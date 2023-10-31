ФНС РФ Федеральная налоговая служба Российской Федерации МНС России Министерство Российской Федерации по налогам и сборам Госналогслужба России

Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг ний, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России заменяет традиционные проверки ФНС России на онлайн-взаимодействие, которо

В личном кабинете налогоплательщика ФНС появилась возможность оплаты с помощью SberPay «Сбер» и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоп

Налоговый мониторинг 2023 вый мониторинг введен в России с 2016 года как форма онлайн-взаимодействия между крупным бизнесом и ФНС. С тех пор в этот процесс было внесено множество изменений, а круг компаний-участниц прое

Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов ения МТС успела осуществить налоговые маневры, которые были признаны Федеральной налоговой службой (ФНС) неправомерными. В частности, в июле 2022 г. инспекция ФНС № 7 по Москве завершила

С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау» Т-компании «Армтэкс» сложились достаточно странные взаимоотношения с Федеральной налоговой службой (ФНС) на госзаказе. Сначала компания подписала с заказчиком контракт на поставку нескольких со

Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС Миграция «Налога-3» Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается провести импортозамещение ПО в своей ключевой информсистеме «Налог-3». В перв

«Билайн» в Конституционном суде требует запретить бесконечные налоговые проверки «Вымпелком» спорит с ФНС в Конституционном суде Конституционный суд принял жалобу телекоммуникационного оператора

Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС Задача: организация безопасной удаленной работы Перед ФНС стояла задача организовать дистанционную работу для лиц, которые имеют доступ к ГИС, к ко

R-Style Softlab выпустила модуль для упрощения работы с мобилизованными нейке решений для взаимодействия с государственными информационными системами — модуль «RS-Connect. ФНС. Получение сведений о мобилизованных». Модуль предназначен для электронного взаимодействи

Налоговый контроль в 2023 году скую ситуацию в России, бизнесу не стоит рассчитывать в 2023 году на ослабление интереса со стороны ФНС. Пополнение бюджета – острая необходимость, поэтому налоговый орган, не снижая темпов, бу

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят Что такое налоговый мониторинг Налоговый мониторинг — это процедура получения инспекторами ФНС доступа к учетной базе данных компании с контролем корректности начислений и уплаты налог

«Диасофт» поможет банкам своевременно приостанавливать операции по счетам клиента на основе сведений по 438-ФЗ «Диасофт» разработала решение «Взаимодействие с налоговой службой (ФНС). Сведения о смерти». ИТ-решение позволяет автоматизировать процессы информационного обмена между банком и ФНС в части сведений о снятии с учета физического лица в связи с его смерть

«Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово» во». Система обеспечивает вхождение группы «Черкизово» в режим налогового мониторинга, предоставляя ФНС России онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета. Решение создано на базе

«Точка» автоматизировала документооборот с ФНС й аналог бумажной доверенности, который даёт возможность отправлять декларацию и другие документы в ФНС без использования электронной подписи клиента. «Основное преимущество МЧД в том, что она

«Сберкорус» вошел в топ-10 операторов электронного документооборота по версии ФНС тами и выбрать оператора по нужным критериям (наличие демоверсии, возможность отправки отчетности в ФНС и пр.). Кроме того, перечень поможет отправить сообщение операторам электронного документ

Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ тье 4 Закона закреплено обязательство Федеральной налоговой службы информировать банки о поручениях ФНС, размещённых в Реестре решений о взыскании задолженности. Порядок информирования кредитны

R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет» логовому вычету по заявлению клиента банка. Обмен реализован по электронным каналам связи через API ФНС, что существенно сокращает время обслуживания. Теперь вместо того, чтобы идти за предоста

Новое в системе прослеживаемости в 2023 году: ЭДО получит толчок к развитию раторов электронного документооборота обязали передавать документы с реквизитами прослеживаемости в ФНС России. Новая обязанность откроет новый этап в развитии ЭДО, а также позволит налоговым о

VK запустила упрощенный сервис для перехода бизнеса на режим налогового мониторинга VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС России в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает

Новый продукт R-Style Softlab обеспечит обмен с ФНС через СМЭВ бщений как RPO, PNO, PPD, PPV, PPM, APN, APO. Модуль функционирует как в тандеме с модулем «Обмен с ФНС по 440-П», обеспечивая обработку входящих и отправку исходящих сообщений СМЭВ 3, так и ав

«Тинькофф» запустил сервис по выдаче квалифицированных электронных подписей идентификацию заявителей и выдавать квалифицированные сертификаты от имени «Удостоверяющего центра ФНС». Чтобы стать доверенным лицом УЦ ФНС, организация должна соответствовать широкому

В МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с ФНС Подмосковные центры «Мои документы» и Управление ФНС России переходят на электронный документооборот при предоставлении услуги по постановке на учет в налоговый орган физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Министерства государст

Корпорация МСП на основании данных ФНС запустила сервис по проверке контрагентов по более чем 20 параметрам Корпорация МСП совместно с ФНС России запустила на цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов

Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам Миллиарды на оборудование Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) выделила 2,6 млрд руб. на закупку ПО и ИТ-оборудования для создание программно-аппаратно

Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг «VK цифровые технологии» подготовили совместное решение, которое упрощает взаимодействие компаний с ФНС. «Архив для налогового мониторинга» работает в связке с платформой VK Tax Compliance, кот

ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог» Монета лабс». Именно ее софт лежит в основе НКО «Монета» (ООО), ставшей пока единственным партнером ФНС. «Сегодня в России зарегистрировано более 5 млн самозанятых, и их количество продолжит ра

Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту Разрыв контракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной т

Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощенной системы налогообложения ния (АУСН). Он доступен клиентам банка в четырех субъектах России, в которых проводится эксперимент ФНС по внедрению специального налогового режима: в Москве, Московской и Калужской областях, а

СЭД «АТИ-доки» подтвердила статус оператора электронного документооборота одящей в состав экосистемы «Биржи грузоперевозок ATI.SU», подтвердил соответствие новым требованиям ФНС России к доверенным операторам ЭДО. Впервые этот статус компания получила в декабре 2020

Минфину понравились идеи ФСБ по криптовалютам. Биржи заставят передавать силовикам данные клиентов работке законопроекта о регулировании криптовалют. Свои отзывы на разработанный Минфином законопроект о регулировании криптовалют представили МВД, Минэкономразвития, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг. Их инициативы представлены в сводной таблице замечаний к проекту, пишут «Известия». Так, в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию пр

ИТ-интегратор ФНС не смог закупить санкционный софт News список 100 крупнейших федеральных государственных ИКТ-контрактов, регулярно получая подряды от ФНС. По данным «Контур.фокуса», из девяти контрактов организации, полученных ею в 2021 г., во

ИТ-интегратор ФНС закупает тысячи копий Windows и MS Office, невзирая на санкции м вопреки Как выяснил CNews, Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ ФНС), несмотря на технологические санкции США и уход Microsoft с российского рынка, планирует

«Сбер» от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России угу. Этот список постоянно расширяется. «Сбербанк определен доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным

Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства центров этих ведомств, самостоятельно разворачивать и настраивать у себя рабочие места оператора УЦ ФНС и ФК. Благодаря системе Avanpost PKI уполномоченные доверенные центры смогут развернуть у

«Аэрофлот» завершил пилотный этап интеграции с АИС «Налог-3» успешном прохождении пилотного этапа интеграции с автоматизированной информационной системой (АИС) ФНС России «Налог-3». Проект реализуется на базе информационно-аналитической системы налогово

«Тензор» участвует в пилотном проекте ФНС по созданию электронной машиночитаемой доверенности для ЭДО . Они должны будут прилагать к документам подписанную руководителем представляемой организации МЧД. ФНС России запустила пилотный проект на базе технологии распределенного реестра для хранения

Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн И, туризм, государственные сервисы. В частности, блокчейн-технологии с 2020 года активно использует ФНС России. Как отмечают в Waves Enterprise, разработавшей платформу, этот проект уникален и

Merlion откроет ФНС прямой доступ к своим учетным данным с 1 января 2022 г. к налоговому мониторингу и открытии онлайн-доступа Федеральной налоговой службе (ФНС) к своей налоговой и бухгалтерской отчетности. Для расширенного обмена информацией с Ф

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям ая доверенность». Решение было разработано в рамках участия в проекте Федеральной налоговой службы (ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра бло