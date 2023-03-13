Пять лет колонии Экс начальник ИТ-департамента Пенсионного фонда России (ПФР) Дмитрий Кузнецов приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на представителей Пресненского районного суда

«Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г. и оборудования при возникновении проблемы с критическим приоритетом составляет не более 3 часов. «Мы искренне рады, что в 2015 г. «Техносерв» продолжит обслуживание корпоративной сети передачи данных Пенсионного фонда РФ, к которому мы приступили в середине 2014 г., – сказал Андрей Богомолов, вице-президент по продажам компании «Техносерв». – Более того, в этом году в контракт ПФР помимо ра