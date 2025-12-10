Москва создает программно-технический комплекс для автоматического оформления мигрантов фирование, создать свою подпись и самостоятельно выполнить другие необходимые формальности. ММЦ Для мигрантов создадут криптокабины На первые шаги по внедрению криптокабин уже выделили 92 млн р

Финансовый сервис «А Деньги» запустил кредитование трудовых мигрантов с помощью технологий ИИ Smart Engines о интегрировали решения Smart Engines для граждан России, а теперь вместе расширяем возможности для трудовых мигрантов. Безопасность является для нас одним из ключевых приоритетов: система Smar

В России создан «самый быстрый ИИ», способный за один день распознать и проверить миллионы документов мигрантов Проверят всех мигрантов Как стало известно CNews, российский разработчик Smart Engines создал ИИ, который способен «быстрее всех в стране» проверить и распознать документы, включая паспорта мигрантов.

Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL использования веб-сервисов или обмена структурированными файлами специализированных форматов. Учет мигрантов через мобильное приложение С 1 сентября 2025 г. в Москве и Московской области вводи

В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение собирает данные о геолокации пользователя. Если информация не обновляется более трех рабочих дней, мигрант получает уведомление о необходимости подтвердить адрес проживания или сообщить о смен

Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов в США известна как источник дешевых товаров, нередко – крайне низкого качества; – прим. CNews). Истцы также утверждают, что TSMC отдает предпочтение при найме персонала предприятия в Аризоне трудовым мигрантам из Китая и с Тайваня. От соискателей при трудоустройстве на отдельные должности работодатель требует хорошего знания севернокитайского (мандаринского) языка. Помимо прочего, в докумен

Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь ровавших биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). С начала 2025 г. новые договоры связи для мигрантов заключаются только при наличии биометрии, а ранее оформленные SIM-карты должны были

Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан Ограничить права В России предлагают запретить оформлять на имя мигрантов больше одной SIM-карты, пишет «Коммерсант». В Госдуме России разработали законопрое

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны бывания реализуется через мониторинг геолокации по телефону. При попытке обхода контроля геолокации мигрант будет включен в реестр контролируемых лиц»,— пояснил заместитель председателя комитет

Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру Завоз мигрантов Дефицит кадров заставил российские компании обратить внимание на дружественные стра

Москва обновляет ИТ-систему обработки документов мигрантов. Подрядчикам рекомендуют работать на C#, Java и PostgreSQL Улучшат проверку документов эмигрантов Как выяснил CNews, московский «Многофункциональный миграционный центр» выделил 482 млн руб. за частичную ИТ-автоматизацию своей деятельности. Под модернизацию попала система ведомства по электронной проверке документов (ИС «ЭПД»). ИС «ЭПД» пред

Из-за дефицита кадров в российскую ИБ стали нанимать начинающих ИТ-шников. Но платят им меньше, чем курьерам-мигрантам «Мигрант Сервис». В ней говорится, что в июне 2024 г. произошел 23-процентный рост зарплат трудовых мигрантов. «В декабре 2023 г. максимальная зарплата курьеров-мигрантов достигала 120 т

Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2 Tele2, российский оператор мобильной связи, оценил на основе big data ресурсы, самые посещаемые среди аудитории мигрантов. Тем самым компания проанализировала сегмент, который является одним из немногих оставшихся источников подключений SIM на стагнирующем рынке. В топ востребованных мигрантами ресурсов

Российские власти хотят создать приложение для слежки за мигрантами ия вероятного обострения ситуации. Как это будет работать К приложению с предварительным названием «Мигрант» предложено «привязать» цифровой профиль человека, приехавшего в Россию на заработки.

Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве Мобильный оператор Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве. Специалисты технической службы Tele2 в сжатые сроки заверш

МТС в разы повысила цены для мигрантов оя страна», ориентированном на мигрантов. Изменения коснулись также архивных версий этого и других «мигрантских» тарифов («Гостевой», «Гостевой плюс») и др. Рост цен коснулся исходящих вызовов

Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL Федеральная миграционная служба завершила проект по замене платформы системы электронного документооборота, внедренной в центральном аппарате службы, с решения на базе Documеntum, на решение «Логика СЭД» н

Контакт-центр для мигрантов принял более 22 тыс. звонков за две недели В новый многофункциональный миграционный центр, открывшийся вблизи деревни Сахарово в Троицком и Новомосковском административных округах, за две недели работы с 12 января 2015 г. поступило более 22 тыс. телефонных звонков

«Билайн» увеличил срок жизни sim-карт для трудовых мигрантов «ВымпелКом» изменил параметры ряда тарифных планов, которые традиционно пользуются популярностью у мигрантов, приезжающих на Урал с целью сезонного трудоустройства. Теперь абоненты тарифных пл

«Ростелеком» обеспечит телеком-услугами управление миграционной службы по Воронежской области Воронежский филиал «Ростелекома» и управление Федеральной миграционной службы по Воронежской области подписали контракт на построение корпоративной сети передачи данных IP VPN (КСПД). Контракт подписан на основании результатов конкурса, в котором «Рос

Отпечатки пальцев: Объявлен крупный ИТ-тендер по учету мигрантов Федеральная миграционная служба России создает собственную автоматизированную систему дактилоскопического учета. Сообщение о конкурсе на создание этой системы появилось на официальном сайте госзакупок. Авт

«Сбербанк» начал установку платежных терминалов в подразделениях Миграционной службы ии» приступил к реализации проекта по установке информационно-платежных терминалов в подразделениях Миграционной службы. Первый терминал на территории подразделений Миграционной службы у

ФМС России доверила «Армаде» сопровождение системы «Трудовая миграция» Компания «Армада» сообщила о победе в открытом конкурсе Федеральной миграционной службы на выполнение работ по сопровождению программного обеспечения «Трудовая м

В Рунете появилась биржа труда для мигрантов редне- и малонаселенных городах, в то время как мобильные телефоны распространены практически повсеместно, говорится в сообщении создателей проекта. Основные сферы специализации новой биржи труда для мигрантов в настоящее время — это строительство, благоустройство, торговля, предприятия складского комплекса и сферы ЖКХ.

БПЛА отслеживают нелегалов в Подмосковье Как сообщает РБК, Управление Федеральной миграционной службы по Московской области начало применять новую технику, которая позволяет о

«АйТи» автоматизирует работу ФМС России рнизации прикладного программного обеспечения, используемого в отделах внешней миграции Федеральной миграционной службы РФ (ФМС России). В результате проекта ведомство будет использовать унифиц

В Петербурге мигрантов будут регистрировать электронно Как сообщил начальник Управления федеральной миграционной службы (УФМС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Буряк, в Петербурге может быть создана электронная форма постановки на учет иностранных граждан. В данный момент этот

27 апреля пройдет конференция "Денежные переводы и платежи" дальнего зарубежья. С одной стороны, дальнейшее развитие этого рынка зависит от активности трудовых мигрантов, с другой стороны, на данную активность большое влияние оказывает новое миграционно

27 апреля откроется конференция "Денежные переводы и платежи" дальнего зарубежья. С одной стороны, дальнейшее развитие этого рынка зависит от активности трудовых мигрантов, с другой стороны, на данную активность большое влияние оказывает новое миграционно

27 апреля откроется конференция "Денежные переводы и платежи" дальнего зарубежья. С одной стороны, дальнейшее развитие этого рынка зависит от активности трудовых мигрантов, с другой стороны, на данную активность большое влияние оказывает новое миграционно

ФМС нашла монополиста для гостиничного ПО стиничном бизнесе людей. Что делать, если турист прибыл в гостиницу в пятницу вечером, а в выходные миграционная служба не работает по умолчанию? Как успеть зарегистрировать прибытие и убытие в