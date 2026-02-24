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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Дмитрий

СОБЫТИЯ


24.02.2026 Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз 1
05.02.2026 Пермский завод «Машиностроитель» усилил кибербезопасность с помощью СКДПУ НТ 1
24.12.2025 ОС Astra Linux и «Р7 Офис»: год вместе в цифровой среде образовательных организаций всей страны 1
18.12.2025 Axenix помогла UTech сохранить контроль над данными 1
12.11.2025 «Билайн» и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенс и права 2
17.09.2025 Axenix проведет в ИТМО образовательный курс по ИТ-архитектуре 1
10.07.2025 Клиенты Т2 могут обменять минуты и гигабайты на поездки по всем платным трассам сети «Автодор» 1
28.03.2024 Рост цен на смартфоны, ПК и технику неизбежен. Вопрос о сохранении дешевого ввоза в Россию даже не рассматривался 1
22.06.2023 Россиянам хотят разрешить смотреть пиратские кинотеатры без ограничений. Возможна амнистия 1
13.03.2023 Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима 2
08.02.2023 «ИКС Холдинг» запускает собственные спутники 1
26.01.2023 Иностранный софт в России хотят принудительно лицензировать. Законотворцы разрабатывают два механизма 1
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1
16.12.2022 Бизнес умоляет власти разрешить использовать пиратский иностранный софт. Сейчас за него сажают на семь лет 1
15.12.2022 В селах Татарстана ускорили интернет к новогодним праздникам 1
15.11.2022 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в окрестностях Казани 1
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей 1
25.10.2022 «Мегафон» улучшил связь в Нижнекамске 1
07.10.2022 Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым» 1
15.09.2022 «Мегафон» расширил сеть в древнейшем городе Татарстана 1
12.09.2022 Российские разработчики: принудительная легализация «недружественного» ПО стране не нужна и опасна 1
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 1
22.08.2022 В России могут разрешить продажу фильмов, книг и ПО из недружественных стран без согласия правообладателей 1
25.02.2022 Топ-менеджерам ПФР предъявляют обвинения во взятках, связанных с огромными ИТ-контрактами 1
27.12.2021 «Мегафон» увеличил площадь покрытия Татарстана сетью LTE в 1,5 раза 1
03.11.2021 СSD проведет онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров» 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 2
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
18.07.2019 «Лаборатория Касперского» сообщила о кибератаках на российское здравоохранение 1
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 1

Публикаций - 75, упоминаний - 78

Кузнецов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 11
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 11
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Samsung Electronics 11065 9
МегаФон 10742 8
Microsoft Corporation 25775 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Ростелеком 10948 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Directum - Директум 1268 3
RedSys - РедСис 74 3
Google LLC 12690 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Lenovo Group 2447 2
Intel Corporation 12811 2
ИКС 538 2
9594 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Sony 6739 2
ОТР ГК - ОТР 2000 227 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Lenovo Motorola 3566 2
Adobe Systems 1597 2
АйТи 1519 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 4
Walt Disney Company 647 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Sony Music Entertainment 161 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Virtus.pro 30 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Беталинк 105 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Балт-Аудит-Эксперт - Балтаудитэксперт/Консалтинг 5 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Walt Disney Pictures 11 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Логистера - Логопарк Колпино 2 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Федеральное казначейство России 1949 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 9
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 9
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 9
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 9
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 9
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 6
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 3
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 9
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 9
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Microsoft Windows 16882 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Apple iOS 8583 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 3
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Google Android 15244 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 2
FreePik 1841 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Apple - App Store 3109 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Adobe Photoshop 804 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 2
Google Now 78 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Cisco Smart Install 6 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 1
Perl - Язык программирования 155 1
Google Allo - Мессенджер 11 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
JQuery 43 1
Лысенко Эдуард 317 11
Меджитов Тимур 85 10
Паршин Максим 323 10
Хайруллин Айрат 108 10
Власов Сергей 101 9
Петрушин Андрей 110 9
Рудзевич Мария 36 9
Малахов Александр 20 9
Егоров Максим 36 9
Осипов Владимир 21 9
Швиндт Антоний 13 9
Казарин Станислав 175 9
Геллер Анатолий 12 9
Копырин Федор 11 9
Кулешов Василий 11 9
Наволоцкий Евгений 11 9
Панов Евгений 16 9
Карапузов Алексей 21 9
Скрыпник Назарий 15 9
Кирюшин Сергей 91 9
Терещенко Денис 95 9
Ципорин Павел 103 9
Кудрин Алексей 125 9
Албычев Александр 168 9
Симаков Олег 113 9
Малков Павел 51 9
Песчанских Георгий 39 9
Катамадзе Анна 133 9
Звягина Наталья 64 8
Авербах Владимир 127 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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