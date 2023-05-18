Пользователи бегут с Android на iPhone. Такого не было много лет

Пользователи Android переходят на iOS

Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android массово переходят на iPhone. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) в марте 2023 г.

Согласно данным, полученным CIRP, 15% респондентов в США из числа людей, которые недавно приобрели смартфон компании Apple, до этого являлись обладателями Android-девайса. Показатель марта 2023 г. на четыре процентных пункта превышает зафиксированный годом ранее, а также на пять процентных пунктов результаты 2020 и 2021 гг.

В последний раз соответствующая величина оказалась на уровне 15% в 2018 г. Таким образом, интерес к устройствам на базе iOS у пользователей мобильников с прошивкой на Android в США находится на пятилетнем максимуме.

Разумеется, переходили на iPhone не только хозяева гаджетов на мобильной ОС Google. Так, 2% опрошенных CIRP, сделавших выбор в пользу продукции компании из Купертино, ранее имели в своем распоряжении традиционный мобильный телефон, смартфон на другой платформе (вероятно Windows-девайс) или устройство Blackberry. К их числу также отнесены люди, для которых iPhone недавно стал первым мобильником в их жизни.

В рамках своего исследования CIRP не отвечает на закономерный вопрос о причинах возникновения новой волны мигрантов с Android на iOS. Этому феномену компания обещает посвятить отдельную работу.

Не США едиными

Издание 9to5mac отмечает, что географическая принадлежность людей, проявивших практический интерес к новым iPhone, среди действующих владельцев Android-смартфонов видимо не ограничивается территорией США.

По словам финансового директора Apple Луки Маэстри (Luca Maestri), по итогам II финансового квартала 2023 г. (ограничен теми же временными рамками, что и I календарный квартал 2023 г.) компания зафиксировала существенный прирост числа покупателей iPhone, решивших влиться в «яблочную» экосистему и отказаться от использования Android, во всех регионах, где доля Apple на рынке смартфонов невелика.

Следовательно, на рынках за пределами США показатели по переключившимся с одной марки на другую в относительных значениях могут и превышать американские 15%.

Хороший квартал для iPhone, не лучший для Apple

В начале мая 2023 г. Apple объявила о рекордных квартальных продажах iPhone. В период с января по март 2023 г., корпорация сумела реализовать смартфонов на сумму в $51,33 млрд, что на 1,3% больше в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Назван самый надежный способ организации IaaS Маркет

Фирменные планшеты и компьютеры «яблочных» расходились гораздо хуже. Продажи iPad в отчетный период снизились на 12%, до $6,67 млрд, Mac – на 31,3%, до $7,4 млрд.

При этом совокупная выручка Apple составила $94,8 млрд, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Аналитики подтверждают

Согласно данным отчета Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании IDC, в I квартале 2023 г. ни один из вендоров смартфонов, входящих в пятерку мировых лидеров по объему продаж, не сумел продемонстрировать положительную динамику поставок.

Однако для корпорации Apple спад продаж оказался наименее болезненным по сравнению с конкурентами, во всяком случае на бумаге. За отчетный период купертиновцы сумели отгрузить 55,5 млн iPhone – на 2,3% меньше, чем годом ранее, и увеличить свою долю на мировом рынке на 2,5 процентных пункта, до 20,5%, сократив отставание от лидера рынка в лице Samsung до 2 процентных пунктов.

6 причин выбирать сервер российского «белого» производства Техника

Соперники Apple ощутили последствия падения спроса на смартфоны куда более остро. Продажи Samsung по итогам I квартала 2023 г. сократились на 18,9% в штуках, Oppo и Vivo увидели спад на уровне 6,7% и 18,8% соответственно. Антирекорд квартала принадлежит Xiaomi, у которой продажи в натуральном выражении упали почти на четверть.

«Успехи» Apple в России

В России продажи iPhone сокращаются. Так, в I квартале 2023 г. в нашу страну было ввезено 700 тыс. девайсов, что автоматически отправило Apple на пятое место на отечественном рынке смартфонов по объему продаж. При этом до санкций и ухода из России она входила в тройку лидеров. По данным GS Group, сейчас вендор удерживает лишь 11%, уступая китайским брендам.

Вероятно, россиян пугает не только высокий ценник на продукцию Apple, но и трудности с гарантийным и постгарантийным обслуживанием iPhone.