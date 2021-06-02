Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кузнецов Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 61
Кузнецов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Восход ФГБУ НИИ 367 3
|Ланит ГК 1160 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
|Samsung Electronics 5730 3
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
|Directum - Директум 647 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
|ОТР 135 2
|Google LLC 7177 2
|Lenovo Group 1641 2
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Хомнет Консалтинг 127 1
|Brocade Communications Systems 143 1
|iDecide - АйДесайд 25 1
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|IBM 3557 1
|Cisco Systems 2056 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|АйТи 753 1
|Teradata 166 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|RedSys - РедСис 67 1
|PayPal 442 1
|SAP SE 3220 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
|Google Russia - Гугл Россия 48 1
|Четвернин Алексей 651 10
|Лысенко Эдуард 209 9
|Кирюшин Сергей 52 9
|Терещенко Денис 38 9
|Паршин Максим 142 9
|Хайруллин Айрат 39 9
|Ципорин Павел 51 9
|Кудрин Алексей 63 9
|Семенов Алексей 67 9
|Албычев Александр 74 9
|Симаков Олег 106 9
|Малков Павел 38 9
|Песчанских Георгий 38 9
|Катамадзе Анна 72 9
|Власов Сергей 76 9
|Петрушин Андрей 64 9
|Рудзевич Мария 34 9
|Меджитов Тимур 56 9
|Малахов Александр 16 9
|Егоров Максим 23 9
|Осипов Владимир 17 9
|Швиндт Антоний 13 9
|Казарин Станислав 100 9
|Геллер Анатолий 12 9
|Копырин Федор 11 9
|Кулешов Василий 11 9
|Наволоцкий Евгений 11 9
|Панов Евгений 16 9
|Карапузов Алексей 12 9
|Скрыпник Назарий 12 9
|Козырев Алексей 270 8
|Рымар Максим 36 6
|Разумовский Дмитрий 70 6
|Христенко Павел 11 6
|Соломин Никита 8 6
|Якубовский Михаил 8 6
|Бочков Евгений 8 6
|Дюбанов Анатолий 86 5
|Мартынова Елена 24 4
|Злобин Виталий 12 4
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769502, в очереди разбора - 673186.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769502, в очереди разбора - 673186.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru