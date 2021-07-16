Siemens AG - Siemens Group

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – технологический концерн, который специализируется в сфере промышленности, инфраструктуры, транспорта и здравоохранения. Компания создает технологии, которые повышают реальную ценность активов своих клиентов – от более ресурсоэффективных заводов, устойчивых цепочек поставок и более интеллектуальных зданий и сетей до более экологичных и комфортных транспортных средств, а также передового здравоохранения.

Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является поставщиком медицинским технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций «Сименс Энергетики» – участника рынка генерации и передачи электроэнергии.

В 2021 финансовом году, завершившемся 30 сентября 2021 года, оборот концерна составил 62,3 млрд евро, а чистая прибыль – 6,7 млрд евро. Штат сотрудников компании по данным на 30 сентября 2021 года насчитывает около 303 тысяч человек по всему миру.