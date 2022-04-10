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Индексная книга CNews*
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Миграция населения Миграционные службы



10.04.2022 Как найти информацию о ком-то в Интернете: 3 простых шага 1
28.03.2022 Гостиницы Томской области теперь могут отчитываться в МВД через «Контур.Отель» 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
10.06.2020 Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард 1
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян 1
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт 1
08.02.2019 Путин назначил ИТ-директором МВД выходца из «Управления “К”» 1
16.01.2019 «Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов 1
26.09.2018 Что станет с библиотеками, когда все перейдет в цифру 1
31.08.2018 Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого 1
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
04.06.2018 Технологии или люди: что делает ИТ-компанию успешной 1
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1
25.07.2016 Алексей Сорокин - Российская платформа «1С:Предприятие» является эффективным инструментом для разработки программного обеспечения   1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1
01.03.2016 МТС обеспечит связью государственных служащих Южного Урала 1
29.02.2016 В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России 1
18.01.2016 МФЦ «Мои документы» в поселках Архангельской области оборудованы электронными очередями 1
14.01.2016 «Интернет для госорганов» подорожал до 2,7 млрд 1
09.12.2015 Госпошлину Гостехнадзора можно оплатить через систему «Город» 1
25.11.2015 Федеральный нотариат оставил без победителя мегатендер на постройку своей ИС 1
24.11.2015 Ярославская область два раза подряд заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству предоставления электронных госуслуг 1
19.11.2015 Запущен пилотный проект по оплате госпошлины за заграничный паспорт через Единый портал госуслуг 1
05.11.2015 Минкомсвязи России завершило комплекс работ по созданию сегмента ЕСПД для ФМС России 1
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1
14.07.2015 «Ростелеком» предоставил услуги связи новому подразделению УФМС по Пензенской области 1
06.07.2015 «Ростелеком» создал инфраструктуру связи для УФМС России по Кабардино-Балкарии 1
30.06.2015 Госпошлины ФНС России теперь можно оплатить по системе «Город» 1
28.04.2015 В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным 1
24.04.2015 Центробанк лишил водителей-новичков права оформлять ОСАГО в интернете 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
20.03.2015 «Ростелеком» обеспечил связью спецучреждение временного содержания УФМС России по Оренбургской области 1
24.02.2015 Более 1 500 чиновников Свердловской области будут пользоваться услугами связи МТС 1
18.02.2015 В Ивановской области завершается промышленное тестирование АИС МФЦ 1
12.01.2015 Правительство утвердило правила ведения базового государственного информационного ресурса регистрационного учета граждан 1
27.10.2014 «Ростелеком» построил защищённую сеть для ОФМС России по ЕАО 1
25.09.2014 На Едином портале госуслуг заработала электронная запись на прием в органы власти 1
25.08.2014 МФЦ Иркутской области с помощью платформы Naumen принимает звонки по 200 видам госуслуг 1
18.07.2014 С 1 августа ряд госуслуг в Ивановской области будет предоставляться по принципу «одного окна» 1

Публикаций - 186, упоминаний - 186

Миграция населения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9999 21
Восход ФГБУ НИИ 598 17
Oracle Corporation 6276 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9346 10
Microsoft Corporation 23403 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1343 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1752 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 7
РТИ Микрон - Micron 1217 6
Memsfab 11 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 499 4
IBM - International Business Machines Corp 9170 4
Крок - Croc 1683 4
Рексофт - Reksoft 364 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 531 4
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4114 3
Открытые технологии 669 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 3
Cisco Systems 4860 3
IBA Group - Международный деловой альянс, МДА 55 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7999 3
МВД РФ СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 42 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2959 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 561 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 3
Мостелеком 72 2
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 12 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1002 2
Naumen - Наумен 505 2
Yandex - Яндекс 5576 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 2
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 336 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 118 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 323 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 198 2
Samsung Electronics 9676 2
Crestron 90 2
Интеллектуальные системы 215 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5706 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 8
Почта России ПАО 1975 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2338 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 5
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 5
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 4
Северсталь ПАО - Severstal 356 4
ВТБ - ВТБ24 660 3
Май - Российская торговая компания 1017 3
Visa International 1868 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1765 3
Лента - Утконос 150 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
РЖД - Российские железные дороги 1599 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 3
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 334 3
Точка 3770 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6145 2
Газпром ПАО 1144 2
Альфа-Банк 1583 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 2
Ак Барс Банк 247 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 860 2
СМП банк - Северный морской путь 81 1
Новард УК - Novard 72 1
Uber 300 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6602 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 1
ГПБ - Газпромбанк 928 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1804 1
FICO 47 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 82 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 202 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 140
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17801 61
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3042 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8935 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2366 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10311 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 17
Президент Российской Федерации 3669 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2489 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1167 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1580 12
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4283 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 11
Федеральное казначейство России 1543 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2929 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 72 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1369 5
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 4
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 107 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 4
Правительство Москвы 1970 4
МФЦ Мои документы региональные и городские 123 4
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 3
ПФР Департамент информационных технологий 184 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 43 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1628 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5987 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 245 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
АРБ - Ассоциация российских банков 196 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 32 1
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52645 72
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78813 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38340 39
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2549 33
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Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 5999 12
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Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1021 9
Электронный документ - Electronic document 1155 8
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24899 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9413 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13532 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5399 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19134 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4246 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7932 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24785 6
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 324 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7335 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4000 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 985 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 10
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 22 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2874 8
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11892 8
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 375 7
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1070 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 4
Microsoft Windows 2000 12619 4
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 32 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2494 4
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 88 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 3
Microsoft Windows 10 13418 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 62 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 62 2
Microsoft Windows XP 2358 2
Microsoft Office 3412 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 176 2
LG 75SM99 7898 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 150 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 179 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 204 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 2
Oracle СУБД 588 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1469 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 80 2
Age of Kings 3441 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4801 2
МТС SIM-карты 120 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 293 1
Cisco Codian 26 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 77 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 442 1
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 446 1
Cognitive Forms 43 1
Google Forms - Google Формы 60 1
Тюркин Михаил 45 16
Медведев Дмитрий 1626 11
Ромодановский Константин 15 8
Путин Владимир 2698 8
Попов Алексей 330 7
Щеголев Игорь 689 7
Никифоров Николай 1172 7
Катамадзе Анна 74 5
Генс Георгий 72 5
Громов Иван 102 5
Кузьмин Алексей 38 5
Лановенко Валерий 46 5
Сапельников Сергей 109 5
Козырев Алексей 288 5
Серова Елена 318 5
Ермолаев Артем 361 5
Чаплыгин Роман 17 4
Шайхутдинов Роман 111 4
Кирюшин Сергей 67 4
Волков Алексей 43 4
Буряк Юрий 6 4
Милованцев Дмитрий 110 4
Романков Андрей 15 3
Казарцев Алексей 27 3
Масельский Дмитрий 15 3
Носков Константин 230 3
Федоренко Михаил 9 3
Дворкович Аркадий 210 3
Потапенко Дмитрий 18 3
Нечаев Андрей 23 3
Пегасов Сергей 55 3
Широких Алексей 71 3
Заединов Руслан 45 3
Назипов Дмитрий 84 3
Сытин Дмитрий 56 3
Адмиральский Сергей 39 3
Урусов Виктор 76 3
Висящев Андрей 64 3
Трухан Александр 8 3
Юсупов Ренат 114 3
Россия - РФ - Российская федерация 121678 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39057 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14840 33
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1998 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6226 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1012 9
Россия - УФО - Свердловская область 1164 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2284 8
Россия - УФО - Челябинская область 981 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2547 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13088 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1125 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1322 6
Россия - ЮФО - Республика Крым 768 6
Германия - Федеративная Республика 11880 6
Украина 7221 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3289 5
Россия - ПФО - Казань 2336 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 944 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49993 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16991 5
Европа 21243 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 547 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1766 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1052 4
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2866 4
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1549 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12781 3
Россия - СФО - Новосибирск 3675 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14945 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41314 124
Паспорт - Паспортные данные 2056 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41519 40
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5206 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8820 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14904 19
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 202 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 5124 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4845 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8205 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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