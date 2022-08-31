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«Росэлектроника» разработала полные аналоги вакуумных выключателей Siemens

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках программы импортозамещения разработал полные аналоги вакуумных выключателей Siemens. Они входят в состав тяговых подстанций – электроустановок, питающих подвижные составы и другую железнодорожную инфраструктуру.

Вакуумный выключатель используется для защиты электросетей при аварийных коротких замыканиях. Вакуум в дугогасительных камерах выключателя обладает высокой электрической прочностью и служит эффективной средой для гашения электрической дуги при отключении токов короткого замыкания, за счет чего значительно возрастает срок службы и надежность работы сетей.

Новая линейка вакуумных выключателей создана НПП «Контакт» (входит в «Росэлектронику») по запросу РЖД для замены коммутационных аппаратов Siemens. Оборудование рассчитано на номинальные токи до 1600 А и напряжение 27,5 и 35 кВ. Оно состоит из отечественных комплектующих в одно-, двух- и трехполюсном исполнении и разработано с учетом особенностей применения на энергообъектах российских железных дорог.

«Железные дороги – важнейшая транспортная артерия страны, поэтому замена зарубежных решений отечественными на ней является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Опытные образцы изделий предприятия в полном объеме прошли квалификационные испытания в аккредитованных испытательных центрах РЖД», – сказал исполнительный директор НПП «Контакт» Александр Юдин.

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Выключатели могут применяться для работы в электрических сетях на тяговых подстанциях электрифицированных железных дорог. Также их можно использовать на постах секционирования и пунктах параллельного соединения контактной сети.

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