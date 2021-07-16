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Siemens AG
Siemens Group
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – технологический концерн, который специализируется в сфере промышленности, инфраструктуры, транспорта и здравоохранения. Компания создает технологии, которые повышают реальную ценность активов своих клиентов – от более ресурсоэффективных заводов, устойчивых цепочек поставок и более интеллектуальных зданий и сетей до более экологичных и комфортных транспортных средств, а также передового здравоохранения.
Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является поставщиком медицинским технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций «Сименс Энергетики» – участника рынка генерации и передачи электроэнергии.
В 2021 финансовом году, завершившемся 30 сентября 2021 года, оборот концерна составил 62,3 млрд евро, а чистая прибыль – 6,7 млрд евро. Штат сотрудников компании по данным на 30 сентября 2021 года насчитывает около 303 тысяч человек по всему миру.
Siemens AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Асланян Сергей 96 5
|Уткин Евгений 44 5
|Натрусов Артем 136 4
|Свердлова Анна 20 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 369 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 3
|Кузовкин Алексей 154 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 2
|Ежов Василий 16 2
|Оснач Дмитрий 13 2
|Кузнецова Ольга 10 2
|Рубанов Владимир 64 2
|Белоусов Сергей 229 2
|Лемешева Татьяна 7 1
|Гревцев Владимир 21 1
|Дрожжинов Владимир 26 1
|Филиппов Сергей 34 1
|Акулич Владимир 39 1
|Невструев Сергей 7 1
|Строкович Антон 48 1
|Гостев Александр 80 1
|Капцан Даниил 5 1
|Никитин Глеб 18 1
|Кадыков Роман 15 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Ян Давид 56 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 179 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Федоров Дмитрий 18 1
|Кравченко Константин 75 1
|Черкасов Дмитрий 15 1
|Киселев Александр 104 1
|Тамодин Николай 46 1
|Лукашкин Сергей 20 1
|Семенов Александр 89 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 139 1
|Корня Алексей 73 1
|Волков Сергей 59 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 10
|Fortune 153 2
|Ars Technica 356 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 26
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 9
|Fortune Global 500 269 3
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 1
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
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