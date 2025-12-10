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Индексная книга (каталог) CNews*
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Миграция населения Миграционные службы

СОБЫТИЯ


10.12.2025 Москва создает программно-технический комплекс для автоматического оформления мигрантов

фирование, создать свою подпись и самостоятельно выполнить другие необходимые формальности. ММЦ Для мигрантов создадут криптокабины На первые шаги по внедрению криптокабин уже выделили 92 млн р
28.11.2025 Финансовый сервис «А Деньги» запустил кредитование трудовых мигрантов с помощью технологий ИИ Smart Engines

о интегрировали решения Smart Engines для граждан России, а теперь вместе расширяем возможности для трудовых мигрантов. Безопасность является для нас одним из ключевых приоритетов: система Smar
04.09.2025 В России создан «самый быстрый ИИ», способный за один день распознать и проверить миллионы документов мигрантов

Проверят всех мигрантов Как стало известно CNews, российский разработчик Smart Engines создал ИИ, который способен «быстрее всех в стране» проверить и распознать документы, включая паспорта мигрантов.
01.09.2025 Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL

использования веб-сервисов или обмена структурированными файлами специализированных форматов. Учет мигрантов через мобильное приложение С 1 сентября 2025 г. в Москве и Московской области вводи
01.09.2025 В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

собирает данные о геолокации пользователя. Если информация не обновляется более трех рабочих дней, мигрант получает уведомление о необходимости подтвердить адрес проживания или сообщить о смен
08.07.2025 Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов

в США известна как источник дешевых товаров, нередко – крайне низкого качества; – прим. CNews). Истцы также утверждают, что TSMC отдает предпочтение при найме персонала предприятия в Аризоне трудовым мигрантам из Китая и с Тайваня. От соискателей при трудоустройстве на отдельные должности работодатель требует хорошего знания севернокитайского (мандаринского) языка. Помимо прочего, в докумен
01.07.2025 Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь

ровавших биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). С начала 2025 г. новые договоры связи для мигрантов заключаются только при наличии биометрии, а ранее оформленные SIM-карты должны были
26.05.2025 Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан

Ограничить права В России предлагают запретить оформлять на имя мигрантов больше одной SIM-карты, пишет «Коммерсант». В Госдуме России разработали законопрое
21.05.2025 В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

бывания реализуется через мониторинг геолокации по телефону. При попытке обхода контроля геолокации мигрант будет включен в реестр контролируемых лиц»,— пояснил заместитель председателя комитет
05.12.2024 Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру

Завоз мигрантов Дефицит кадров заставил российские компании обратить внимание на дружественные стра
06.11.2024 Москва обновляет ИТ-систему обработки документов мигрантов. Подрядчикам рекомендуют работать на C#, Java и PostgreSQL

Улучшат проверку документов эмигрантов Как выяснил CNews, московский «Многофункциональный миграционный центр» выделил 482 млн руб. за частичную ИТ-автоматизацию своей деятельности. Под модернизацию попала система ведомства по электронной проверке документов (ИС «ЭПД»). ИС «ЭПД» пред
05.08.2024 Из-за дефицита кадров в российскую ИБ стали нанимать начинающих ИТ-шников. Но платят им меньше, чем курьерам-мигрантам

«Мигрант Сервис». В ней говорится, что в июне 2024 г. произошел 23-процентный рост зарплат трудовых мигрантов. «В декабре 2023 г. максимальная зарплата курьеров-мигрантов достигала 120 т
18.07.2023 Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, оценил на основе big data ресурсы, самые посещаемые среди аудитории мигрантов. Тем самым компания проанализировала сегмент, который является одним из немногих оставшихся источников подключений SIM на стагнирующем рынке. В топ востребованных мигрантами ресурсов

29.05.2020 Российские власти хотят создать приложение для слежки за мигрантами

ия вероятного обострения ситуации. Как это будет работать К приложению с предварительным названием «Мигрант» предложено «привязать» цифровой профиль человека, приехавшего в Россию на заработки.
17.03.2016 Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве

Мобильный оператор Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве. Специалисты технической службы Tele2 в сжатые сроки заверш
22.07.2015 МТС в разы повысила цены для мигрантов

оя страна», ориентированном на мигрантов. Изменения коснулись также архивных версий этого и других «мигрантских» тарифов («Гостевой», «Гостевой плюс») и др. Рост цен коснулся исходящих вызовов

01.06.2015 Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL

Федеральная миграционная служба завершила проект по замене платформы системы электронного документооборота, внедренной в центральном аппарате службы, с решения на базе Documеntum, на решение «Логика СЭД» н
30.01.2015 Контакт-центр для мигрантов принял более 22 тыс. звонков за две недели

В новый многофункциональный миграционный центр, открывшийся вблизи деревни Сахарово в Троицком и Новомосковском административных округах, за две недели работы с 12 января 2015 г. поступило более 22 тыс. телефонных звонков
06.11.2012 «Билайн» увеличил срок жизни sim-карт для трудовых мигрантов

«ВымпелКом» изменил параметры ряда тарифных планов, которые традиционно пользуются популярностью у мигрантов, приезжающих на Урал с целью сезонного трудоустройства. Теперь абоненты тарифных пл
30.08.2012 «Ростелеком» обеспечит телеком-услугами управление миграционной службы по Воронежской области

Воронежский филиал «Ростелекома» и управление Федеральной миграционной службы по Воронежской области подписали контракт на построение корпоративной сети передачи данных IP VPN (КСПД). Контракт подписан на основании результатов конкурса, в котором «Рос
22.08.2012 Отпечатки пальцев: Объявлен крупный ИТ-тендер по учету мигрантов

Федеральная миграционная служба России создает собственную автоматизированную систему дактилоскопического учета. Сообщение о конкурсе на создание этой системы появилось на официальном сайте госзакупок. Авт
23.03.2012 «Сбербанк» начал установку платежных терминалов в подразделениях Миграционной службы

ии» приступил к реализации проекта по установке информационно-платежных терминалов в подразделениях Миграционной службы. Первый терминал на территории подразделений Миграционной службы у
01.11.2011 ФМС России доверила «Армаде» сопровождение системы «Трудовая миграция»

Компания «Армада» сообщила о победе в открытом конкурсе Федеральной миграционной службы на выполнение работ по сопровождению программного обеспечения «Трудовая м
11.10.2011 В Рунете появилась биржа труда для мигрантов

редне- и малонаселенных городах, в то время как мобильные телефоны распространены практически повсеместно, говорится в сообщении создателей проекта. Основные сферы специализации новой биржи труда для мигрантов в настоящее время — это строительство, благоустройство, торговля, предприятия складского комплекса и сферы ЖКХ.
03.02.2009 БПЛА отслеживают нелегалов в Подмосковье

Как сообщает РБК, Управление Федеральной миграционной службы по Московской области начало применять новую технику, которая позволяет о
31.07.2008 «АйТи» автоматизирует работу ФМС России

рнизации прикладного программного обеспечения, используемого в отделах внешней миграции Федеральной миграционной службы РФ (ФМС России). В результате проекта ведомство будет использовать унифиц
31.07.2007 В Петербурге мигрантов будут регистрировать электронно

Как сообщил начальник Управления федеральной миграционной службы (УФМС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Буряк, в Петербурге может быть создана электронная форма постановки на учет иностранных граждан. В данный момент этот
23.04.2007 27 апреля пройдет конференция "Денежные переводы и платежи"

дальнего зарубежья. С одной стороны, дальнейшее развитие этого рынка зависит от активности трудовых мигрантов, с другой стороны, на данную активность большое влияние оказывает новое миграционно
16.04.2007 27 апреля откроется конференция "Денежные переводы и платежи"

дальнего зарубежья. С одной стороны, дальнейшее развитие этого рынка зависит от активности трудовых мигрантов, с другой стороны, на данную активность большое влияние оказывает новое миграционно
09.04.2007 27 апреля откроется конференция "Денежные переводы и платежи"

дальнего зарубежья. С одной стороны, дальнейшее развитие этого рынка зависит от активности трудовых мигрантов, с другой стороны, на данную активность большое влияние оказывает новое миграционно
07.03.2007 ФМС нашла монополиста для гостиничного ПО

стиничном бизнесе людей. Что делать, если турист прибыл в гостиницу в пятницу вечером, а в выходные миграционная служба не работает по умолчанию? Как успеть зарегистрировать прибытие и убытие в
13.02.2007 Федеральная миграционная служба закупает ИТ-оборудование
12.01.2007 Федеральная миграционная служба выбирает поставщика услуг связи

Федеральная миграционная служба объявляет открытый конкурс № 245к-477 по выбору поставщика услуги связи. Конкурс включает два лота. По лоту №1 требуется предоставить услуги местной, междугородной, междунар

Публикаций - 447, упоминаний - 528

Миграция населения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Microsoft Corporation 25775 18
МегаФон 10742 17
Восход ФГБУ НИИ 721 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Oracle Corporation 7074 11
Yandex - Яндекс 9215 9
Google LLC 12688 9
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Крок - Croc 1964 8
Telegram Group 2940 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Cisco Systems 5372 6
HP Inc. 5883 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
Рексофт - Reksoft 488 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Naumen - Наумен 752 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 5
Memsfab 11 5
Softline - Софтлайн 3743 4
9594 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 27
Почта России ПАО 2370 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 9
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 9
Газпром ПАО 1493 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Visa International 1993 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ПриватБанк - PrivatBank 197 5
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Альфа-Банк 1979 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Евросеть 1421 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
British Airways - British Midland International 127 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
Резонанс НПП 407 4
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 4
ВТБ - Почта Банк 514 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Ингосстрах СПАО 478 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Ак Барс Банк 283 3
Лента - Утконос 180 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 3
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