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Электроэнергетика Электродинамика Электрификация Электрический ток электричество электроток Electric current electricity electric current

Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current

 

 

 

 

 

Электрификация всей страны! Плакат, посвященный одному из важнейших событий в истории СССР - плану ГОЭЛРО.Он был разработан после Октябрьской революции 1917 года Государственной комиссией по электрификации России под руководством и по заданию В. И. Ленина. План предусматривал строительство 30 районных электрических станций. Одно из первых знаковых изобретений, относящихся к тому периоду - лампочка Ильича, первая бытовая лампа накаливания. Автор неизвестен, 1969г. Электрификация всей страны! Плакат, посвященный одному из важнейших событий в истории СССР - плану ГОЭЛРО.Он был разработан после Октябрьской революции 1917 года Государственной комиссией по электрификации России под руководством и по заданию В. И. Ленина. План предусматривал строительство 30 районных электрических станций. Одно из первых знаковых изобретений, относящихся к тому периоду - лампочка Ильича, первая бытовая лампа накаливания. Автор неизвестен, 1969г.
Для блага советского народа построим новые электростанции! Художник: И. Коминарец, 1955г. Для блага советского народа построим новые электростанции! Художник: И. Коминарец, 1955г.
Плакат «Советы и электрофикация есть основа нового мира», 1924 Худ.: Самохвалов А. Плакат «Советы и электрофикация есть основа нового мира», 1924 Худ.: Самохвалов А.
Плакат «Шагай по селам, Энергетика!» Виктора Говоркова написан в 1972 году по заказу министерства энергетики и электрификации СССР. Плакат «Шагай по селам, Энергетика!» Виктора Говоркова написан в 1972 году по заказу министерства энергетики и электрификации СССР.
«ОЗАРИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СВЕТОМ ВСЕ КРАЯ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЫ!» Н. Бабин, 1959 год. «ОЗАРИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СВЕТОМ ВСЕ КРАЯ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЫ!» Н. Бабин, 1959 год.
"Лампочка Ильича" 1960-1970-е Автор:Борисов Альберт Иванович "Лампочка Ильича" 1960-1970-е Автор:Борисов Альберт Иванович
«ДА БУДЕТ СВЕТ!» В. Завьялов, 1987 год. «ДА БУДЕТ СВЕТ!» В. Завьялов, 1987 год.
Первый электрический свет в деревне 1960 г. Левин Евгений Нисонович (1922 - 1993) Первый электрический свет в деревне 1960 г. Левин Евгений Нисонович (1922 - 1993)
«Родине новые миллионы киловатт!» Плакат об энергетиках. Кокорекин А., 1955 год. «Родине новые миллионы киловатт!» Плакат об энергетиках. Кокорекин А., 1955 год.
Юрий Евсеев «Электрификация всей страны». 1981г Юрий Евсеев «Электрификация всей страны». 1981г
«Утро стройки», 1959-1960. Художник — Ромас Яков Дорофеевич (1902 - 1969). «Утро стройки», 1959-1960. Художник — Ромас Яков Дорофеевич (1902 - 1969).
"Колхозный электрик" 1964 Автор:Шапаев Фёдор Васильевич "Колхозный электрик" 1964 Автор:Шапаев Фёдор Васильевич
"Всё выше" 1934 г. Рянгина Серафима Васильевна (1891-1955) "Всё выше" 1934 г. Рянгина Серафима Васильевна (1891-1955)
"Электрики" 1956 Автор:Попков Виктор "Электрики" 1956 Автор:Попков Виктор
Анатолий Аносов "Монтаж опоры ЛЭП" (1979) Анатолий Аносов "Монтаж опоры ЛЭП" (1979)
«Над Волгой», 1963 г. Боско Юрий Иванович Холст, масло 210 x 160 см Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова «Над Волгой», 1963 г. Боско Юрий Иванович Холст, масло 210 x 160 см Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова
Алексей Мотовилов "Новая линия" (1960е) Алексей Мотовилов "Новая линия" (1960е)
«Провода уходят в степь» 1964 Автор:Качинский Николай Станиславович «Провода уходят в степь» 1964 Автор:Качинский Николай Станиславович
Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год. Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год.
Электрификация в СССР: Контроль состояния соединителей. (Лемер А.П., Иогансен В.А.) 1941 год Электрификация в СССР: Контроль состояния соединителей. (Лемер А.П., Иогансен В.А.) 1941 год
Электрификация СССР: безопасное напряжение. (Госэнергоиздат) 1952 год Электрификация СССР: безопасное напряжение. (Госэнергоиздат) 1952 год
Электрификация СССР: защитные средства при работе на высоте. (Госэнергоиздат) 1952 год Электрификация СССР: защитные средства при работе на высоте. (Госэнергоиздат) 1952 год
Стой! 10000 вольт Редкий плакат на тему техники безопасности в отрасли энергетики и машиностроения. Число 10000 выполнено в красном цвете, это число держит рука, над которой расположен знак высокого напряжения. В. Зотов, 1978г. Стой! 10000 вольт Редкий плакат на тему техники безопасности в отрасли энергетики и машиностроения. Число 10000 выполнено в красном цвете, это число держит рука, над которой расположен знак высокого напряжения. В. Зотов, 1978г.
«Работая на гирлянде, применяй страховочный канат». Советский плакат для электриков. Симочатов Н. П., 1971 год. «Работая на гирлянде, применяй страховочный канат». Советский плакат для электриков. Симочатов Н. П., 1971 год.
1920-е годы, Нидерланды Нидерландский плакат, посвящённый безопасности труда c изображением змеи, жалящей электрическим током. Надпись можно перевести так: «Неисправное оборудование является источником многих несчастных случаев». 1920-е годы, Нидерланды Нидерландский плакат, посвящённый безопасности труда c изображением змеи, жалящей электрическим током. Надпись можно перевести так: «Неисправное оборудование является источником многих несчастных случаев».
Находясь в сельской местности, соблюдайте особенную осторожность, ведь большую часть времени вы проводите в энергопроводящей среде: почва и вода отлично проводят электричество и могут представлять источник опасности поражения электрическим током. Помните, что действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную угрозу. Присоединение частных хозяйств к электрическим сетям должны выполнять только профессионалы. Недобросовестные потребители, решившие ради экономии, самовольно присоединится к электросетям, подвергают смертельному риску свою жизнь и жизнь своих соседей. Обратите внимания на состояние электросетей, подведенных к вашему дому. Под проводами запрещено высаживать деревья, возводить постройки, складывать горючие вещества, использовать провода и опоры для хозяйственных нужд. Разросшиеся деревья и кусты, касаясь провода с нарушенной изоляцией, могут стать источником поражения электрическим током. Электрические провода, питающие здание, не должны касаться его крыши или стен. Струя дождевой воды, омывающая неизолированный провод на крыше, может убить проходящего мимо человека. При поливе огорода следите, чтобы струя не приближалась электропроводам. Неисправная электропроводка – причина наиболее разрушительных бытовых пожаров. Возгорание электропроводки влечет «короткое замыкание» сети. Часто в одну розетку через тройник или удлинитель подключается по нескольку мощных электроприборов, которые потребляют электричества больше, чем рассчитывалось при монтаже электропроводки в следствии чего изоляция электропроводки, не выдерживая нагрузки, превышающей допустимую, возгорается. Об изношенности электропроводки или несоответствию её подключаемой нагрузке могут указывать сильно греющиеся провода и розетки, запах плавящейся изоляции, часто отключающиеся автоматические выключатели, перегорающие предохранители на домашнем электрощите. От скачков напряжения в сети и кроткого замыкания можно защититься, установив автоматические выключатели и ограничители перенапряжения. Запрещено подменять штатные автоматические устройства отключения авариного режима сети на нестандартные «жучки» и т.п.), а также устройства, не соответствующие расчетным значениям отключения тока короткого замыкания. Если вы чувствуете запах горящей или оплавляющейся проводки, незамедлительно отключите электроприборы и обесточьте дом и обратитесь к специалистам. Находясь в сельской местности, соблюдайте особенную осторожность, ведь большую часть времени вы проводите в энергопроводящей среде: почва и вода отлично проводят электричество и могут представлять источник опасности поражения электрическим током. Помните, что действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную угрозу. Присоединение частных хозяйств к электрическим сетям должны выполнять только профессионалы. Недобросовестные потребители, решившие ради экономии, самовольно присоединится к электросетям, подвергают смертельному риску свою жизнь и жизнь своих соседей. Обратите внимания на состояние электросетей, подведенных к вашему дому. Под проводами запрещено высаживать деревья, возводить постройки, складывать горючие вещества, использовать провода и опоры для хозяйственных нужд. Разросшиеся деревья и кусты, касаясь провода с нарушенной изоляцией, могут стать источником поражения электрическим током. Электрические провода, питающие здание, не должны касаться его крыши или стен. Струя дождевой воды, омывающая неизолированный провод на крыше, может убить проходящего мимо человека. При поливе огорода следите, чтобы струя не приближалась электропроводам. Неисправная электропроводка – причина наиболее разрушительных бытовых пожаров. Возгорание электропроводки влечет «короткое замыкание» сети. Часто в одну розетку через тройник или удлинитель подключается по нескольку мощных электроприборов, которые потребляют электричества больше, чем рассчитывалось при монтаже электропроводки в следствии чего изоляция электропроводки, не выдерживая нагрузки, превышающей допустимую, возгорается. Об изношенности электропроводки или несоответствию её подключаемой нагрузке могут указывать сильно греющиеся провода и розетки, запах плавящейся изоляции, часто отключающиеся автоматические выключатели, перегорающие предохранители на домашнем электрощите. От скачков напряжения в сети и кроткого замыкания можно защититься, установив автоматические выключатели и ограничители перенапряжения. Запрещено подменять штатные автоматические устройства отключения авариного режима сети на нестандартные «жучки» и т.п.), а также устройства, не соответствующие расчетным значениям отключения тока короткого замыкания. Если вы чувствуете запах горящей или оплавляющейся проводки, незамедлительно отключите электроприборы и обесточьте дом и обратитесь к специалистам.
Электрификация всей страны! Плакат, посвященный одному из важнейших событий в истории СССР - плану ГОЭЛРО.Он был разработан после Октябрьской революции 1917 года Государственной комиссией по электрификации России под руководством и по заданию В. И. Ленина. План предусматривал строительство 30 районных электрических станций. Одно из первых знаковых изобретений, относящихся к тому периоду - лампочка Ильича, первая бытовая лампа накаливания. Автор неизвестен, 1969г.

СОБЫТИЯ


10.04.2026 Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов

положение, под видом производственно-хозяйственной деятельности осуществлял безучетное потребление электрической энергии для обеспечения работы майнингового ИТ-оборудования. Кроме того, он нез
07.04.2026 В Хакасии внедряют систему дистанционного контроля электрических сетей

естно с предприятием «Абаканские электрические сети» запустила проект по дистанционному мониторингу электрических сетей в столице Хакасии. Решение позволит в режиме реального времени отслеживат
26.03.2026 Дата-центры откатываются в прошлое. Готовится массовый отказ от переменного тока в пользу постоянного

димостью постоянного преобразования переменного тока в постоянный и обратно, что приводит к потерям электроэнергии, и они только растут по мере роста потребляемой ЦОДами мощности, пишет компани
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Интеллектуальная система учета «РусГидро», российской энергетической компании, мигрировала в облако «МегаФона». Она охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотребления. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Компании заключили договор, в рамках которого оператору передается на обсл
03.03.2026 «Сетевая компания» разработала систему поиска безучетного потребления электроэнергии на базе ИИ

Аналитический центр АО «Сетевая компания» проводит тестирование интеллектуальной системы обнаружения безучетного потребления электроэнергии. Разработка на базе искусственного интеллекта позволяет автоматически выявлять случаи намеренного занижения показателей потребления и снижать коммерческие потери энергокомпании.

02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

а не только при отключениях света: цоколь Е27 позволяет вкрутить лампочку в обычный патрон. А когда электричество отключается или источник питания отсутствует, лампа автоматически переключается
24.02.2026 «Интeр РАО» впервые представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии

и (мощности), которая подразумевает переход к использованию электронных торговых площадок обращения электрической энергии (мощности), а также товаров и услуг, связанных с обращением электрич
20.02.2026 Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах

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03.12.2025 ВТБ: энергопотребление ЦОД в России может увеличиться в 2,5 раза за следующие 5 лет

Доля потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) и майнерами криптовалют составит около 2% к 2030 году. Таким образом энергопотребление ЦОД в России может увеличиться в 2,5 раза в течение следующ
26.11.2025 Борис Эбзеев, «Россети Центр»: Незаконный майнинг и хищения электроэнергии — это вызовы новой цифровой эпохи

именно о теневом сегменте. Проблема связана с тем, что инфраструктура майнинга требует значительной электрической мощности и объемов потребления электроэнергии, стоимость которой существенно вл
14.11.2025 Власти постсоветской республики запретили работу майнинговых ферм, потреблявших электроэнергию из России

или работу ферм, занимающихся майнингом криптовалют, до весны 2026 г. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики республики Таалайбека Ибраева. Причиной является дефицит электроэнергии. Речь идет о «полном запрете всех майнинг-ферм по всей республике». По словам министра, в настоящее время в Киргизии есть две майнинговые фермы, которые заключили соглашения и ра
10.11.2025 Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии

Комплексный аутсорсинг Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорсинг практически всю технологическую и инфраструктурную часть своей интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) внешнему подрядчику на пять лет. «РусГидро» — российская энергетическая компания, одна из крупнейших в России генерирующих компаний по установленной мощности станций и трет
16.10.2025 МТС и «Россети» будут совместно бороться с хищениями электроэнергии с помощью искусственного интеллекта

МТС объявила о сотрудничестве с группой «Россети». В рамках партнерства они займутся выявлением нелегальных майнинговых ферм и хищений электроэнергии, а также протестируют решения на базе искусственного интеллекта, разработанные MWS AI. Основой для сотрудничества станет решение МТС EnergyTool, которое с 2021 г. выявляет случаи
01.10.2025 В районах США рядом с дата-центрами цены на электроэнергию выросли в 3,5 раза. Будет только хуже

Рост счетов на электричество Стремительный рост числа центров обработки данных (ЦОД) для технологий искусств
17.09.2025 В МАИ разработали стенды для испытаний электрических силовых установок тяжёлых БЛА

В Московском авиационном институте создали и запустили в работу два стенда для испытаний электрических силовых установок беспилотных летательных аппаратов массой до 120 кг. Они позволяют тестировать новые ЭСУ в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Об этом CNews со
03.09.2025 «Лаборатория Касперского» проверила кибербезопасность умных счётчиков «Нартис»

получение независимой оценки текущего состояния защищённости программных компонентов приборов учёта электрической энергии, а также оценки эффективности принимаемых на текущий момент мер и средс
05.08.2025 ЦОДы захватывают мир. Дата-центры потребляют 9% электроэнергии, производимой в США

ные электростанции, а операторы электросетей Техаса экстренно объявили об ожидаемом росте спроса на электричество. Более того, по мнению журналистов Bloomberg, при президенте Дональде Трампе (D
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Столичные промышленные предприятия с января по май 2025 г. в 1,5 раза увеличили выпуск комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Ма
11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра

ровал проверку устройств, включенных в реестр отечественной продукции. Ведомство направило обращение в Торгово-промышленную палату (ТПП) с требованием провести выездную проверку в отношении счетчиков электроэнергии производства АО «Энергомера». Об этом CNews рассказал представитель Минпромторга. В апреле 2025 г. ведущие микроэлектронные предприятия России направили в министерство требование
04.06.2025 АО «Сетевая компания» внедряет искусственный интеллект для повышения эффективности электроснабжения и работы с клиентами.

внедрили восемь проектов, включая ML-модели для диагностики трансформаторов, прогнозирования потерь электрической энергии, обработки обращений и распознавания речи. Это позволило повысить надеж
29.04.2025 «Северсталь» оптимизировала свои затраты на приобретение электроэнергии с помощью робота

ь оптимизировать расходы и снизить себестоимость готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». Данное RPA полностью исключило ручной труд при выполнении сверки данных по учету электроэнергии, согласованию объемов закупок, подписанию итоговых значений учета электронной цифровой подписью, а также по формированию отчетов по договорам на передачу электроэнергии и

24.04.2025 Новую систему накопления электроэнергии для ответственных потребителей создали в МФТИ

Институт электродвижения МФТИ совместно с ООО «Инэнерджи» успешно завершил испытания созданной системы накопления электроэнергии. По результатам испытаний система введена в опытную эксплуатацию на площадке Физтех. Фабрика МФТИ, где обеспечивает бесперебойность электроснабжения технологического оборудования
11.04.2025 Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD

меры, выполнен в пластиковом корпусе, монтируется на стандартные DIN-рейки. Встроенный блок питания 220 В и низкое энергопотребление позволяют снизить расходы на эксплуатацию.
31.03.2025 Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос

напоминает, что в начале 2023 г. компания «Иркутскэнергосбыт» повесила на частного майнера долг за электричество почти в 30 млн руб., в одностороннем порядке поменяв ему тариф с льготного (для
03.03.2025 Столичные промышленники увеличили производство электротехнических устройств

сокоточное оборудование используется для контроля параметров электрических сетей, учета потребления электроэнергии, защиты оборудования и оптимизации работы электрических систем. По итогам 2024
19.02.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов в мире меняет SAP на российское ПО

Очередной уход от SAP Как выяснил CNews, «Россети» — один из крупнейших электросетевых холдингов в мире (указано на сайте компании) заменяет западную ERP SAP в системе учета передачи и распределения электроэнергии. В рамках реализации проекта компания планирует перейти на использование отечественной платформы Omni-US. Это позволит компании избежать зависимости от иностранного программного

02.12.2024 Главный производитель электричества в Москве избавляется от Windows и СУБД Microsoft. На замену идут «Ред ОС» и PostgreSQL

компанией в России. Основное направление деятельности организации включает производство и поставку электрической энергии на оптовом рынке, производство и реализацию тепловой энергии для конечн
08.10.2024 Канал связи МТС поможет удаленно управлять солнечной электростанцией в селении Самашки

/ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 4,5 тыс. тонн. Выработанное электричество поступит в единую энергосистему региона, а затем распределится по потребителям.
20.09.2024 Ключ к мощным суперконденсаторам: ученые НИУ ВШЭ разработали новую модель двойного электрического слоя

транство для ионов у поверхности электрода. Это позволило подробно описать профили дифференциальной электрической емкости — меры того, насколько эффективно ДЭС может накапливать заряд, когда ме
26.07.2024 Создана технология, черпающая электричество буквально из воздуха. Аккумуляторам и батарейкам предсказано забвение

Электричество из воздуха Исследователи из Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) разработали технологию, которая позволяет получать электричество почти из ничего – своего рода из воздуха». Как пишет Tom’s Hardware, у них получилось трансформировать в энергию обычные электромагнитные волны, которые в форме радиосигнала распр
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Минэнерго не поддержали Предложение российского Министерства энергетики по значительному повышению тарифов за электричество для майнеров было встречено критикой со стороны сразу двух крупных госведомств. Как пишет «Коммерсант», за отечественных «криптошахтеров» вступились одновременно Минцифры и Федера
12.07.2024 ИТ-инфраструктура на российских решениях для системы учета энергосбытовой компании норильского металлургического гиганта

альной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) на базе прикладного ПО «Пирамида 2.0» на объектах Норильско-Таймырской энергетической компании (АО «НТЭК» входит в Группу «Норникель») — главного поставщика электрической и тепловой энергии на Крайнем Севере. Об этом CNews сообщили представители «Системы и Технологии». Трансформация в условиях импортозамещения АО «НТЭК» полностью снабжает энергорес
26.06.2024 Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество

На защиту майнеров Российские энергетики обрушились с критикой на идею властей о кратном повышении тарифов за электричество для майнинг-центров, пишет «Коммерсант». Ранее такое предложение высказывали представители российского Минэнерго. Идею министерства восприняла в штыки ранее созданная рабочая груп
26.06.2024 От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

годится садовый измельчитель, который быстро переработает ветки, траву и листья в щепу и удобрение. Электрический измельчитель Ryobi RSH2545B мощностью 2500 Вт подойдет для участка, где нет ста
23.04.2024 Внедрена первая российская защищенная система интеллектуального учета электроэнергии

овым компаниям в полном объеме выполнять требования Постановления Правительства России №890 от 19.06.2020 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». «Результатом взаимодействия специалистов ПАО “Интер РАО”, ГК СИГМА и АО “ИнфоТеКС” стало решение, не имеющее аналогов на российском рынке. Результаты внедрени
19.04.2024 Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения

льшим количеством исследований в рецензируемых научных журналах. Neiry Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения В будущем разработчики планируют использов
17.04.2024 «Калашников» выпустил электрическую версию знаменитого мотоцикла

рамках проекта по созданию ограниченной партии двухколёсной техники под маркой «ИЖ» представил электрическую версию легендарного классического мотоцикла «ИЖ-49». Выполненный в стиле ретро одноместный электрический мотоцикл предназначен для езды по городу, и, несмотря на свой внешний вид, он может похвастаться современной технологичной начинкой и простотой в управлении. Обновленный «ИЖ-49» о
11.04.2024 Свыше 200 млн рублей инвестирует резидент ОЭЗ «Дубна» в запуск нового производства

современных высокотехнологичных решений в области учета электроэнергии компания РОКИП стала новым резидентом ОЭЗ «Дубна». Она намерена запустить на ее территории предприятие по производству счетчиков электрической энергии, а также устройств сбора и передачи данных. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». Счетчики электрической энергии разработки и производства РОКИП
19.03.2024 В МТУСИ изучают влияние электрических полей на волоконно-оптические линии связи

телекоммуникационные среды» МТУСИ Олег Колесников. Результаты эксперимента опубликованы в журнале «Электричество» в статье «Идентификация параметров разряда молнии по его воздействию на волоко
12.03.2024 Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество

Тайвань повышает тарифы на электричество В апреле 2024 г. Тайвань намерен значительно увеличить размер тарифов на электроэнергию. Повышение расценок в отдельных случаях составит вплоть до 30%, пишет Tom’s Hardware. Реали

Публикаций - 4666, упоминаний - 5381

Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 197
Microsoft Corporation 25775 160
Samsung Electronics 11064 156
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 132
IBM - International Business Machines Corp 9699 127
Ростелеком 10948 124
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 123
Apple Inc 13154 116
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 111
Siemens AG - Siemens Group 2673 90
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 88
Google LLC 12688 86
9594 83
HP Inc. 5883 75
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 75
LG Electronics 3735 74
Philips 2099 70
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 68
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 65
Schneider Electric 614 65
Sony 6739 65
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 64
SAP SE 5601 59
AMD - Advanced Micro Devices 4641 58
Yandex - Яндекс 9216 57
Nvidia Corp 4002 54
Toshiba Corporation 2980 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 52
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 51
МегаФон 10742 50
Cisco Systems 5372 48
Dell EMC 5180 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 44
Xiaomi - Сяоми 2231 43
Huawei 4676 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 42
Amazon Inc - Amazon.com 3277 40
Softline - Софтлайн 3743 36
Oracle Corporation 7074 34
Fujitsu 2105 34
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 146
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 64
Россети Ленэнерго 1699 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
Tesla Motors 461 54
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 50
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 48
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 46
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 41
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 40
Miele - Миле 139 40
Hansa - Ханса 114 38
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 37
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 36
РЖД - Российские железные дороги 2096 33
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 33
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 32
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 29
Haier - Candy Group - Канди 101 29
BMW Group 482 27
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 26
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 26
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 25
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 24
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 24
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 24
Groupe SEB - Tefal 108 24
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 23
Hyundai Motor Company 436 22
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 22
Dyson 157 21
Bosch - Gaggenau 36 21
Газпром ПАО 1493 21
Мосэнерго ПАО 132 21
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 130
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 128
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 124
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 108
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 88
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 80
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 75
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 67
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 63
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 59
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 55
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 53
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 46
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 37
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 37
РНФ - Российский научный фонд 201 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 35
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 30
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 29
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 25
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
Судебная власть - Judicial power 2500 20
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 39
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 20
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
TIA - Telecommunications Industry Association 90 8
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 6
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 6
Greenpeace - Гринпис 130 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
OLPC - One Laptop per Child 82 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 3
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 3
Электрокабель 13 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 2
AWEA - American Wind Energy Association - Американская ассоциация ветроэнергетики 2 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
Форсайт - Фонд стратегического развития энергетики 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 614
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 606
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 559
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 503
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 445
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 421
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 414
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 402
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 402
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 367
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 362
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 360
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 337
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 330
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 316
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 301
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 299
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 291
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 290
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 274
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 267
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 266
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 265
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 252
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 244
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 244
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 240
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 239
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 231
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 227
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 226
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 225
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 212
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 204
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 203
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 201
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 198
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 192
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 184
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 176
Microsoft Windows 2000 8678 105
Google Android 15243 85
Microsoft Windows 16882 85
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 75
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 74
Linux OS 11533 72
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 70
Apple iOS 8583 61
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 61
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 59
Apple iPhone 6 4861 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
FreePik 1841 52
Apple iPad 4011 35
Tesla Model S 79 34
Intel x86 - архитектура процессора 2151 34
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 34
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 32
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 27
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 25
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 24
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 22
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 22
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 21
Google YouTube - Видеохостинг 3002 20
Apple - App Store 3109 20
Tesla Model 3 52 20
Nissan Leaf - электромобиль 57 20
Microsoft Office 4170 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 19
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 18
Microsoft Azure 1526 18
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 18
Microsoft Windows 7 2007 17
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 17
Путин Владимир 3454 46
Собянин Сергей 538 22
Медведев Дмитрий 1665 22
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 20
Гарбузов Анатолий 167 19
Мишустин Михаил 787 17
Ликсутов Максим 245 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 17
Дегтев Геннадий 271 14
Овчинский Владислав 230 12
Ксенин Алекс 311 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Чубайс Анатолий 222 10
Кульченко Роман 14 9
Зарецкий Дмитрий 11 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 9
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 9
Аксаков Анатолий 163 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Новак Александр 36 8
Гусев Дмитрий 92 8
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 8
Головин Даниил 34 8
Криницкий Игорь 26 8
Валяева Елизавета 72 7
Жуков Василий 27 7
Marcyk Gerald - Марчик Джеральд 11 7
Осеевский Михаил 350 7
Шадаев Максут 1210 7
Соловьев Алексей 97 7
Хала Илья 49 7
Рогалев Николай 32 7
Lieber Charles - Либер Чарльз 10 6
Свердлов Денис 201 6
Борисов Юрий 122 6
Корнеев Сергей 84 6
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 6
Воробьев Всеволод 21 6
Левкевич Михаил 59 6
Марфин Алексей 13 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1876
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 901
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 617
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 393
Европа 24964 375
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 350
Земля - планета Солнечной системы 10865 307
Германия - Федеративная Республика 13221 281
Япония 13807 278
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 205
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 201
США - Калифорния 4829 159
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 144
Южная Корея - Республика 7052 140
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 128
Франция - Французская Республика 8177 126
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 102
Солнечная система - Solar system 2569 97
Италия - Итальянская Республика 4508 94
Индия - Bharat 5869 91
Азия - Азиатский регион 5920 86
Канада 5081 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 69
США - Нью-Йорк 3180 69
Россия - СФО - Новосибирск 4876 64
Беларусь - Белоруссия 6289 61
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 59
Китай - Тайвань 4245 59
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 58
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 56
Нидерланды 3746 56
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 54
Швеция - Королевство 3782 53
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 52
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 49
Украина 7928 49
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 48
Израиль 2856 47
Казахстан - Республика 6048 45
США - Колумбия - Вашингтон 1487 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 674
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 628
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 605
Энергетика - Energy - Energetically 5855 474
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 441
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 364
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 363
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 345
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 289
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 274
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 267
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 263
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 258
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 249
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 219
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 216
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 185
Физика - Physics - область естествознания 2940 181
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 176
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 168
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 168
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 166
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 158
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 157
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 150
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 142
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 140
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 135
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 133
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 128
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 127
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 126
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 125
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 125
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 123
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 123
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 121
Литий - Lithium - химический элемент 663 117
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 116
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 113
CNews - ZOOM.CNews 1866 112
New Scientist 1448 77
Nature 832 70
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 64
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 55
Phys.org 972 47
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 44
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 35
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 33
CNews RND - R&D.CNews 2274 30
Bloomberg 1627 29
EurekAlert 291 28
Ведомости 1466 26
The Register - The Register Hardware 1784 22
NYT - The New York Times 1100 21
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 20
Известия ИД 770 20
РИА Новости 1033 15
N+1 - Издание 188 14
Tom’s Hardware 600 13
DigiTimes - Издание 1331 13
Forbes - Форбс 1002 12
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 12
Physical Review Letters 164 12
Space Daily 528 11
PhysicsWorld 90 11
Applied Physics Letters 39 11
FT - Financial Times 1296 11
The Guardian - Британская газета 406 11
AP - Associated Press 2007 11
ScienceDaily 399 10
PhysicsWeb 184 10
MIT Technology Review 66 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
Wired - Издание 276 8
CoinDesk 4 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Future - Space.com 200 8
Optics 143 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 103
IDC - International Data Corporation 4975 30
Gartner - Гартнер 3658 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 29
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 14
Автостат 55 14
TrendForce 187 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 10
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Forrester Research 834 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
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IBM Research 111 6
CNews Мишень 186 6
NPD DisplaySearch 285 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Fortune Global 500 295 3
ABI Research 236 3
SpencerLab 9 3
Grand View Research 25 3
Market Strategies International 8 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Российский рынок ERP 24 2
Microsoft Research 144 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
WitsView Technology Coperation 7 2
Counterpoint Research 110 2
Cinebench 29 2
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Buyers Laboratory 15 2
Harris Interactive 81 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 87
РАН - Российская академия наук 2122 50
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 40
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 39
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 35
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 30
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 23
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 22
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 22
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 21
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 20
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 19
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 16
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 15
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 15
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 14
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 14
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 13
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 13
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 13
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 13
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 12
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 11
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 11
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 11
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 10
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 10
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 10
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 9
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 9
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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