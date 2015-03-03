Индексная книга CNews*
СФР ПФР Департамент информационных технологий
Публикаций - 184, упоминаний - 185
СФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуральников Сергей 164 20
|Елистратов Николай 90 17
|Евраев Михаил 242 17
|Авербах Владимир 126 16
|Козырев Алексей 288 15
|Гаттаров Руслан 143 14
|Бойко Елена 152 12
|Звягина Наталья 64 10
|Ермолаев Артем 361 10
|Кузнецов Дмитрий 65 8
|Шушкин Дмитрий 95 8
|Меньшов Кирилл 82 8
|Чаркин Евгений 240 8
|Шадаев Максут 648 8
|Масарская Наталия 36 7
|Мехришвили Александр 11 7
|Бугаев Леонид 13 7
|Нестеров Алексей 86 7
|Шакманас Алгирдас 40 7
|Скурятина Елена 20 7
|Спиридонов Александр 39 7
|Гусев Дмитрий 59 7
|Рахтеенко Владимир 41 7
|Козлов Михаил 167 7
|Размахаев Сергей 42 7
|Гузовский Денис 30 7
|Десятов Роман 14 7
|Богачев Игорь 178 7
|Сабынин Андрей 24 7
|Васильев Александр 33 7
|Хомченко Дмитрий 11 6
|Громов Иван 102 6
|Лысенко Эдуард 271 6
|Бетсис Павел 99 5
|Филатов Андрей 109 5
|Скородумов Анатолий 65 5
|Фридман Илья 42 5
|Китляр Владимир 19 5
|Яшин Леонид 21 5
|Алябьев Андрей 27 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.