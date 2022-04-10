Индексная книга CNews*
Миграция населения Миграционные службы
Публикаций - 186, упоминаний - 186
Миграция населения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тюркин Михаил 45 16
|Медведев Дмитрий 1626 11
|Ромодановский Константин 15 8
|Путин Владимир 2698 8
|Попов Алексей 330 7
|Щеголев Игорь 689 7
|Никифоров Николай 1172 7
|Катамадзе Анна 74 5
|Генс Георгий 72 5
|Громов Иван 102 5
|Кузьмин Алексей 38 5
|Лановенко Валерий 46 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Козырев Алексей 288 5
|Серова Елена 318 5
|Ермолаев Артем 361 5
|Чаплыгин Роман 17 4
|Шайхутдинов Роман 111 4
|Кирюшин Сергей 67 4
|Волков Алексей 43 4
|Буряк Юрий 6 4
|Милованцев Дмитрий 110 4
|Романков Андрей 15 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Масельский Дмитрий 15 3
|Носков Константин 230 3
|Федоренко Михаил 9 3
|Дворкович Аркадий 210 3
|Потапенко Дмитрий 18 3
|Нечаев Андрей 23 3
|Пегасов Сергей 55 3
|Широких Алексей 71 3
|Заединов Руслан 45 3
|Назипов Дмитрий 84 3
|Сытин Дмитрий 56 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Урусов Виктор 76 3
|Висящев Андрей 64 3
|Трухан Александр 8 3
|Юсупов Ренат 114 3
|500 Startups 14240 15
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7410 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2046 3
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 523 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.