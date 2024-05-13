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Радиосвязь и радиовещание Радиочастота Радиочастотный спектр Частотный диапазон Рефарминг Refarming

Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming


13.05.2024 Масштабное ускорение: в Челябинской области прошел серьезный рефарминг сети

в апреле составила 64%. «Наша задача – не только расширять покрытие в местах, где скачивают наибольшее количество данных, но и повышать эффективность существующей инфраструктуры. Только с начала года рефарминг позволил улучшить качество сети более чем в 220 точках Южного Урала. Благодаря планомерной работе нашей технической службы скорость интернет-соединения постоянно растет: мы фиксируем

05.09.2023 «Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале

Технические специалисты «Мегафона» провели масштабный рефарминг мобильной сети в Челябинской области. Перевод частот, задействованных в 2G и 3G, в современный стандарт LTE помог повысить скорость передачи данных более чем в 200 локациях региона. М
31.08.2023 билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе

022-м году компания провела рефарминг в 32 регионах. После завершения работ расширится используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Эффект от такой модернизации можно сравнить с расширением п
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершит до конца 2023 г. в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) московского региона модернизацию сети мобильной связи и перевод (рефарминг) оставшихся базовых станций 3G (UMTS 2100) в современный стандарт LTE. Благодаря реализации этого масштабного проекта скорость мобильного интернета на обширных территориях Москвы и об
02.03.2023 МТС отказывается от 3G

МТС проводит рефарминг диапазона 1900-2100 МГц Компания «Мобильные телесистемы» сообщила о планах по постепенному отказу от сотовые сетей третьего поколения (3G) стандарта UMTS. Об этом говорится в сообщени
02.03.2023 МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России после перевода в стандарт LTE базовых станций 3G

сть на 28% в результате перевода (рефарминга) частот 2100 МГц, выделенных под предыдущее поколение 3G (UMTS), на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). До конца 2023 г. МТС планирует провести рефарминг частот 3G еще в 14 регионах, включая Москву, а после 2025 г. намерена постепенно отключать сети UMTS 2100 МГц по мере отказа абонентов от устаревших телефонов 3G. Об этом CNews сообщи
05.02.2016 В Роскомнадзоре состоялось заседание комиссии по проведению второго электронного аукциона на радиочастоты

льные ТелеСистемы», «Вымпел-Коммуникации», «МегаФон», «Т2 Мобайл», «Твои мобильные технологии», «Р-ТелеКом», «ЕКАТЕРИНБУРГ- 2000», «Вайнах Телеком». График проведения второго электронного аукциона на радиочастоты: 9 февраля 2016 года – первый лот; 11 февраля 2016 года – 2-41 лоты; 17 февраля 2016 года – 42-82 лоты. Все аукционы начинаются в 10:00 и длятся в режиме нон-стоп до окончания торг
24.11.2015 Роскомнадзор: прием заявок на участие в электронном аукционе на радиочастоты в диапазоне 2570 -2620 МГц открывается 1 декабря

ет на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Торги проводятся Роскомнадзором на основании приказа Минкомсвязи России от 15 сентября 2015 г. № 347. Результаты первого электронного аукциона - на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц - были подведены 6 октября 2015 г. Итоговая совокупная стоимость всех лотов аукциона в 6 раз превысила начальную.
01.10.2015 Торги по двум лотам первого электронного аукциона на радиочастоты превысили отметку в 1 млрд руб.

Третьи сутки продолжаются торги по семи лотам первого электронного аукциона на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц, организованного Роскомнадзором на основании приказа Минкомсвязи №159 от 13 мая 2015 г. Совокупная стоимость всех выставленных на торги десяти лотов по состоян
27.05.2013 Минкомсвязь предлагает признать весь радиочастотный спектр ограниченным ресурсом

потребностей операторов. ГКРЧ дала поручение рабочей группе представить на рассмотрение сформированный план на очередном заседании ГКРЧ. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предложил признать весь радиочастотный спектр ограниченным природным ресурсом. Данное предложение направлено на повышение эффективности управления спектром и прозрачности процедур принятия решений в этой области. Ране
13.09.2012 Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания

Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ» изыскал радиочастотные каналы для обеспечения трансляции на территории России третьего мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время ведется согласование предложенного радиочастотного ресурса с
23.03.2012 "Роскомнадзор": Государство соберет с операторов связи 15 млрд рублей

в квартал, кроме того, с нового года в соответствии с новой методикой была введена разовая плата за получение частот. 1 декабря вышел приказ "Роскомнадзора" о назначении платы за выданные на то
16.11.2011 В России введена плата за радиочастоты. ЦЕНЫ

Наум Мардер заявил CNews, что новая методика является первым шагом в направлении введения платы за радиочастотный спектр, и ее отдельные параметры могут быть пересмотрены. Размер разовой платы
27.09.2010 «Главный радиочастотный центр» будет оказывать услуги в электронном виде

х федеральных округов. Также завершается разработка единого портала и «Кабинета заявителя» для всей радиочастотной службы РФ.
30.03.2008 Россвязьохранкультура: победа перед возможным упразднением

 прошлом году CNews представитель Россвязи, Россвязьохранкультура должна лишь организовывать работу радиочастотной службы, что еще не означает передачу в ее ведение этих центров. Хотя принятое

28.03.2008 Радиочастотные центры передадут в ведение Россвязьохранкультуры

Председатель правительства РФ Виктор Зубков подписал постановление N213 "О некоторых вопросах деятельности радиочастотной службы", сообщает РБК. Документ предусматривает передачу федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства связи (Россвязь), в веден
25.12.2007 Индусы выгоняют россиян из очереди за частотами

ре, но теперь, благодаря финансовым возможностям своего владельца, она сможет достаточно быстро собрать требуемую для оплаты стоимости лицензии сумму. ByCell могут `выдавить` из очереди за индийскими частотами В индийском правительстве рассматриваются и другие варианты уменьшения числа претендующих на получение лицензий компаний. Как пишет издание IndianExpress, не исключено увеличение мини
23.07.2007 Google готов предложить правительству США $4,6 млрд. за радиочастоты

ельству $4,6 млрд. за предоставление компании радиочастот. Единственным условием, при котором Google будет заинтересован в подобной сделке, является разрешение от правительства отдавать приобретенные радиочастоты в лизинг другим компаниям, сообщает РБК. Исполнительный директор Google Эрик Шмидт отметил, что расширение участия на рынке беспроводной связи станет ключевой задачей Google в ближ
05.07.2007 «Совинтел» исключен из конкурса на получение частот GSM на Дальнем Востоке

Дочерняя компания группы «Голден Телеком» - «СЦС Совинтел» - исключена из конкурса на получение частот для GSM на Дальнем Востоке, сообщается в материалах Мининформсвязи по итогам заседания 4 июля 2007 г. конкурсной комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытых конкурса
23.04.2007 МТС: в Москве "нелегкое положение" с частотами для сетей 3G

рно одновременно, а вопрос начала предоставления услуг будет зависеть от ситуации по расчистке частот в каждом отдельном случае, сообщает РБК. При этом он напомнил, что в Москве «нелегкое положение с частотами», в связи с этим «сложно утверждать», что Москва для МТС станет первым городом, где данная технология будет запущена в коммерческую эксплуатацию. По мнению главы МТС, основным приорит
05.10.2006 Cisco поможет распределять радиочастотный спектр на предприятии

волны генерируются не только передатчиками, но и множеством других современных устройств, к числу которых относятся беспроводные телефоны, микроволновые печи и даже лампы дневного света. В результате частотный диапазон оказывается перегруженным, сокращаются зоны покрытия и снижается качество услуг. Поскольку радиоволны невидимы для человеческого глаза, оптимизация расположения точек беспров
10.08.2006 FCC начала аукцион лицензий на радиочастоты

Федеральная комиссия США по связи (FCC) выставила на аукцион 1122 лицензии на дополнительные радиочастоты, предназначенные для дополнительных беспроводных услуг доступа в интернет. Частоты в диапазоне 90 МГц были выставлены в среду. Комиссия провела два раунда; сегодня (ночью по москов
04.02.2005 Сотовики расплатятся за радиочастоты

чтобы размер выплат за частоты не превышал 1% от выручки операторов. «Введение регулярной платы за радиочастотный спектр является абсолютно правильной мерой, так как это один из природных ресу
03.02.2005 Правительство определит порядок оплаты радиочастот

время внести данные расходы в свой бизнес-план. Представитель Мининформсвязи уточнила, что плата за радиочастотный спектр будет разделена на две части: разовая оплата при получении разрешения н
25.11.2003 Белоруссия сделает свои радиочастоты платными

нсвязи практически не имеет свободного частотного ресурса, чтобы можно было, например, обеспечить работу в Белоруссии третьего оператора мобильной связи", – уточнил г-н Гончаренко. Он подчеркнул, что радиочастоты являются "государственным ресурсом, а не собственностью Минсвязи". Именно поэтому, отметил министр, связисты внесли в проект закона положение, согласно которому для всех без исключ
02.08.2002 Петербургские сотовые дилеры обвиняют радиочастотные центры в сговоре с Госсвязьнадзором

ду увенчалось победой торговцев в апреле прошлого года, и Госсвязьнадзору запретили выдавать разрешения. Однако он не сдался. Из его региональных отделений были выделены новые структуры в форме ГУП - радиочастотные центры. Начиная с января текущего года старый порядок оформления разрешений был возобновлен, только на этот раз их стали выдавать радиочастотные центры. Стоимость разрешен
24.04.2002 Intel представила Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц

23 апреля корпорация Intel представила три новых процессора для мобильных ПК - Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц, которые расширяют спектр выпускаемых ноутбуков на базе процессора Pentium 4-M. Появление процессоров Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4

02.10.2001 Минсвязи объявило конкурс на замещение должностей директоров федеральных государственных унитарных предприятий радиочастотной службы в округах

Минсвязи РФ до 22 октября принимает заявки на замещение должностей директоров федеральных государственных унитарных предприятий радиочастотной службы для Главного радиочастотного центра, Радиочастотного центра Центрального федерального округа (Москва), Северо - Западного федерального округа (Санкт-Петербург), Южного фед
29.01.2001 SMDI представила радиочастотные чипы для беспроводной связи

ые на арсенид-галливеых (GaAs) гетеропереходных биполярных транзисторах (HBT) позволят разработчикам сотовых (в том числе 3G) и компьютерных устройств добиться большей линейности излучаемого сигнала. Радиочастотные чипы (RFIC) выпускаются для диапазонов 850 МГц, 1950 МГц и 2150 МГц. Чипы RFICS уже поступили в продажу по цене $10.95 в количествах от 50000 штук.
13.06.2000 Qualcomm получила от FCC ваучер на $125 млн. для покупки лицензий на радиочастоты

Компания Qualcomm объявила о получении от Федеральной Комиссии Связи (FCC) ваучера на $125 млн., который может быть использован на покупку лицензий на радиочастоты на предстоящих аукционах. Тем самым завершилась 7-летняя борьба Qualcomm за признание компании "пионером" стандарта беспроводной связи CDMA. До этого FCC обходила Qualcomm стороной

Публикаций - 1409, упоминаний - 1514

Радиосвязь и радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11987 270
МегаФон 8457 269
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8626 233
Intel Corporation 12089 178
Ростелеком 9497 135
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1467 98
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2824 98
АФК Система ПАО 1787 60
AMD - Advanced Micro Devices 4142 58
Samsung Electronics 10164 47
IBM - International Business Machines Corp 9403 44
Huawei 3844 42
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3191 42
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 40
Apple Inc 11920 37
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 35
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 761 34
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 34
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 33
Microsoft Corporation 24440 32
Lenovo Motorola 3498 32
Merlion - Мерлион 750 31
Telia Company - TeliaSonera 1036 29
Sony 6525 27
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 26
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 374 26
Google LLC 11634 25
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 24
Nvidia Corp 3411 24
LG Electronics 3596 23
Ростелеком - Связьинвест 1706 22
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2029 21
Основа Телеком 70 21
Toshiba Corporation 2923 20
Цифра ГК 2367 20
Dell EMC 5009 20
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 19
Qualcomm Technologies 1793 19
Vodafone Group 1370 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 34
РЖД - Российские железные дороги 1864 21
Альфа-Групп 691 15
Россети Ленэнерго 1700 13
Walmart - Wal-Mart Stores 374 11
Tesco 82 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7033 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 876 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 8
Telconet Capital 28 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 7
Delta Air Lines - авиакомпания 87 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 422 6
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 6
Лардекс - Lardex Group 7 6
United Colors of Benetton 38 6
Prada 52 6
Michelin - Мишлен 32 6
НСТТ Белитон 7 6
Газпром ПАО 1317 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 102 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 823 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1222 5
Takilant 51 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2223 5
Альфа-Банк 1728 5
Евросеть 1404 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2750 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 4
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 4
Верный - торговая сеть 284 4
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1597 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 329 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 331 4
SoftBank Group 258 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11236 227
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2659 175
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Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 65 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20139 347
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48380 318
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63373 302
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9987 256
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20471 252
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6362 220
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15332 190
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7213 190
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24070 176
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12318 171
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3188 159
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23620 145
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9845 140
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14173 134
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 129
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7628 125
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9192 116
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3944 115
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9241 114
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13575 114
Наушники - Headphones 3905 112
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13779 111
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16838 111
5G - пятое поколение мобильной связи 2127 107
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23597 104
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7054 96
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 94
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны 3713 92
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9431 89
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15974 89
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6323 85
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24715 82
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9100 80
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7365 80
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1590 79
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5653 79
Сеть передачи данных - Data transmission network 3660 79
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12567 78
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 91
Microsoft Windows 15449 45
Microsoft Windows 2000 8660 44
Intel Pentium III 780 42
Google Android 13802 40
Intel Celeron - Серия процессоров 961 39
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1048 36
Linux OS 9650 28
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1327 28
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 359 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7008 27
Apple iPhone 6 4861 26
AMD Athlon - серия микропроцессоров 777 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1372 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4927 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2688 22
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1285 22
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1328 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4992 20
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 19
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 18
Intel Centrino - Intel Sonoma 580 18
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 16
A4Tech Fstyler 73 16
AMD Duron 121 15
Intel Core i - Cерия процессоров 510 15
Apple iPod 1536 15
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 834 15
Intel Core - Семейство процессоров 1187 14
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 14
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 713 14
Apple iOS 7599 13
Microsoft Windows BitLocker 934 13
Microsoft Skype 2051 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1529 12
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 434 12
Microsoft Windows XP 2394 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3139 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2963 11
Intel Itanium 626 11
Путин Владимир 3102 45
Никифоров Николай 1134 38
Медведев Дмитрий 1650 35
Иванов Олег 141 28
Щеголев Игорь 697 26
Рейман Леонид 1045 21
Свердлов Денис 200 21
Ситников Сергей 78 20
Ройтман Евгений 44 17
Брюквин Юрий 298 14
Жаров Александр 174 14
Сердюков Анатолий 83 13
Юсуфов Виталий 26 13
Морошкин Александр 118 13
Солонин Виталий 89 12
Шойгу Сергей 89 11
Наумов Максим 98 10
Бескоровайный Андрей 49 10
Евтушенков Владимир 207 9
Усманов Алишер 300 9
Шадаев Максут 943 9
Изосимов Александр 192 8
Ксенин Алекс 311 8
Ротенберг Аркадий 52 8
Кусков Денис 221 8
Акимов Максим 184 8
Каримов Ислам 95 7
Ротенберг Игорь 37 7
Каримова Гульнара 92 7
Мишустин Михаил 648 7
Меламед Леонид 150 7
Валяева Елизавета 72 7
Авакян Гаянэ 51 7
Мардер Наум 116 7
Богатов Антон 79 6
Голомолзин Анатолий 75 6
Адоньев Сергей 35 6
Осеевский Михаил 313 6
Черногубова Наталья 10 6
Анкилов Константин 105 6
Россия - РФ - Российская федерация 140298 722
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42371 304
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51683 197
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17030 148
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7240 85
Европа 21637 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16676 79
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14098 76
Япония 13226 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13254 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14008 61
Индия - Bharat 5373 60
Земля - планета Солнечной системы 10298 57
Украина 7543 48
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2338 45
Россия - СФО - Новосибирск 4203 44
Россия - УФО - Екатеринбург 3852 44
Беларусь - Белоруссия 5541 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2588 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2805 40
Германия - Федеративная Республика 12605 37
Китай - Тайвань 3927 36
Армения - Республика 2263 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3017 35
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2851 32
Франция - Французская Республика 7787 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2878 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2840 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1112 29
Казахстан - Республика 5452 29
Финляндия - Финляндская Республика 3580 29
Швеция - Королевство 3606 29
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 880 28
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2186 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1687 26
Южная Корея - Республика 6587 26
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1110 25
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3047 24
Россия - ПФО - Самарская область 1277 23
Азия - Азиатский регион 5417 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49725 363
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17887 144
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3511 109
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9741 100
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46956 96
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15978 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23446 91
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28176 82
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7848 81
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8552 78
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1270 70
Абонентская база - Абонентская плата 5794 65
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5845 55
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6732 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9513 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6275 50
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4838 47
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2254 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8355 44
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5169 41
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5597 40
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13630 40
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4673 39
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7403 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3805 36
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4365 34
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4922 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12981 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4876 33
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5915 32
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2321 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6642 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10700 30
Энергетика - Energy - Energetically 4950 29
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2855 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5613 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10788 28
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3869 28
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1770 28
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5354 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11185 34
CNews - ZOOM.CNews 1845 22
Ведомости 921 15
Коммерсантъ - Издательский дом 1748 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5886 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 976 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 614 9
X-Bit Labs 83 9
Economic Times 41 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 8
Inquirer 463 7
CNET Networks - CNET News 1642 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 5
Silicon 482 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 873 5
Нецифровая экономика - telegram-канал 38 5
Известия ИД 603 4
Forbes - Форбс 787 4
New Scientist 1448 4
Tom’s Hardware 362 4
DigiTimes - Издание 1309 4
Phys.org 972 4
AP - Associated Press 2003 4
The Register - The Register Hardware 1509 4
Bloomberg 1243 3
EurekAlert 287 3
Telegraph 194 3
Wikipedia - Википедия 475 3
EE Times 158 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
Nature 807 3
Юность - радиостанция 39 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1272 3
WCCFTech - Издание 60 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 82 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7937 78
Рустелеком ТК 303 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 13
IDC - International Data Corporation 4897 11
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 6
Gartner - Гартнер 3534 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
IBM Research 107 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3054 4
Gartner - AMR Research 48 4
Cinebench 27 4
Juniper Research 518 3
Strategy Analytics 284 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 110 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 50 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 323 2
ABI Research 233 2
In-Stat/MDR 70 2
In-Stat 115 2
MForum Analytics 20 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Thomson Financial - Thomson First Call 204 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
Gartner - Dataquest 347 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
IHS iSuppli 397 1
Current Analysis 24 1
Harris Interactive 81 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Jon Peddie Research 38 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 591 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
GSMA Intelligence 10 1
ZK Research 8 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 50 1
Frost & Sullivan 203 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1470 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 6
РАН - Российская академия наук 1827 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 4
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 3
University of Oxford - Оксфордский университет 201 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 118 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 2
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 19 2
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 2
Columbia University - Колумбийский университет 154 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 29 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 112 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 802 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 2
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 2
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 234 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 356 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 204 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 41 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 295 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 569 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 873 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 36
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1199 7
Intel Developer Forum - IDF 276 7
CeBIT 611 7
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 6
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 5
День молодёжи - 27 июня 855 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2365 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 3
Связь-Экспокомм 113 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Siemens Westinghouse 6 2
MacWorld Expo 35 2
Земля из космоса 50 2
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