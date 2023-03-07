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Электроэнергетика Электродинамика Электрификация Электрический ток электричество электроток Electric current electricity electric current

Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current

«Родине новые миллионы киловатт!» Плакат об энергетиках. Кокорекин А., 1955 год. «Родине новые миллионы киловатт!» Плакат об энергетиках. Кокорекин А., 1955 год.
Юрий Евсеев «Электрификация всей страны». 1981г Юрий Евсеев «Электрификация всей страны». 1981г
Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год. Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год.
«Родине новые миллионы киловатт!» Плакат об энергетиках. Кокорекин А., 1955 год.


07.03.2023 Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

авномерно распределять тепло и не травмировать волосы, а функция ионизации нейтрализует статическое электричество и придает локонам блеск. Из достоинств стайлера отметим привлекательный дизайн:
13.01.2023 На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов

Яковлев будет вынужден оплатить счет за электроэнергию почти на 29 млн руб. Как пишет «Интерфакс», столь невероятная сумма – это следствие тайного заработка Яковлева – он добывал криптовалюту, и все электричество было израсходовано на работу оборудования для майнинга. Яковлев оплачивал счета за электричество, но по льготным тарифам для населения. Компания «Иркутскэнергосбыт», занима
26.12.2022 «Россети» ищут отечественные процессоры для электрических подстанций

Российская ЭКБ в электрической отрасли Как выяснил CNews, компания «Россети» заказала научно-исследовательские
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

правление ветра. Максимальная скорость судна – 30 узлов (чуть больше 55 км/ч).Рыболовецкое судно на электрической тяге Karoline Именно в Норвегии, знаменитой не только своими фьордами, но и объ
18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество

выплатить почившему «Ангстрему-Т» 250 млн рублей Из судебных документов следует, что за период с даты заключения договора до июня 2021 г. «НМ-тех» добросовестно оплатил все прочие услуги, но счета за электричество и газы погасить отказался. В отношении электроэнергии «НМ-тех» свой отказ объяснил тем, что в договоре не были «установлены тарифы (методика расчета), так как поставка электроэнер
05.10.2022 Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо

ка выдерживает тепловые и аварийные нагрузки и может противостоять многим сбоям в работе. Благодаря электрической «начинке» у самолета меньше деталей, которые изнашиваются за счет трения и движ
19.09.2022 Европейцы остаются без удаленной работы. Бешеные счета за электричество и газ гонят их обратно в офисы

фисы. Как пишет ZDnet, подтолкнуть их к этому могут чрезмерно высокие и постоянно растущие счета за электричество. В большинстве европейских стран электричество дорожает в первую очередь
08.09.2022 «Почте Россия» тестирует электрический минивэн Solius

«Почта России» начала тестировать электрический минивэн Solius. Электромобиль для проведения пилотного проекта передала компания «Электрический автотранспорт. «Почта» планирует использовать карго версию минивэна для внут
12.07.2022 Единой энергосистемой электрических речных трамвайчиков будет управлять российский микроконтроллер

ответственные технологии. Среди них – управление силовыми установками, энергосистемой, электроприводами рулей и т. п. Для решения этой задачи необходим надежный микроконтроллер, и на эту роль в новых электрических судах было выбрано изделие воронежского НИИ электронной техники К1921ВК01Т. Данный 32-разрядный микроконтроллер, основанный на ядре ARM Cortex-M4F, подходит для управления электро
14.04.2022 «Росэлектроника» впервые представила зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах. Аппаратура предназначена для применения в микроэлектронике, научно-образовательных центрах в технических вузо
02.03.2022 Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

положные электрические заряды и другие свойства, а электрическое поле дает энергию для обнаружения частиц. Это как «разложить ноль» на 1 и –1 — результат все равно не изменится. Ученые смогли создать электричество буквально из пустоты, продемонстрировав эффект Швингера в лаборатории Пары «частица-античастица» действительно образуются из вакуума, но в нормальных условиях взаимно аннигилируют
06.12.2021 Zyxel превратит электричество в скоростной интернет

A6457 Адаптеры с конструкцией pass-through позволяют не только использовать электрическую проводку в качестве сетевого кабеля, но и подавать питание на электрическое устройство, подключенное к той же электрической розетке. Новинки подготавливаются к работе как устройства Plug-and-Play. Это означает, что для их соединения через электропроводку и начала работы требуется лишь вставить в две эл
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM

ть к технике газовые баллоны. Поэтому в таком случае мы все же рекомендуем остановить свой выбор на электрической модели.  Если же в доме есть и электричество, и газ, стоит ознакомиться с плюса
03.11.2021 «Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество

компания «НМ-тех». Она планирует возродить на заводе производство российских чипов. Сумма средств, определенная судом к взысканию с «Ангстрема» складывается из долга по договору реализации избыточной электрической энергии (мощности) от 29 декабря 2016 г. в размере 92,8 млн руб., долга по договору аренды оборудования от 29 июля 2016 г. в размере 5,3 млн руб., долга по договору аренды оборудо
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг

21.06.2021 Инверторы для авто — нужна ли в машине розетка напряжением 220 В

Подавляющее большинство бытовых приборов и гаджетов работают либо заряжаются от розетки напряжением 220 В, и порой хочется, чтобы такая возможность была под рукой везде, даже в автомобиле. Разбираемся, так нужна ли такая розетка в машине на самом деле. Автомобильный прикуриватель выдает напря
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт

00, то добытых при помощи этих карт токенов хватало бы на оплату половины его суммарных расходов на электричество. С учетом нынешнего курса Хашек не только покрывает все счета за электроэнергию
09.04.2021 Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

ь купить намного проще, чем газовые баллоны, а пользоваться им можно даже в местах, где отсутствует электричество.Минусы классического гриля  Есть у угольных грилей и определенные недостатки: ·
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео

d теперь имеют пометку о недоступности к заказу в России, а в США у Ford есть, к примеру, полностью электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. По информации «Коммерсанта», на 23 марта 2021 г.
17.02.2021 В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество

человек. Рекордно низкие для Техаса и ряда других штатов температуры привели еще и к повышенному потреблению электроэнергии. Вместе с остановкой части ветряков это и вынудило Austin Energy «отобрать» электричество у крупных компаний в пользу жителей. Далеко идущие последствия Решение, принятое Austin Energy, может повлечь за собой далеко не самые приятные последствия, притом для всего мира.
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

— она мощнее, не требует проводов и подзарядки аккумулятора. Для небольших газонов будет достаточно электрической либо аккумуляторной газонокосилки. Подробнее о тонкостях выбора читайте в нашей
11.11.2020 «Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом

беспилотников (Driverless-Truck-as-a-Service). Компания одной из первых в мире разрабатывает сервис электрической беспилотной тяги, который начнет предоставлять во второй половине 2021 г. Клиен
07.08.2020 Российским ЦОДам снизят тарифы на электричество в 2-3 раза

ьства России «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности» предлагается внесение изменений в некоторые нормативные акты в области электроэнергетики для формирования правовых оснований по предоставлению льгот ЦОДам. Эле
30.04.2020 Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

ентов и может привести к взрыву или возгоранию устройств.Недавно инженеры из Китая и США создали охлаждающий гидрогелевый материал, преобразующий избыточное тепло от различных электронных устройств в электричество. Эта тонкая гидрогелевая пленка, состоящая из определенного типа полимера и воды, которая отводит тепло от аккумуляторов смартфонов, компьютеров и планшетов, чтобы они не перегрев
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей

инг-фермы к электросетям неподалеку от сельского поселения Плиево – ущерб, нанесенный владельцами оборудования, составил 130 млн руб. Для максимизации прибыли с майнинга криптошахтеры готовы воровать электричество Ряд случаев неучтенного потребления электричества майнинг-фермами были выявлены в Дагестане. По данным «Россетей», все это стало результатом участившихся проверок, которые в свою

06.05.2019 10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM

оянный подогрев воды для немедленного использования, то оптимальным вариантом станет установка проточной газовой колонки. Для сезонного отключения горячей воды в квартире подойдет небольшой проточный электрический нагреватель. На даче или в загородном доме чаще устанавливают накопительные электрические (реже газовые) приборы. Мы подобрали модели водонагревателей, которые по своим характерис
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток

Принцип работы электрической зубной щетки заключается в следующем: щетинки на головке, которая обычно являет
16.08.2018 Как выбрать плиту и варочную панель. Советы ZOOM

BEF с автоподжигом Кстати, сейчас все больше моделей выпускается с газовой варочной поверхностью и электрической духовкой, потому что возможности последней уже пришлись по нраву многим любител
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России

труктуры на территории Краснодарского края. Документ был подписан 16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Соглашение даст старт пилотному проекту по развитию всероссийской сети электрических зарядных станций для автомобилей в рамках глобальной стратегии госкорпорации Ростех.«Сегодня Ростех реализует масштабную программу по развитию электрических зарядных станци
06.07.2017 Выбираем варочную панель. Рекомендации ZOOM

ариант.   Комбинированная панель Hotpoint-Ariston PK 741 RQO GH с тремя газовыми конфорками и одной электрической Кстати, некоторые предпочитают совмещать газ с электричеством на одной панели:

27.04.2017 Как усмирить электричество: зачем и кому нужны сетевые фильтры и стабилизаторы

ть быт всеми благами прогресса. За прошедшие 70 лет мы полностью привыкли к электричеству в доме и на производстве, что уже не замечаем как много зависит в нашей жизни от «220 вольт». Впрочем, иногда электричество даёт о себе знать. Как и любые сложнейшие системы, электросети в нашей стране периодически отклоняются от стандартного режима работы. В результате чего в наших розетках возникает

10.04.2017 Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up

Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольшим скоплением транспорта в густонаселенных мегаполисах. Концепция

26.12.2016 «Дочке» «Мегафона» отключили электричество. Абоненты остались без интернета

со ссылкой на техподдержку провайдера. Представитель NetByNet пояснил CNews, что сбой произошел по вине «третьих лиц»: в период с 23:35 часов 25 декабря до 1:30 ночи 26 декабря 2016 г. было отключено электричество в дата-центре «Техногород». Этот инцидент и послужил причиной отключения абонентов, так как в данном дата-центре находится оборудование NetByNet. В результате отключения сети част
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики

овационных технологий и современных материалов в энергетике под председательством первого заместителя Министра энергетики Алексея Текслера одобрен национальный проект «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики». Об этом CNews сообщили в «Роснано». Данный проект нацелен на создание технологической, нормативно
10.05.2016 Toshiba представила ИС предварительного драйвера затвора БТИЗ для электрических и гибридных автомобилей

Компания Toshiba Electronics Europe представила интегральную схему (ИС) предварительного драйвера затвора БТИЗ с оптической развязкой и расширенными функциями защиты для автомобильных инверторов в электрических и гибридных автомобилях. Поставки ознакомительных образцов TB9150FNG начаты в апреле, а начало серийного производства запланировано на 2018 г., сообщили CNews в Toshiba. Как поясн
25.03.2015 Eaton и «Балтэнергомаш» представят решения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей

правления энергией, совместно с партнерской компанией «Балтэнергомаш» (входит в холдинг NRG Group) представит электротехнические решения среднего напряжения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей на ежегодном заседании ассоциации электроснабжения городов России «Прогрессэлектро». В частности, Eaton и «Балтэнергомаш» продемонстрируют образцы инновационных ячеек средне
12.11.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета для «Региональных электрических сетей»

ь более чем в два раза. Основная задача «Региональных электрических сетей» — бесперебойная передача электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории Новосибирской обл
26.08.2014 «Профотек» и ЛИСИС представили совместное решение для интеллектуальных электрических сетей

лный жизненный цикл создания систем защиты и управления подстанцией: проектирование, испытания, наладка, сопровождение и эксплуатация. В целом iSAS — это программно-технический комплекс автоматизации электрических подстанций на базе технологической платформы с унификацией всех функций защиты, управления, измерений и контроля в пределах подстанции на основе программных модулей. Решение легко
09.12.2013 ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб

Новые приложения для газовых и электрических компаний находятся в свободном доступе для клиентов ESRI. По утверждению разработчиков, они в сотрудничестве с экспертами в области коммунальных услуг, потратили годы на изучение

10.09.2013 Optima внедрила систему «Электроснабжение» в «Санкт-Петербургских электрических сетях»

мпании. Система «Электроснабжение» предназначена для комплексной автоматизации процессов транспорта электрической энергии и оснащена взаимосвязанными модулями биллинга, интеграции с автоматизир

Публикаций - 3592, упоминаний - 4086

Электроэнергетика замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11815 170
Samsung Electronics 9894 143
Microsoft Corporation 23943 128
IBM - International Business Machines Corp 9295 116
Ростех - Автоматика Концерн 1554 106
Apple Inc 11502 98
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 88
Siemens AG - Siemens Group 2559 86
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2972 86
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 86
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 436 86
LG Electronics 3565 79
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 77
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 75
HP Inc. 5601 70
Philips 2059 70
Google LLC 11255 69
Sony 6497 63
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 223 62
Toshiba Corporation 2906 57
7440 54
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1031 52
AMD - Advanced Micro Devices 3953 50
РТИ Микрон - Micron 1320 47
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1091 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 46
Cisco Systems 4968 44
SAP SE 5040 44
Schneider Electric 541 44
Dell EMC 4969 40
Fujitsu 2047 34
Nvidia Corp 3278 33
Huawei 3638 31
HP - Hewlett-Packard 3625 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 31
Xiaomi 1443 30
Yandex - Яндекс 6208 30
Цифра ГК 2228 30
Meta Platforms - Facebook 4361 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7471 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 1076
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 232
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 88
Россети Ленэнерго 2334 80
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 77
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 627 49
Tesla Motors 360 49
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 47
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 42
Miele - Миле 133 42
Hansa - Ханса 102 38
Gorenje 93 37
Лента - Сеть розничной торговли 1831 34
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 32
Магнит - Тандер - сеть магазинов 713 32
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 410 30
Haier - Candy Group - Канди 92 29
Интер РАО ЕЭС ПАО 314 28
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 260 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 27
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 696 25
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 534 25
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 22
Groupe SEB - Tefal 87 22
BMW Group 422 22
Gaggenau 34 21
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 20
Beko 69 20
Hyundai Motor Company 356 19
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 398 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 235 18
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 17
Honda Motor Company 230 17
РусГидро ПАО - ГидроОГК 267 16
Dyson 115 16
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 16
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 153 16
Volvo Cars 250 15
Boeing 991 15
РЖД - Российские железные дороги 1720 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 87
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 82
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 78
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 70
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 48
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 44
Правительство Москвы 2142 44
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 38
Президент Российской Федерации 3962 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 28
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 25
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 20
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 206 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 19
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 924 15
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 348 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1090 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 869 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1274 13
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 239 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1238 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 557 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 32
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 17
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 10
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 7
TIA - Telecommunications Industry Association 88 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 6
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 6
Greenpeace - Гринпис 119 6
4CIO 754 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
OLPC - One Laptop per Child 81 3
8K Association - Ассоциация 8K 168 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 100 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 167 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 2
Электрокабель 8 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 2
Единая Россия - Политическая партия 277 2
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 622
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 526
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8952 492
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 367
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13077 355
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9623 325
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10680 321
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19691 300
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22292 278
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10115 276
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 272
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12054 259
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15395 252
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26220 234
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6775 232
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 225
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 222
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2341 214
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 210
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9965 207
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13575 201
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9585 191
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13809 191
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8114 189
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1932 189
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11867 188
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3763 179
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6805 176
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 175
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 175
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13217 173
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23041 160
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5781 159
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 157
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2051 155
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6732 155
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2779 153
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11409 149
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3106 149
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11578 148
Microsoft Windows 2000 12693 170
Apple iPhone 6 6176 94
Google Android 13130 70
Apple iPhone - серия смартфонов 6785 70
Microsoft Windows 14864 64
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4432 53
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 390 51
Apple iOS 7169 50
Linux OS 8791 48
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4748 42
Age of Kings 3398 38
Apple iPad 3775 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 34
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1497 31
Tesla Model S 68 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4436 28
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 569 27
Intel x86 - архитектура процессора 1689 27
Microsoft Windows BitLocker 1267 24
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 874 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2563 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 201 21
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 20
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 20
NVision Барьер 572 18
Nissan Leaf - электромобиль 49 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 796 17
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1294 17
Apple - App Store 2718 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 823 17
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 358 17
Microsoft Windows 7 1916 17
Tesla Model 3 40 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 877 16
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 16
Космодром Байконур 1056 16
Microsoft SQL Server 1516 15
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 15
Microsoft Office 3558 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1095 15
Путин Владимир 2871 28
Медведев Дмитрий 1638 19
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 276 14
Ксенин Алекс 311 12
Чубайс Анатолий 208 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 9
Кульченко Роман 14 9
Криницкий Игорь 26 8
Валяева Елизавета 72 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 8
Головин Даниил 34 8
Дегтев Геннадий 199 7
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 7
Марфин Алексей 13 6
Никифоров Николай 1173 6
Свердлов Денис 194 6
Корнеев Сергей 83 6
Левкевич Михаил 60 6
Мишустин Михаил 552 6
Соловьев Алексей 83 6
Faraday Michael - Фарадей Майкл 26 6
Свидиненко Юрий 14 5
Аксаков Анатолий 138 5
Рейман Леонид 1037 5
Борисов Юрий 115 5
Пасеков Владимир 24 5
Хала Илья 37 5
Старикова Евгения 11 5
Греф Герман 378 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 4
Буторин Дмитрий 14 4
Слизень Виталий 242 4
Бударгин Олег 9 4
Собянин Сергей 272 4
Малафеев Андрей 51 4
Газаров Артур 77 4
Макаров Станислав 117 4
Белов Вадим 23 4
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 4
Россия - РФ - Российская федерация 129514 1240
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 772
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 436
Солнце - звезда Солнечной системы 4977 351
Европа 21590 309
Земля - планета Солнечной системы 10049 250
Япония 13069 242
Германия - Федеративная Республика 12324 242
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 229
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 226
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 175
США - Калифорния 4686 153
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 140
Южная Корея - Республика 6392 124
Франция - Французская Республика 7652 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 102
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 95
Солнечная система - Solar system 2469 91
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 88
Италия - Итальянская Республика 4263 84
Азия - Азиатский регион 5232 69
Индия - Bharat 5203 69
Канада 4759 68
США - Нью-Йорк 3106 65
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 52
Нидерланды 3365 50
Швеция - Королевство 3562 47
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2417 47
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2457 43
Китай - Тайвань 3855 42
США - Колумбия - Вашингтон 1379 41
Сатурн - Титан (спутник) 435 41
Беларусь - Белоруссия 4793 40
Финляндия - Финляндская Республика 3515 38
Украина 7423 38
Израиль 2654 37
Испания - Королевство 3635 37
Россия - СФО - Новосибирск 3895 36
Луна - спутник Земли 1450 36
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1283 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 463
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16055 421
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 387
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1823 347
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4940 325
Энергетика - Energy - Energetically 4625 317
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4447 281
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 258
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3644 237
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 209
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7447 199
Кремний - Silicium - химический элемент 1468 187
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9513 184
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8774 178
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14693 175
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4031 153
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8194 149
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1504 148
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4597 147
Физика - Physics - область естествознания 2484 138
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2907 131
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4070 127
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 542 123
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1143 121
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1362 119
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9144 117
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 116
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 114
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1819 108
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 412 108
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5200 106
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 438 103
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 100
Водород - Hydrogenium - химический элемент 961 97
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5868 97
КПД - Коэффициент полезного действия 398 95
Молекула - Molecula 1042 95
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 94
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1144 93
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4826 91
CNews - ZOOM.CNews 1801 113
New Scientist 1447 77
Nature 802 65
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 55
Phys.org 973 46
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 45
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 31
CNews RND - R&D.CNews 2274 30
EurekAlert 287 22
NYT - The New York Times 1011 21
The Register 1470 13
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 743 13
Коммерсантъ - Издательский дом 1450 12
PhysicsWorld 90 11
Space Daily 528 11
DigiTimes - Издание 1302 11
AP - Associated Press 1994 11
Известия ИД 523 11
РИА Новости 835 10
ScienceDaily 400 10
Applied Physics Letters 32 9
N+1 - Издание 143 9
MIT Technology Review 65 9
Bloomberg 1165 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
PhysicsWeb 180 8
Forbes - Форбс 678 8
Optics 141 8
Future - Space.com 195 8
Times 655 7
Nanotechweb 92 7
Engadget - Блог о технологиях 422 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 301 6
Physical Review Letters 113 6
FT - Financial Times 1183 6
CNews - Auto.CNews 51 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 6
Wired - Издание 228 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 6
Ведомости 690 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7639 79
IDC - International Data Corporation 4882 28
Gartner - Гартнер 3516 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2556 14
Автостат 20 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 556 7
Forrester Research 815 7
IBM Research 107 6
NPD DisplaySearch 282 6
CNews Мишень 162 5
Markets&Markets Research 107 5
IHS iSuppli 397 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 5
Market Strategies International 8 3
Grand View Research 16 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 64 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 3
SpencerLab 9 3
Gartner - Dataquest 348 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 3
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 3
ABI Research 233 3
TrendForce 90 3
Fortune Global 500 284 3
GfK Rus - ГФК-Русь 210 2
Harris Interactive 81 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 2
Microsoft Research 138 2
Cinebench 26 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 2
In-Stat 115 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 168 2
WitsView Technology Coperation 6 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 85
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 513 38
РАН - Российская академия наук 1824 31
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 476 30
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 271 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1349 24
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 22
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 452 22
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 21
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 17
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 634 16
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 15
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 14
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 103 14
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 232 14
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 13
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 13
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 12
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 713 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 257 11
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 10
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 144 10
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 291 8
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 8
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 514 8
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 61 7
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 7
University of Oxford - Оксфордский университет 194 7
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 7
Columbia University - Колумбийский университет 152 7
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 249 6
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
CEATEC 49 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 70 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
Docflow 146 2
Industrie Forum Design Award 2 2
Samsung Forum 14 2
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