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Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения

Российский разработчик продуктов на базе нейротехнологий Neiry совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева представил прототип нового продукта — Neiry Buds. Это первые в России и одни из немногих в мире портативные наушники-вкладыши со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала. Об этом CNews сообщили представители Neiry.

По всему миру увеличивается число молодых людей, страдающих от психических расстройств. ВОЗ назвала депрессию, стресс и расстройства, связанные с психическим здоровьем, болезнями, которыми к 2030 г. будут страдать чаще всего. И если еще 100 лет назад депрессию отмечали лишь у 1% человечества, то сейчас это более 20% населения, и цифра растет.

Электрическая стимуляция блуждающего нерва через ухо с помощью нового устройства Neiry будет применяться для работы с психоэмоциональным состоянием: бессонницей, тревожными и стрессовыми состояниями, а также для борьбы с мигренью и различными болевыми ощущениями. В результате подобной стимуляции нормализуется функционирование парасимпатической нервной системы. Это подтверждено большим количеством исследований в рецензируемых научных журналах.

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Neiry
Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения

В будущем разработчики планируют использовать девайс в медицинских целях, после клинической апробации — при борьбе с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами. В настоящее время Neiry запускает клинические исследования с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева.

Как это работает: технология неинвазивная. Электрод располагается внутри ушного канала. Электрический ток воздействует на околоушное ответвление блуждающего нерва. Воздействие не болезненное: частота стимуляции — 120 Гц, ширина импульса — менее 1 мс, а сила тока — от 4-6 мА.

«С момента основания В. М. Бехтеревым нашего института оказание медицинской помощи пациентам с тревожно-депрессивными состояниями, эпилепсией, изнуряющей хронической головной болью является одним из основных направлений медицинской и научной деятельности. Начиная с 2011 г. учреждение активно применяет и развивает инвазивные нейромодуляционные методы, которые воздействуют на центральную и периферическую нервную систему посредством имплантации различных высокотехнологичных стимуляторов. К сожалению, данные устройства разработаны и произведены не в нашей стране. Также, увы, социальная значимость лечения тяжелых форм перечисленных заболеваний только возрастает. Поэтому на современном этапе поставлена задача и разработаны механизмы для реализации двух амбициозных целей: создать и внедрить новый метод неинвазивного воздействия на блуждающий нерв, охватив доступной современной медицинской помощью значимое количество пациентов, и, что немаловажно, произвести полностью отечественный стимулятор — от научной и инженерной мысли до простого и понятного современного гаджета», — сказал Владимир Михайлов, заместитель директора НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева по инновационному научному развитию и международному сотрудничеству, главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, научный руководитель отделения интегративной терапии больных психоневрологического профиля и отделения экзогенно-органических расстройств и эпилепсии.

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«Раньше наши технологии могли лишь анализировать работу нервной системы, выявляя десятки психофизиологических состояний пользователя, теперь же мы плавно и ответственно переходим к следующему этапу — воздействию на нее. Удобное решение для неинвазивной стимуляции блуждающего нерва на базе наушников может помочь миллионам людей легче справиться с тревогой и другими психологическими вызовами современности», — сказал Александр Панов, CEO Neiry.

Продукт станет доступен для широкого тестирования в конце 2024 г. Новые наушники — дополнение к линейке мультисенсорных устройств: повязке Neiry Headband Pro, наушникам Headphones Lite и Pro. Устройства Neiry оснащены сухими позолоченными электродами, считывают волновую активность головного мозга, данные пульсометрии и движения и дают доступ через API к потоковым «сырым» данным и более чем 25 метрикам, таким как когнитивная нагрузка, усталость, стресс, фокус, расслабление и др.

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Neiry — российский разработчик ИТ-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий. Компания основана в 2017 г., в штате более 80 человек, более 70% — доля разработчиков и инженеров в команде. Устройства Neiry сертифицированы для продажи в 85 странах мира (EAC, FCC, EC) и соответствуют требованиям безопасности.

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