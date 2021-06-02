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Кузнецов Дмитрий


02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 2
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 3
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 3
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
18.07.2019 «Лаборатория Касперского» сообщила о кибератаках на российское здравоохранение 1
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 8
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
30.07.2018 Google Ассистент заработал на русском языке 1
04.07.2018 Сбербанк реализовал оплату через Google Pay 1
10.04.2018 «Инфосистемы Джет» построила ИТ-инфраструктуру для «Аэроэкспресса» 1
02.06.2017 PT Application Firewall сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК 2
17.11.2016 Россияне нашли зияющие «дыры» в продуктах Intel и Cisco 1
16.11.2016 «Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ 1
10.11.2016 «Ангстрем» разработал компоненты для отечественной светодиодной филаментной лампы 1
01.06.2016 Пенсионный фонд построит электронный архив на открытом ПО 2
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 1
15.04.2015 У Службы судебных приставов не хватает денег на GosLinux 1
09.04.2015 Челябинская область планирует зарабатывать на своих ИТ-системах 1
30.03.2015 Казначейство пытается сэкономить на серверах 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
26.03.2015 ФССП намерена снимать ограничения на выезд за рубеж за 1 час 1
25.03.2015 Замминистра связи: ГИС ЖКХ готова на 80% 1
23.03.2015 Минкомсвязи смещает фокус на региональные электронные госуслуги 1
30.01.2015 Positive Technologies покажет новые технологии защиты платежных приложений 2
28.10.2014 Над госсектором нависла угроза облаков 4
28.10.2013 45% веб-ресурсов крупнейших российских компаний имеют критические уязвимости 1
21.10.2013 Системы онлайн-банкинга известных вендоров защищены хуже самописных 1
04.10.2013 Впервые в России пройдет конференция jQuery 1
27.07.2011 «Мой банк» внедрит новую технологическую фронт-офисную систему ЦФТ 1
27.10.2010 Сергей Иванов готовит барьеры для телефонов без ГЛОНАСС 1
19.10.2010 Разработанная МТС и «Ситрониксом» услуга «Ника» поможет клиентам РОСНО сэкономить на страховке от угона 1
16.07.2010 В России запретят телефоны без ГЛОНАСС. Путин согласен 1
27.02.2008 Китайский сборщик ПК скупает российские земли 1

Публикаций - 40, упоминаний - 61

Кузнецов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 367 3
Ланит ГК 1160 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Samsung Electronics 5730 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Directum - Директум 647 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
ОТР 135 2
Google LLC 7177 2
Lenovo Group 1641 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Merlion - Мерлион 275 1
Хомнет Консалтинг 127 1
Brocade Communications Systems 143 1
iDecide - АйДесайд 25 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Инфосистемы Джет 675 1
IBM 3557 1
Cisco Systems 2056 1
Microsoft Corporation 11168 1
АйТи 753 1
Teradata 166 1
Yandex - Яндекс 4103 1
RedSys - РедСис 67 1
PayPal 442 1
SAP SE 3220 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Google Russia - Гугл Россия 48 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Intouch - Интач Страхование 19 1
ЕС-лизинг 13 1
Калашников ГК 8 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Мособлгаз 11 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Ак Барс Банк 174 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Русагро Группа Компаний 139 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 9
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 9
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 9
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 9
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 9
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
Федеральное казначейство России 766 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 9
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 9
Счётная палата РФ 461 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 6
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 5
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 9
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Apple iOS 5742 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Google Android 10751 2
Microsoft Lync 272 1
Google Now 74 1
Google Allo - Мессенджер 8 1
Brocade ADX 1 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Java - Язык программирования 1180 1
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Хомнет НФО 13 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft SQL Server 798 1
Google Home - Умная колонка 37 1
Google Pixel - Серия смартфонов 108 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Google Android Wear OS 77 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Четвернин Алексей 651 10
Лысенко Эдуард 209 9
Кирюшин Сергей 52 9
Терещенко Денис 38 9
Паршин Максим 142 9
Хайруллин Айрат 39 9
Ципорин Павел 51 9
Кудрин Алексей 63 9
Семенов Алексей 67 9
Албычев Александр 74 9
Симаков Олег 106 9
Малков Павел 38 9
Песчанских Георгий 38 9
Катамадзе Анна 72 9
Власов Сергей 76 9
Петрушин Андрей 64 9
Рудзевич Мария 34 9
Меджитов Тимур 56 9
Малахов Александр 16 9
Егоров Максим 23 9
Осипов Владимир 17 9
Швиндт Антоний 13 9
Казарин Станислав 100 9
Геллер Анатолий 12 9
Копырин Федор 11 9
Кулешов Василий 11 9
Наволоцкий Евгений 11 9
Панов Евгений 16 9
Карапузов Алексей 12 9
Скрыпник Назарий 12 9
Козырев Алексей 270 8
Рымар Максим 36 6
Разумовский Дмитрий 70 6
Христенко Павел 11 6
Соломин Никита 8 6
Якубовский Михаил 8 6
Бочков Евгений 8 6
Дюбанов Анатолий 86 5
Мартынова Елена 24 4
Злобин Виталий 12 4
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 9
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - Новосибирская область 819 6
Россия - Калужская область 575 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 4
Россия - Владивосток 866 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Русский язык 1000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769502, в очереди разбора - 673186.
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