Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новиков Федор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Новиков Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
|Романов Кирилл 32 1
|Хорунжая Светлана 2 1
|Михайлов Владимир 40 1
|Тарасов Виталий 49 1
|Бортащенок Татьяна 1 1
|Попов Евгений 14 1
|Федоткина Ольга 3 1
|Лабуцкая Анастасия 5 1
|Бабаева Ольга 5 1
|Кузьменко Кирилл 3 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Гудимова Галина 1 1
|Ананьев Денис 7 1
|Канафин Байжан 4 1
|Крестьянова Татьяна 18 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Якимишин Андрей 2 1
|Омигов Антон 2 1
|Шепшелева Валерия 2 1
|Сивуха Дмитрий 3 1
|Маслов Юрий 11 1
|Малинин Юрий 11 1
|Давыдова Анна 6 1
|Одинцова Оксана 2 1
|Панин Денис 5 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.