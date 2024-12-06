«Дочка» General Electric запросила радиочастоты в России

Медицинское подразделение американской General Electric может получить в России выделенные радиочастоты, что бизнесу из недружественных стран с 2022 г. удается очень редко. GE ушла из России, а ее медтех-«дочка» осталась и нарастила обороты.



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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце декабря может выделить неопределенному кругу лиц частоты в диапазоне 101 МГц, выяснили «Известия». Заявку подала компания ООО «ДжиИ Хэлскеа». Частоты нужны для высокочастотных устройств, каких именно не уточняется.

ООО «ДжиИ Хэлскеа» зарегистрированное в Москве и осуществляет деятельность под наименованием GE HealthCare, указано на сайте компании. GE HealthCare создано американской корпорацией General Electric (GE) как ее медицинское подразделение.

Частота 101 МГц

Выделение частот компании из недружественной страны, даже если она не участвует в антироссийских санкциях, обрушившихся на нашу страну с 2022 г., стало редким, едва ли не прецедентным событием, так как это сопряжено с рисками утечек за рубеж медицинских данных, сказали изданию участники рынка.

Частота 101 МГц может применяться в медицинском оборудовании, работающем на принципах взаимодействия с электромагнитными волнами, пояснил эксперт рынка НТИ «Хелснет» Руслан Пермяков. Это могут быть аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) с диапазоном от 1 МГц до 300 МГц,

У частоты 101 МГц хорошая проникающая способности через ткани и минимальный уровень помех в данном спектре, добавил эксперт. Использование таких диапазонов возможно в инновационных технологиях, связанных с телемедициной, удаленной диагностикой и высокоточными неинвазивными методами лечения, или для обеспечения электромагнитной совместимости с другим медицинским оборудованием.

GE в России

Корпорация GE ушла из России в 2022 г, а ее медицинское подразделение осталось и скоро может стать практически монополистом на российском рынке, как сказано в отчете аналитической компании «Рукон АФК»: «В связи с ужесточением экспортного контроля сложной медицинской продукции, введенного со стороны США, и уходом компаний Philips, Siemens и Canon с российского рынка, компания General Electric (GE) становится единственным поставщиком в Россию сложного медицинского оборудования». В 2023 г. выручка «ДжиИ Хэлскеа» составила 15 млрд руб., что больше 2022 г. на 27%. Такие данные сервиса Rusprofile приводит издание.

Основные производители аппаратов МРТ в мире — компании GE Healthcare (США), Siemens Healthineers (Германия), Philips NV (Нидерланды), Hitachi Medical Systems (Япония).В России серийного производства аппаратов МРТ, по словам экспертов, нет. А у тех аппаратов, что выпускаются не серийно, мощность пока ниже, чем у зарубежных аналогов. Всего медицинская техника российского производства составляет 25,4%, по данным Минпромторга по итогам 2023 г. За девять месяцев 2024 г. в России произведено более 263 тыс. единиц медоборудования, в том числе более 4,5 тыс. аппаратов для рентгеноскопии, рентгенографиии и компьютерной томографии.

«Сейчас реализуются проекты по увеличению серийного производства 16 типов медицинского оборудования — в частности, систем электронной лучевой терапии, циклотронов, бетатронов, линейных ускорителей, компьютерных томографов, эндоскопической техники УЗИ, а также расходных материалов к этим видам техники»”, — сообщили представители консорциума «Медицинская техника».