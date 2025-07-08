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Siemens AG Siemens Group

Siemens AG - Siemens Group

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – технологический концерн, который специализируется в сфере промышленности, инфраструктуры, транспорта и здравоохранения. Компания создает технологии, которые повышают реальную ценность активов своих клиентов – от более ресурсоэффективных заводов, устойчивых цепочек поставок и более интеллектуальных зданий и сетей до более экологичных и комфортных транспортных средств, а также передового здравоохранения.

Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является поставщиком медицинским технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций «Сименс Энергетики» – участника рынка генерации и передачи электроэнергии.

Среди конкурентов Siemens на мировом рынке можно отметить следующие компании:

СОБЫТИЯ

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Способна ли российская CAE-платформа заменить решения Siemens и Ansys?

Способна ли российская CAE-платформа заменить решения Siemens и Ansys? После ухода западных поставщиков специализированного инженерного ПО российская промышленность столкнулась с острой необходимостью в локальных решениях для моделирования и анали
08.07.2025 В PT ICS расширились возможности для контроля за соблюдением требований ИБ на предприятиях

ий. Теперь модуль MaxPatrol Host Compliance Control (HCC) внутри системы управления уязвимостями MaxPatrol VM, которая входит в состав PT ICS, позволяет автоматизировать проверку SCADA-систем AVEVA и Siemens на соответствие требованиям информационной безопасности. По данным исследования Positive Technologies, промышленность — одна из ключевых целей злоумышленников. Наравне с уязвимостями пр
18.04.2025 PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon

ybersecurity Suite (PT ICS) получила новый пакет экспертизы. MaxPatrol VM, система управления уязвимостями в составе PT ICS, теперь выявляет уязвимости в программируемых логических контроллерах (ПЛК) Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon. Благодаря этому, предприятия смогут контролировать защищенность программно-аппаратной части промышленных систем автоматизации. Эффективность и наде
26.03.2025 Siemens поймали за руку на использовании пиратского ПО

Иск к Siemens Компания VMware, американский разработчик ПО для виртуализации инфраструктуры, подала в суд на немецкого технологического гиганта Siemens, обвинив его в нарушении копирайта, пише
19.03.2025 Руководство Siemens проведет самое большое количество увольнений за 10 лет, сократят тысячи людей

Сокращение штата Руководство Siemens планирует сократить глобальный штат примерно на 6 тыс. человек, главным образом сокращение затронет подразделение, занимающееся решениями для автоматизации производства. Об этом сообщае
07.05.2024 «Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион

овый камень преткновения В настоящий момент в том же Двадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается еще одно дело, в котором друг другу противостоят «Корпорация НПО «РИФ» и российская дочка Siemens. В этом деле речь идет о возвращении воронежским предприятием аванса в размере 122 млн рублей за непоставленную башню охлаждения для грузового магистрального электровоза. В 2022 г. «Сим
12.02.2024 Siemens в России переименован. Теперь он «Системс»

Siemens и окончательный уход из России Дочка немецкого конгломерата Siemens в России, работающего в области электроники, электротехники и энергетического оборудо
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей

«Двигателестроение». Предприятия отрасли – помимо ОДК, это НПО «Энергомаш», «Силовые машины» и Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАП) – используют в своей работе ПО Siemens (Siemens NX, TeamCenter, Power Mill, Simcenter Armesim, Siemens Flofed), Ansys, ESI (ProCast), Numeca, MatchWorks (Matlab Simulink), Autodesk (AutoCAD), Bricsys, Infor, а

01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов

мость разработки составляет 1,25 млрд руб, из них РФРИТ выделит 72% (900 млн руб.) ПО относится к классу DSS (средства поддержки принятия решений). Иностранные продукты и в данной сфере разрабатывают Siemens (Anomaly Monitor), Aveva (Predictive Analytics), General Electric (GE, продукты Predix и SmartSignal), Aspentech Mtell и PTC. Российский продукт разрабатывает госкорпорация «Росатом» («
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric

Визуализация в «Лацерте» работы нефтедобывающей установки По словам Подольного, на российском рынке АСУ ТП исторически доминирующие позиции принадлежали зарубежным вендорам, в первую очередь немецкой Siemens, а также Schneider Electric, Honeywell, Yokogawa. (По оценке Подольного, первые два из упомянутых вендоров совокупно охватывали примерно 50% рынка.) Все они обеспечивали поставку компле
15.12.2022 «Дочка» Siemens решила остаться в России

Заявка Siemens на частоты Компания «Сименс здравоохранение» (российская структура немецкого концерна Siemens) подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам нашей страны (ГКРЧ) на включение в спи
02.12.2022 ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric

лтинг. Представители компании в разговоре с CNews пояснили, что осваиваемый компанией рынок софтверных решений в России ранее был сосредоточен в руках западных вендоров, таких как Schneider Electric, Siemens, Emerson, Yokogawa, Honeywell, ABB. «Отечественных аналогов практически не существует, или же есть разрозненные решения с сильно урезанной функциональностью, — отметили они. — Именно по
05.10.2022 Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys

вала новый департамент продуктовой разработки для автоматизации инженерного анализа в промышленности. Возглавит его Александр Собачкин, ранее занимавший должность директора направления R&D в компании Siemens PLM. Новый отдел «Т1» займется разработкой продукта класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов. Продукт «Т1» может заменить такие решения зарубежных в
31.08.2022 «Росэлектроника» разработала полные аналоги вакуумных выключателей Siemens

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках программы импортозамещения разработал полные аналоги вакуумных выключателей Siemens. Они входят в состав тяговых подстанций – электроустановок, питающих подвижные составы и другую железнодорожную инфраструктуру. Вакуумный выключатель используется для защиты электросете
29.03.2022 «Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии

льзуются в ИС «АЭМ-технологии». Среди них присутствует упомянутый белорусский «Интермех», на который переходит предприятие, российская компания «Аскон» и «1С», французская Dassault Systemes, немецкий Siemens AG и британская SDL International. «”АЭМ-технологии” осуществляют переход на импортонезависимое ПО IPS разработки “Интермех”, которое находится в реестре программных продуктов Евразийск
16.07.2021 Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займутся внедрением цифровых технологий управления производством электроники

роки. Это крайне важно для контрактного производства электроники, где работа ведется в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности, – отмечает Дмитрий Собянин, руководитель отраслевой группы Siemens Digital Industries Software. – Клиенты «Сименс», внедрившие это решение, отмечают существенное ускорение подготовки производства и снижение простоя оборудования, что в конечном счете по
01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей

име реального времени. Согласно отчету IBM, производственный объект может генерировать более 2200 терабайт данных в месяц, и большая часть этих данных никак не анализируется. В рамках этой инициативы Siemens Digital Industries Software будет использовать открытое гибридное облако IBM на основе Red Hat OpenShift, чтобы расширить гибкость развертывания системы MindSphere, промышленного решени
22.12.2020 «Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции

стно с «Сименс» внедрит первую в России комплексную цифровую платформу для построения сквозного процесса разработки рецептур и контроля качества продукции. Программное обеспечение компании «Сименс» – Siemens Opcenter Research, Development and Laboratory (Siemens Opcenter RD&L) – станет основой для создания цифровой платформы ООО «ЛЛК-Интернешнл», 100% дочернего предприятия «Лукойл».

02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon

Немецкая платформа по обмену данными Крупнейшие промышленные и технологические компании Германии, среди которых Siemens, SAP, Deutsche Telekom и BMW сформировали альянс по обмену данными с автопроизводителями, пишет Bloomberg. В рамках альянса появится облачная платформа, которая не будет опираться на ам
16.07.2020 Siemens и SAP объединят усилия для ускорения промышленной трансформации

ут дополнять и интегрировать существующие предложения для клиентов, ускоряя трансформацию отраслей. Siemens и SAP займутся разработкой интегрированных комплексных решений для управления активам
13.12.2019 Positive Technologies помогла Siemens устранить уязвимости в системе управления производством электроэнергии

Positive Technologies помогла Siemens устранить опасные уязвимостей в системе управления производством электроэнергии. Решение Siemens SPPA-T3000 применяется для контроля и управления технологическими процессами на к
25.11.2019 Fortinet и Siemens займутся совместным созданием средств защиты промышленных сетей

Fortinet объявила о создании технологического партнерства в рамках существующего альянса с концерном Siemens, глобальным промышленным гигантом, предлагающим цифровые бизнес-решения для таких отраслей, как электроэнергетика, транспорт, нефтегазовая промышленость. Кроме этого, объявлено о выпуск
15.08.2019 Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена

igaset выпустила смартфон GX290 с одним из самых емких аккумуляторов на рынке. Модель также характеризуется защищенным корпусом, а сама компания Gigaset изначально была дочерним предприятием немецкой Siemens, в начале XXI века входившей в число лидеров в сегменте мобильных телефонов. Gigaset GX290 поставляется с несъемным литиевым аккумулятором емкостью 6200 мАч. Фактически, это не мировой

13.08.2019 Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров

Защищён хорошо... Группа израильских экспертов области кибербезопасности продемонстрировала возможность перехвата управления над промышленным контроллером Siemens Simatic S7. Simatic S7 используется на предприятиях критической инфраструктуры: электростанции, водонапорные станции, он применяется на производственных линиях, для регулирования движен
23.07.2019 Подрядчик Siemens закладывал в документы «логические бомбы», чтобы больше заработать

Обман с многолетней историей Бывший подрядчик компании Siemens Дэвид Тинли (David Tinley) признал себя виновным в использовании так называемых «логических бомб» с целью наживы – заработка за счет компании. По данным ресурса ZDNet, Он намеренно устр
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»

ой трансформации предприятия, запущенной на УАЗе. «Естественно, не имея продукта в цифре, говорить о какой-то автоматизации дальше, наверное, бессмысленно, — говорит он. — Мы выбрали западное решение Siemens, потому что, к сожалению, в России пока не так много аналогов этого продукта». Топ-менеджер отмечает, что в проекте перед разработчиками были поставлены все классические для решений под
11.04.2019 Siemens и SAS создадут платформу ИИ для промышленного интернета вещей

Digital Industries Software и SAS объявили о совместных планах, которые позволят компаниям создавать новые облачные решения для интернета вещей, применяя машинное обучение и потоковую аналитику SAS в Siemens MindSphere. Такой подход должен помочь предприятиям – от энергетических и машиностроительных до фармкомпаний – повысить производительность и качество работы, снизить операционные риски

03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать

системы работают в разных форматах. Дмитрий Соколов, эксперт по развитию направления MindSphere IoT Siemens, предложил структурированный подход к такому объединению на базе единой цифровой плат
26.10.2018 Huawei и Siemens представили решение Manufacturing Cloud Desktop

Huawei и Siemens в ходе конференции Huawei CONNECT 2018 представили совместное решение Manufacturing Cloud Desktop (облачные АРМ для производства) на базе программного обеспечения Siemens NX и пл
18.10.2018 Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке

Atos и Siemens объявили о начале поддержки облачной операционной системы для интернета вещей MindSph
20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных

аботчика программного обеспечения и компьютерных технологий, который специализируется на системах построения фотореалистичных 3D-изображений и виртуальной реальности. С приобретением Lightwork Design Siemens PLM Software сможет предлагать заказчикам более совершенные инструменты визуализации 3D-данных, создания фотореалистичных изображений и функции виртуальной реальности в рамках полнофунк
26.06.2018 Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net

ректную работу на этапах подключения и функционирования стенда и никак не влияла на технологический процесс. Тестовая сеть АСУ ТП была построена на базе коммутаторов Scalance и Ruggedcom производства Siemens. Система PT ISIM подключалась к интерфейсам зеркалирования трафика тестовой сети АСУ ТП через шлюз однонаправленной передачи данных (дата-диод) производства «AMT-Груп». В рамках тестиро
26.04.2018 Orange Business Services и Siemens будут вместе внедрять промышленный интернет вещей

Orange Business Services и Siemens объявили о планах упрощения интеграции интернета вещей в промышленные предприятия. Компании планируют сфокусироваться на разработке решений для учета и мониторинга материальных активов.
10.04.2018 Positive Technologies обнаружила опасные уязвимости в оборудовании Siemens для электроподстанций

Эксперты Positive Technologies Илья Карпов, Дмитрий Скляров и Алексей Стенников выявили уязвимости высокого уровня риска в устройствах релейной защиты и автоматики (РЗиА) производства Siemens, которые используются для управления и защиты силового оборудования на электроэнергетических объектах (подстанции, ГЭС и др.). Siemens устранил уязвимости и выпустил соответствую
30.03.2017 Siemens и SAP представят решение для интернета вещей в энергетике

Компании Siemens и SAP SE подписали соглашение, по которому SAP получила право на перепродажу EnergyIP, решения Siemens для управления данными счетчиков, во всем мире. Цель этого сотрудничества —
21.02.2017 «Профотек» подтсвердила совместимость своего оборудования с решениями Siemens

м совместного тестирования и испытаний о совместимости волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения производства «Профотек», подключенных к цифровым устройствам релейных защит Siemens через шину обработки данных. Как рассказали CNews в компании, Siemens и «Профотек» продвинулись на шаг к коммерческой реализации технологий автоматизации энергоснабжения.Одной из
30.01.2017 «Ланит» обучит команду Bauman Racing Team работе с Siemens PLM Software

Компания «Ланит» начала обучать участников студенческой команды Bauman Racing Team Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана работе с программным комплексом Siemens PLM Software. Первый практический семинар состоялся в конце 2016 г., сообщили CNews в «Ланите». Участникам проекта «Формула Студент МГТУ им. Н. Э. Баумана» (Bauman Racing Team) необходи
26.12.2016 Positive Technologies обнаружила уязвимости в ПО Siemens для построения АСУ ТП в энергетике

Специалисты компании Positive Technologies Илья Карпов и Дмитрий Скляров выявили уязвимости в программном обеспечении Siemens SICAM PAS (Power Automation System), предназначенном для построения АСУ ТП в энергетике. Данное ПО используется на подстанциях различных классов напряжения в России, странах Европы и на
29.11.2016 Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки

полнения инфраструктурных проектов и рентабельность активов в других бизнес-сферах. На первом этапе Siemens и Bentley Systems инвестируют не менее 50 млн евро в разработку совместных технологий
14.11.2016 Siemens покупает убыточного разработчика ПО за $4,5 млрд

Siemens покупает Mentor Graphics Siemens собирается выкупить за $4,5 млрд американскую компанию Mentor Graphics, которая заним

Публикаций - 2673, упоминаний - 2897

Siemens AG и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 555
Samsung Electronics 11064 375
Lenovo Motorola 3566 354
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 302
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 301
Microsoft Corporation 25775 236
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 227
Fujitsu 2105 201
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 201
LG Electronics 3735 185
Intel Corporation 12811 184
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 180
IBM - International Business Machines Corp 9699 173
Sony 6739 170
Cisco Systems 5372 156
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 146
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 127
HP Inc. 5883 123
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 119
Dell EMC 5180 114
SAP SE 5601 113
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 109
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 106
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 105
Huawei 4676 101
Philips 2099 99
HP - Hewlett-Packard 3662 88
Oracle Corporation 7074 85
МегаФон 10742 83
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 82
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 78
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 72
Motorola Inc 1156 71
Apple Inc 13154 70
Toshiba Corporation 2980 67
Schneider Electric 614 64
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 62
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 57
Ростелеком 10948 55
Miele - Миле 139 51
Dixis - Диксис - Dиксис 371 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 42
Евросеть 1421 39
РЖД - Российские железные дороги 2096 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 36
Hansa - Ханса 114 23
Boeing 1031 22
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 22
Haier - Candy Group - Канди 101 22
Россети Ленэнерго 1699 22
Связной ГК 1401 21
Газпром ПАО 1493 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 20
Газпром нефть 725 20
Bosch - Gaggenau 36 20
BMW Group 482 19
Volkswagen Group - VW 308 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 18
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 18
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 18
Ford 434 17
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 17
Ardo - Ардо 36 16
Hyundai Motor Company 436 16
Airbus Group - Airbus Industries 249 16
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 15
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 14
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 14
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 14
Евросеть - Техмаркет 81 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
Экспотроника ВК 40 13
Siemens KWU - Kraftwerk Union AG 12 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 75
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 16
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 11
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 290
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 35
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 16
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 5
WiMAX Forum 69 5
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Symbian Foundation 38 3
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
OIPF - Open IPTV Forum 5 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 768
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 671
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 296
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 291
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 290
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 258
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 240
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 237
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 224
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 218
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 217
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 198
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 189
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 186
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 186
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 184
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 170
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 165
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 162
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 156
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 155
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 152
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 147
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 146
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 141
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 140
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 129
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 126
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 123
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 120
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 119
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 119
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 118
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 116
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 114
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 108
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 105
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 104
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 102
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 102
Microsoft Windows 2000 8678 110
Oracle Java - язык программирования 3469 102
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 92
Microsoft Windows 16882 87
Nokia Symbian OS 1411 69
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 68
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 66
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 63
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 62
Linux OS 11533 58
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 43
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 40
Fujitsu LifeBook 167 40
Siemens Teamcenter 73 38
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 30
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 27
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 25
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 25
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 24
Apple iPhone 6 4861 24
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 24
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 24
Siemens A - Siemens AX - серия мобильных телефонов 25 23
Microsoft Outlook 1506 23
Google Android 15244 22
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 22
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 22
Samsung SVR-диктофон 464 22
Microsoft Office 4170 21
Nokia 3310 78 21
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 21
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 21
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 20
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 25 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Nokia Nseries 538 20
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 19
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 19
Ксенин Алекс 311 41
Тарасов Арсений 45 16
Москалева Татьяна 73 16
Kleinfeld Klaus - Кляйнфельд Клаус 15 15
Lamprecht Rudi - Лампрехт Руди 16 14
Путин Владимир 3454 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Тихонова Кристина 47 12
Рассказов Сергей 41 12
Симонов Игорь 103 12
Солонин Виталий 90 12
von Pierer Heinrich - фон Пирер Генрих 11 11
Рейман Леонид 1065 10
Яковлев Сергей 47 10
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 10
Попова Мария 141 10
Гуляева Татьяна 39 10
Хрусталь Оксана 25 9
Набоков Сергей 27 9
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 8
Анкилов Константин 121 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Головин Даниил 34 8
Лубнин Кирилл 29 8
Caselitz Christoph - Казелиц Кристоф 7 7
Мишустин Михаил 787 7
Кириенко Сергей 149 7
Василенко Александр 99 7
Фридлянд Виталий 27 7
Feldmayer Johannes - Фельдмайер Йоханнес 6 6
Ganswindt Thomas - Гансвиндт Томас 6 6
Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 6
Малафеев Андрей 52 6
Асланян Сергей 104 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 6
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 6
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 6
Муртазин Эльдар 74 6
Беспалов Виктор 8 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1210
Германия - Федеративная Республика 13221 694
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 521
Европа 24964 519
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 411
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 277
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 196
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 181
Япония 13807 176
Финляндия - Финляндская Республика 3697 172
Южная Корея - Республика 7052 151
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 144
Азия - Азиатский регион 5920 136
Франция - Французская Республика 8177 127
Италия - Итальянская Республика 4508 99
Швеция - Королевство 3782 93
Украина 7928 81
Китай - Тайвань 4245 77
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 72
Индия - Bharat 5869 69
Ближний Восток 3154 69
Европа Восточная 3138 67
Африка - Африканский регион 3641 67
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 56
Канада 5081 56
Нидерланды 3746 56
Беларусь - Белоруссия 6289 55
Германия - Бавария - Мюнхен 485 54
Европа Западная 1496 51
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 51
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 50
Америка - Американский регион 2206 48
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 45
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 44
Россия - СФО - Новосибирск 4876 44
Земля - планета Солнечной системы 10865 43
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 43
Израиль 2856 43
Испания - Королевство 3840 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 369
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 350
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 203
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 201
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 196
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 175
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 148
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 99
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 97
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 96
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 92
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 91
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 90
Энергетика - Energy - Energetically 5855 88
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 86
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 85
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 85
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 85
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 85
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 84
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 84
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 78
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 75
Английский язык 7030 72
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 71
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 68
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 67
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 66
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 65
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 64
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 59
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 54
Ergonomics - Эргономика 1755 54
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 52
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 52
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 51
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 51
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 50
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 93
CNews - ZOOM.CNews 1866 73
FT - Financial Times 1296 35
The Register - The Register Hardware 1784 20
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 15
Bloomberg 1627 13
Total Telecom 613 13
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 5
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
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Synergy Research Group 48 7
SmartMarketing 74 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
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ITResearch 123 5
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MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
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Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
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ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
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IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 7
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 5
Российская инженерная академия 13 4
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 4
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 3
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
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CeBIT 614 58
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