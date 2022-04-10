Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард 1

Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт 1

Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого 1

План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1

Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1

МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1

МТС обеспечит связью государственных служащих Южного Урала 1

В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России 1

Федеральный нотариат оставил без победителя мегатендер на постройку своей ИС 1

Ярославская область два раза подряд заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству предоставления электронных госуслуг 1

Запущен пилотный проект по оплате госпошлины за заграничный паспорт через Единый портал госуслуг 1

Минкомсвязи России завершило комплекс работ по созданию сегмента ЕСПД для ФМС России 1

Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1

В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным 1

Более 1 500 чиновников Свердловской области будут пользоваться услугами связи МТС 1

В Ивановской области завершается промышленное тестирование АИС МФЦ 1

Правительство утвердило правила ведения базового государственного информационного ресурса регистрационного учета граждан 1

На Едином портале госуслуг заработала электронная запись на прием в органы власти 1