд 1
30.10.2020 Apple сообщила результаты за четвертый квартал 1
02.11.2018 Apple засекречивает статистику: Продажи iPhone перестали расти 2
01.08.2018 Apple сообщила о росте выручки на 17% по итогам III квартала 1
26.10.2016 Apple и Google не смогут нажиться на катастрофе Galaxy Note 7 2
27.07.2016 Приметы кризиса: Продажи Apple в России удвоились 2
27.07.2016 Выручка Apple от сервисов по итогам 3 квартала 2016 г. выросла на 19% 1
27.01.2016 Apple предупредила о первом падении выручки более чем за 10 лет 2
26.05.2015 Главный дизайнер Apple Джони Айв получил должность «вровень с гендиректором» 2
21.10.2014 Продажи iPad падают третий квартал подряд 2
26.09.2014 Топ-менеджеры Apple избавились от акций накануне проблем с iPhone 6 и iOS 8 2
04.03.2014 Из Apple уходит финансовый директор 2
14.01.2013 Apple переманила финансового директора Xerox 2

Публикаций - 16, упоминаний - 27

Maestri Luca и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12625 15
Samsung Electronics 10624 2
Google LLC 12251 2
Xiaomi 1969 2
Xerox - The Haloid Company 1154 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1023 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
HTC Corporation 1505 1
BBK OPPO Electronics 428 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 338 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8168 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 2
101Hotels.com 456 1
Евросеть 1417 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2762 1
eBay Inc 1631 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12723 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8171 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73130 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5655 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28935 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5670 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1192 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10232 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17837 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12902 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25542 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14373 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Часы - Watch 994 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1879 1
Фотобанк - Photobank 205 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2350 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26076 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14997 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9777 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9307 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11983 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12993 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57302 1
Оцифровка - Digitization 4929 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23142 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16690 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1285 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7363 8
Apple iPad 3936 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 6
Google Android 14673 2
Apple - App Store 3007 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 2
Apple iOS 8239 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone 13 172 1
Apple MacBook Pro 536 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 1
Apple iPhone 5 777 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Apple iPhone 7 286 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 405 1
Apple iPod 1550 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 478 1
Samsung Galaxy 995 1
ByteDance - TikTok 317 1
Apple Pay 503 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 12
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Newson Marc - Ньюсон Марк 3 1
Hankey Evans - Хэнки Эванс 4 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Betsy Rafael - Бетси Рафаел 4 1
Blevins Tony - Блевинс Тони 3 1
Horvath Jane - Хорват Джейн 1 1
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 26 1
Rasmussen Karen - Расмуссен Карен 2 1
Matthiasson Anna - Матиассон Анна - Маттиассон Анна 2 1
Sewell Bruce - Сьюэлл Брюс 13 1
Cybart Neil - Сайбарт Нил 1 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53450 6
Бразилия - Федеративная Республика 2450 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18200 5
Япония 13545 4
Индия - Bharat 5695 4
Канада 4984 3
Европа 24628 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
США - Калифорния - Купертино 276 2
Великобритания - Лондон - Букингемский дворец - Buckingham Palace 12 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Швеция - Королевство 3715 1
Европа Восточная 3121 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Америка Латинская 1880 1
Новая Зеландия 731 1
Чили - Республика 484 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1063 1
Германия - Федеративная Республика 12935 1
Земля - планета Солнечной системы 10656 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
США - Калифорния 4775 1
Польша - Республика 2000 1
Сингапур - Республика 1906 1
Ирландия - Республика 1025 1
Америка - Американский регион 2188 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 1
Таиланд - Королевство 865 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Азия Восточная 182 1
Италия - Рим 206 1
Хорватия - Республика 280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17396 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2700 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7793 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2499 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 357 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6331 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 7 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8368 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31880 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6963 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6359 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6937 1
Аудит - аудиторский услуги 3108 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1831 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 542 1
Миграция населения - Миграционные службы 435 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
Bloomberg 1415 3
AppleInsider 398 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6014 2
Dow Jones - Barron's 26 1
TNW - The Next Web 89 1
FT - Financial Times 1259 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
