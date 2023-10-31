ФНС РФ Федеральная налоговая служба Российской Федерации МНС России Министерство Российской Федерации по налогам и сборам Госналогслужба России

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Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.
|31.10.2023
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Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг
ний, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России заменяет традиционные проверки ФНС России на онлайн-взаимодействие, которо
|27.10.2023
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В личном кабинете налогоплательщика ФНС появилась возможность оплаты с помощью SberPay
«Сбер» и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоп
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Налоговый мониторинг 2023
вый мониторинг введен в России с 2016 года как форма онлайн-взаимодействия между крупным бизнесом и ФНС. С тех пор в этот процесс было внесено множество изменений, а круг компаний-участниц прое
|27.07.2023
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Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов
ения МТС успела осуществить налоговые маневры, которые были признаны Федеральной налоговой службой (ФНС) неправомерными. В частности, в июле 2022 г. инспекция ФНС № 7 по Москве завершила
|13.07.2023
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С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау»
Т-компании «Армтэкс» сложились достаточно странные взаимоотношения с Федеральной налоговой службой (ФНС) на госзаказе. Сначала компания подписала с заказчиком контракт на поставку нескольких со
|29.06.2023
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Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС
Миграция «Налога-3» Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается провести импортозамещение ПО в своей ключевой информсистеме «Налог-3». В перв
|29.06.2023
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«Билайн» в Конституционном суде требует запретить бесконечные налоговые проверки
«Вымпелком» спорит с ФНС в Конституционном суде Конституционный суд принял жалобу телекоммуникационного оператора
|22.05.2023
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Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС
Задача: организация безопасной удаленной работы Перед ФНС стояла задача организовать дистанционную работу для лиц, которые имеют доступ к ГИС, к ко
|24.04.2023
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R-Style Softlab выпустила модуль для упрощения работы с мобилизованными
нейке решений для взаимодействия с государственными информационными системами — модуль «RS-Connect. ФНС. Получение сведений о мобилизованных». Модуль предназначен для электронного взаимодействи
|19.04.2023
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Налоговый контроль в 2023 году
скую ситуацию в России, бизнесу не стоит рассчитывать в 2023 году на ослабление интереса со стороны ФНС. Пополнение бюджета – острая необходимость, поэтому налоговый орган, не снижая темпов, бу
|11.04.2023
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Что такое налоговый мониторинг и как его проводят
Что такое налоговый мониторинг Налоговый мониторинг — это процедура получения инспекторами ФНС доступа к учетной базе данных компании с контролем корректности начислений и уплаты налог
|21.03.2023
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«Диасофт» поможет банкам своевременно приостанавливать операции по счетам клиента на основе сведений по 438-ФЗ
«Диасофт» разработала решение «Взаимодействие с налоговой службой (ФНС). Сведения о смерти». ИТ-решение позволяет автоматизировать процессы информационного обмена между банком и ФНС в части сведений о снятии с учета физического лица в связи с его смерть
|17.03.2023
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«Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово»
во». Система обеспечивает вхождение группы «Черкизово» в режим налогового мониторинга, предоставляя ФНС России онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета. Решение создано на базе
|07.03.2023
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«Точка» автоматизировала документооборот с ФНС
й аналог бумажной доверенности, который даёт возможность отправлять декларацию и другие документы в ФНС без использования электронной подписи клиента. «Основное преимущество МЧД в том, что она
|01.03.2023
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«Сберкорус» вошел в топ-10 операторов электронного документооборота по версии ФНС
тами и выбрать оператора по нужным критериям (наличие демоверсии, возможность отправки отчетности в ФНС и пр.). Кроме того, перечень поможет отправить сообщение операторам электронного документ
|09.02.2023
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Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ
тье 4 Закона закреплено обязательство Федеральной налоговой службы информировать банки о поручениях ФНС, размещённых в Реестре решений о взыскании задолженности. Порядок информирования кредитны
|30.01.2023
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R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет»
логовому вычету по заявлению клиента банка. Обмен реализован по электронным каналам связи через API ФНС, что существенно сокращает время обслуживания. Теперь вместо того, чтобы идти за предоста
|24.01.2023
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Новое в системе прослеживаемости в 2023 году: ЭДО получит толчок к развитию
раторов электронного документооборота обязали передавать документы с реквизитами прослеживаемости в ФНС России. Новая обязанность откроет новый этап в развитии ЭДО, а также позволит налоговым о
|17.01.2023
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VK запустила упрощенный сервис для перехода бизнеса на режим налогового мониторинга
VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС России в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает
|26.12.2022
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Новый продукт R-Style Softlab обеспечит обмен с ФНС через СМЭВ
бщений как RPO, PNO, PPD, PPV, PPM, APN, APO. Модуль функционирует как в тандеме с модулем «Обмен с ФНС по 440-П», обеспечивая обработку входящих и отправку исходящих сообщений СМЭВ 3, так и ав
|26.12.2022
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«Тинькофф» запустил сервис по выдаче квалифицированных электронных подписей
идентификацию заявителей и выдавать квалифицированные сертификаты от имени «Удостоверяющего центра ФНС». Чтобы стать доверенным лицом УЦ ФНС, организация должна соответствовать широкому
|14.12.2022
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В МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с ФНС
Подмосковные центры «Мои документы» и Управление ФНС России переходят на электронный документооборот при предоставлении услуги по постановке на учет в налоговый орган физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Министерства государст
|14.11.2022
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Корпорация МСП на основании данных ФНС запустила сервис по проверке контрагентов по более чем 20 параметрам
Корпорация МСП совместно с ФНС России запустила на цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов
|26.10.2022
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Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам
Миллиарды на оборудование Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) выделила 2,6 млрд руб. на закупку ПО и ИТ-оборудования для создание программно-аппаратно
|04.08.2022
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Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг
«VK цифровые технологии» подготовили совместное решение, которое упрощает взаимодействие компаний с ФНС. «Архив для налогового мониторинга» работает в связке с платформой VK Tax Compliance, кот
|04.08.2022
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ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»
Монета лабс». Именно ее софт лежит в основе НКО «Монета» (ООО), ставшей пока единственным партнером ФНС. «Сегодня в России зарегистрировано более 5 млн самозанятых, и их количество продолжит ра
|19.07.2022
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Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту
Разрыв контракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной т
|01.07.2022
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Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощенной системы налогообложения
ния (АУСН). Он доступен клиентам банка в четырех субъектах России, в которых проводится эксперимент ФНС по внедрению специального налогового режима: в Москве, Московской и Калужской областях, а
|14.06.2022
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СЭД «АТИ-доки» подтвердила статус оператора электронного документооборота
одящей в состав экосистемы «Биржи грузоперевозок ATI.SU», подтвердил соответствие новым требованиям ФНС России к доверенным операторам ЭДО. Впервые этот статус компания получила в декабре 2020
|28.04.2022
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Минфину понравились идеи ФСБ по криптовалютам. Биржи заставят передавать силовикам данные клиентов
работке законопроекта о регулировании криптовалют. Свои отзывы на разработанный Минфином законопроект о регулировании криптовалют представили МВД, Минэкономразвития, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг. Их инициативы представлены в сводной таблице замечаний к проекту, пишут «Известия». Так, в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию пр
|21.03.2022
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ИТ-интегратор ФНС не смог закупить санкционный софт
News список 100 крупнейших федеральных государственных ИКТ-контрактов, регулярно получая подряды от ФНС. По данным «Контур.фокуса», из девяти контрактов организации, полученных ею в 2021 г., во
|05.03.2022
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ИТ-интегратор ФНС закупает тысячи копий Windows и MS Office, невзирая на санкции
м вопреки Как выяснил CNews, Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ ФНС), несмотря на технологические санкции США и уход Microsoft с российского рынка, планирует
|03.03.2022
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«Сбер» от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России
угу. Этот список постоянно расширяется. «Сбербанк определен доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным
|01.03.2022
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Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства
центров этих ведомств, самостоятельно разворачивать и настраивать у себя рабочие места оператора УЦ ФНС и ФК. Благодаря системе Avanpost PKI уполномоченные доверенные центры смогут развернуть у
|10.02.2022
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«Аэрофлот» завершил пилотный этап интеграции с АИС «Налог-3»
успешном прохождении пилотного этапа интеграции с автоматизированной информационной системой (АИС) ФНС России «Налог-3». Проект реализуется на базе информационно-аналитической системы налогово
|27.12.2021
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«Тензор» участвует в пилотном проекте ФНС по созданию электронной машиночитаемой доверенности для ЭДО
. Они должны будут прилагать к документам подписанную руководителем представляемой организации МЧД. ФНС России запустила пилотный проект на базе технологии распределенного реестра для хранения
|24.12.2021
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Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн
И, туризм, государственные сервисы. В частности, блокчейн-технологии с 2020 года активно использует ФНС России. Как отмечают в Waves Enterprise, разработавшей платформу, этот проект уникален и
|23.12.2021
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Merlion откроет ФНС прямой доступ к своим учетным данным
с 1 января 2022 г. к налоговому мониторингу и открытии онлайн-доступа Федеральной налоговой службе (ФНС) к своей налоговой и бухгалтерской отчетности. Для расширенного обмена информацией с Ф
|23.11.2021
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Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям
ая доверенность». Решение было разработано в рамках участия в проекте Федеральной налоговой службы (ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра бло
|10.11.2021
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ФНС использует Polymatica для анализа большого массива данных
ьства России», – отметил Владислав Поволоцкий, заместитель начальника Управления регистра населения ФНС России. В ближайших планах ФНС с помощью платформы развивать аналитику ЕГР ЗАГС, п
ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2910 123
|Шадаев Максут 806 118
|Петрушин Андрей 95 95
|Власов Сергей 98 80
|Матвеева Татьяна 87 78
|Мишустин Михаил 575 77
|Чернышенко Дмитрий 526 74
|Албычев Александр 127 70
|Лысенко Эдуард 286 67
|Медведев Дмитрий 1641 66
|Паршин Максим 311 59
|Меджитов Тимур 85 54
|Ципорин Павел 86 54
|Разумовский Дмитрий 101 50
|Козырев Алексей 297 47
|Хайруллин Айрат 83 46
|Терещенко Денис 71 46
|Никифоров Николай 1173 46
|Дюбанов Анатолий 95 45
|Мартынова Елена 67 43
|Херсонцев Алексей 76 43
|Фомичев Олег 130 41
|Ермолаев Артем 369 41
|Казарин Станислав 147 41
|Кудрин Алексей 121 39
|Гуральников Сергей 164 39
|Звягина Наталья 64 38
|Шпак Василий 152 37
|Лопаткин Герман 104 36
|Федулов Владислав 74 36
|Стрельцов Андрей 59 35
|Авербах Владимир 126 35
|Малков Павел 50 34
|Евраев Михаил 251 34
|Громов Иван 102 32
|Сорокин Даниил 33 32
|Румянцев Антон 47 31
|Попов Алексей 331 30
|Катамадзе Анна 74 30
|Калина Роман 62 29
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
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