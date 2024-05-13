Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming

Масштабное ускорение: в Челябинской области прошел серьезный рефарминг сети в апреле составила 64%. «Наша задача – не только расширять покрытие в местах, где скачивают наибольшее количество данных, но и повышать эффективность существующей инфраструктуры. Только с начала года рефарминг позволил улучшить качество сети более чем в 220 точках Южного Урала. Благодаря планомерной работе нашей технической службы скорость интернет-соединения постоянно растет: мы фиксируем

«Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале Технические специалисты «Мегафона» провели масштабный рефарминг мобильной сети в Челябинской области. Перевод частот, задействованных в 2G и 3G, в современный стандарт LTE помог повысить скорость передачи данных более чем в 200 локациях региона. М

билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе 022-м году компания провела рефарминг в 32 регионах. После завершения работ расширится используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Эффект от такой модернизации можно сравнить с расширением п

МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершит до конца 2023 г. в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) московского региона модернизацию сети мобильной связи и перевод (рефарминг) оставшихся базовых станций 3G (UMTS 2100) в современный стандарт LTE. Благодаря реализации этого масштабного проекта скорость мобильного интернета на обширных территориях Москвы и об

МТС отказывается от 3G МТС проводит рефарминг диапазона 1900-2100 МГц Компания «Мобильные телесистемы» сообщила о планах по постепенному отказу от сотовые сетей третьего поколения (3G) стандарта UMTS. Об этом говорится в сообщени

МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России после перевода в стандарт LTE базовых станций 3G сть на 28% в результате перевода (рефарминга) частот 2100 МГц, выделенных под предыдущее поколение 3G (UMTS), на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). До конца 2023 г. МТС планирует провести рефарминг частот 3G еще в 14 регионах, включая Москву, а после 2025 г. намерена постепенно отключать сети UMTS 2100 МГц по мере отказа абонентов от устаревших телефонов 3G. Об этом CNews сообщи

В Роскомнадзоре состоялось заседание комиссии по проведению второго электронного аукциона на радиочастоты льные ТелеСистемы», «Вымпел-Коммуникации», «МегаФон», «Т2 Мобайл», «Твои мобильные технологии», «Р-ТелеКом», «ЕКАТЕРИНБУРГ- 2000», «Вайнах Телеком». График проведения второго электронного аукциона на радиочастоты: 9 февраля 2016 года – первый лот; 11 февраля 2016 года – 2-41 лоты; 17 февраля 2016 года – 42-82 лоты. Все аукционы начинаются в 10:00 и длятся в режиме нон-стоп до окончания торг

Роскомнадзор: прием заявок на участие в электронном аукционе на радиочастоты в диапазоне 2570 -2620 МГц открывается 1 декабря ет на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Торги проводятся Роскомнадзором на основании приказа Минкомсвязи России от 15 сентября 2015 г. № 347. Результаты первого электронного аукциона - на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц - были подведены 6 октября 2015 г. Итоговая совокупная стоимость всех лотов аукциона в 6 раз превысила начальную.

Торги по двум лотам первого электронного аукциона на радиочастоты превысили отметку в 1 млрд руб. Третьи сутки продолжаются торги по семи лотам первого электронного аукциона на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц, организованного Роскомнадзором на основании приказа Минкомсвязи №159 от 13 мая 2015 г. Совокупная стоимость всех выставленных на торги десяти лотов по состоян

Минкомсвязь предлагает признать весь радиочастотный спектр ограниченным ресурсом потребностей операторов. ГКРЧ дала поручение рабочей группе представить на рассмотрение сформированный план на очередном заседании ГКРЧ. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предложил признать весь радиочастотный спектр ограниченным природным ресурсом. Данное предложение направлено на повышение эффективности управления спектром и прозрачности процедур принятия решений в этой области. Ране

Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ» изыскал радиочастотные каналы для обеспечения трансляции на территории России третьего мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время ведется согласование предложенного радиочастотного ресурса с

"Роскомнадзор": Государство соберет с операторов связи 15 млрд рублей в квартал, кроме того, с нового года в соответствии с новой методикой была введена разовая плата за получение частот. 1 декабря вышел приказ "Роскомнадзора" о назначении платы за выданные на то

В России введена плата за радиочастоты. ЦЕНЫ Наум Мардер заявил CNews, что новая методика является первым шагом в направлении введения платы за радиочастотный спектр, и ее отдельные параметры могут быть пересмотрены. Размер разовой платы

«Главный радиочастотный центр» будет оказывать услуги в электронном виде х федеральных округов. Также завершается разработка единого портала и «Кабинета заявителя» для всей радиочастотной службы РФ.

Россвязьохранкультура: победа перед возможным упразднением прошлом году CNews представитель Россвязи, Россвязьохранкультура должна лишь организовывать работу радиочастотной службы, что еще не означает передачу в ее ведение этих центров. Хотя принятое

Радиочастотные центры передадут в ведение Россвязьохранкультуры Председатель правительства РФ Виктор Зубков подписал постановление N213 "О некоторых вопросах деятельности радиочастотной службы", сообщает РБК. Документ предусматривает передачу федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства связи (Россвязь), в веден

Индусы выгоняют россиян из очереди за частотами ре, но теперь, благодаря финансовым возможностям своего владельца, она сможет достаточно быстро собрать требуемую для оплаты стоимости лицензии сумму. ByCell могут `выдавить` из очереди за индийскими частотами В индийском правительстве рассматриваются и другие варианты уменьшения числа претендующих на получение лицензий компаний. Как пишет издание IndianExpress, не исключено увеличение мини

Google готов предложить правительству США $4,6 млрд. за радиочастоты ельству $4,6 млрд. за предоставление компании радиочастот. Единственным условием, при котором Google будет заинтересован в подобной сделке, является разрешение от правительства отдавать приобретенные радиочастоты в лизинг другим компаниям, сообщает РБК. Исполнительный директор Google Эрик Шмидт отметил, что расширение участия на рынке беспроводной связи станет ключевой задачей Google в ближ

«Совинтел» исключен из конкурса на получение частот GSM на Дальнем Востоке Дочерняя компания группы «Голден Телеком» - «СЦС Совинтел» - исключена из конкурса на получение частот для GSM на Дальнем Востоке, сообщается в материалах Мининформсвязи по итогам заседания 4 июля 2007 г. конкурсной комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытых конкурса

МТС: в Москве "нелегкое положение" с частотами для сетей 3G рно одновременно, а вопрос начала предоставления услуг будет зависеть от ситуации по расчистке частот в каждом отдельном случае, сообщает РБК. При этом он напомнил, что в Москве «нелегкое положение с частотами», в связи с этим «сложно утверждать», что Москва для МТС станет первым городом, где данная технология будет запущена в коммерческую эксплуатацию. По мнению главы МТС, основным приорит

Cisco поможет распределять радиочастотный спектр на предприятии волны генерируются не только передатчиками, но и множеством других современных устройств, к числу которых относятся беспроводные телефоны, микроволновые печи и даже лампы дневного света. В результате частотный диапазон оказывается перегруженным, сокращаются зоны покрытия и снижается качество услуг. Поскольку радиоволны невидимы для человеческого глаза, оптимизация расположения точек беспров

FCC начала аукцион лицензий на радиочастоты Федеральная комиссия США по связи (FCC) выставила на аукцион 1122 лицензии на дополнительные радиочастоты, предназначенные для дополнительных беспроводных услуг доступа в интернет. Частоты в диапазоне 90 МГц были выставлены в среду. Комиссия провела два раунда; сегодня (ночью по москов

Сотовики расплатятся за радиочастоты чтобы размер выплат за частоты не превышал 1% от выручки операторов. «Введение регулярной платы за радиочастотный спектр является абсолютно правильной мерой, так как это один из природных ресу

Правительство определит порядок оплаты радиочастот время внести данные расходы в свой бизнес-план. Представитель Мининформсвязи уточнила, что плата за радиочастотный спектр будет разделена на две части: разовая оплата при получении разрешения н

Белоруссия сделает свои радиочастоты платными нсвязи практически не имеет свободного частотного ресурса, чтобы можно было, например, обеспечить работу в Белоруссии третьего оператора мобильной связи", – уточнил г-н Гончаренко. Он подчеркнул, что радиочастоты являются "государственным ресурсом, а не собственностью Минсвязи". Именно поэтому, отметил министр, связисты внесли в проект закона положение, согласно которому для всех без исключ

Петербургские сотовые дилеры обвиняют радиочастотные центры в сговоре с Госсвязьнадзором ду увенчалось победой торговцев в апреле прошлого года, и Госсвязьнадзору запретили выдавать разрешения. Однако он не сдался. Из его региональных отделений были выделены новые структуры в форме ГУП - радиочастотные центры. Начиная с января текущего года старый порядок оформления разрешений был возобновлен, только на этот раз их стали выдавать радиочастотные центры. Стоимость разрешен

Intel представила Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц 23 апреля корпорация Intel представила три новых процессора для мобильных ПК - Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц, которые расширяют спектр выпускаемых ноутбуков на базе процессора Pentium 4-M. Появление процессоров Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4

Минсвязи объявило конкурс на замещение должностей директоров федеральных государственных унитарных предприятий радиочастотной службы в округах Минсвязи РФ до 22 октября принимает заявки на замещение должностей директоров федеральных государственных унитарных предприятий радиочастотной службы для Главного радиочастотного центра, Радиочастотного центра Центрального федерального округа (Москва), Северо - Западного федерального округа (Санкт-Петербург), Южного фед

SMDI представила радиочастотные чипы для беспроводной связи ые на арсенид-галливеых (GaAs) гетеропереходных биполярных транзисторах (HBT) позволят разработчикам сотовых (в том числе 3G) и компьютерных устройств добиться большей линейности излучаемого сигнала. Радиочастотные чипы (RFIC) выпускаются для диапазонов 850 МГц, 1950 МГц и 2150 МГц. Чипы RFICS уже поступили в продажу по цене $10.95 в количествах от 50000 штук.