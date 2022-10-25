Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» улучшил связь в Нижнекамске

«Мегафон» завершил проект по строительству объектов связи в одном из крупнейших центров нефтехимической промышленности России. В результате площадь покрытия промзоны Нижнекамска сетью LTE увеличилась в 4 раза и достигла 42 км2.

В Нижнекамске работают заводы, занимающиеся нефтепереработкой, изготовлением химической продукции. Кроме того, промышленный комплекс моногорода представлен предприятиями строительной и пищевой индустрии.

Значительная удаленность производственных площадок от городских микрорайонов требовала создания выделенной телекоммуникационной инфраструктуры. Чтобы улучшить качество голосовой связи и ускорить интернет до 70 Мбит/с на территории промзоны Закамья, «Мегафон» запустил дополнительные базовые станции LTE.

«Мы продолжаем строить телеком-объекты там, где это действительно необходимо. Развитие сети в Нижнекамске позволило десяткам тысяч сотрудников пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без задержек, оперативнее решать рабочие вопросы и оставаться на связи с родными. А на производствах появились возможности для внедрения передовых технологий», — отметил директор «Мегафона» в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Иван Панченко, Postgres Professional: В выигрышном положении оказались те, кто занимался импортозамещением заблаговременно
Импортозамещение

Чтобы стабильное и надежное интернет-соединение было не только на улице, но и внутри зданий, на новом оборудовании инженеры оператора использовали частотный диапазон LTE-1800. Он отличается высоким уровнем проникновения сигнала в помещения и увеличенной дальностью на 5-7 км.

После обновления сети на предприятиях Нижнекамска стали доступны звонки с использованием бесплатной технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, одновременное общение по телефону и нахождение в Сети. Технологию не нужно подключать дополнительно, достаточно только активировать в настройках смартфона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак

В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии

Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи

В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет

Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G

ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября