Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current

Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов положение, под видом производственно-хозяйственной деятельности осуществлял безучетное потребление электрической энергии для обеспечения работы майнингового ИТ-оборудования. Кроме того, он нез

В Хакасии внедряют систему дистанционного контроля электрических сетей естно с предприятием «Абаканские электрические сети» запустила проект по дистанционному мониторингу электрических сетей в столице Хакасии. Решение позволит в режиме реального времени отслеживат

Дата-центры откатываются в прошлое. Готовится массовый отказ от переменного тока в пользу постоянного димостью постоянного преобразования переменного тока в постоянный и обратно, что приводит к потерям электроэнергии, и они только растут по мере роста потребляемой ЦОДами мощности, пишет компани

«МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро» Интеллектуальная система учета «РусГидро», российской энергетической компании, мигрировала в облако «МегаФона». Она охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотребления. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Компании заключили договор, в рамках которого оператору передается на обсл

«Сетевая компания» разработала систему поиска безучетного потребления электроэнергии на базе ИИ Аналитический центр АО «Сетевая компания» проводит тестирование интеллектуальной системы обнаружения безучетного потребления электроэнергии. Разработка на базе искусственного интеллекта позволяет автоматически выявлять случаи намеренного занижения показателей потребления и снижать коммерческие потери энергокомпании.

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM а не только при отключениях света: цоколь Е27 позволяет вкрутить лампочку в обычный патрон. А когда электричество отключается или источник питания отсутствует, лампа автоматически переключается

«Интeр РАО» впервые представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии и (мощности), которая подразумевает переход к использованию электронных торговых площадок обращения электрической энергии (мощности), а также товаров и услуг, связанных с обращением электрич

Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах ествить технологическое присоединение, а также будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гар

ВТБ: энергопотребление ЦОД в России может увеличиться в 2,5 раза за следующие 5 лет Доля потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) и майнерами криптовалют составит около 2% к 2030 году. Таким образом энергопотребление ЦОД в России может увеличиться в 2,5 раза в течение следующ

Борис Эбзеев, «Россети Центр»: Незаконный майнинг и хищения электроэнергии — это вызовы новой цифровой эпохи именно о теневом сегменте. Проблема связана с тем, что инфраструктура майнинга требует значительной электрической мощности и объемов потребления электроэнергии, стоимость которой существенно вл

Власти постсоветской республики запретили работу майнинговых ферм, потреблявших электроэнергию из России или работу ферм, занимающихся майнингом криптовалют, до весны 2026 г. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики республики Таалайбека Ибраева. Причиной является дефицит электроэнергии. Речь идет о «полном запрете всех майнинг-ферм по всей республике». По словам министра, в настоящее время в Киргизии есть две майнинговые фермы, которые заключили соглашения и ра

Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии Комплексный аутсорсинг Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорсинг практически всю технологическую и инфраструктурную часть своей интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) внешнему подрядчику на пять лет. «РусГидро» — российская энергетическая компания, одна из крупнейших в России генерирующих компаний по установленной мощности станций и трет

МТС и «Россети» будут совместно бороться с хищениями электроэнергии с помощью искусственного интеллекта МТС объявила о сотрудничестве с группой «Россети». В рамках партнерства они займутся выявлением нелегальных майнинговых ферм и хищений электроэнергии, а также протестируют решения на базе искусственного интеллекта, разработанные MWS AI. Основой для сотрудничества станет решение МТС EnergyTool, которое с 2021 г. выявляет случаи

В районах США рядом с дата-центрами цены на электроэнергию выросли в 3,5 раза. Будет только хуже Рост счетов на электричество Стремительный рост числа центров обработки данных (ЦОД) для технологий искусств

В МАИ разработали стенды для испытаний электрических силовых установок тяжёлых БЛА В Московском авиационном институте создали и запустили в работу два стенда для испытаний электрических силовых установок беспилотных летательных аппаратов массой до 120 кг. Они позволяют тестировать новые ЭСУ в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Об этом CNews со

«Лаборатория Касперского» проверила кибербезопасность умных счётчиков «Нартис» получение независимой оценки текущего состояния защищённости программных компонентов приборов учёта электрической энергии, а также оценки эффективности принимаемых на текущий момент мер и средс

ЦОДы захватывают мир. Дата-центры потребляют 9% электроэнергии, производимой в США ные электростанции, а операторы электросетей Техаса экстренно объявили об ожидаемом росте спроса на электричество. Более того, по мнению журналистов Bloomberg, при президенте Дональде Трампе (D

Московские предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электрической аппаратуры Столичные промышленные предприятия с января по май 2025 г. в 1,5 раза увеличили выпуск комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Ма

Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра ровал проверку устройств, включенных в реестр отечественной продукции. Ведомство направило обращение в Торгово-промышленную палату (ТПП) с требованием провести выездную проверку в отношении счетчиков электроэнергии производства АО «Энергомера». Об этом CNews рассказал представитель Минпромторга. В апреле 2025 г. ведущие микроэлектронные предприятия России направили в министерство требование

АО «Сетевая компания» внедряет искусственный интеллект для повышения эффективности электроснабжения и работы с клиентами. внедрили восемь проектов, включая ML-модели для диагностики трансформаторов, прогнозирования потерь электрической энергии, обработки обращений и распознавания речи. Это позволило повысить надеж

«Северсталь» оптимизировала свои затраты на приобретение электроэнергии с помощью робота ь оптимизировать расходы и снизить себестоимость готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». Данное RPA полностью исключило ручной труд при выполнении сверки данных по учету электроэнергии, согласованию объемов закупок, подписанию итоговых значений учета электронной цифровой подписью, а также по формированию отчетов по договорам на передачу электроэнергии и

Новую систему накопления электроэнергии для ответственных потребителей создали в МФТИ Институт электродвижения МФТИ совместно с ООО «Инэнерджи» успешно завершил испытания созданной системы накопления электроэнергии. По результатам испытаний система введена в опытную эксплуатацию на площадке Физтех. Фабрика МФТИ, где обеспечивает бесперебойность электроснабжения технологического оборудования

Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD меры, выполнен в пластиковом корпусе, монтируется на стандартные DIN-рейки. Встроенный блок питания 220 В и низкое энергопотребление позволяют снизить расходы на эксплуатацию.

Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос напоминает, что в начале 2023 г. компания «Иркутскэнергосбыт» повесила на частного майнера долг за электричество почти в 30 млн руб., в одностороннем порядке поменяв ему тариф с льготного (для

Столичные промышленники увеличили производство электротехнических устройств сокоточное оборудование используется для контроля параметров электрических сетей, учета потребления электроэнергии, защиты оборудования и оптимизации работы электрических систем. По итогам 2024

Один из крупнейших электросетевых холдингов в мире меняет SAP на российское ПО Очередной уход от SAP Как выяснил CNews, «Россети» — один из крупнейших электросетевых холдингов в мире (указано на сайте компании) заменяет западную ERP SAP в системе учета передачи и распределения электроэнергии. В рамках реализации проекта компания планирует перейти на использование отечественной платформы Omni-US. Это позволит компании избежать зависимости от иностранного программного

Главный производитель электричества в Москве избавляется от Windows и СУБД Microsoft. На замену идут «Ред ОС» и PostgreSQL компанией в России. Основное направление деятельности организации включает производство и поставку электрической энергии на оптовом рынке, производство и реализацию тепловой энергии для конечн

Канал связи МТС поможет удаленно управлять солнечной электростанцией в селении Самашки /ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 4,5 тыс. тонн. Выработанное электричество поступит в единую энергосистему региона, а затем распределится по потребителям.

Ключ к мощным суперконденсаторам: ученые НИУ ВШЭ разработали новую модель двойного электрического слоя транство для ионов у поверхности электрода. Это позволило подробно описать профили дифференциальной электрической емкости — меры того, насколько эффективно ДЭС может накапливать заряд, когда ме

Создана технология, черпающая электричество буквально из воздуха. Аккумуляторам и батарейкам предсказано забвение Электричество из воздуха Исследователи из Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) разработали технологию, которая позволяет получать электричество почти из ничего – своего рода из воздуха». Как пишет Tom’s Hardware, у них получилось трансформировать в энергию обычные электромагнитные волны, которые в форме радиосигнала распр

Власти решили защитить российских майнеров от грабительских цен на электричество. На их стороне Минцифры и ФАС Минэнерго не поддержали Предложение российского Министерства энергетики по значительному повышению тарифов за электричество для майнеров было встречено критикой со стороны сразу двух крупных госведомств. Как пишет «Коммерсант», за отечественных «криптошахтеров» вступились одновременно Минцифры и Федера

ИТ-инфраструктура на российских решениях для системы учета энергосбытовой компании норильского металлургического гиганта альной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) на базе прикладного ПО «Пирамида 2.0» на объектах Норильско-Таймырской энергетической компании (АО «НТЭК» входит в Группу «Норникель») — главного поставщика электрической и тепловой энергии на Крайнем Севере. Об этом CNews сообщили представители «Системы и Технологии». Трансформация в условиях импортозамещения АО «НТЭК» полностью снабжает энергорес

Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество На защиту майнеров Российские энергетики обрушились с критикой на идею властей о кратном повышении тарифов за электричество для майнинг-центров, пишет «Коммерсант». Ранее такое предложение высказывали представители российского Минэнерго. Идею министерства восприняла в штыки ранее созданная рабочая груп

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода годится садовый измельчитель, который быстро переработает ветки, траву и листья в щепу и удобрение. Электрический измельчитель Ryobi RSH2545B мощностью 2500 Вт подойдет для участка, где нет ста

Внедрена первая российская защищенная система интеллектуального учета электроэнергии овым компаниям в полном объеме выполнять требования Постановления Правительства России №890 от 19.06.2020 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». «Результатом взаимодействия специалистов ПАО “Интер РАО”, ГК СИГМА и АО “ИнфоТеКС” стало решение, не имеющее аналогов на российском рынке. Результаты внедрени

Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения льшим количеством исследований в рецензируемых научных журналах. Neiry Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения В будущем разработчики планируют использов

«Калашников» выпустил электрическую версию знаменитого мотоцикла рамках проекта по созданию ограниченной партии двухколёсной техники под маркой «ИЖ» представил электрическую версию легендарного классического мотоцикла «ИЖ-49». Выполненный в стиле ретро одноместный электрический мотоцикл предназначен для езды по городу, и, несмотря на свой внешний вид, он может похвастаться современной технологичной начинкой и простотой в управлении. Обновленный «ИЖ-49» о

Свыше 200 млн рублей инвестирует резидент ОЭЗ «Дубна» в запуск нового производства современных высокотехнологичных решений в области учета электроэнергии компания РОКИП стала новым резидентом ОЭЗ «Дубна». Она намерена запустить на ее территории предприятие по производству счетчиков электрической энергии, а также устройств сбора и передачи данных. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». Счетчики электрической энергии разработки и производства РОКИП

В МТУСИ изучают влияние электрических полей на волоконно-оптические линии связи телекоммуникационные среды» МТУСИ Олег Колесников. Результаты эксперимента опубликованы в журнале «Электричество» в статье «Идентификация параметров разряда молнии по его воздействию на волоко