Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 75, упоминаний - 78
Кузнецов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 317 11
|Меджитов Тимур 85 10
|Паршин Максим 323 10
|Хайруллин Айрат 108 10
|Власов Сергей 101 9
|Петрушин Андрей 110 9
|Рудзевич Мария 36 9
|Малахов Александр 20 9
|Егоров Максим 36 9
|Осипов Владимир 21 9
|Швиндт Антоний 13 9
|Казарин Станислав 175 9
|Геллер Анатолий 12 9
|Копырин Федор 11 9
|Кулешов Василий 11 9
|Наволоцкий Евгений 11 9
|Панов Евгений 16 9
|Карапузов Алексей 21 9
|Скрыпник Назарий 15 9
|Кирюшин Сергей 91 9
|Терещенко Денис 95 9
|Ципорин Павел 103 9
|Кудрин Алексей 125 9
|Албычев Александр 168 9
|Симаков Олег 113 9
|Малков Павел 51 9
|Песчанских Георгий 39 9
|Катамадзе Анна 133 9
|Звягина Наталья 64 8
|Авербах Владимир 127 8
|Гуральников Сергей 164 8
|Гаттаров Руслан 144 8
|Евраев Михаил 266 8
|Козырев Алексей 328 8
|Разумовский Дмитрий 125 6
|Христенко Павел 15 6
|Соломин Никита 8 6
|Якубовский Михаил 8 6
|Бочков Евгений 8 6
|Рымар Максим 50 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.