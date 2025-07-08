Siemens AG - Siemens Group

Способна ли российская CAE-платформа заменить решения Siemens и Ansys? Способна ли российская CAE-платформа заменить решения Siemens и Ansys? После ухода западных поставщиков специализированного инженерного ПО российская промышленность столкнулась с острой необходимостью в локальных решениях для моделирования и анали

В PT ICS расширились возможности для контроля за соблюдением требований ИБ на предприятиях ий. Теперь модуль MaxPatrol Host Compliance Control (HCC) внутри системы управления уязвимостями MaxPatrol VM, которая входит в состав PT ICS, позволяет автоматизировать проверку SCADA-систем AVEVA и Siemens на соответствие требованиям информационной безопасности. По данным исследования Positive Technologies, промышленность — одна из ключевых целей злоумышленников. Наравне с уязвимостями пр

PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon ybersecurity Suite (PT ICS) получила новый пакет экспертизы. MaxPatrol VM, система управления уязвимостями в составе PT ICS, теперь выявляет уязвимости в программируемых логических контроллерах (ПЛК) Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon. Благодаря этому, предприятия смогут контролировать защищенность программно-аппаратной части промышленных систем автоматизации. Эффективность и наде

Siemens поймали за руку на использовании пиратского ПО Иск к Siemens Компания VMware, американский разработчик ПО для виртуализации инфраструктуры, подала в суд на немецкого технологического гиганта Siemens, обвинив его в нарушении копирайта, пише

Руководство Siemens проведет самое большое количество увольнений за 10 лет, сократят тысячи людей Сокращение штата Руководство Siemens планирует сократить глобальный штат примерно на 6 тыс. человек, главным образом сокращение затронет подразделение, занимающееся решениями для автоматизации производства. Об этом сообщае

«Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион овый камень преткновения В настоящий момент в том же Двадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается еще одно дело, в котором друг другу противостоят «Корпорация НПО «РИФ» и российская дочка Siemens. В этом деле речь идет о возвращении воронежским предприятием аванса в размере 122 млн рублей за непоставленную башню охлаждения для грузового магистрального электровоза. В 2022 г. «Сим

Siemens в России переименован. Теперь он «Системс» Siemens и окончательный уход из России Дочка немецкого конгломерата Siemens в России, работающего в области электроники, электротехники и энергетического оборудо

«1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей «Двигателестроение». Предприятия отрасли – помимо ОДК, это НПО «Энергомаш», «Силовые машины» и Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАП) – используют в своей работе ПО Siemens (Siemens NX, TeamCenter, Power Mill, Simcenter Armesim, Siemens Flofed), Ansys, ESI (ProCast), Numeca, MatchWorks (Matlab Simulink), Autodesk (AutoCAD), Bricsys, Infor, а

Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов мость разработки составляет 1,25 млрд руб, из них РФРИТ выделит 72% (900 млн руб.) ПО относится к классу DSS (средства поддержки принятия решений). Иностранные продукты и в данной сфере разрабатывают Siemens (Anomaly Monitor), Aveva (Predictive Analytics), General Electric (GE, продукты Predix и SmartSignal), Aspentech Mtell и PTC. Российский продукт разрабатывает госкорпорация «Росатом» («

Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric Визуализация в «Лацерте» работы нефтедобывающей установки По словам Подольного, на российском рынке АСУ ТП исторически доминирующие позиции принадлежали зарубежным вендорам, в первую очередь немецкой Siemens, а также Schneider Electric, Honeywell, Yokogawa. (По оценке Подольного, первые два из упомянутых вендоров совокупно охватывали примерно 50% рынка.) Все они обеспечивали поставку компле

«Дочка» Siemens решила остаться в России Заявка Siemens на частоты Компания «Сименс здравоохранение» (российская структура немецкого концерна Siemens) подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам нашей страны (ГКРЧ) на включение в спи

ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric лтинг. Представители компании в разговоре с CNews пояснили, что осваиваемый компанией рынок софтверных решений в России ранее был сосредоточен в руках западных вендоров, таких как Schneider Electric, Siemens, Emerson, Yokogawa, Honeywell, ABB. «Отечественных аналогов практически не существует, или же есть разрозненные решения с сильно урезанной функциональностью, — отметили они. — Именно по

Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys вала новый департамент продуктовой разработки для автоматизации инженерного анализа в промышленности. Возглавит его Александр Собачкин, ранее занимавший должность директора направления R&D в компании Siemens PLM. Новый отдел «Т1» займется разработкой продукта класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов. Продукт «Т1» может заменить такие решения зарубежных в

«Росэлектроника» разработала полные аналоги вакуумных выключателей Siemens Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках программы импортозамещения разработал полные аналоги вакуумных выключателей Siemens. Они входят в состав тяговых подстанций – электроустановок, питающих подвижные составы и другую железнодорожную инфраструктуру. Вакуумный выключатель используется для защиты электросете

«Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии льзуются в ИС «АЭМ-технологии». Среди них присутствует упомянутый белорусский «Интермех», на который переходит предприятие, российская компания «Аскон» и «1С», французская Dassault Systemes, немецкий Siemens AG и британская SDL International. «”АЭМ-технологии” осуществляют переход на импортонезависимое ПО IPS разработки “Интермех”, которое находится в реестре программных продуктов Евразийск

Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займутся внедрением цифровых технологий управления производством электроники роки. Это крайне важно для контрактного производства электроники, где работа ведется в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности, – отмечает Дмитрий Собянин, руководитель отраслевой группы Siemens Digital Industries Software. – Клиенты «Сименс», внедрившие это решение, отмечают существенное ускорение подготовки производства и снижение простоя оборудования, что в конечном счете по

Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей име реального времени. Согласно отчету IBM, производственный объект может генерировать более 2200 терабайт данных в месяц, и большая часть этих данных никак не анализируется. В рамках этой инициативы Siemens Digital Industries Software будет использовать открытое гибридное облако IBM на основе Red Hat OpenShift, чтобы расширить гибкость развертывания системы MindSphere, промышленного решени

«Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции стно с «Сименс» внедрит первую в России комплексную цифровую платформу для построения сквозного процесса разработки рецептур и контроля качества продукции. Программное обеспечение компании «Сименс» – Siemens Opcenter Research, Development and Laboratory (Siemens Opcenter RD&L) – станет основой для создания цифровой платформы ООО «ЛЛК-Интернешнл», 100% дочернего предприятия «Лукойл».

Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon Немецкая платформа по обмену данными Крупнейшие промышленные и технологические компании Германии, среди которых Siemens, SAP, Deutsche Telekom и BMW сформировали альянс по обмену данными с автопроизводителями, пишет Bloomberg. В рамках альянса появится облачная платформа, которая не будет опираться на ам

Siemens и SAP объединят усилия для ускорения промышленной трансформации ут дополнять и интегрировать существующие предложения для клиентов, ускоряя трансформацию отраслей. Siemens и SAP займутся разработкой интегрированных комплексных решений для управления активам

Positive Technologies помогла Siemens устранить уязвимости в системе управления производством электроэнергии Positive Technologies помогла Siemens устранить опасные уязвимостей в системе управления производством электроэнергии. Решение Siemens SPPA-T3000 применяется для контроля и управления технологическими процессами на к

Fortinet и Siemens займутся совместным созданием средств защиты промышленных сетей Fortinet объявила о создании технологического партнерства в рамках существующего альянса с концерном Siemens, глобальным промышленным гигантом, предлагающим цифровые бизнес-решения для таких отраслей, как электроэнергетика, транспорт, нефтегазовая промышленость. Кроме этого, объявлено о выпуск

Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена igaset выпустила смартфон GX290 с одним из самых емких аккумуляторов на рынке. Модель также характеризуется защищенным корпусом, а сама компания Gigaset изначально была дочерним предприятием немецкой Siemens, в начале XXI века входившей в число лидеров в сегменте мобильных телефонов. Gigaset GX290 поставляется с несъемным литиевым аккумулятором емкостью 6200 мАч. Фактически, это не мировой

Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров Защищён хорошо... Группа израильских экспертов области кибербезопасности продемонстрировала возможность перехвата управления над промышленным контроллером Siemens Simatic S7. Simatic S7 используется на предприятиях критической инфраструктуры: электростанции, водонапорные станции, он применяется на производственных линиях, для регулирования движен

Подрядчик Siemens закладывал в документы «логические бомбы», чтобы больше заработать Обман с многолетней историей Бывший подрядчик компании Siemens Дэвид Тинли (David Tinley) признал себя виновным в использовании так называемых «логических бомб» с целью наживы – заработка за счет компании. По данным ресурса ZDNet, Он намеренно устр

«Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот» ой трансформации предприятия, запущенной на УАЗе. «Естественно, не имея продукта в цифре, говорить о какой-то автоматизации дальше, наверное, бессмысленно, — говорит он. — Мы выбрали западное решение Siemens, потому что, к сожалению, в России пока не так много аналогов этого продукта». Топ-менеджер отмечает, что в проекте перед разработчиками были поставлены все классические для решений под

Siemens и SAS создадут платформу ИИ для промышленного интернета вещей Digital Industries Software и SAS объявили о совместных планах, которые позволят компаниям создавать новые облачные решения для интернета вещей, применяя машинное обучение и потоковую аналитику SAS в Siemens MindSphere. Такой подход должен помочь предприятиям – от энергетических и машиностроительных до фармкомпаний – повысить производительность и качество работы, снизить операционные риски

Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать системы работают в разных форматах. Дмитрий Соколов, эксперт по развитию направления MindSphere IoT Siemens, предложил структурированный подход к такому объединению на базе единой цифровой плат

Huawei и Siemens представили решение Manufacturing Cloud Desktop Huawei и Siemens в ходе конференции Huawei CONNECT 2018 представили совместное решение Manufacturing Cloud Desktop (облачные АРМ для производства) на базе программного обеспечения Siemens NX и пл

Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке Atos и Siemens объявили о начале поддержки облачной операционной системы для интернета вещей MindSph

«Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных аботчика программного обеспечения и компьютерных технологий, который специализируется на системах построения фотореалистичных 3D-изображений и виртуальной реальности. С приобретением Lightwork Design Siemens PLM Software сможет предлагать заказчикам более совершенные инструменты визуализации 3D-данных, создания фотореалистичных изображений и функции виртуальной реальности в рамках полнофунк

Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net ректную работу на этапах подключения и функционирования стенда и никак не влияла на технологический процесс. Тестовая сеть АСУ ТП была построена на базе коммутаторов Scalance и Ruggedcom производства Siemens. Система PT ISIM подключалась к интерфейсам зеркалирования трафика тестовой сети АСУ ТП через шлюз однонаправленной передачи данных (дата-диод) производства «AMT-Груп». В рамках тестиро

Orange Business Services и Siemens будут вместе внедрять промышленный интернет вещей Orange Business Services и Siemens объявили о планах упрощения интеграции интернета вещей в промышленные предприятия. Компании планируют сфокусироваться на разработке решений для учета и мониторинга материальных активов.

Positive Technologies обнаружила опасные уязвимости в оборудовании Siemens для электроподстанций Эксперты Positive Technologies Илья Карпов, Дмитрий Скляров и Алексей Стенников выявили уязвимости высокого уровня риска в устройствах релейной защиты и автоматики (РЗиА) производства Siemens, которые используются для управления и защиты силового оборудования на электроэнергетических объектах (подстанции, ГЭС и др.). Siemens устранил уязвимости и выпустил соответствую

Siemens и SAP представят решение для интернета вещей в энергетике Компании Siemens и SAP SE подписали соглашение, по которому SAP получила право на перепродажу EnergyIP, решения Siemens для управления данными счетчиков, во всем мире. Цель этого сотрудничества —

«Профотек» подтсвердила совместимость своего оборудования с решениями Siemens м совместного тестирования и испытаний о совместимости волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения производства «Профотек», подключенных к цифровым устройствам релейных защит Siemens через шину обработки данных. Как рассказали CNews в компании, Siemens и «Профотек» продвинулись на шаг к коммерческой реализации технологий автоматизации энергоснабжения.Одной из

«Ланит» обучит команду Bauman Racing Team работе с Siemens PLM Software Компания «Ланит» начала обучать участников студенческой команды Bauman Racing Team Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана работе с программным комплексом Siemens PLM Software. Первый практический семинар состоялся в конце 2016 г., сообщили CNews в «Ланите». Участникам проекта «Формула Студент МГТУ им. Н. Э. Баумана» (Bauman Racing Team) необходи

Positive Technologies обнаружила уязвимости в ПО Siemens для построения АСУ ТП в энергетике Специалисты компании Positive Technologies Илья Карпов и Дмитрий Скляров выявили уязвимости в программном обеспечении Siemens SICAM PAS (Power Automation System), предназначенном для построения АСУ ТП в энергетике. Данное ПО используется на подстанциях различных классов напряжения в России, странах Европы и на

Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки полнения инфраструктурных проектов и рентабельность активов в других бизнес-сферах. На первом этапе Siemens и Bentley Systems инвестируют не менее 50 млн евро в разработку совместных технологий