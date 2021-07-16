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Siemens AG
Siemens Group

Siemens AG - Siemens Group

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – технологический концерн, который специализируется в сфере промышленности, инфраструктуры, транспорта и здравоохранения. Компания создает технологии, которые повышают реальную ценность активов своих клиентов – от более ресурсоэффективных заводов, устойчивых цепочек поставок и более интеллектуальных зданий и сетей до более экологичных и комфортных транспортных средств, а также передового здравоохранения.

Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является поставщиком медицинским технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций «Сименс Энергетики» – участника рынка генерации и передачи электроэнергии.

В 2021 финансовом году, завершившемся 30 сентября 2021 года, оборот концерна составил 62,3 млрд евро, а чистая прибыль – 6,7 млрд евро. Штат сотрудников компании по данным на 30 сентября 2021 года насчитывает около 303 тысяч человек по всему миру.


16.07.2021 Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займутся внедрением цифровых технологий управления производством электроники
01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon
16.07.2020 Siemens и SAP объединят усилия для ускорения промышленной трансформации
13.12.2019 Positive Technologies помогла Siemens устранить уязвимости в системе управления производством электроэнергии
25.11.2019 Fortinet и Siemens займутся совместным созданием средств защиты промышленных сетей
15.08.2019 Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена
13.08.2019 Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров
23.07.2019 Подрядчик Siemens закладывал в документы «логические бомбы», чтобы больше заработать
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»
11.04.2019 Siemens и SAS создадут платформу ИИ для промышленного интернета вещей
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать
26.10.2018 Huawei и Siemens представили решение Manufacturing Cloud Desktop
18.10.2018 Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке
20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных
26.06.2018 Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net
26.04.2018 Orange Business Services и Siemens будут вместе внедрять промышленный интернет вещей
10.04.2018 Positive Technologies обнаружила опасные уязвимости в оборудовании Siemens для электроподстанций
30.03.2017 Siemens и SAP представят решение для интернета вещей в энергетике
21.02.2017 «Профотек» подтсвердила совместимость своего оборудования с решениями Siemens
26.12.2016 Positive Technologies обнаружила уязвимости в ПО Siemens для построения АСУ ТП в энергетике
29.11.2016 Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки
14.11.2016 Siemens покупает убыточного разработчика ПО за $4,5 млрд
14.10.2016 Сбербанк, МТС, Siemens, ВТБ24, Lloyds, KPN и Teradata рассказали о новых подходах в аналитике и опыте использования технологий для бизнеса
01.03.2016 Autodesk и Siemens оптимизируют совместимость своих PLM-решений
14.05.2015 «Авиаагрегат» внедрит систему сквозной конструкторско-технологической подготовки производства на базе ПО Siemens
19.03.2015 Positive Technologies помогла устранить ряд уязвимостей в Siemens Simatic Step 7
16.01.2015 «Ростех» потратил 22 млн руб. на лицензии и поддержку ПО Siemens
02.12.2014 НИТУ «МИСиС», «Борлас» и Siemens PLM Software будут совместно готовить PLM-специалистов нового поколения
25.11.2014 БелАЗ с моторами Siemens - самый большой электромобиль на свете
18.09.2014 Siemens строит кухню версии 2.0
16.05.2014 Siemens Building Technologies использует QlikView для анализа цен
13.03.2014 Samsung, Siemens и Philips стали лидерами рейтинга ЕПВ по числу патентных заявок в 2013 г.
17.02.2014 Siemens вложит $100 млн в стартапы из сферы промышленной автоматизации
27.01.2014 В Unify сменился глава российского представительства
23.12.2013 Siemens расширяет линейку решений для промышленности: покупка Tesis PLMware
17.10.2013 Siemens Enterprise Communications преобразовался в Unify
07.10.2013 Мыслить индуктивно вместе с Siemens
29.08.2013 Немецкое ПО укрепилось в российском авиастроении
17.07.2013 «Бета-Телеком» доверил Maykor обслуживание оборудования Siemens

Публикаций - 2182, упоминаний - 4036

Siemens AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5261 473
Lenovo Motorola 3355 334
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2460 117
Intel Corporation 10850 113
HP Inc. 5122 85
Dell EMC 4494 66
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6265 63
Oracle Corporation 5834 63
Nokia Siemens Networks 213 56
Nokia Siemens 74 34
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 29
АФК Система ПАО 1634 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3782 24
5343 24
Siemens AG - Сименс Россия 123 22
AT&T Inc 1555 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2255 18
Крок - Croc 1579 18
Ростелеком - Связьинвест 1659 15
HTC Corporation 1379 14
VMware 1984 13
Ростех - Ростехнологии 2401 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1358 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 10
Микротест 272 9
Abbyy 1082 8
Nvidia Corp 3034 8
Yandex - Яндекс 4703 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 6
Eastman Kodak - Кодак 469 6
AMT Group - АМТ-Груп 249 5
Ростех - Автоматика Концерн 529 5
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 363 5
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 31 5
ГКС - Группа компаний Систематика 281 5
Kofax 43 4
Криста НПО 66 4
iTeco - Ай-Теко 893 3
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 3
InfoWatch - Инфовотч 826 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4932 27
Газпром ПАО 848 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 406 10
Citibank - Ситибанк 250 7
Альфа-Банк 1328 7
Роснефть НК 420 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 230 5
Авангард - Акционерный коммерческий банк 150 4
Michelin - Мишлен 27 4
X5 Group 655 3
Intel Capital 149 3
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 101 3
Assist - Ассист 163 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 778 2
Норникель - Норильский никель 264 2
ГПБ - Газпромбанк 806 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 123 1
Туполев ПАО 26 1
KupiVip - Приват Трэйд 78 1
TPG - инвестиционная компания 17 1
ОНЭКСИМ ГК 42 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк 24 1
Salesforce Ventures 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7480 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 18
Правительство РФ 4171 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3982 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1793 7
Президент Российской Федерации 2232 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2046 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 465 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2052 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 383 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 240 3
Федеральное казначейство России 1046 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2157 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 41
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6699 123
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 112
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10167 87
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4054 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12431 82
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8960 71
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3278 54
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4749 34
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2893 33
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 656 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3869 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2576 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 27
LBS - Location Based Services 36 27
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2081 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6060 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4188 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4934 24
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 20
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4518 20
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1040 20
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 180 20
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 3111 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3811 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1376 18
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 266 17
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 218 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3338 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 788 10
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 197 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1827 10
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 500 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 695 10
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 103 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1534 9
DDR - Double data rate 2078 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1702 8
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1135 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1525 8
Linux OS 7324 44
Microsoft Windows 10 10344 44
Apple iPhone - серия смартфонов 5935 18
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 204 17
Google Android 11613 17
Microsoft Office 3062 17
Apple iOS 6261 11
Microsoft Windows 1508 9
Intel Celeron - Серия процессоров 914 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1476 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1259 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2525 6
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 274 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 309 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 4
Samsung Galaxy Note 609 4
Google Play - Google Store - Android Market 2652 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 600 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1060 3
PHP - Язык программирования 400 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 529 3
TI OMAP 115 3
Google Chrome - браузер 1189 3
IBM Power Systems - Серия серверов 198 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 165 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 550 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1318 2
Intel Core - Семейство процессоров 1069 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1237 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 204 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 65 1
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 3
Кузовкин Алексей 154 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 2
Ежов Василий 16 2
Оснач Дмитрий 13 2
Кузнецова Ольга 10 2
Рубанов Владимир 64 2
Белоусов Сергей 229 2
Лемешева Татьяна 7 1
Гревцев Владимир 21 1
Дрожжинов Владимир 26 1
Филиппов Сергей 34 1
Акулич Владимир 39 1
Невструев Сергей 7 1
Строкович Антон 48 1
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Никитин Глеб 18 1
Кадыков Роман 15 1
Орлова Татьяна 12 1
Ян Давид 56 1
Brin Sergey - Сергей Брин 179 1
Юсуфов Виталий 24 1
Федоров Дмитрий 18 1
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Черкасов Дмитрий 15 1
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Тамодин Николай 46 1
Лукашкин Сергей 20 1
Семенов Александр 89 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 139 1
Корня Алексей 73 1
Волков Сергей 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 91426 766
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 282
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 276
Германия - Федеративная Республика 7880 268
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11455 193
Европа 7870 153
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12119 130
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10028 98
Япония 8102 81
Франция - Французская Республика 5029 77
Южная Корея - Республика 3449 54
Украина 5618 48
Россия - УФО - Екатеринбург 2910 38
Швеция - Королевство 1879 38
Россия - СФО - Новосибирск 3020 37
Нидерланды 2036 31
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4434 28
Испания - Королевство 2585 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 25
Германия - Берлин 606 21
Турция - Турецкая республика 1490 17
Россия - Сибирь 1412 16
Великобритания - Лондон 1882 14
Чехия - Чешская Республика 978 12
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 429 12
Австрия - Вена 215 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1005 10
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 779 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1092 8
Филиппины - Республика 450 7
Узбекистан - Республика 1261 7
Великобритания - Остров Мэн 70 7
Румыния 582 6
Ирландия - Республика 802 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1174 6
Того - Тоголезская Республика 2035 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1129 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 870 6
Россия - ЦФО - Костромская область 297 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5157 54
Русский язык 2736 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2040 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 638 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 441 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 547 4
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 543 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1380 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 460 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1287 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
КПД - Коэффициент полезного действия 132 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 43 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 118 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 76 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
Дед Мороз 153 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 10
Fortune 153 2
Ars Technica 356 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 9
Fortune Global 500 269 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 127 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
Yale University - Йельский университет 114 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 732 14
CNews AWARDS - награда 336 3
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