Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске в опытную эксплуатацию нового сервиса «Электронная доверенность». Решение было разработано в рамках участия в проекте Федеральной налоговой службы (ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра блокчейн. ЭТП «ТЭК-Торг» стала единственной электронной площадкой, принявшей участие в эксперименте ФНС по апробации прототипа нового приложения. Также в роли владельцев узлов распределенного реестра выступили девять операторов электронного документооборота, шесть кредитных организаций и Федеральное казначейство.

Согласно изменениям в закон №63-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 2022 г., лица, имеющие право действовать от имени компании без доверенности, будут получать электронные подписи в УЦ ФНС и подписывать электронные документы от имени компании такой подписью. Физические лица – представители компании, которые не вправе действовать от ее имени без доверенности, – должны будут подписывать электронные документы своей личной электронной подписью, выданной в УЦ, прошедшем переаккредитацию, с приложением выданной такому работнику машиночитаемой доверенности.

Для подготовки к вступлению в силу поправок в 63-ФЗ Федеральной налоговой службой был запущен проект по тестированию системы управления машиночитаемыми доверенностями на базе распределенного реестра блокчейн.

«В настоящее время ФНС России проводит масштабный эксперимент по апробации механизма оборота доверенностей на базе уже функционирующей платформы распределенного реестра. Платформа была разработана для льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от последствий пандемии Covid-19. К эксперименту привлечены 17 узлов распределенного реестра, включая девять операторов электронного документооборота, шесть кредитных организаций, одну федеральную электронную торговую площадку, Казначейство России и ФНС России. На текущий момент в проекте участвуют 500 хозяйствующих субъектов, оформляющих доверенности на своих сотрудников. 24 тысячи электронных документов, хранящихся в распределенном реестре блокчейн, подписано электронной подписью с использованием МЧД», - отметил начальник Управления электронного документооборота ФНС России Федор Новиков.

В рамках участия в эксперименте «ТЭК-Торг» совместно с «Интер РАО» разработали web-приложение «Электронная доверенность». Приложение позволяет выполнять все необходимые операции по работе с машиночитаемыми доверенностями: создание и подписание доверенности, поиск и просмотр доверенностей, ведение справочника полномочий организации, размещение доверенностей в распределенном реестре ФНС, получение доверенностей из реестра ФНС, отзыв доверенностей и т.д. – не только в рамках закупочной деятельности, но и для других задач любой компании. Решение уже опробовано в пилотных процедурах ПАО «Интер РАО». В рамках пилотного проекта «ТЭК-Торг» и Интер РАО реализовали и опробовали на реальных транзакциях несколько самых востребованных сценариев использования доверенностей: подача заявки на закупки и подписание договора в электронном виде.

«Сегодня во многих организациях электронная подпись руководителя организации передается сотрудникам, которые самостоятельно подписывают документы с ее помощью. Однако такой подход несет в себе очень большие риски для организации, поскольку сотрудники могут злоупотреблять доверием руководителя. Новый сервис “Электронная доверенность” предоставляет пользователям все необходимое для работы с машиночитаемыми доверенностями, включая ведение реестра полномочий компании: благодаря встроенной ролевой модели сотрудники могут создавать проекты доверенностей и отправлять их на подпись руководителю компании. МЧД являются полным аналогом обычных доверенностей, доступны в один клик и гарантируют, что доверенности, приложенные к документам, являются актуальными и валидными», - подчеркнул генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

Проект был реализован в два этапа. На первом этапе web-приложение «Электронная доверенность» было интегрировано с цифровой платформой распределенного реестра ФНС России для выполнения всех необходимых операций по работе с машиночитаемыми доверенностями.

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В рамках второго этапа была проведена доработка секции «Интер РАО. Закупочные процедуры» и осуществлена интеграция нового сервиса и ЭТП. Это дало пользователям возможность в один клик выбирать актуальную доверенность при подписании документов и просматривать доверенности, приложенные к подписанным документам, при этом актуальность и валидность доверенностей гарантируются встроенными проверками сервиса и цифровой платформой распределенного реестра ФНС.

«Эффективность закупочной деятельности Группы Интер РАО напрямую связана с повышением оперативности и качества взаимодействия с поставщиками, а также с централизацией и унификацией закупочных процедур. Регулирование этих процессов осуществляется путем внедрения современных ИТ-систем, новых сервисов и машиночитаемых документов. Внедрение сервиса “Электронная доверенность” - часть большой работы по организации эффективной системы управления данными и созданию единого информационного пространства системы снабжения», - отметила директор по закупочной деятельности Дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» Светлана Хорунжая.

«В ближайшее время мы планируем расширить возможности сервиса, а также масштабировать его на другие секции площадки. Будет проведена интеграция сервиса с внутренними системами электронного документооборота компаний. Зачастую в компаниях уже выстроен бизнес-процесс согласования выдачи обычных доверенностей. Интеграция позволит встроиться в существующий процесс, а также согласовывать и выпускать доверенности в единой неразрывной информационной среде», - добавил Дмитрий Сытин.

Оформление МЧД позволит упростить и унифицировать бизнес-процессы в компании, снизит нагрузку на обработку и хранение документов, позволит обеспечить перевод документооборота компании в электронную форму. Формат и порядок работы с электронными доверенностями для взаимодействия с налоговыми органами уже утвержден ФНС.

МЧД – это письменное полномочие, выданное одним лицом другому для представительства перед третьими лицами, представляющее из себя электронный документ формата XML. В соответствии с редакцией 63-ФЗ, вступающей в силу с 01.01.2021 г., электронная доверенность должна быть оформлена в соответствии с образцами, размещенными на официальных сайтах операторов государственных и муниципальных информационных систем, а также ЦБ РФ (в отношении доверенностей, выдаваемых кредитными и некредитными организациями, операторами платежных систем). Если формы доверенностей не определены и не размещены, применяется форма доверенности, формируемая и размещаемая Минцифры на портале государственных услуг. Минцифры Приказом от 18.08.2021 №857 утвердило единые требования к формам доверенностей. Документ вступит в силу с 01.03.2022 г. Для представления полномочий налогоплательщика в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, Приказом ФНС от 30.01.2021 г. №ЕД-7-26/445» был утвержден формат электронной доверенности и порядок ее направления в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.