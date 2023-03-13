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СФР ПФР Департамент информационных технологий
СОБЫТИЯ
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|13.03.2023
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Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима
Пять лет колонии Экс начальник ИТ-департамента Пенсионного фонда России (ПФР) Дмитрий Кузнецов приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на представителей Пресненского районного суда
|03.03.2015
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«Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г.
и оборудования при возникновении проблемы с критическим приоритетом составляет не более 3 часов. «Мы искренне рады, что в 2015 г. «Техносерв» продолжит обслуживание корпоративной сети передачи данных Пенсионного фонда РФ, к которому мы приступили в середине 2014 г., – сказал Андрей Богомолов, вице-президент по продажам компании «Техносерв». – Более того, в этом году в контракт ПФР помимо ра
|16.04.2013
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«Глобус-Телеком» обеспечит телефонную связь Отделению Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области
Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил контракт на услуги сети связи общего пользования с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области. Сумма контракта составляет 1 млн 300 тыс. руб. Как сообщили CNews в «Глобус-Телекоме», компания предоставит государственному заказчику услуг
|11.01.2013
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ТТК предоставил услуги связи отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю. В рамках договора «ТТК-Чита» предоставил отделению услугу широкополосного доступа в интернет со скоростью 10 Мбит/с. «По итогам аукциона среди опера
|23.04.2010
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«ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области
Компания «ВолгаТелеком» на базе собственной сети передачи данных организовала виртуальную частную сеть (VPN) для территориальных органов Пенсионного фонда РФ в Самарской области. В рамках реализованного проекта специалисты Самарского филиала «ВолгаТелеком» предоставили региональному отделению Пенсионного фонда РФ гарантир
|02.04.2010
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«Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению Пенсионного фонда РФ в Иркутской области
Компания «Сибирьтелеком» предоставит отделению Пенсионного фонда РФ в Иркутской области комплексную услугу связи для центрального узла корпоративной сети передачи данных. «Сибирьтелеком» был выбран в результате открытого конкурса, предложив
|01.04.2002
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Ergodata-Урал победила в тендере Отделения Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области
Екатеринбургское Представительство компании Ergodata выиграло тендер на поставку расходных материалов и носителей информации Отделению Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области. Общая сумма контракта составила около 3 млн. рублей. Тендер проводился в виде открытого конкурса, заявки на участие подали семь крупных компаний из
|13.07.2001
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"Теле-Сервис" реализовала телекоммуникационный проект для Пенсионного Фонда РФ
Компания "Теле-Сервис" реализовала телекоммуникационный проект для Пенсионного Фонда РФ. В ноябре 2000 г. Пенсионный Фонд РФ провел тендер на поставку и монтаж учрежденческой производственной цифровой АТС с интеграцией служб и услуг для здания Пенсионного фонд
СФР и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральников Сергей 164 20
|Елистратов Николай 90 19
|Евраев Михаил 266 17
|Авербах Владимир 127 16
|Козырев Алексей 328 15
|Гаттаров Руслан 144 14
|Бойко Елена 152 12
|Кузнецов Дмитрий 75 11
|Скородумов Анатолий 65 11
|Ермолаев Артем 379 10
|Звягина Наталья 64 10
|Шадаев Максут 1210 9
|Чаркин Евгений 317 8
|Шушкин Дмитрий 95 8
|Меньшов Кирилл 139 8
|Нестеров Алексей 175 7
|Богачев Игорь 183 7
|Сабынин Андрей 37 7
|Рахтеенко Владимир 42 7
|Гусев Дмитрий 92 7
|Гузовский Денис 79 7
|Размахаев Сергей 49 7
|Васильев Александр 72 7
|Козлов Михаил 182 7
|Скурятина Елена 20 7
|Десятов Роман 15 7
|Масарская Наталия 36 7
|Спиридонов Александр 49 7
|Шакманас Алгирдас 40 7
|Мехришвили Александр 11 7
|Бугаев Леонид 13 7
|Калинкин Алексей 16 6
|Контемиров Юрий 32 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Варназов Лев 10 6
|Хомченко Дмитрий 13 6
|Громов Иван 102 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Демидов Сергей 129 6
|Нуйкин Андрей 50 6
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