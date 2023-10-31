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ФНС РФ Федеральная налоговая служба Российской Федерации МНС России Министерство Российской Федерации по налогам и сборам Госналогслужба России

ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.


31.10.2023 Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг

ний, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России заменяет традиционные проверки ФНС России на онлайн-взаимодействие, которо
27.10.2023 В личном кабинете налогоплательщика ФНС появилась возможность оплаты с помощью SberPay

«Сбер» и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоп
Налоговый мониторинг 2023

вый мониторинг введен в России с 2016 года как форма онлайн-взаимодействия между крупным бизнесом и ФНС. С тех пор в этот процесс было внесено множество изменений, а круг компаний-участниц прое
27.07.2023 Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

ения МТС успела осуществить налоговые маневры, которые были признаны Федеральной налоговой службой (ФНС) неправомерными. В частности, в июле 2022 г. инспекция ФНС № 7 по Москве завершила
13.07.2023 С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау»

Т-компании «Армтэкс» сложились достаточно странные взаимоотношения с Федеральной налоговой службой (ФНС) на госзаказе. Сначала компания подписала с заказчиком контракт на поставку нескольких со
29.06.2023 Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС

Миграция «Налога-3» Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается провести импортозамещение ПО в своей ключевой информсистеме «Налог-3». В перв
29.06.2023 «Билайн» в Конституционном суде требует запретить бесконечные налоговые проверки

«Вымпелком» спорит с ФНС в Конституционном суде Конституционный суд принял жалобу телекоммуникационного оператора

22.05.2023 Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС

Задача: организация безопасной удаленной работы Перед ФНС стояла задача организовать дистанционную работу для лиц, которые имеют доступ к ГИС, к ко
24.04.2023 R-Style Softlab выпустила модуль для упрощения работы с мобилизованными

нейке решений для взаимодействия с государственными информационными системами — модуль «RS-Connect. ФНС. Получение сведений о мобилизованных». Модуль предназначен для электронного взаимодействи
19.04.2023 Налоговый контроль в 2023 году

скую ситуацию в России, бизнесу не стоит рассчитывать в 2023 году на ослабление интереса со стороны ФНС. Пополнение бюджета – острая необходимость, поэтому налоговый орган, не снижая темпов, бу
11.04.2023 Что такое налоговый мониторинг и как его проводят

Что такое налоговый мониторинг Налоговый мониторинг — это процедура получения инспекторами ФНС доступа к учетной базе данных компании с контролем корректности начислений и уплаты налог
21.03.2023 «Диасофт» поможет банкам своевременно приостанавливать операции по счетам клиента на основе сведений по 438-ФЗ

«Диасофт» разработала решение «Взаимодействие с налоговой службой (ФНС). Сведения о смерти». ИТ-решение позволяет автоматизировать процессы информационного обмена между банком и ФНС в части сведений о снятии с учета физического лица в связи с его смерть
17.03.2023 «Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово»

во». Система обеспечивает вхождение группы «Черкизово» в режим налогового мониторинга, предоставляя ФНС России онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета. Решение создано на базе

07.03.2023 «Точка» автоматизировала документооборот с ФНС

й аналог бумажной доверенности, который даёт возможность отправлять декларацию и другие документы в ФНС без использования электронной подписи клиента. «Основное преимущество МЧД в том, что она

01.03.2023 «Сберкорус» вошел в топ-10 операторов электронного документооборота по версии ФНС

тами и выбрать оператора по нужным критериям (наличие демоверсии, возможность отправки отчетности в ФНС и пр.). Кроме того, перечень поможет отправить сообщение операторам электронного документ
09.02.2023 Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ

тье 4 Закона закреплено обязательство Федеральной налоговой службы информировать банки о поручениях ФНС, размещённых в Реестре решений о взыскании задолженности. Порядок информирования кредитны
30.01.2023 R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет»

логовому вычету по заявлению клиента банка. Обмен реализован по электронным каналам связи через API ФНС, что существенно сокращает время обслуживания. Теперь вместо того, чтобы идти за предоста
24.01.2023 Новое в системе прослеживаемости в 2023 году: ЭДО получит толчок к развитию

раторов электронного документооборота обязали передавать документы с реквизитами прослеживаемости в ФНС России. Новая обязанность откроет новый этап в развитии ЭДО, а также позволит налоговым о
17.01.2023 VK запустила упрощенный сервис для перехода бизнеса на режим налогового мониторинга

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС России в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает
26.12.2022 Новый продукт R-Style Softlab обеспечит обмен с ФНС через СМЭВ

бщений как RPO, PNO, PPD, PPV, PPM, APN, APO. Модуль функционирует как в тандеме с модулем «Обмен с ФНС по 440-П», обеспечивая обработку входящих и отправку исходящих сообщений СМЭВ 3, так и ав
26.12.2022 «Тинькофф» запустил сервис по выдаче квалифицированных электронных подписей

идентификацию заявителей и выдавать квалифицированные сертификаты от имени «Удостоверяющего центра ФНС». Чтобы стать доверенным лицом УЦ ФНС, организация должна соответствовать широкому
14.12.2022 В МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с ФНС

Подмосковные центры «Мои документы» и Управление ФНС России переходят на электронный документооборот при предоставлении услуги по постановке на учет в налоговый орган физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Министерства государст
14.11.2022 Корпорация МСП на основании данных ФНС запустила сервис по проверке контрагентов по более чем 20 параметрам

Корпорация МСП совместно с ФНС России запустила на цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов

26.10.2022 Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам

Миллиарды на оборудование Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) выделила 2,6 млрд руб. на закупку ПО и ИТ-оборудования для создание программно-аппаратно
04.08.2022 Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг

«VK цифровые технологии» подготовили совместное решение, которое упрощает взаимодействие компаний с ФНС. «Архив для налогового мониторинга» работает в связке с платформой VK Tax Compliance, кот
04.08.2022 ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»

Монета лабс». Именно ее софт лежит в основе НКО «Монета» (ООО), ставшей пока единственным партнером ФНС. «Сегодня в России зарегистрировано более 5 млн самозанятых, и их количество продолжит ра
19.07.2022 Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту

Разрыв контракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной т
01.07.2022 Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощенной системы налогообложения

ния (АУСН). Он доступен клиентам банка в четырех субъектах России, в которых проводится эксперимент ФНС по внедрению специального налогового режима: в Москве, Московской и Калужской областях, а
14.06.2022 СЭД «АТИ-доки» подтвердила статус оператора электронного документооборота

одящей в состав экосистемы «Биржи грузоперевозок ATI.SU», подтвердил соответствие новым требованиям ФНС России к доверенным операторам ЭДО. Впервые этот статус компания получила в декабре 2020

28.04.2022 Минфину понравились идеи ФСБ по криптовалютам. Биржи заставят передавать силовикам данные клиентов

работке законопроекта о регулировании криптовалют. Свои отзывы на разработанный Минфином законопроект о регулировании криптовалют представили МВД, Минэкономразвития, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг. Их инициативы представлены в сводной таблице замечаний к проекту, пишут «Известия». Так, в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию пр
21.03.2022 ИТ-интегратор ФНС не смог закупить санкционный софт

News список 100 крупнейших федеральных государственных ИКТ-контрактов, регулярно получая подряды от ФНС. По данным «Контур.фокуса», из девяти контрактов организации, полученных ею в 2021 г., во
05.03.2022 ИТ-интегратор ФНС закупает тысячи копий Windows и MS Office, невзирая на санкции

м вопреки Как выяснил CNews, Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ ФНС), несмотря на технологические санкции США и уход Microsoft с российского рынка, планирует
03.03.2022 «Сбер» от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России

угу. Этот список постоянно расширяется. «Сбербанк определен доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным
01.03.2022 Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства

центров этих ведомств, самостоятельно разворачивать и настраивать у себя рабочие места оператора УЦ ФНС и ФК. Благодаря системе Avanpost PKI уполномоченные доверенные центры смогут развернуть у
10.02.2022 «Аэрофлот» завершил пилотный этап интеграции с АИС «Налог-3»

успешном прохождении пилотного этапа интеграции с автоматизированной информационной системой (АИС) ФНС России «Налог-3». Проект реализуется на базе информационно-аналитической системы налогово
27.12.2021 «Тензор» участвует в пилотном проекте ФНС по созданию электронной машиночитаемой доверенности для ЭДО

. Они должны будут прилагать к документам подписанную руководителем представляемой организации МЧД. ФНС России запустила пилотный проект на базе технологии распределенного реестра для хранения

24.12.2021 Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн

И, туризм, государственные сервисы. В частности, блокчейн-технологии с 2020 года активно использует ФНС России. Как отмечают в Waves Enterprise, разработавшей платформу, этот проект уникален и

23.12.2021 Merlion откроет ФНС прямой доступ к своим учетным данным

с 1 января 2022 г. к налоговому мониторингу и открытии онлайн-доступа Федеральной налоговой службе (ФНС) к своей налоговой и бухгалтерской отчетности. Для расширенного обмена информацией с Ф
23.11.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям

ая доверенность». Решение было разработано в рамках участия в проекте Федеральной налоговой службы (ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра бло
10.11.2021 ФНС использует Polymatica для анализа большого массива данных

ьства России», – отметил Владислав Поволоцкий, заместитель начальника Управления регистра населения ФНС России. В ближайших планах ФНС с помощью платформы развивать аналитику ЕГР ЗАГС, п

Публикаций - 2619, упоминаний - 3870

ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10626 228
7576 189
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 303 163
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 825 129
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10579 109
Microsoft Corporation 23992 101
Oracle Corporation 6491 96
SAP SE 5084 91
МегаФон 7656 85
Yandex - Яндекс 6377 80
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3021 79
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 235 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8375 73
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 71
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2007 65
Крок - Croc 1770 63
Google LLC 11345 60
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4488 58
Такском - Taxcom 234 52
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 104 51
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1407 51
IBM - International Business Machines Corp 9326 48
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 947 48
Эвотор - Evotor 166 45
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 157 44
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 616 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3219 44
Meta Platforms - Facebook 4366 43
АйТи 1328 42
Компьюлинк ГК - Compulink 436 42
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 180 42
Directum - Директум 994 42
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 113 40
Softline - Софтлайн 2351 40
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 39
Цифра ГК 2257 35
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 202 34
Корус Консалтинг ГК 1142 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1231 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6446 267
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2596 113
Почта России ПАО 1989 98
РЖД - Российские железные дороги 1765 65
Альфа-Банк 1662 55
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 51
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 922 49
ПСБ - Промсвязьбанк 784 49
ГПБ - Газпромбанк 1010 44
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 749 43
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 239 40
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1009 37
Газпром ПАО 1218 34
Открытие ФК - Банк Открытие 523 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 30
Лента - Сеть розничной торговли 1884 29
Роснефть НК - нефтяная компания 500 28
Магнит - Тандер - сеть магазинов 732 27
Транснефть 281 25
Почта Банк 418 22
ВТБ - ВТБ24 661 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1396 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 354 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 504 21
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 394 20
Qiwi 967 19
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 481 17
Газпром нефть 549 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1084 17
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 17
Спортмастер - Sportmaster 164 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 456 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 341 16
Совкомбанк ПАО 237 16
НСПК - Национальная система платежных карт 707 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 391 15
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10305 558
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 365
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 363
Федеральное казначейство России 1640 322
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3142 292
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4668 277
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1112 274
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1748 254
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2576 218
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 706 210
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 862 201
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4178 184
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 181
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2891 176
Президент Российской Федерации 3996 171
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2249 158
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 156
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 152
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1717 143
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1287 141
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 129
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2537 122
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2829 119
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1287 116
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 733 100
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3339 99
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 169 99
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 922 96
Правительство Москвы 2170 94
Судебная власть - Judicial power 2206 93
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5052 92
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1251 87
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 576 86
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2099 82
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 69
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 68
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 736 65
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 103 62
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 61 58
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 57
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 32
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 18
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 536 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 107 15
РосКомСвобода - Общественная организация 86 12
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 11
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 22 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 118 9
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 8
Единая Россия - Политическая партия 283 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 6
ЛДПР 100 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 5
АЮР - Ассоциация юристов России 35 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 24 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 997 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 81 3
АФТ - Ассоциация Финтех 96 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 2
4CIO 18 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 105 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58102 1112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43606 846
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12124 220
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22551 200
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4552 392
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 176
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3005 172
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1298 158
СКБ Контур - Контур.Фокус 879 128
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 72
Google Android 13301 70
Linux OS 8985 68
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 424 60
Microsoft Windows 14946 59
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 237 53
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 55 52
Apple iOS 7281 49
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 229 46
Microsoft Windows 2000 8661 45
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 846 41
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 297 40
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 240 39
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 965 39
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 450 38
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 187 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 507 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1867 36
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 208 36
Microsoft Office 3539 35
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 282 35
Apple iPhone 6 4861 34
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2165 33
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ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 73 32
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 73 31
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 290 30
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 64 29
СКБ Контур - Контур.Экстерн 68 28
Google Play - Google Store - Android Market 3134 28
Microsoft SQL Server 1523 28
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 666 27
Apple - App Store 2753 26
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 262 25
Путин Владимир 2910 123
Шадаев Максут 806 118
Петрушин Андрей 95 95
Власов Сергей 98 80
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Мишустин Михаил 575 77
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Ермолаев Артем 369 41
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Евраев Михаил 251 34
Громов Иван 102 32
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 114 6
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 5
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Интерфакс-100 19 2
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CNews SaaS рейтинг 25 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 16 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 478 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 13
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 695 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 754 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 316 10
РАН - Российская академия наук 1749 6
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 527 6
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 217 4
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 185 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 211 4
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 84 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 189 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 4
ТГУ - Томский государственный университет 148 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 59 3
НИУ ВШЭ Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 3
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 14 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 193 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 299 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 18 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 281 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 2
МЭИ - Московский энергетический институт 107 2
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