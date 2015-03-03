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СФР ПФР Департамент информационных технологий



03.03.2015 «Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г.
16.04.2013 «Глобус-Телеком» обеспечит телефонную связь Отделению Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области
11.01.2013 ТТК предоставил услуги связи отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю
23.04.2010 «ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области
02.04.2010 «Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению Пенсионного фонда РФ в Иркутской области
01.04.2002 Ergodata-Урал победила в тендере Отделения Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области
13.07.2001 "Теле-Сервис" реализовала телекоммуникационный проект для Пенсионного Фонда РФ

Публикаций - 184, упоминаний - 185

СФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10130 20
IBM - International Business Machines Corp 9209 17
7053 14
1С-ИжТиСи 6368 14
Microsoft Corporation 23569 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9562 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1357 9
АйТи 1289 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 8
ОТР ГК 200 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1815 8
Cisco Systems 4889 7
Custis 89 7
HERE Technologies 102 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 6
Huawei 3529 6
Samsung Electronics 9762 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 179 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 5
Прогноз 1663 5
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4195 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 5
Yandex - Яндекс 5752 4
Atrinity - Атринити 21 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 4
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 331 4
Новые облачные технологии (НОТ) 406 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7011 4
Амтел-Сервис 37 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 4
Т-Платформы - T-Platforms 379 4
TrueConf - ТруКонф 315 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8090 3
Directum - Директум 916 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5876 25
РЖД - Российские железные дороги 1636 11
ВТБ - ВТБ24 660 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1855 8
Citi - Citibank - Ситибанк 302 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 7
ГПБ - Газпромбанк 945 7
ПСБ - Промсвязьбанк 737 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 7
Adidas - Адидас 151 7
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 7
Почта России ПАО 2005 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1201 6
Mascotte 22 5
Rietumu Banka 19 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 90 5
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 153 5
Unilever - Юнилевер Русь 114 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 126 5
Гута Банк - Тверь АКБ 85 5
Медскан - сеть клиник 13 5
Глобэкс банк 45 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 4
ЕС-лизинг 21 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 4
Газпром ПАО 1163 3
Европлан - Europlan 27 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 23 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Россети Ленэнерго 2359 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 2
Роснефть НК - нефтяная компания 475 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 2
Лента - Сеть розничной торговли 1719 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1603 153
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18126 37
Федеральное казначейство России 1556 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9222 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2430 18
СФР - ПФР Региональные отделения 47 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1408 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10429 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2442 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 10
Правительство Москвы 2005 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4599 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2903 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1044 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3734 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1671 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 114 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 148 4
Администрация Президента РФ 981 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 35 3
Президент Российской Федерации 3740 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 252 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 207 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
АРБ - Ассоциация российских банков 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 1
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53802 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39428 32
Сеть передачи данных 3357 31
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79557 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26017 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17619 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8352 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22342 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17398 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12162 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6151 21
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2998 12
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7385 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8195 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9181 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6095 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1353 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13621 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5224 10
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20120 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11003 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2882 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7841 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22095 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4153 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6579 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1062 13
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 68 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 903 10
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 272 9
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 9
Microsoft Windows 2000 12709 7
Microsoft Windows 14500 6
Google Android 12633 5
Microsoft Office 365 864 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1977 5
Apple iOS 6853 5
Linux OS 8316 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 332 4
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 54 4
Microsoft SQL Server 1481 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 3
Apple iPad 3747 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 176 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 284 3
Новые облачные технологии - МойОфис 498 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 204 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 390 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 8 3
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 63 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 236 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 195 3
Age of Kings 3449 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 612 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1490 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 56 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 524 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 42 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 2
InfoTeCS - ViPNet Client 82 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 722 2
Гуральников Сергей 164 20
Елистратов Николай 90 17
Евраев Михаил 242 17
Авербах Владимир 126 16
Козырев Алексей 288 15
Гаттаров Руслан 143 14
Бойко Елена 152 12
Звягина Наталья 64 10
Ермолаев Артем 361 10
Кузнецов Дмитрий 65 8
Шушкин Дмитрий 95 8
Меньшов Кирилл 82 8
Чаркин Евгений 240 8
Шадаев Максут 648 8
Масарская Наталия 36 7
Мехришвили Александр 11 7
Бугаев Леонид 13 7
Нестеров Алексей 86 7
Шакманас Алгирдас 40 7
Скурятина Елена 20 7
Спиридонов Александр 39 7
Гусев Дмитрий 59 7
Рахтеенко Владимир 41 7
Козлов Михаил 167 7
Размахаев Сергей 42 7
Гузовский Денис 30 7
Десятов Роман 14 7
Богачев Игорь 178 7
Сабынин Андрей 24 7
Васильев Александр 33 7
Хомченко Дмитрий 11 6
Громов Иван 102 6
Лысенко Эдуард 271 6
Бетсис Павел 99 5
Филатов Андрей 109 5
Скородумов Анатолий 65 5
Фридман Илья 42 5
Китляр Владимир 19 5
Яшин Леонид 21 5
Алябьев Андрей 27 5
Россия - РФ - Российская федерация 123825 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39588 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15192 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13223 17
Россия - УФО - Челябинская область 1001 16
Россия - ПФО - Саратовская область 608 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50316 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1149 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 768 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1403 7
Россия - СФО - Иркутская область 921 6
Россия - СФО - Кемеровская область 728 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 628 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 692 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1066 6
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1026 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 387 5
Германия - Федеративная Республика 12035 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2333 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17178 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15186 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 444 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 548 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2566 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2522 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1160 4
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Азия - Азиатский регион 4929 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1310 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1431 4
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Россия - СЗФО - Вологодская область 546 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 684 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 938 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42015 103
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4399 26
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24148 20
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4964 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2728 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6140 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10488 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5004 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3063 9
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 532 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1757 8
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