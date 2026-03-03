Разделы

Михайлов Владимир


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60% 1
29.11.2024 Компания «Фродекс» представила новую версию Vulns.io Enterprise VM с функционалом обновления ПО Windows 1
05.11.2024 Компания «Фродекс» начинает сотрудничество с Proway 1
16.10.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) 1
30.08.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM совместима с «Ред ОС 8» 1
04.07.2024 В Vulns.io Enterprise VM появилась интеграция с российским сервисом управления информационной безопасностью Securitm 1
31.05.2024 Новая система для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM от компании «Фродекс» поможет отечественным разработчикам создавать безопасные программные продукты 1
19.04.2024 Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения 1
27.03.2024 Vulns.io Enterprise VM — новая система компании «Фродекс», обеспечивающая эффективный мониторинг уязвимостей больших инфраструктур 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1
06.09.2013 Математики Пермского университета научат контролировать эмоции при помощи мобильника 1
02.09.2013 Интернет-банкинг непонятен пользователям 1
25.06.2009 ПО в школах. Что делать дальше? 1
15.02.2007 России могут срочно понадобиться ракеты средней дальности 1
15.02.2007 ВВС России ПРО США совершенно не беспокоит 1
11.01.2007 В России создан новый двигатель для боевой авиации 1
11.10.2006 Су-27СМ получат новые моторы 1
Су-27СМ получат новые моторы
21.09.2006 Российской авиации готовится беспилотная альтернатива 1
Российской авиации готовится беспилотная альтернатива
09.08.2006 ВВС РФ решили закупить новые вертолеты 1
ВВС РФ решили закупить новые вертолеты
29.06.2006 Россия начала производство перспективного бомбардировщика 1
Россия начала производство перспективного бомбардировщика
01.06.2006 Судьба Ан-70: торжество старого над новым 1
Судьба Ан-70: торжество старого над новым
21.04.2006 Итоги творческого конкурса от Philips и PCHome 1
07.04.2006 Россия губит собственный перспективный самолет 1
Россия губит собственный перспективный самолет
23.03.2006 Наконец Россия вспомнила и про самолеты 1
Наконец Россия вспомнила и про самолеты
26.08.2005 Ан-70 хотят бросить на полпути? 1
Ан-70 хотят бросить на полпути?
26.08.2003 Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить? 1
Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить?
23.07.2003 Космическая свадьба все-таки состоится? 1
Космическая свадьба все-таки состоится?
21.07.2003 Главком ВВС против свадьбы космонавта 1
Главком ВВС против свадьбы космонавта

Fraudex - Фродекс 17 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 18 1
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 14 1
Proway - Провэй 15 1
Microsoft Corporation 25370 1
Intel Corporation 12602 1
Softline - Софтлайн 3363 1
Diasoft - Диасофт 1065 1
Philips 2078 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 706 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 525 1
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Бифит - Bifit 85 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 6
Villa Capri 4 4
Airbus Group - Airbus Industries 237 4
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 3
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 2
Boeing 1021 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1410 1
Альфа-Банк 1894 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Русский стандарт Банк 481 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 1
Lockheed Martin 767 1
Банк24.ру 72 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5103 5
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 14 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3435 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13095 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6365 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5790 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3165 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 667 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Федеральное казначейство России 1881 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 76 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74290 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2986 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32111 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2736 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25640 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10080 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32291 5
Оцифровка - Digitization 4956 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23459 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1269 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7082 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15025 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1203 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9435 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11651 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1640 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8490 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3395 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4167 2
Наушники - Headphones 4329 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1193 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13159 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5721 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 336 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4728 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12944 1
Бронирование - Booking 838 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14419 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 349 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4727 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2205 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 482 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 21 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10188 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 8
Fraudex Vulns.io VM 10 7
Linux OS 11073 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5245 7
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 6
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 5
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-72 11 4
Docker - Платформа распределённых приложений 451 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 2
Airbus Military - Airbus A400M Atlas - четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт производства 8 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 2
Microsoft Windows 16475 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 253 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 101 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 192 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 383 1
Neiry Headband 6 1
Philips GoGear 21 1
Neiry Buds 2 1
Philips SGH 2 1
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Microsoft Office 4017 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1392 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 856 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1548 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 325 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
MasterCard MoneySend 44 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Иванов Сергей 400 9
Дмитриева Екатерина 11 4
Горбунов Сергей 23 4
Маленченко Юрий 58 4
Касьянов Михаил 54 4
Московский Алексей 6 2
Денисов Виктор 2 2
Елисеев Юрий 3 2
Гриценко Анатолий 3 2
Lu Edward - Лу Эдвард 19 2
Совенко Андрей 2 2
Кучма Леонид 29 2
Шалманов Сергей 201 2
Лазутин Вадим 11 1
Горбачев Михаил 35 1
Балуевский Юрий 22 1
Киреев Андрей 3 1
Бортащенок Татьяна 1 1
Попов Евгений 11 1
Гребеник Геннадий 51 1
Лабуцкая Анастасия 4 1
Пенский Олег 1 1
Митричев Илья 6 1
Мирзоев Мурад 27 1
Шевкова Елена 1 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Леонов Алексей 96 1
Горелов Дмитрий 61 1
Казак Максим 162 1
Маслов Юрий 11 1
Малинин Юрий 11 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Давыдова Анна 6 1
Масарская Наталия 36 1
Новиков Федор 4 1
Ерохин Алексей 3 1
Рубцова Ольга 33 1
Скобелев Алексей 7 1
Романов Кирилл 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 159161 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53657 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3066 9
Украина 7824 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 7
Земля - планета Солнечной системы 10712 5
Европа 24713 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1229 4
США - Техас 1017 4
Украина - Киев 1142 4
Индия - Bharat 5742 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 2
Франция - Французская Республика 8017 2
Венгрия 849 2
Россия - СФО - Новосибирск 4727 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2720 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1687 2
Европа Западная 1493 2
Египет - Арабская Республика 1053 2
Азербайджан - Баку 135 2
Армения - Ереван 214 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18445 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3282 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 1
Азия - Азиатский регион 5786 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Россия - СФО - Омская область 753 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 994 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5993 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20520 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55312 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51559 4
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 3
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 402 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6397 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2725 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2981 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1726 2
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - Воздушные сражения - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 39 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1979 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 525 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4353 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10586 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6416 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3272 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9760 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5325 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4959 2
СССР и США - Холодная война 213 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10571 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3286 2
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Blacklist - Чёрный список 677 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17508 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3742 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5352 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2230 2
Комсомольская правда ИД 77 2
AP - Associated Press 2006 2
ABC News 52 2
NEWSru.com 229 2
Военно-промышленный курьер 88 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 6
Airshow China - международная аэрокосмическая выставка 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
