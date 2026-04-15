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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Федор

СОБЫТИЯ


15.04.2026 73% логистических компаний не готовы к переходу на ЭПД – исследование «Умной Логистики» 1
01.06.2023 X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных 1
23.11.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям 1
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Новиков Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Умная Логистика. 20 1
ММК Информсервис 69 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
Documentolog - Документолог - Newinttech 9 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Tarkett - Таркетт Рус 6 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Федеральное казначейство России 1949 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Электронный документ - Electronic document 1579 2
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 21 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 355 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 287 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 160 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Романов Кирилл 32 1
Хорунжая Светлана 2 1
Михайлов Владимир 40 1
Тарасов Виталий 49 1
Бортащенок Татьяна 1 1
Попов Евгений 14 1
Федоткина Ольга 3 1
Лабуцкая Анастасия 5 1
Бабаева Ольга 5 1
Кузьменко Кирилл 3 1
Скачков Дмитрий 18 1
Гудимова Галина 1 1
Ананьев Денис 7 1
Канафин Байжан 4 1
Крестьянова Татьяна 18 1
Горелов Дмитрий 61 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Якимишин Андрей 2 1
Омигов Антон 2 1
Шепшелева Валерия 2 1
Сивуха Дмитрий 3 1
Маслов Юрий 11 1
Малинин Юрий 11 1
Давыдова Анна 6 1
Одинцова Оксана 2 1
Панин Денис 5 1
Сытин Дмитрий 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 94 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РусКрипто 26 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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