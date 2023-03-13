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СФР ПФР Департамент информационных технологий

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.03.2023 Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима

Пять лет колонии Экс начальник ИТ-департамента Пенсионного фонда России (ПФР) Дмитрий Кузнецов приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на представителей Пресненского районного суда

03.03.2015 «Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г.

и оборудования при возникновении проблемы с критическим приоритетом составляет не более 3 часов. «Мы искренне рады, что в 2015 г. «Техносерв» продолжит обслуживание корпоративной сети передачи данных Пенсионного фонда РФ, к которому мы приступили в середине 2014 г., – сказал Андрей Богомолов, вице-президент по продажам компании «Техносерв». – Более того, в этом году в контракт ПФР помимо ра
16.04.2013 «Глобус-Телеком» обеспечит телефонную связь Отделению Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области

Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил контракт на услуги сети связи общего пользования с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области. Сумма контракта составляет 1 млн 300 тыс. руб. Как сообщили CNews в «Глобус-Телекоме», компания предоставит государственному заказчику услуг
11.01.2013 ТТК предоставил услуги связи отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю. В рамках договора «ТТК-Чита» предоставил отделению услугу широкополосного доступа в интернет со скоростью 10 Мбит/с. «По итогам аукциона среди опера
23.04.2010 «ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» на базе собственной сети передачи данных организовала виртуальную частную сеть (VPN) для территориальных органов Пенсионного фонда РФ в Самарской области. В рамках реализованного проекта специалисты Самарского филиала «ВолгаТелеком» предоставили региональному отделению Пенсионного фонда РФ гарантир
02.04.2010 «Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению Пенсионного фонда РФ в Иркутской области

Компания «Сибирьтелеком» предоставит отделению Пенсионного фонда РФ в Иркутской области комплексную услугу связи для центрального узла корпоративной сети передачи данных. «Сибирьтелеком» был выбран в результате открытого конкурса, предложив
01.04.2002 Ergodata-Урал победила в тендере Отделения Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области

Екатеринбургское Представительство компании Ergodata выиграло тендер на поставку расходных материалов и носителей информации Отделению Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области. Общая сумма контракта составила около 3 млн. рублей. Тендер проводился в виде открытого конкурса, заявки на участие подали семь крупных компаний из
13.07.2001 "Теле-Сервис" реализовала телекоммуникационный проект для Пенсионного Фонда РФ

Компания "Теле-Сервис" реализовала телекоммуникационный проект для Пенсионного Фонда РФ. В ноябре 2000 г. Пенсионный Фонд РФ провел тендер на поставку и монтаж учрежденческой производственной цифровой АТС с интеграцией служб и услуг для здания Пенсионного фонд

Публикаций - 206, упоминаний - 208

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
9594 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Microsoft Corporation 25775 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
Cisco Systems 5372 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
ОТР ГК - ОТР 2000 227 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 8
АйТи 1519 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 7
HERE Technologies 113 7
Huawei 4676 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 6
Samsung Electronics 11064 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 5
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
МегаФон 10742 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Oracle Corporation 7074 5
Т-Платформы - T-Platforms 412 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 4
Амтел-Сервис 37 4
ЕС-лизинг 22 4
Atrinity - Атринити 21 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
ВТБ - ВТБ24 671 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 7
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 7
Почта России ПАО 2370 7
Adidas - Адидас 170 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 6
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
РСХБ Страхование жизни 16 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
Unilever - Юнилевер Русь 171 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 5
Mascotte 22 5
Глобэкс банк 47 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 5
Rietumu Banka 19 5
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 5
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 5
Альфа-Банк 1979 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Газпром ПАО 1493 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 3
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 168
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
Федеральное казначейство России 1949 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 6
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 72
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 29
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 12
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 87 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 32
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 9
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 9
Microsoft Office 365 1042 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 4
IBM DB2 396 4
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Apple iPad 4011 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Гуральников Сергей 164 20
Елистратов Николай 90 19
Евраев Михаил 266 17
Авербах Владимир 127 16
Козырев Алексей 328 15
Гаттаров Руслан 144 14
Бойко Елена 152 12
Кузнецов Дмитрий 75 11
Скородумов Анатолий 65 11
Ермолаев Артем 379 10
Звягина Наталья 64 10
Шадаев Максут 1210 9
Чаркин Евгений 317 8
Шушкин Дмитрий 95 8
Меньшов Кирилл 139 8
Нестеров Алексей 175 7
Богачев Игорь 183 7
Сабынин Андрей 37 7
Рахтеенко Владимир 42 7
Гусев Дмитрий 92 7
Гузовский Денис 79 7
Размахаев Сергей 49 7
Васильев Александр 72 7
Козлов Михаил 182 7
Скурятина Елена 20 7
Десятов Роман 15 7
Масарская Наталия 36 7
Спиридонов Александр 49 7
Шакманас Алгирдас 40 7
Мехришвили Александр 11 7
Бугаев Леонид 13 7
Калинкин Алексей 16 6
Контемиров Юрий 32 6
Лысенко Эдуард 317 6
Варназов Лев 10 6
Хомченко Дмитрий 13 6
Громов Иван 102 6
Суровец Дмитрий 115 6
Демидов Сергей 129 6
Нуйкин Андрей 50 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Россия - УФО - Челябинская область 1512 17
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 7
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 7
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 6
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 6
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Европа 24964 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 4
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 113
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 13
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Ведомости 1466 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
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IDC - International Data Corporation 4975 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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